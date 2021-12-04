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Снайперы Нацгвардии прошли спецкурс подготовки по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Снайперы Национальной гвардии Украины прошли специальный курс подготовки снайперов (UAR-10) в Учебно-боевом центре подготовки к специальным действиям Международного центра НГУ Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

"Курс был жестким, и не все участники дошли до его завершения и сдали зачеты. Надеюсь, что знания, которые вы получили во время курса, вы будете использовать в своей служебно-боевой деятельности. Это не предел для вас, будут и другие курсы высших уровней. Это стартовая подготовка по стандартам НАТО. Совершенствуйте и развивайте свои навыки, стремитесь к новым знаниям. Только так вы станете профессионалами своего дела", – сказал исполняющий обязанности начальника службы координации подготовки снайперов департамента профессиональной подготовки ГУ НГУ Максим Соколовский.

Как отметила руководитель группы индивидуальной подготовки Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине (операция UNIFIER) Селин Бест, Национальная гвардия Украины заинтересована в том, чтобы только те военнослужащие, кто успешно прошел курс подготовки по стандартам НАТО, получали соответствующие сертификаты. "В этом году представителями нашей тренировочной миссии проведено два базовых курса подготовки снайперов НГУ и они были успешны. Уже этой зимой мы планируем продолжать сотрудничать здесь, в Учебно-боевом центре подготовки к специальным действиям, по программе подготовки инструкторов", – добавила она.

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Обучение по снайпингу длилось почти два месяца. Из более чем двадцати кандидатов сертификаты и удостоверения о прохождении базового курса подготовки снайперов по стандартам НАТО получили только самые выносливые. Уровень знаний курсантов был высоким.

Снайперы Нацгвардии прошли спецкурс подготовки по стандартам НАТО 01
Снайперы Нацгвардии прошли спецкурс подготовки по стандартам НАТО 02
Снайперы Нацгвардии прошли спецкурс подготовки по стандартам НАТО 03
Снайперы Нацгвардии прошли спецкурс подготовки по стандартам НАТО 04
Снайперы Нацгвардии прошли спецкурс подготовки по стандартам НАТО 05
Снайперы Нацгвардии прошли спецкурс подготовки по стандартам НАТО 06
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Слухайте, кацапи! А чого це у вас у Пскові (після початку війни на Донбасі) на площі Десантників такий дивний пам»ятник- у вигляді пустої чорної стели, стоїть?

- Эта - памятник нашим погибшим героям-десантникам!

- А чого без напису? Написали-б уже: «Имя твоё неизвестно... Подвиг твой неизвестен... Ты у нас не служил...»
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04.12.2021 15:10 Ответить
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04.12.2021 15:11 Ответить
Хорошая одежда. Оружие. Наконец я увидел возрождение нашей армии.
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04.12.2021 15:11 Ответить
Ну так что? Мочить кацапню? Или клован не велит?
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04.12.2021 15:14 Ответить
Инструктором по вождению автомобиля у моего мужа (когда мы приехали в Австралию) был хорват.
И вот говорит он однажды моему мужу, что в выходной день возил дочку свою по ее горячей просьбе в поля "кроличков пострелять", и что дочка его, как воспитанная девочка, сказала в конце дня: "Спасибо, папа, постреляла я кроличков достаточно, я очень довольна, хорошо отдохнула".
Девочке было тогда лет 8-9 и я решила (по малой моей тогда опытности), что девочка то "ку-ку".
Как же я тогда ошибалась!
Это была очень умненькая девочка.
Если она в ее 8 лет кроличков (они в Австралии вредители) так хлопала, то что же она сделала бы во взрослом возрасте с вредителями натуральными?
Вот то-то и оно.
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04.12.2021 15:18 Ответить
Усій українській армії в цілому,та снайперам зокрема-респект...
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04.12.2021 15:19 Ответить
А тепер, хлопці, на практику. Покажіть, що вас там навчили по "натовськими стандартами"
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04.12.2021 15:22 Ответить
Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart - I Saved the World Today
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04.12.2021 17:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Zf052uxFF58
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04.12.2021 17:17 Ответить
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04.12.2021 16:00 Ответить
особенно если эта пуля со смещённым центром тяжести
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04.12.2021 16:38 Ответить
От оружия,конечно многое зависит. Но причем здесь какие то стандарты. Они,стандарты для снайпера одинаковы.Снайпер он и в Африке снайпер. Наши снайперы тоже учитывают погоду- тот же ветер,влажность и т.д.

Удачных целей нашим ребятам! Слава Україні!
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04.12.2021 18:51 Ответить
Сподіваюсь, набутий досвід нацгвардійці успішно зреалізують на передовій проти рашиської нечисті, а зовсім не проти свого народу на Майдані.
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04.12.2021 19:17 Ответить
Будут. На майдане или в другом месте. Нацгвардия это мусора
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04.12.2021 19:24 Ответить
зачем мусорам такие курсы?
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04.12.2021 19:23 Ответить
 
 