Снайпери Нацгвардії пройшли спецкурс підготовки за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж

Снайпери Національної гвардії України пройшли спеціальний курс підготовки снайперів (UAR-10) у Навчально-бойовому центрі підготовки до спеціальних дій Міжнародного центру НГУ на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

"Курс був жорстким і не всі учасники дійшли до його завершення та склали заліки. Сподіваюсь, що ті знання, які ви отримали під час курсу, ви будете використовувати у своїй службово-бойовій діяльності. Це не межа для вас, будуть і інші курси вищих рівнів. Це стартова підготовка за стандартами НАТО. Вдосконалюйте та розвивайте свої навички, прагніть нових знань. Тільки так ви станете професіоналами своєї справи", – сказав виконуючий обов’язки начальника служби координації підготовки снайперів департаменту професійної підготовки ГУ НГУ Максим Соколовський.

Як зазначила керівниця групи індивідуальної підготовки Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади в Україні (операція "UNIFIER") Селін Бест, Національна гвардія України зацікавлена в тому, щоб тільки ті військовослужбовці, хто успішно пройшов курс підготовки за стандартами НАТО, отримували відповідні сертифікати. "У цьому році представниками нашої тренувальної місії проведено два базових курси підготовки снайперів НГУ і вони були успішні. Вже цієї зими ми плануємо продовжувати співпрацювати тут, у Навчально-бойовому центрі підготовки до спеціальних дій, за програмою підготовки інструкторів", – додала вона.

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Навчання зі снайпінгу тривало майже два місяці. З понад двадцяти кандидатів сертифікати та посвідчення про проходження базового курсу підготовки снайперів за стандартами НАТО отримали лише найвитриваліші. Рівень знань курсантів був високий.











