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Снайпери Нацгвардії пройшли спецкурс підготовки за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Снайпери Національної гвардії України пройшли спеціальний курс підготовки снайперів (UAR-10) у Навчально-бойовому центрі підготовки до спеціальних дій Міжнародного центру НГУ на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

"Курс був жорстким і не всі учасники дійшли до його завершення та склали заліки. Сподіваюсь, що ті знання, які ви отримали під час курсу, ви будете використовувати у своїй службово-бойовій діяльності. Це не межа для вас, будуть і інші курси вищих рівнів. Це стартова підготовка за стандартами НАТО. Вдосконалюйте та розвивайте свої навички, прагніть нових знань. Тільки так ви станете професіоналами своєї справи", – сказав виконуючий обов’язки начальника служби координації підготовки снайперів департаменту професійної підготовки ГУ НГУ Максим Соколовський.

Як зазначила керівниця групи індивідуальної підготовки Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади в Україні (операція "UNIFIER") Селін Бест, Національна гвардія України зацікавлена в тому, щоб тільки ті військовослужбовці, хто успішно пройшов курс підготовки за стандартами НАТО, отримували відповідні сертифікати. "У цьому році представниками нашої тренувальної місії проведено два базових курси підготовки снайперів НГУ і вони були успішні. Вже цієї зими ми плануємо продовжувати співпрацювати тут, у Навчально-бойовому центрі підготовки до спеціальних дій, за програмою підготовки інструкторів", – додала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "Хай дадуть нам можливість стріляти в російських окупантів, а не десь на полігоні, тоді ми переможемо", - снайпер ЗСУ на псевдо Тринадцятий. ВIДЕО

Навчання зі снайпінгу тривало майже два місяці. З понад двадцяти кандидатів сертифікати та посвідчення про проходження базового курсу підготовки снайперів за стандартами НАТО отримали лише найвитриваліші. Рівень знань курсантів був високий.

Снайпери Нацгвардії пройшли спецкурс підготовки за стандартами НАТО 01
Снайпери Нацгвардії пройшли спецкурс підготовки за стандартами НАТО 02
Снайпери Нацгвардії пройшли спецкурс підготовки за стандартами НАТО 03
Снайпери Нацгвардії пройшли спецкурс підготовки за стандартами НАТО 04
Снайпери Нацгвардії пройшли спецкурс підготовки за стандартами НАТО 05
Снайпери Нацгвардії пройшли спецкурс підготовки за стандартами НАТО 06

Автор: Вадим Куц
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Слухайте, кацапи! А чого це у вас у Пскові (після початку війни на Донбасі) на площі Десантників такий дивний пам»ятник- у вигляді пустої чорної стели, стоїть?

- Эта - памятник нашим погибшим героям-десантникам!

- А чого без напису? Написали-б уже: «Имя твоё неизвестно... Подвиг твой неизвестен... Ты у нас не служил...»
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04.12.2021 15:10 Відповісти
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04.12.2021 15:11 Відповісти
Хорошая одежда. Оружие. Наконец я увидел возрождение нашей армии.
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04.12.2021 15:11 Відповісти
Ну так что? Мочить кацапню? Или клован не велит?
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04.12.2021 15:14 Відповісти
Инструктором по вождению автомобиля у моего мужа (когда мы приехали в Австралию) был хорват.
И вот говорит он однажды моему мужу, что в выходной день возил дочку свою по ее горячей просьбе в поля "кроличков пострелять", и что дочка его, как воспитанная девочка, сказала в конце дня: "Спасибо, папа, постреляла я кроличков достаточно, я очень довольна, хорошо отдохнула".
Девочке было тогда лет 8-9 и я решила (по малой моей тогда опытности), что девочка то "ку-ку".
Как же я тогда ошибалась!
Это была очень умненькая девочка.
Если она в ее 8 лет кроличков (они в Австралии вредители) так хлопала, то что же она сделала бы во взрослом возрасте с вредителями натуральными?
Вот то-то и оно.
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04.12.2021 15:18 Відповісти
Усій українській армії в цілому,та снайперам зокрема-респект...
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04.12.2021 15:19 Відповісти
А тепер, хлопці, на практику. Покажіть, що вас там навчили по "натовськими стандартами"
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04.12.2021 15:22 Відповісти
Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart - I Saved the World Today
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04.12.2021 17:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Zf052uxFF58
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04.12.2021 17:17 Відповісти
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04.12.2021 16:00 Відповісти
особенно если эта пуля со смещённым центром тяжести
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04.12.2021 16:38 Відповісти
От оружия,конечно многое зависит. Но причем здесь какие то стандарты. Они,стандарты для снайпера одинаковы.Снайпер он и в Африке снайпер. Наши снайперы тоже учитывают погоду- тот же ветер,влажность и т.д.

Удачных целей нашим ребятам! Слава Україні!
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04.12.2021 18:51 Відповісти
Сподіваюсь, набутий досвід нацгвардійці успішно зреалізують на передовій проти рашиської нечисті, а зовсім не проти свого народу на Майдані.
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04.12.2021 19:17 Відповісти
Будут. На майдане или в другом месте. Нацгвардия это мусора
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04.12.2021 19:24 Відповісти
зачем мусорам такие курсы?
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04.12.2021 19:23 Відповісти
 
 