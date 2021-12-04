Снайпери Нацгвардії пройшли спецкурс підготовки за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Снайпери Національної гвардії України пройшли спеціальний курс підготовки снайперів (UAR-10) у Навчально-бойовому центрі підготовки до спеціальних дій Міжнародного центру НГУ на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.
"Курс був жорстким і не всі учасники дійшли до його завершення та склали заліки. Сподіваюсь, що ті знання, які ви отримали під час курсу, ви будете використовувати у своїй службово-бойовій діяльності. Це не межа для вас, будуть і інші курси вищих рівнів. Це стартова підготовка за стандартами НАТО. Вдосконалюйте та розвивайте свої навички, прагніть нових знань. Тільки так ви станете професіоналами своєї справи", – сказав виконуючий обов’язки начальника служби координації підготовки снайперів департаменту професійної підготовки ГУ НГУ Максим Соколовський.
Як зазначила керівниця групи індивідуальної підготовки Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади в Україні (операція "UNIFIER") Селін Бест, Національна гвардія України зацікавлена в тому, щоб тільки ті військовослужбовці, хто успішно пройшов курс підготовки за стандартами НАТО, отримували відповідні сертифікати. "У цьому році представниками нашої тренувальної місії проведено два базових курси підготовки снайперів НГУ і вони були успішні. Вже цієї зими ми плануємо продовжувати співпрацювати тут, у Навчально-бойовому центрі підготовки до спеціальних дій, за програмою підготовки інструкторів", – додала вона.
Навчання зі снайпінгу тривало майже два місяці. З понад двадцяти кандидатів сертифікати та посвідчення про проходження базового курсу підготовки снайперів за стандартами НАТО отримали лише найвитриваліші. Рівень знань курсантів був високий.
Будь ласка, зачекайте...
- Эта - памятник нашим погибшим героям-десантникам!
- А чого без напису? Написали-б уже: «Имя твоё неизвестно... Подвиг твой неизвестен... Ты у нас не служил...»
И вот говорит он однажды моему мужу, что в выходной день возил дочку свою по ее горячей просьбе в поля "кроличков пострелять", и что дочка его, как воспитанная девочка, сказала в конце дня: "Спасибо, папа, постреляла я кроличков достаточно, я очень довольна, хорошо отдохнула".
Девочке было тогда лет 8-9 и я решила (по малой моей тогда опытности), что девочка то "ку-ку".
Как же я тогда ошибалась!
Это была очень умненькая девочка.
Если она в ее 8 лет кроличков (они в Австралии вредители) так хлопала, то что же она сделала бы во взрослом возрасте с вредителями натуральными?
Вот то-то и оно.
Удачных целей нашим ребятам! Слава Україні!