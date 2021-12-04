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Новости Экономика
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металлургия (443) Южанина (151)

Власти вгоняют украинскую металлургию "в минус", - Южанина

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Власти вгоняют украинскую металлургию

Верховная Рада надеется получить деньги в бюджет, повысив ренту на добычу железной руды. Монобольшинству удалось принять закон №5600, хотя не все представители парламента одобряют подобные турбомеры. Одной из причин является то, что на адаптацию к новым правилам бизнеса было отведено меньше месяца. Хотя закон гарантирует, что такие нововведения должны внедряться минимум за полгода. Кроме того, некоторые нардепы предостерегают, что в борьбе с якобы сверхприбылями бизнеса власти вообще могут загнать отрасль "в минус".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете "5 канала".

"Эта формула не справедлива. Она точно не об экономическом росте для этих компаний и точно не о росте поступлений в бюджет. Мы наших добытчиков вообще выталкиваем с рынка, они становятся неконкурентными", – говорит народная избранница Нина Южанина.

Все происходит на фоне падения цен на руду и на готовую металлопродукцию, акцентируют специалисты. При этом они не исключают, что в случае новых ограничений из-за пандемии спрос и цены продолжат катиться вниз, поэтому на приток валюты от металлургической отрасли в ближайшие полгода особо рассчитывать не стоит.
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Топ комментарии
+14
Значит хорошо наступили на воровской рыгопороахметорыговский карман.
Молодец Зеленский

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04.12.2021 15:05
+9
Маячня !!! Южаніна ,м'яко кажучи ,лобіює інтереси ахметкі))) Ніде у світі не має таких надприбутків у металургійна галузі.
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04.12.2021 15:20
+8
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04.12.2021 15:05
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Правила форума Совет форумчан
Что только металлургию, она вгоняет в ноль, все .
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04.12.2021 15:04 Ответить
Значит хорошо наступили на воровской рыгопороахметорыговский карман.
Молодец Зеленский

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04.12.2021 15:05 Ответить
Бджоли проти меду...
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04.12.2021 15:29 Ответить
Лошади против овса.
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04.12.2021 21:32 Ответить
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04.12.2021 15:37 Ответить
Ахмету будет на это не холодно не жарко ,будет как с шахтами будут долги отдадут опять государству ,ему как инвестору с бюджета вернут деньги ,а нам с вами долги и голодные рабочие!!
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04.12.2021 15:45 Ответить
Скорее всего намного хуже

https://biz.censor.net/news/3289276/mirovye_tseny_na_jeleznuyu_rudu_upali_nije_100_za_tonnu
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04.12.2021 15:54 Ответить
Меньше самолётов будет у рыгов.

Оказывается можно просто меньше воровать и всё будет постепенно в порядке

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04.12.2021 15:58 Ответить
У них были и будут самолеты сколько захотят

Они давно уже живут не тут а там-тут это так вотчина поднятия даже не денег а прстижа ,там футбольные команды

Предприятия эти давно в залоге у банков -так и живут-ну посадите вы их на голодный они их закроют и будет история как с шахтами которые вернули государству

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/article/ahmetov-prodoljit-zarabatyvat-na-shahte-kotoruyu-vernul-gosudarstvu-i-da-i-net-razbor
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04.12.2021 16:03 Ответить
То есть всё будет и останется по принципу организации жизни, как при Кучме-Януковиче и Порошенко?!

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04.12.2021 15:53 Ответить
Будет гораздо лучше, как при БЕне в Привате
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04.12.2021 15:56 Ответить
Тебе, воришка, лучше не будет. Учись жить честно

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04.12.2021 15:57 Ответить
Больше всего про честь рассказывают воры, менты и проститутки. Но ты - холуй, что еще хуже
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04.12.2021 16:01 Ответить
Где-то это уже было? Правда, зебил? Только дело в том, что тебе, спартачлк, ничего не обломится
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04.12.2021 15:53 Ответить
Ваши времена закончились. Привыкайте жить честно

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04.12.2021 15:54 Ответить
Чьи это ваши, парнокопытное? кому ты про честно втираешь? Или у тебя последние мозги сквозняком выдуло
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04.12.2021 15:59 Ответить
Не хочешь жить честно?

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04.12.2021 16:01 Ответить
А есть честные в твоем стаде? Похвались, зебилоид, а не сотрясай воздух вонючим пердежом
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04.12.2021 16:03 Ответить
Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку.
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04.12.2021 21:33 Ответить
Порошенко уже по металлургии стал выступать? Какой ужас!😲
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04.12.2021 17:01 Ответить
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04.12.2021 15:05 Ответить
Все , что делает дурак , все он делает не так ... Зекрисі слава !!!!
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04.12.2021 15:06 Ответить
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04.12.2021 15:07 Ответить
Минус по 1 самолёту у Ахметова и Порошенко?

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04.12.2021 15:18 Ответить
Скільки літаків у Порошенка, факти, будь ласка.
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04.12.2021 15:36 Ответить
Акакаяразніца скільки літаків у Порошенка!? Конхвісковать нужно всє!
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04.12.2021 15:43 Ответить
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04.12.2021 15:45 Ответить
-1. Молодец Зеленский.
Недаром же истерит пороЮжанина

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04.12.2021 15:51 Ответить
Ідіотам сьогодні надали зелене світло тут 😡
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04.12.2021 16:06 Ответить
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04.12.2021 17:02 Ответить
Южанина - Порошенковская воровка, а не идиот. В высшей воровской лиге идиотов нет.

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05.12.2021 07:22 Ответить
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04.12.2021 15:56 Ответить
Дебіле, то не Порошенко стане біднішим, то твої діти, придурку, голоднішими. Тим більше, а яким він боком до гірничовидобувної?
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04.12.2021 15:40 Ответить
Страна за 30 лет вся у рыгов, у ваших рыгов. ВСЯ

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04.12.2021 15:50 Ответить
Блін, ну яке ж ти іпануте. Де ж ви такі дебіли беретесь?
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04.12.2021 15:53 Ответить
Це зелена потвора , який сидить на бабло Бені 😠
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04.12.2021 16:08 Ответить
Из кацапских ботоферм😁😁😁
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04.12.2021 17:03 Ответить
Маячня !!! Южаніна ,м'яко кажучи ,лобіює інтереси ахметкі))) Ніде у світі не має таких надприбутків у металургійна галузі.
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04.12.2021 15:20 Ответить
Ідіоте, мова не про надприбутки, мова про те, що зелені ідіоти в черговий раз, як завжди, херні наробили. Ахметову нічого не станеться, не збідніє, а от ти, дебіле, і твої діти, то відчуєте. Вгроблена енергетика, тепер на черзі металургія, а далі ще сільське господарство з новими податками... Результат: невиплати зарплат, недофінансована медицина, армія, освіта... Сьогодні дефіцит пенсійного 15 мільярдів. Мало, значить зелені ідіоти зроблять більше. Тішся, придурку.
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04.12.2021 15:45 Ответить
пардон, але "у нас, на Україні" української металургіі давно вже нема . вона індійська, ахметовська та пінчуковська.
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04.12.2021 15:25 Ответить
За налог на 50 соток, на 2-6 га она не волнуется, а за Ахметку переживает! Это НАШИ природные залежи!
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04.12.2021 15:32 Ответить
Якраз вона з тих, зто НЕ голосували за закон 5600. Який не зачепить беню, та поставить раком і збочено згвалтує селян.
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04.12.2021 15:35 Ответить
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04.12.2021 15:32 Ответить
"Вгоняют в минус" обладателей одной из самых дорогих недвижимости в мире, давно уже забывших, где эта Украина и кто такие украинцы... Видимо действительно наступают на хвостики, поэтому и истерики круглосуточно
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04.12.2021 15:36 Ответить
Аби ж то. Вони вганяють в мінус бюджет України.
І щось ніхто не чує про наступ на хвіст самому популярному і бажанному у правоохоронців світу олігарху Бубочки, бабломойському.
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04.12.2021 15:48 Ответить
умный поймет,то что олигархи и их прихвостни говорят плохо, значит все наоборот, народ не дебил, за 30 лет научился понимать
,
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04.12.2021 16:17 Ответить
Угу. Тобто коли в ринатіка руда подорожчала занчно (ціни на внутрішньому ринку також стали космічними) було "вигадна". Невже МЕТАЛ подешевшав? Ні. І хай не розказує як "бідує" дарагой лианид ильич
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04.12.2021 16:02 Ответить
а нам на внутреннем рынке металл не нужен?
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04.12.2021 16:09 Ответить
в какой минус? просто на несколько миллиардов меньше заработает рыжа гнида на том, что принадлежит народу
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04.12.2021 16:15 Ответить
У нас если нет 100% прибыли -- это называется убыточным
Особенно убытки видны по ,,хатынкам и яхтах,,
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04.12.2021 16:28 Ответить
а вдруг весной дождика не будет... картина репина
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04.12.2021 16:28 Ответить
Бедные ахметки.Надо скидываться им на гречку.Плачу.Жалко , извелся весь от всхлипываний Южаниной.
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04.12.2021 16:32 Ответить
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04.12.2021 17:03 Ответить
Теперь ещё на нескольких ТВ каналах мы начнем узнавать как у нас все плохо и кто в этом виноват)
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04.12.2021 17:05 Ответить
Бе решил "отжать" для себя металургию у Ахметова. Украина в этом процессе - место где это происходит. Не более того. Отлично! Пусть меряются пиписками.

Ахметова, Беню, или какого-либо другого олигарха, Украина интересует искличительно, как ресурс для дерибана.

Дякуватники, конечно, считают, что сорантики Медведчука и чиновник Януковича более достоин дерибанить Украину.

На то они я Дякуватники, что ждут доброго ссаря, "гетьмана" или еще какого персонажа, который будет о них, типа, заботиться "по-настоящему", а не как зеленое чмо.
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04.12.2021 17:38 Ответить
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04.12.2021 21:37 Ответить
Караул! Ахметку грабят!
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05.12.2021 00:48 Ответить
 
 