Власти вгоняют украинскую металлургию "в минус", - Южанина

Верховная Рада надеется получить деньги в бюджет, повысив ренту на добычу железной руды. Монобольшинству удалось принять закон №5600, хотя не все представители парламента одобряют подобные турбомеры. Одной из причин является то, что на адаптацию к новым правилам бизнеса было отведено меньше месяца. Хотя закон гарантирует, что такие нововведения должны внедряться минимум за полгода. Кроме того, некоторые нардепы предостерегают, что в борьбе с якобы сверхприбылями бизнеса власти вообще могут загнать отрасль "в минус".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете "5 канала".

"Эта формула не справедлива. Она точно не об экономическом росте для этих компаний и точно не о росте поступлений в бюджет. Мы наших добытчиков вообще выталкиваем с рынка, они становятся неконкурентными", – говорит народная избранница Нина Южанина.

Все происходит на фоне падения цен на руду и на готовую металлопродукцию, акцентируют специалисты. При этом они не исключают, что в случае новых ограничений из-за пандемии спрос и цены продолжат катиться вниз, поэтому на приток валюты от металлургической отрасли в ближайшие полгода особо рассчитывать не стоит.