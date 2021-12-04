Власти вгоняют украинскую металлургию "в минус", - Южанина
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Верховная Рада надеется получить деньги в бюджет, повысив ренту на добычу железной руды. Монобольшинству удалось принять закон №5600, хотя не все представители парламента одобряют подобные турбомеры. Одной из причин является то, что на адаптацию к новым правилам бизнеса было отведено меньше месяца. Хотя закон гарантирует, что такие нововведения должны внедряться минимум за полгода. Кроме того, некоторые нардепы предостерегают, что в борьбе с якобы сверхприбылями бизнеса власти вообще могут загнать отрасль "в минус".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете "5 канала".
"Эта формула не справедлива. Она точно не об экономическом росте для этих компаний и точно не о росте поступлений в бюджет. Мы наших добытчиков вообще выталкиваем с рынка, они становятся неконкурентными", – говорит народная избранница Нина Южанина.
Все происходит на фоне падения цен на руду и на готовую металлопродукцию, акцентируют специалисты. При этом они не исключают, что в случае новых ограничений из-за пандемии спрос и цены продолжат катиться вниз, поэтому на приток валюты от металлургической отрасли в ближайшие полгода особо рассчитывать не стоит.
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Молодец Зеленский
https://biz.censor.net/news/3289276/mirovye_tseny_na_jeleznuyu_rudu_upali_nije_100_za_tonnu
Оказывается можно просто меньше воровать и всё будет постепенно в порядке
Они давно уже живут не тут а там-тут это так вотчина поднятия даже не денег а прстижа ,там футбольные команды
Предприятия эти давно в залоге у банков -так и живут-ну посадите вы их на голодный они их закроют и будет история как с шахтами которые вернули государству
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/article/ahmetov-prodoljit-zarabatyvat-na-shahte-kotoruyu-vernul-gosudarstvu-i-da-i-net-razbor
Недаром же истерит пороЮжанина
І щось ніхто не чує про наступ на хвіст самому популярному і бажанному у правоохоронців світу олігарху Бубочки, бабломойському.
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Особенно убытки видны по ,,хатынкам и яхтах,,
Ахметова, Беню, или какого-либо другого олигарха, Украина интересует искличительно, как ресурс для дерибана.
Дякуватники, конечно, считают, что сорантики Медведчука и чиновник Януковича более достоин дерибанить Украину.
На то они я Дякуватники, что ждут доброго ссаря, "гетьмана" или еще какого персонажа, который будет о них, типа, заботиться "по-настоящему", а не как зеленое чмо.