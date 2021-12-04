Влада вганяє українську металургію "в мінус", - Южаніна
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Верховна Рада сподівається отримати гроші до бюджету, підвищивши ренту на видобуток залізної руди. Монобільшості вдалося ухвалити закон №5600, хоча не всі представники парламенту схвалюють подібні турбозаходи. Однією з причин є те, що на адаптацію до нових правил бізнесу відвели менше місяця – хоча закон гарантує, що такі нововведення мають впроваджуватися мінімум за пів року. Крім того, деякі нардепи застерігають, що в боротьбі з нібито надприбутками бізнесу влада взагалі може загнати галузь "у мінус".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".
"Ця формула не є справедливою. Вона точно не про економічне зростання для цих компаній і точно не про зростання надходжень в бюджет. Ми наших добувників взагалі виштовхуємо з ринку, вони стають неконкурентними", – каже народна обраниця Ніна Южаніна.
Все відбувається на фоні падіння цін і на руду, і на готову металопродукцію, акцентують фахівці. При цьому вони не виключають, що в разі нових обмежень через пандемію попит і ціни продовжать котитися донизу, тож на притік валюти від металургійної галузі в найближчі пів року надто розраховувати не варто.
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Молодец Зеленский
https://biz.censor.net/news/3289276/mirovye_tseny_na_jeleznuyu_rudu_upali_nije_100_za_tonnu
Оказывается можно просто меньше воровать и всё будет постепенно в порядке
Они давно уже живут не тут а там-тут это так вотчина поднятия даже не денег а прстижа ,там футбольные команды
Предприятия эти давно в залоге у банков -так и живут-ну посадите вы их на голодный они их закроют и будет история как с шахтами которые вернули государству
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/article/ahmetov-prodoljit-zarabatyvat-na-shahte-kotoruyu-vernul-gosudarstvu-i-da-i-net-razbor
Недаром же истерит пороЮжанина
І щось ніхто не чує про наступ на хвіст самому популярному і бажанному у правоохоронців світу олігарху Бубочки, бабломойському.
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Особенно убытки видны по ,,хатынкам и яхтах,,
Ахметова, Беню, или какого-либо другого олигарха, Украина интересует искличительно, как ресурс для дерибана.
Дякуватники, конечно, считают, что сорантики Медведчука и чиновник Януковича более достоин дерибанить Украину.
На то они я Дякуватники, что ждут доброго ссаря, "гетьмана" или еще какого персонажа, который будет о них, типа, заботиться "по-настоящему", а не как зеленое чмо.