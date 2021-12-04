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Новини Економіка
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металургія (317) Южаніна (135)

Влада вганяє українську металургію "в мінус", - Южаніна

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Влада вганяє українську металургію

Верховна Рада сподівається отримати гроші до бюджету, підвищивши ренту на видобуток залізної руди. Монобільшості вдалося ухвалити закон №5600, хоча не всі представники парламенту схвалюють подібні турбозаходи. Однією з причин є те, що на адаптацію до нових правил бізнесу відвели менше місяця – хоча закон гарантує, що такі нововведення мають впроваджуватися мінімум за пів року. Крім того, деякі нардепи застерігають, що в боротьбі з нібито надприбутками бізнесу влада взагалі може загнати галузь "у мінус".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Ця формула не є справедливою. Вона точно не про економічне зростання для цих компаній і точно не про зростання надходжень в бюджет. Ми наших добувників взагалі виштовхуємо з ринку, вони стають неконкурентними", – каже народна обраниця Ніна Южаніна.

Все відбувається на фоні падіння цін і на руду, і на готову металопродукцію, акцентують фахівці. При цьому вони не виключають, що в разі нових обмежень через пандемію попит і ціни продовжать котитися донизу, тож на притік валюти від металургійної галузі в найближчі пів року надто розраховувати не варто.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+14
Значит хорошо наступили на воровской рыгопороахметорыговский карман.
Молодец Зеленский

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04.12.2021 15:05
+9
Маячня !!! Южаніна ,м'яко кажучи ,лобіює інтереси ахметкі))) Ніде у світі не має таких надприбутків у металургійна галузі.
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04.12.2021 15:20
+8
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04.12.2021 15:05
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Что только металлургию, она вгоняет в ноль, все .
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04.12.2021 15:04 Відповісти
Значит хорошо наступили на воровской рыгопороахметорыговский карман.
Молодец Зеленский

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04.12.2021 15:05 Відповісти
Бджоли проти меду...
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04.12.2021 15:29 Відповісти
Лошади против овса.
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04.12.2021 21:32 Відповісти
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04.12.2021 15:37 Відповісти
Ахмету будет на это не холодно не жарко ,будет как с шахтами будут долги отдадут опять государству ,ему как инвестору с бюджета вернут деньги ,а нам с вами долги и голодные рабочие!!
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04.12.2021 15:45 Відповісти
Скорее всего намного хуже

https://biz.censor.net/news/3289276/mirovye_tseny_na_jeleznuyu_rudu_upali_nije_100_za_tonnu
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04.12.2021 15:54 Відповісти
Меньше самолётов будет у рыгов.

Оказывается можно просто меньше воровать и всё будет постепенно в порядке

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04.12.2021 15:58 Відповісти
У них были и будут самолеты сколько захотят

Они давно уже живут не тут а там-тут это так вотчина поднятия даже не денег а прстижа ,там футбольные команды

Предприятия эти давно в залоге у банков -так и живут-ну посадите вы их на голодный они их закроют и будет история как с шахтами которые вернули государству

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/article/ahmetov-prodoljit-zarabatyvat-na-shahte-kotoruyu-vernul-gosudarstvu-i-da-i-net-razbor
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04.12.2021 16:03 Відповісти
То есть всё будет и останется по принципу организации жизни, как при Кучме-Януковиче и Порошенко?!

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04.12.2021 15:53 Відповісти
Будет гораздо лучше, как при БЕне в Привате
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04.12.2021 15:56 Відповісти
Тебе, воришка, лучше не будет. Учись жить честно

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04.12.2021 15:57 Відповісти
Больше всего про честь рассказывают воры, менты и проститутки. Но ты - холуй, что еще хуже
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04.12.2021 16:01 Відповісти
Где-то это уже было? Правда, зебил? Только дело в том, что тебе, спартачлк, ничего не обломится
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04.12.2021 15:53 Відповісти
Ваши времена закончились. Привыкайте жить честно

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04.12.2021 15:54 Відповісти
Чьи это ваши, парнокопытное? кому ты про честно втираешь? Или у тебя последние мозги сквозняком выдуло
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04.12.2021 15:59 Відповісти
Не хочешь жить честно?

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04.12.2021 16:01 Відповісти
А есть честные в твоем стаде? Похвались, зебилоид, а не сотрясай воздух вонючим пердежом
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04.12.2021 16:03 Відповісти
Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку.
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04.12.2021 21:33 Відповісти
Порошенко уже по металлургии стал выступать? Какой ужас!😲
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04.12.2021 17:01 Відповісти
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04.12.2021 15:05 Відповісти
Все , что делает дурак , все он делает не так ... Зекрисі слава !!!!
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04.12.2021 15:06 Відповісти
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04.12.2021 15:07 Відповісти
Минус по 1 самолёту у Ахметова и Порошенко?

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04.12.2021 15:18 Відповісти
Скільки літаків у Порошенка, факти, будь ласка.
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04.12.2021 15:36 Відповісти
Акакаяразніца скільки літаків у Порошенка!? Конхвісковать нужно всє!
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04.12.2021 15:43 Відповісти
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04.12.2021 15:45 Відповісти
-1. Молодец Зеленский.
Недаром же истерит пороЮжанина

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04.12.2021 15:51 Відповісти
Ідіотам сьогодні надали зелене світло тут 😡
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04.12.2021 16:06 Відповісти
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04.12.2021 17:02 Відповісти
Южанина - Порошенковская воровка, а не идиот. В высшей воровской лиге идиотов нет.

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05.12.2021 07:22 Відповісти
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04.12.2021 15:56 Відповісти
Дебіле, то не Порошенко стане біднішим, то твої діти, придурку, голоднішими. Тим більше, а яким він боком до гірничовидобувної?
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04.12.2021 15:40 Відповісти
Страна за 30 лет вся у рыгов, у ваших рыгов. ВСЯ

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04.12.2021 15:50 Відповісти
Блін, ну яке ж ти іпануте. Де ж ви такі дебіли беретесь?
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04.12.2021 15:53 Відповісти
Це зелена потвора , який сидить на бабло Бені 😠
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04.12.2021 16:08 Відповісти
Из кацапских ботоферм😁😁😁
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04.12.2021 17:03 Відповісти
Маячня !!! Южаніна ,м'яко кажучи ,лобіює інтереси ахметкі))) Ніде у світі не має таких надприбутків у металургійна галузі.
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04.12.2021 15:20 Відповісти
Ідіоте, мова не про надприбутки, мова про те, що зелені ідіоти в черговий раз, як завжди, херні наробили. Ахметову нічого не станеться, не збідніє, а от ти, дебіле, і твої діти, то відчуєте. Вгроблена енергетика, тепер на черзі металургія, а далі ще сільське господарство з новими податками... Результат: невиплати зарплат, недофінансована медицина, армія, освіта... Сьогодні дефіцит пенсійного 15 мільярдів. Мало, значить зелені ідіоти зроблять більше. Тішся, придурку.
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04.12.2021 15:45 Відповісти
пардон, але "у нас, на Україні" української металургіі давно вже нема . вона індійська, ахметовська та пінчуковська.
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04.12.2021 15:25 Відповісти
За налог на 50 соток, на 2-6 га она не волнуется, а за Ахметку переживает! Это НАШИ природные залежи!
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04.12.2021 15:32 Відповісти
Якраз вона з тих, зто НЕ голосували за закон 5600. Який не зачепить беню, та поставить раком і збочено згвалтує селян.
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04.12.2021 15:35 Відповісти
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04.12.2021 15:32 Відповісти
"Вгоняют в минус" обладателей одной из самых дорогих недвижимости в мире, давно уже забывших, где эта Украина и кто такие украинцы... Видимо действительно наступают на хвостики, поэтому и истерики круглосуточно
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04.12.2021 15:36 Відповісти
Аби ж то. Вони вганяють в мінус бюджет України.
І щось ніхто не чує про наступ на хвіст самому популярному і бажанному у правоохоронців світу олігарху Бубочки, бабломойському.
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04.12.2021 15:48 Відповісти
умный поймет,то что олигархи и их прихвостни говорят плохо, значит все наоборот, народ не дебил, за 30 лет научился понимать
,
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04.12.2021 16:17 Відповісти
Угу. Тобто коли в ринатіка руда подорожчала занчно (ціни на внутрішньому ринку також стали космічними) було "вигадна". Невже МЕТАЛ подешевшав? Ні. І хай не розказує як "бідує" дарагой лианид ильич
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04.12.2021 16:02 Відповісти
а нам на внутреннем рынке металл не нужен?
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04.12.2021 16:09 Відповісти
в какой минус? просто на несколько миллиардов меньше заработает рыжа гнида на том, что принадлежит народу
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04.12.2021 16:15 Відповісти
У нас если нет 100% прибыли -- это называется убыточным
Особенно убытки видны по ,,хатынкам и яхтах,,
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04.12.2021 16:28 Відповісти
а вдруг весной дождика не будет... картина репина
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04.12.2021 16:28 Відповісти
Бедные ахметки.Надо скидываться им на гречку.Плачу.Жалко , извелся весь от всхлипываний Южаниной.
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04.12.2021 16:32 Відповісти
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04.12.2021 17:03 Відповісти
Теперь ещё на нескольких ТВ каналах мы начнем узнавать как у нас все плохо и кто в этом виноват)
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04.12.2021 17:05 Відповісти
Бе решил "отжать" для себя металургию у Ахметова. Украина в этом процессе - место где это происходит. Не более того. Отлично! Пусть меряются пиписками.

Ахметова, Беню, или какого-либо другого олигарха, Украина интересует искличительно, как ресурс для дерибана.

Дякуватники, конечно, считают, что сорантики Медведчука и чиновник Януковича более достоин дерибанить Украину.

На то они я Дякуватники, что ждут доброго ссаря, "гетьмана" или еще какого персонажа, который будет о них, типа, заботиться "по-настоящему", а не как зеленое чмо.
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04.12.2021 17:38 Відповісти
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04.12.2021 21:37 Відповісти
Караул! Ахметку грабят!
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05.12.2021 00:48 Відповісти
 
 