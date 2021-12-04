NASA подписало соглашение с тремя компаниями для создания частных космических станций
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Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) подписало соглашения с тремя компаниями о разработке проектов космических станций и других коммерческих направлений в космосе. Среди подписавшихся ㅡ компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
В NASA отметили, что они хотят поддерживать постоянное присутствие США на низкой орбите Земли путем перехода с Международной космической станции на другие платформы. Новые контракты должны стимулировать развитие независимых коммерческих космических станций.
В общей сложности сумма всех трех сделок превышает 400 миллионов долларов.
Так, компания Безоса Blue Origin получит 130 миллионов долларов. Частная компания Nanoracks LLC из Хьюстона получит 160 миллионов долларов, а военно-промышленная Northrop Grumman Systems Corporation из Вирджинии – 125,6 миллиона долларов.
"Мы сотрудничаем с американскими компаниями для разработки космических пунктов, которые люди смогут посещать, жить и работать там, что позволяет NASA продолжать прокладывать путь в космосе во благо человечества, одновременно способствуя коммерческой деятельности в космосе", - сказал глава NASA Билл Нельсон.
Этот план хотят претворить в два этапа. Во время первого частные компании будут совместно с NASA разрабатывать космические станции на низкой орбите, которые отвечают потенциальным потребностям правительства США и частного сектора. Ожидается, что первый этап продлится до 2025 года.
Затем NASA хочет разрешить своим астронавтам пользоваться коммерческими космическими станциями этих и других компаний.
Эта стратегия должна позволить NASA получать услуги коммерческих станций в будущем по более низкой цене и сосредоточиться на других миссиях, в частности на "Артемиде".
Так, Blue Origin приобщится к разработке Orbital Reef – коммерческой космической станции на низкой орбите Земли, которая должна заработать во второй половине этого десятилетия.
Планируется, что она будет работать как бизнес-парк для промышленных исследователей, космических туристов, бизнесменов и клиентов. Также там оборудованы лаборатории, научные и жилые модули.
Станция на низкой орбите от Nanoracks, разрабатываемая в сотрудничестве с Voyager Space и Lockheed Martin, называется Starlab.
Ее планируют запустить в 2027 году. Там будут четыре основных оперативных отдела: биологическая лаборатория, лаборатория для растений, лаборатория для физических наук и исследования материалов, а также открытая рабочая площадь потребностей исследователей и других клиентов для коммерческой космической деятельности.
Эта станция рассчитана на четырех астронавтов и будет иметь мощность, объем и грузоподъемность, эквивалентные Международной космической станции.
А проект Northrop Grumman будет использовать космический корабль Cygnus, который обеспечивает доставку грузов на МКС, чтобы создать базовый модуль для расширенных возможностей, включая научные исследования, туризм, промышленные эксперименты и т.д.
Пожалуйста, подождите...
Цікаво шо вартість приватного стадіону "Донбас-Арена", який Ахмєтов побудував у 2009 році - 400 млн. доларів. Ось такі от різні інвестиціії. Одні будують шоб літати в космосі, інші шоб заростало бур'яном на окупованих територіях.
п.с. И похоже лоббисты от Nanoracks LLC занесли руководству НАСА больше остальных
- не сомневайся даже
В твердом ракетном топливе применяют полиэтилен,который делают из нефти.
Якщо кацап не бреше, потикай у нього патиком, мабуть здох., бо смердить завжди.
Кому цікавий євнух-стайл, ось:
Будь ласка, вказуйте автора коментаря 06.12.2021 19:09
06.12.2021 19:19
Із трьох хрестів, 1-дин як мінімум, мій. І саме там, тобі, носію зайвої хромосоми і дано було відповідь: 1) якого ти обурилось на мій допис до Игокович, ваші стосунки? Що воно- мені відомо давно.
2) осмислюй написане, оскільки:"для богачей космический туризм мутить, сжигая азоновый слой земли и туже нефть." -це і є SpaceX, Blue Origin, та ще як мінімум один, що вже здійснили це...
Тому, пивний гормон, має шанс скорчити вумного (підказка, покопирсайся в срунеті та добий мене тим, що там ще переганяють нафту, щоб гравіцапа злетіла).
То місце де ти, але мрієш, щоб інший- залиш для Игокович.
Но всё равно очень скоро будет видно кто эффективен, а кто долбодзёб, который тупо ********* эти миллионы.
" Российские модули «Звезда», «Наука», «Поиск» и «Рассвет» изготовлены и принадлежат России, которая сохраняет право на их использование (аналогично и с модулем «Пирс» до затопления 26 июля 2021 г.). Модуль «Заря» был построен и доставлен на орбиту российской стороной, но сделано это было на средства США, поэтому собственником данного модуля на сегодняшний день официально является НАСА."
Пусть выкупают "Зарю" и валят на другую орбиту
С космоса хорошо изучать землю. В той же Германии, у разных Земель имеются свои спутники и они достаточно точно прогнозируют уровень урожайности у разных фермеров...
Бо коли супутник сам обстежує території, то це одне, а ось коли на орбіті космонавт, то всі пожежи, переміщення циклонів, тощо, він бачить у реальному стані і еа Землі можуть скоріше реагувати...
-людство вимре, як американські індіанці... Їх винищували дурню, планомірно. Але вижили.
-придатні до життя планети в інших системах і галактиках, розробляти технології якнайшвидшого переміщення туди... Тобі відомо, що швидкість світла менша, чим швидкість з якою галактики розлітаються після "великого вибуху"? Куди не плюнь, одні комічні Зе!барани.
https://youtu.be/i_Yp64ZaAJs?t=16
зате )(уйлостан відправить у Малі
військових для просування
"скрєпніх " цінностей