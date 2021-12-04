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NASA подписало соглашение с тремя компаниями для создания частных космических станций

Новости Цензор.НЕТ Технологии

NASA подписало соглашение с тремя компаниями для создания частных космических станций

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) подписало соглашения с тремя компаниями о разработке проектов космических станций и других коммерческих направлений в космосе. Среди подписавшихся ㅡ компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

В NASA отметили, что они хотят поддерживать постоянное присутствие США на низкой орбите Земли путем перехода с Международной космической станции на другие платформы. Новые контракты должны стимулировать развитие независимых коммерческих космических станций.

В общей сложности сумма всех трех сделок превышает 400 миллионов долларов.

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Так, компания Безоса Blue Origin получит 130 миллионов долларов. Частная компания Nanoracks LLC из Хьюстона получит 160 миллионов долларов, а военно-промышленная Northrop Grumman Systems Corporation из Вирджинии – 125,6 миллиона долларов.

"Мы сотрудничаем с американскими компаниями для разработки космических пунктов, которые люди смогут посещать, жить и работать там, что позволяет NASA продолжать прокладывать путь в космосе во благо человечества, одновременно способствуя коммерческой деятельности в космосе", - сказал глава NASA Билл Нельсон.

Этот план хотят претворить в два этапа. Во время первого частные компании будут совместно с NASA разрабатывать космические станции на низкой орбите, которые отвечают потенциальным потребностям правительства США и частного сектора. Ожидается, что первый этап продлится до 2025 года.

Затем NASA хочет разрешить своим астронавтам пользоваться коммерческими космическими станциями этих и других компаний.

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Эта стратегия должна позволить NASA получать услуги коммерческих станций в будущем по более низкой цене и сосредоточиться на других миссиях, в частности на "Артемиде".

Так, Blue Origin приобщится к разработке Orbital Reef – коммерческой космической станции на низкой орбите Земли, которая должна заработать во второй половине этого десятилетия.

Планируется, что она будет работать как бизнес-парк для промышленных исследователей, космических туристов, бизнесменов и клиентов. Также там оборудованы лаборатории, научные и жилые модули.

Станция на низкой орбите от Nanoracks, разрабатываемая в сотрудничестве с Voyager Space и Lockheed Martin, называется Starlab.

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Ее планируют запустить в 2027 году. Там будут четыре основных оперативных отдела: биологическая лаборатория, лаборатория для растений, лаборатория для физических наук и исследования материалов, а также открытая рабочая площадь потребностей исследователей и других клиентов для коммерческой космической деятельности.

Эта станция рассчитана на четырех астронавтов и будет иметь мощность, объем и грузоподъемность, эквивалентные Международной космической станции.

А проект Northrop Grumman будет использовать космический корабль Cygnus, который обеспечивает доставку грузов на МКС, чтобы создать базовый модуль для расширенных возможностей, включая научные исследования, туризм, промышленные эксперименты и т.д.
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Топ комментарии
+9
Компанія Безоса Blue Origin отримає 130 мільйонів доларів. Приватна компанія Nanoracks LLC з Х'юстона отримає 160 мільйонів доларів, а військово-промислова Northrop Grumman Systems Corporation із Вірджинії - 125,6 мільйона доларів.
Цікаво шо вартість приватного стадіону "Донбас-Арена", який Ахмєтов побудував у 2009 році - 400 млн. доларів. Ось такі от різні інвестиціії. Одні будують шоб літати в космосі, інші шоб заростало бур'яном на окупованих територіях.
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04.12.2021 22:49
+7
Мефодий! Все эти приватные космические станции будут тесно сотрудничать с Пентагоном на развал твоей Росиюшки..

- не сомневайся даже
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04.12.2021 23:03
+6
Враховуючи те ЯК вони останні роки "будують" я думаю що їх станцію чекає доля тієї ж "Армати" чи ПАК ФА (Су-57)
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04.12.2021 23:49
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Компанія Безоса Blue Origin отримає 130 мільйонів доларів. Приватна компанія Nanoracks LLC з Х'юстона отримає 160 мільйонів доларів, а військово-промислова Northrop Grumman Systems Corporation із Вірджинії - 125,6 мільйона доларів.
Цікаво шо вартість приватного стадіону "Донбас-Арена", який Ахмєтов побудував у 2009 році - 400 млн. доларів. Ось такі от різні інвестиціії. Одні будують шоб літати в космосі, інші шоб заростало бур'яном на окупованих територіях.
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04.12.2021 22:49 Ответить
Эти миллионы только на проекты выделены.
п.с. И похоже лоббисты от Nanoracks LLC занесли руководству НАСА больше остальных
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04.12.2021 22:55 Ответить
откуда 400 лямов ? википедия говорит по другому. Стоимость строительства: 545 миллионов UAH в 2009 году . курс по 8 был. 545 000 000 / 8 = 68 000 000 долларов . а если учесть что стадион из металла в основном, а ахметов владееет сталелетейнимы комбинатами то метал ему вообще в копейки обошолся . так что даже 68 лямов думаю цифра тоже преувеличена и в реальности он потратил намного меньше. .
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04.12.2021 23:15 Ответить
Больше станций хороших и разных. Занимайтесь космосом, а не войной!
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04.12.2021 22:57 Ответить
Мефодий! Все эти приватные космические станции будут тесно сотрудничать с Пентагоном на развал твоей Росиюшки..

- не сомневайся даже
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04.12.2021 23:03 Ответить
Вот ведь подлые империалисты
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04.12.2021 23:04 Ответить
НАСА хотя бы картинки облаков в своих фотошопах меняло.
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05.12.2021 01:11 Ответить
Болезный, а тебя-то что напрягает в этом плане? Шо, твой куратор на Лахта 2 еще не выдал методичку на эту тему? Ты не кукарекай на цензоре, а помоги митьке рогожкину батут строить.
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05.12.2021 07:55 Ответить
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04.12.2021 23:05 Ответить
Крупный бизнес засрал планету и при этом не нашел производства дешевой экологической энергии. Теперь денег куры не клюют и надо для богачей космический туризм мутить, сжигая азоновый слой земли и туже нефть. Бездарное транжирование ресурсами Земли кучкой богатеев.
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04.12.2021 23:03 Ответить
де ж ти вичитав, що космічні кораблі на нафті працюють?
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05.12.2021 03:19 Ответить
В качестве ракетного топлива используется керосин+кислород,угадай из чего делают керосин.
В твердом ракетном топливе применяют полиэтилен,который делают из нефти.
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05.12.2021 11:51 Ответить
хочеш сказати, що ракети, що запускає SpaceX- заправлені керосином?
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05.12.2021 13:23 Ответить
А в комменте выше только о SpaceX идёт речь?
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06.12.2021 20:35 Ответить
я, звернув увагу на той факт, що космічні технології змінились і хоча, окрім звичайнісінької цікавості до космосу, жодним чином не відношусь до даної галузі та не копирсався для вумності в інеті, але звертаю увагу при запуску, що за чим і куди та для чого? Достатньо?
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06.12.2021 21:13 Ответить
"Не копирсався для вумності в інеті,"покопирсайся может не будешь выглядеть таким *********.
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09.12.2021 08:37 Ответить
пивний медведик, тебе образило доповнення так, що залив слізьми адмінів? Не переймайся, стайл: Вказуйте, хто автор коментаря- це ж не про євнухів як ти.
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08.12.2021 21:08 Ответить
Какое же ты тупое чмо.обосрался,обтекай.начинает оно выкручиваться и ерзать пздой как шалава,"звернув он увагу".о каких ты админах чешешь чепушило?забейся в будку,собака ты бешенная
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09.12.2021 08:33 Ответить
от же: цінитель піструнів не втримав у собі кацапа та продемонстрував як насрано в голові... Чавунні іграшки та батьки хронічні збоченці, ось і тяга до космічних подорожей на основі перегону нафти.
Якщо кацап не бреше, потикай у нього патиком, мабуть здох., бо смердить завжди.
Кому цікавий євнух-стайл, ось:
Будь ласка, вказуйте автора коментаря 06.12.2021 19:09
06.12.2021 19:19
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09.12.2021 11:49 Ответить
Еще раз доказываешь что ты тупой и блан.жалоба админу на Веретено,который уями крыл женщин.каким боком ты к нему? Может он твой *** арь,тогда все ясно почему ты очко рвешь.а насчет родителей высер, говорит о тебе как о великовозрастной тупой школоте которая опускается ниже плинтуса.
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09.12.2021 14:07 Ответить
марні сподівання, кацапа живий бо бреше. Чмо неповноцінне, вважаєш, що плагіат та розкидані тобою відповіді на один допис із завбаченими хрестиками - врятують тебе від зазначеної дати?
Із трьох хрестів, 1-дин як мінімум, мій. І саме там, тобі, носію зайвої хромосоми і дано було відповідь: 1) якого ти обурилось на мій допис до Игокович, ваші стосунки? Що воно- мені відомо давно.
2) осмислюй написане, оскільки:"для богачей космический туризм мутить, сжигая азоновый слой земли и туже нефть." -це і є SpaceX, Blue Origin, та ще як мінімум один, що вже здійснили це...
Тому, пивний гормон, має шанс скорчити вумного (підказка, покопирсайся в срунеті та добий мене тим, що там ще переганяють нафту, щоб гравіцапа злетіла).
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09.12.2021 15:43 Ответить
Даже не читал.Иди нахр недоразвитый.
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09.12.2021 15:55 Ответить
так ото ж, що без транслейту і не дійде?
То місце де ти, але мрієш, щоб інший- залиш для Игокович.
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09.12.2021 16:01 Ответить
Псина шо ты там булькаешь.за щекой проверь у себя недоразвитый имбецил, недоразвитых родителей.
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09.12.2021 16:48 Ответить
несіть наступного кацапа бо цього використаного, заклинило та криза жанру.
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09.12.2021 16:54 Ответить
Тебе одного **** ря Ашота мало,кацапов тебе подавай?так ты сайтом ошибся питарок.
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09.12.2021 20:12 Ответить
Ты лучше на работу устройся, и не будет тебя жаба давить. Да, прокукарекай еще, шо в этой Омерике негров линчуют и скоро доллару капец, потому что все прогрессивное человечество перейдет на ржубль, потому шо ему анало говнет.
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05.12.2021 08:00 Ответить
На Илона Маска у Байдена зуб. Это не дело.
Но всё равно очень скоро будет видно кто эффективен, а кто долбодзёб, который тупо ********* эти миллионы.
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04.12.2021 23:05 Ответить
В НАСА зрозуміли що рано чи пізно "рукожопі" МКС "уграють" і вирішили потроху готувать незалежні від них бази
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04.12.2021 23:05 Ответить
Рукожопов давно пора отстёгивать от МКС. Тем более они сами к этому почти готовы.
" Российские модули «Звезда», «Наука», «Поиск» и «Рассвет» изготовлены и принадлежат России, которая сохраняет право на их использование (аналогично и с модулем «Пирс» до затопления 26 июля 2021 г.). Модуль «Заря» был построен и доставлен на орбиту российской стороной, но сделано это было на средства США, поэтому собственником данного модуля на сегодняшний день официально является НАСА."
Пусть выкупают "Зарю" и валят на другую орбиту
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04.12.2021 23:43 Ответить
Враховуючи те ЯК вони останні роки "будують" я думаю що їх станцію чекає доля тієї ж "Армати" чи ПАК ФА (Су-57)
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04.12.2021 23:49 Ответить
Мефодий Акакиевич, Это тот мудель лаптекопытных скрепных поносцев, в котором дырку, из которой была утечка кислорода залепили пластилином, и в котором кацапомонавты так засрали свой туалет, шо теперь они ходят в американский сегмент, а за это делают в нем уборку?
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05.12.2021 08:06 Ответить
Пустое. Реально важным является освоение других планет, но в планах "нового мирового порядка" такой пункт отсутствует - им это не нужно, и просто опасно для их проекта.
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04.12.2021 23:05 Ответить
А вы двигатель, который превысит третью космическую скорость, уже придумали?

С космоса хорошо изучать землю. В той же Германии, у разных Земель имеются свои спутники и они достаточно точно прогнозируют уровень урожайности у разных фермеров...
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04.12.2021 23:30 Ответить
а яке відношення супутники мають до космічних станцій? Супутники - так, корисні, а космічні орбітальні станції - дорога в нікуди! Потрібно шукати придатні до життя планети в інших системах і галактиках, розробляти технології якнайшвидшого переміщення туди, але людству це не грозить ще тисячі і тисячі років.... Якщо взагалі людство до такого дійде! Я ставлю на те, що людство вимре, як американські індіанці чи застрягне в розвитку, як негри в Африці.
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05.12.2021 04:10 Ответить
Як раз з орбітальної станції добре вивчати Землю.
Бо коли супутник сам обстежує території, то це одне, а ось коли на орбіті космонавт, то всі пожежи, переміщення циклонів, тощо, він бачить у реальному стані і еа Землі можуть скоріше реагувати...
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05.12.2021 15:52 Ответить
Крім того, у космосі легше створити умови для деяких експеріментів, а це двигає наукові розробки у богатьох галузях.
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05.12.2021 15:54 Ответить
Вітаю, якщо б існував приз на самий тупий допис- він твій.
-людство вимре, як американські індіанці... Їх винищували дурню, планомірно. Але вижили.
-придатні до життя планети в інших системах і галактиках, розробляти технології якнайшвидшого переміщення туди... Тобі відомо, що швидкість світла менша, чим швидкість з якою галактики розлітаються після "великого вибуху"? Куди не плюнь, одні комічні Зе!барани.
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07.12.2021 01:35 Ответить
Кому шо
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04.12.2021 23:28 Ответить
Через лет 5 амеры помахают русне в космосе со словами- "бывайте ихтиандры ху...вы"
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05.12.2021 00:53 Ответить
В космосе был токо Брюс Уиллис.
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05.12.2021 01:15 Ответить
А как с этим быть?
https://youtu.be/i_Yp64ZaAJs?t=16
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05.12.2021 02:04 Ответить
А че у них волосся торчит?
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05.12.2021 02:10 Ответить
Ещё вопросы есть? (чтобы уж скопом ответить)
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05.12.2021 12:31 Ответить
Вопрос на засыпку- шо сильней, гравитация или вакуум?
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05.12.2021 12:55 Ответить
У меня сосед - рама под 2 метра. Легко уделает их обеих.
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05.12.2021 12:57 Ответить
"Гиперлуп" круче.
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05.12.2021 03:07 Ответить
Во у ватников в этой теме пердаки от зависти подгорают! У Лаптестана из достижений только блины из гамна на лопате!
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05.12.2021 03:59 Ответить
Скрепные поносцы даже лопату не могут изготовить, у китайцев покупают. Ну а говно - это единственное, что лаптекопытные производят сами.
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05.12.2021 08:12 Ответить
"Перекуем космические корабли на лопаты" девиз Лаптеногих!
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05.12.2021 08:39 Ответить
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05.12.2021 04:20 Ответить
ну то що з того
зате )(уйлостан відправить у Малі
військових для просування
"скрєпніх " цінностей

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05.12.2021 12:13 Ответить
 
 