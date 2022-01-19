Канада использует все возможные механизмы сдерживания России, - глава МИД Жоли
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Канада будет прилагать все возможные усилия для того, чтобы Россия не ворвалась в Украину.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы используем все возможные механизмы, чтобы сдержать Россию от продвижения (для вторжения в Украину, – ред.)", - сказала Жоли.
По ее словам, Канада, США, Великобритания и ЕС занимаются планированием реагирования в случае новой агрессии России против Украины.
Она добавила, что Канада готова применить дипломатическое и экономическое давление на РФ.
Жоли также призвала РФ снизить напряжение в регионе, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.
"Правда в том, что напряжение высокое, а мы все - люди, и не хотим вреда", - подчеркнула министр.
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Потім будете меморіали відкривати по спогадам про Україну.
И серьезные санкции, поступательного действия. Как только козломордым покажется провокация, СП2 сразу останавливается. Как только один винторогий переходит в наступление - отключение Свифта... Вплоть до ареста всех родственников и активов рашистской элиты за бугром.
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