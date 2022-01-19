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Канада использует все возможные механизмы сдерживания России, - глава МИД Жоли

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Канада использует все возможные механизмы сдерживания России, - глава МИД Жоли

Канада будет прилагать все возможные усилия для того, чтобы Россия не ворвалась в Украину.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы используем все возможные механизмы, чтобы сдержать Россию от продвижения (для вторжения в Украину, – ред.)", - сказала Жоли.

По ее словам, Канада, США, Великобритания и ЕС занимаются планированием реагирования в случае новой агрессии России против Украины.

Она добавила, что Канада готова применить дипломатическое и экономическое давление на РФ.

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Жоли также призвала РФ снизить напряжение в регионе, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

"Правда в том, что напряжение высокое, а мы все - люди, и не хотим вреда", - подчеркнула министр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
Трюда вдягне спеціальні стурбовані шкарпетки - найсерйозніший канадський механізм.
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06.12.2021 09:17
+3
Я считаю, что ее заявление политически взвешенное. И со стороны Канады не будет "глубоких озабоченностей", как со стороны ЕС. Может уже идет поставка вооружения с их стороны, только поставка любит "тишину".
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06.12.2021 09:04
+2
Смешно читать такую херню со стороны Канады!
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06.12.2021 09:22
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Я считаю, что ее заявление политически взвешенное. И со стороны Канады не будет "глубоких озабоченностей", как со стороны ЕС. Может уже идет поставка вооружения с их стороны, только поставка любит "тишину".
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06.12.2021 09:04 Ответить
Трюда вдягне спеціальні стурбовані шкарпетки - найсерйозніший канадський механізм.
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06.12.2021 09:17 Ответить
Трюдо классный мужик
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06.12.2021 09:18 Ответить
🤣
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06.12.2021 09:21 Ответить
🙄😲
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06.12.2021 09:20 Ответить
Смешно читать такую херню со стороны Канады!
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06.12.2021 09:22 Ответить
А шо там діаспора українська? Жирує у беспечній та ситій Канаді?

Потім будете меморіали відкривати по спогадам про Україну.
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06.12.2021 09:26 Ответить
Всі можливі зусилля, це скільки буде якщо перевести в сєрйозниє озабочєнності?
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06.12.2021 09:38 Ответить
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06.12.2021 09:42 Ответить
Надо рядом дать фото Мелани Джоли. Реальная красотка.
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06.12.2021 14:57 Ответить
Нам необходимо мобильное оружие для вертолетов, танков, рации.
И серьезные санкции, поступательного действия. Как только козломордым покажется провокация, СП2 сразу останавливается. Как только один винторогий переходит в наступление - отключение Свифта... Вплоть до ареста всех родственников и активов рашистской элиты за бугром.
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06.12.2021 10:26 Ответить
Продайте нам наемников , если не можете помочь официально!!!! Нужны военые базы!!!! И все будет хорошо!!!!
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06.12.2021 10:31 Ответить
Канада первая в Мире начала поставки в Украину своих РЭБ установок...,кстати... Если бы не они,неизвестно чтоб было..
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06.12.2021 10:43 Ответить
Канада не збирається збільшувати свій військовий контингент в Україні, щоб не дратувати Росію. - риторика західних так званих "партнерів і друзів України " така сама ,як була в часі окупації рашистом в 2014 році українського Криму(Ми використаємо усі можливі механізми,(бла бла бла ), аби стримати Росію від просування ...)
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06.12.2021 10:44 Ответить
Всего с 2014 года Канада поставила в Украину военной помощи снаряжения,оружия,снайперских винтовок и т.д.на сумму 1 ярд долларов...США трошки больше 5 ярдов...
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06.12.2021 10:52 Ответить
Канада включена в список стран которым НАТО разрешило поставки оружия в Украину на официиальном уровне....
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06.12.2021 10:59 Ответить
Вот почему это самая комфортная в мире страна для проживания.
Там живут хорошие люди и работают хорошие законы.
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06.12.2021 14:55 Ответить
 
 