Канада использует все возможные механизмы сдерживания России, - глава МИД Жоли

Канада будет прилагать все возможные усилия для того, чтобы Россия не ворвалась в Украину.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы используем все возможные механизмы, чтобы сдержать Россию от продвижения (для вторжения в Украину, – ред.)", - сказала Жоли.

По ее словам, Канада, США, Великобритания и ЕС занимаются планированием реагирования в случае новой агрессии России против Украины.

Она добавила, что Канада готова применить дипломатическое и экономическое давление на РФ.

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Жоли также призвала РФ снизить напряжение в регионе, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

"Правда в том, что напряжение высокое, а мы все - люди, и не хотим вреда", - подчеркнула министр.