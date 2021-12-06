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Авария на Бурштынской ТЭС: в реанимации скончался один из четырех пострадавших

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Авария на Бурштынской ТЭС: в реанимации скончался один из четырех пострадавших

Работник Бурштынской ТЭС, получивший ожоги при выбросе пара, скончался в реанимации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТЭК Бурштынская ТЭС на своей странице в Фейсбук.

"28 ноября из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования Бурштынской ТЭС получил до 60% ожогов кожи. Пострадавшему сразу оказали первую помощь и госпитализировали в Ивано-Франковский ожоговый центр.

Все время врачи боролись за жизнь пострадавшего, администрация станции полностью снабжала его медикаментами, предоставляла все необходимое. 24/7 станция была на связи с родными и медиками.

Несмотря на оперативные действия медиков, к сожалению, полученные повреждения были несовместимы с жизнью", - сообщили в пресс-службе.

Коллектив Бурштынской ТЭС выражает искренние соболезнования семье погибшего. Родные получат всю необходимую помощь от станции.

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Также отмечается, что состояние других пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.

Авария на Бурштынской ТЭС: в реанимации скончался один из четырех пострадавших 01

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за то Ахметовский менеджмент Бурштынской ТЭЦ не пускает экологическую инспекцию на территорию..
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06.12.2021 09:30 Ответить
Мабуть спрацював аварійний клапан скидуючи зайвий тиск в котлі.
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06.12.2021 09:59 Ответить
Очень сомневаюсь, что на ТЄЦ, сброс аварийного клапана сделан внутрь помещения. Это ж не клапан бытового котла, там далеко не 1 куб и температура гораздо выше 100 град
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06.12.2021 11:06 Ответить
" машиніст-обхідник котельного устаткування Джерело: https://censor.net/ua/n3303496"
Там не сказано що він перебував в приміщенні.Можливо проводив якісь роботи зовні.
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06.12.2021 11:14 Ответить
Проте, там сказано "...викид гарячої пароводяної суміші і газів з топки котла". Топка - це частина котла де відбуваеться спалювання палива, там пари немає! Пара є у теплообмінниках і у топку вона потрапляє виключно при прориві теплообмінника
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06.12.2021 11:20 Ответить
Потрібно знати допотопну технологію спалювання паршивого бурого вугілля на Буршитнській ТЕЦ (не знаю, як на інших). Вугілля подрібнюється, змішується з пароводяною сумішшю і подається в "топку". Надлишковий тиск стравлюється вбік скидного каналу води. Очевидно, прорвало трубопровід подачі цієї суміші.
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06.12.2021 14:01 Ответить
"Как говаривал сталинский нарком путей сообщения товарищ Каганович, «у каждой аварии есть фамилия, имя и отчество» - у того, кто будет отвечать за предотвращение аварии миллионами собственных долларов, тоже есть фамилия, имя и отчество и банковский счет.

И найти ответственного в этом случае будет очень легко. И такой человек сделает все необходимое, чтобы мотивировать и инспекторов, и директоров соблюдать технику безопасности и технологию проведения работ.

Почему в России платят за жизнь так мало? А это уже вопрос политики. Что касается экономики, то есть исследование «Численная оценка стоимости жизни человека в России и в мире», выполненное учеными Финансового университета при правительстве РФ. В этом исследовании говорится, что «общая стоимость человеческой жизни по миру в целом составляет 4,6-4,7 млн долл. США в ценах 2011 г. В группе стран с душевым потреблением более 10 тыс. долл. в год стоимость жизни увеличивается до 18,5 млн долл. В группе стран с доходом ниже этой отметки стоимость жизни составляет 0,5-1,9 млн долл. США» .

Если считать, что в России подушевое потребление меньше 10 тысяч долларов в год, то «стоимость жизни» все равно не может оцениваться менее чем в полумиллион долларов - или в 30-40 миллионов рублей.

А если точнее? Согласно расчетам правительственных экономистов, оценки стоимости человеческой жизни как «денежных потерь домохозяйства от гибели среднестатистического человека» в России составляют соответственно 10,5 млн и 7,9 млн руб. в ценах 2017 г. (разница зависит от формулы расчета и учитывает средние заработки и пенсии).

А вот согласно макроэкономическому подходу, разработанному учеными Финансового университета, учитывающему эмоциональное состояние, моральный ущерб, степень удовлетворенности жизнью, стоимость жизни россиянина, рассчитанная на основании данных по ожидаемой продолжительности жизни, доходам населения и миграционным потокам по российским регионам в 2010-2016 гг. … составляет 61,1 млн руб. в ценах 2016 г.

То есть миллион долларов.

И не имеет значения, что люди оценивают свою жизнь намного дешевле.

Здесь та самая ситуация, когда «правительство» должно власть употребить. И принять политическое решение.

Повторю еще раз - единственное, что может заставить владельцев опасных бизнесов инвестировать в обеспечение безопасности своих работников, - это миллионные (в долларах) компенсации семьям погибших.

Люди на твоих шахтах рискуют своими жизнями - ты рискуешь своим состоянием. Тогда есть какая-то надежда." -полностью https://novayagazeta.ru/.../million-dollarov-za-zhizn...





NOVAYAGAZETA.RU
Миллион долларов за жизнь шахтера Как заставить владельцев шахт инвестировать в безопасные условия труда? Отвечает экономист
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06.12.2021 10:23 Ответить
Він дорозвалює ТЕЦ, закінчиться все тим що віддадуть потім державі з боргами і в складному технічному стані...
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06.12.2021 11:50 Ответить
 
 