Аварія на Бурштинській ТЕС: у реанімації помер один із чотирьох постраждалих

Працівник Бурштинської ТЕС, що отримав опіки під час викиду пару, помер у реанімації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТЕК Бурштинська ТЕС на своїй сторінці у фейсбуці.

"28 листопада через викид гарячої пароводяної суміші і газів з топки котла машиніст-обхідник котельного устаткування Бурштинської ТЕС отримав до 60% опіків шкіри. Потерпілому одразу надали першу допомогу та госпіталізували до Івано-Франківського опікового центру.

Весь час лікарі боролися за життя потерпілого, адміністрація станції повністю забезпечувала його медикаментами, надавала все необхідне. 24/7 станція була на зв'язку з рідними та медиками.

Не дивлячись на оперативні дії медиків, на жаль, отримані ушкодження були несумісні з життям", - повідомили у пресслужбі.

Колектив Бурштинської ТЕС висловлює щирі співчуття родині загиблого. Рідні отримають всю необхідну допомогу від станції.

Також зазначається, що стан інших потерпілих стабільний, загрози життю немає.

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