Аварія на Бурштинській ТЕС: у реанімації помер один із чотирьох постраждалих
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Працівник Бурштинської ТЕС, що отримав опіки під час викиду пару, помер у реанімації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТЕК Бурштинська ТЕС на своїй сторінці у фейсбуці.
"28 листопада через викид гарячої пароводяної суміші і газів з топки котла машиніст-обхідник котельного устаткування Бурштинської ТЕС отримав до 60% опіків шкіри. Потерпілому одразу надали першу допомогу та госпіталізували до Івано-Франківського опікового центру.
Весь час лікарі боролися за життя потерпілого, адміністрація станції повністю забезпечувала його медикаментами, надавала все необхідне. 24/7 станція була на зв'язку з рідними та медиками.
Не дивлячись на оперативні дії медиків, на жаль, отримані ушкодження були несумісні з життям", - повідомили у пресслужбі.
Колектив Бурштинської ТЕС висловлює щирі співчуття родині загиблого. Рідні отримають всю необхідну допомогу від станції.
Також зазначається, що стан інших потерпілих стабільний, загрози життю немає.
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Там не сказано що він перебував в приміщенні.Можливо проводив якісь роботи зовні.
И найти ответственного в этом случае будет очень легко. И такой человек сделает все необходимое, чтобы мотивировать и инспекторов, и директоров соблюдать технику безопасности и технологию проведения работ.
Почему в России платят за жизнь так мало? А это уже вопрос политики. Что касается экономики, то есть исследование «Численная оценка стоимости жизни человека в России и в мире», выполненное учеными Финансового университета при правительстве РФ. В этом исследовании говорится, что «общая стоимость человеческой жизни по миру в целом составляет 4,6-4,7 млн долл. США в ценах 2011 г. В группе стран с душевым потреблением более 10 тыс. долл. в год стоимость жизни увеличивается до 18,5 млн долл. В группе стран с доходом ниже этой отметки стоимость жизни составляет 0,5-1,9 млн долл. США» .
Если считать, что в России подушевое потребление меньше 10 тысяч долларов в год, то «стоимость жизни» все равно не может оцениваться менее чем в полумиллион долларов - или в 30-40 миллионов рублей.
А если точнее? Согласно расчетам правительственных экономистов, оценки стоимости человеческой жизни как «денежных потерь домохозяйства от гибели среднестатистического человека» в России составляют соответственно 10,5 млн и 7,9 млн руб. в ценах 2017 г. (разница зависит от формулы расчета и учитывает средние заработки и пенсии).
А вот согласно макроэкономическому подходу, разработанному учеными Финансового университета, учитывающему эмоциональное состояние, моральный ущерб, степень удовлетворенности жизнью, стоимость жизни россиянина, рассчитанная на основании данных по ожидаемой продолжительности жизни, доходам населения и миграционным потокам по российским регионам в 2010-2016 гг. … составляет 61,1 млн руб. в ценах 2016 г.
То есть миллион долларов.
И не имеет значения, что люди оценивают свою жизнь намного дешевле.
Здесь та самая ситуация, когда «правительство» должно власть употребить. И принять политическое решение.
Повторю еще раз - единственное, что может заставить владельцев опасных бизнесов инвестировать в обеспечение безопасности своих работников, - это миллионные (в долларах) компенсации семьям погибших.
Люди на твоих шахтах рискуют своими жизнями - ты рискуешь своим состоянием. Тогда есть какая-то надежда." -полностью https://novayagazeta.ru/.../million-dollarov-za-zhizn...
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Миллион долларов за жизнь шахтера Как заставить владельцев шахт инвестировать в безопасные условия труда? Отвечает экономист