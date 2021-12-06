Угрозой нападения на Украину Россия проверяет реакцию Запада, - МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач прокомментировал информацию о возможном нападении РФ на Украину. По его мнению, кремлевские власти таким образом "проверяют потенциальную реакцию Запада".

По его словам, сейчас идет психологическая война, оказывающая давление на западную Европу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я считаю, что главный план России - достичь поставленной цели без привлечения военной силы. В конце концов, РФ готова к таким мерам, если увидит слабость Запада. Но если и без них она сможет достичь своей цели, она обязательно этого будет стремиться", - отметил Пшидач.

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Он подчеркнул, что "хотя существует реальная угроза проведения такой операции на границе", Россия сначала проверяет потенциальную реакцию западного мира, распространяя различные теории.

"Москва смотрит, как отреагирует мир - испугается ли, отреагируют ли люди, поддержат ли ее решение граждане в своей стране", - считает Пшидач.