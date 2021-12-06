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Польша (7486) Россия (91288) МИД Польши (309) Пшидач (15)

Угрозой нападения на Украину Россия проверяет реакцию Запада, - МИД Польши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Угрозой нападения на Украину Россия проверяет реакцию Запада, - МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач прокомментировал информацию о возможном нападении РФ на Украину. По его мнению, кремлевские власти таким образом "проверяют потенциальную реакцию Запада".

По его словам, сейчас идет психологическая война, оказывающая давление на западную Европу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я считаю, что главный план России - достичь поставленной цели без привлечения военной силы. В конце концов, РФ готова к таким мерам, если увидит слабость Запада. Но если и без них она сможет достичь своей цели, она обязательно этого будет стремиться", - отметил Пшидач.

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Он подчеркнул, что "хотя существует реальная угроза проведения такой операции на границе", Россия сначала проверяет потенциальную реакцию западного мира, распространяя различные теории.

"Москва смотрит, как отреагирует мир - испугается ли, отреагируют ли люди, поддержат ли ее решение граждане в своей стране", - считает Пшидач.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Параноїдальний кремлівський недопалок казиться ,що його мрія бути "Собирателем русских земель" не здійснюється !!!)))
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06.12.2021 11:12
+2
Я про це казав ще на початку. ***** колотить великі понти.
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06.12.2021 10:45
+2
Гібридна війна московської орди проти євроцивілізації триває !!! Кремль тестує ЄС та США !!!)))
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06.12.2021 10:48
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Я про це казав ще на початку. ***** колотить великі понти.
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06.12.2021 10:45 Ответить
получи внеочередное звание: "Заслуженый Пшидач Цензора"
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06.12.2021 10:56 Ответить
Ти в якому класі навчаєшся що пишеш з помилками?
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06.12.2021 11:02 Ответить
у першому. як навчусь - виправлю
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06.12.2021 11:06 Ответить
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06.12.2021 11:08 Ответить
доречi, перед "що" кома мае бути!
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06.12.2021 11:08 Ответить
Гібридна війна московської орди проти євроцивілізації триває !!! Кремль тестує ЄС та США !!!)))
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06.12.2021 10:48 Ответить
Марцін Пшида - рашист перевірив і вже добре знає реакцію європейських,американських і натівських пустомелів у 2014році ,окупацією українськогоКриму і частини українського Донбасу .Не обманюйте самі себе і український народ,
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06.12.2021 10:49 Ответить
Тактика РФ-ии понятна , пока они пьітаются "брать на понт" Украину и Запад . Украина готова отражать агрессию , а Запад пока воспринимает "понтьі" Кремля слишком серьезно , но звтрашние переговорьі Байдена с Пу покажут , кто есть ху .
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06.12.2021 10:50 Ответить
Так, перевіряє реакцію і змушує, щоб його всі просили не нападати та сіли за стіл переговорів і щось познімали і ще щось дозволили. Цей трюк брехлива орда (не золота) буде застосовувати постійно. Інших аргумінтів у них не залишилося.
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06.12.2021 10:51 Ответить
Страна-шизофреник не может жить без воин. Кацапы это по умолчанию убийцы и насильники. Нести горе смерть и разруху у козломордых в крови
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06.12.2021 10:57 Ответить
Здравое мышление...но от ***** все что угодно ждать, ко всему нужно быть готовым
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06.12.2021 10:59 Ответить
Борис Немцов тоже не верил , что посмеют !!! И люди в Боинге - просто не думали ,что такое возможно ! И в Иловайске корридор был безопасный!!! И Джохар Дудаев верил,что можно договорится!!!
Короче вы задолбали!!!!! Это надо прекращать!!!! Это уже не вера - это Х,,,НЯ какая то!!!
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06.12.2021 11:01 Ответить
Ну типа не перехотел ли КГБшный шнырь опять строить Новороссию от Харькова до Одессы... за 7 лет одну уже построил...в ЛОХанске...
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06.12.2021 11:02 Ответить
Смотрели советский фильм "Молодая гвардия" про краснодонских пацанов? Там в крнце фильма перед казнью краснодонские пацаны пели украинскую песню...Чому я не сокіл чому не літаю....,странно что не пели рюсскую песню типа интернационал или весь мир мі разрушим до основанья а затем...
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06.12.2021 11:07 Ответить
Параноїдальний кремлівський недопалок казиться ,що його мрія бути "Собирателем русских земель" не здійснюється !!!)))
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06.12.2021 11:12 Ответить
А с чего вы взяли что польские солдаты и офицеры не защищают Украину?Украинско-Польско-Литовская бригада была создана в 2015 году...
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06.12.2021 11:13 Ответить
Расия-страна гопник,у нее и мышление гопника.Гопник нападает либо изподтишка,когда никто не ожидает,либо имея большое преимущество и зная,что никто не видит.Поэтому никакого массированного наступления конечно не будет.
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06.12.2021 12:07 Ответить
 
 