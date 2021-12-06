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Загрозою нападу на Україну Росія перевіряє реакцію Заходу, - МЗС Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Загрозою нападу на Україну Росія перевіряє реакцію Заходу, - МЗС Польщі

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач прокоментував інформацію щодо можливого нападу РФ на Україну. На його думку, кремлівська влада таким чином "перевіряє потенційну реакцію Заходу".

За його словами, наразі триває психологічна війна, що створює тиск на західну Європу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я вважаю, що головний план Росії - досягти поставленої мети без залучення військової сили. Зрештою, РФ готова до таких заходів, якщо побачить слабкість Заходу. Але якщо і без них вона зможе досягти своєї мети, вона обов'язково цього прагнутиме", - зазначив Пшидач.

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Він підкреслив, що "хоча існує реальна загроза проведення такої операції на кордоні", Росія спочатку перевіряє потенційну реакцію західного світу, розповсюджуючи різні теорії.

"Москва дивиться, як відреагує світ - чи злякається, чи відреагують люди, чи підтримають її рішення громадяни у своїй країні", - вважає Пшидач.
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Топ коментарі
+5
Параноїдальний кремлівський недопалок казиться ,що його мрія бути "Собирателем русских земель" не здійснюється !!!)))
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06.12.2021 11:12
+2
Я про це казав ще на початку. ***** колотить великі понти.
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06.12.2021 10:45
+2
Гібридна війна московської орди проти євроцивілізації триває !!! Кремль тестує ЄС та США !!!)))
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06.12.2021 10:48
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Я про це казав ще на початку. ***** колотить великі понти.
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06.12.2021 10:45 Відповісти
получи внеочередное звание: "Заслуженый Пшидач Цензора"
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06.12.2021 10:56 Відповісти
Ти в якому класі навчаєшся що пишеш з помилками?
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06.12.2021 11:02 Відповісти
у першому. як навчусь - виправлю
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06.12.2021 11:06 Відповісти
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06.12.2021 11:08 Відповісти
доречi, перед "що" кома мае бути!
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06.12.2021 11:08 Відповісти
Гібридна війна московської орди проти євроцивілізації триває !!! Кремль тестує ЄС та США !!!)))
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06.12.2021 10:48 Відповісти
Марцін Пшида - рашист перевірив і вже добре знає реакцію європейських,американських і натівських пустомелів у 2014році ,окупацією українськогоКриму і частини українського Донбасу .Не обманюйте самі себе і український народ,
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06.12.2021 10:49 Відповісти
Тактика РФ-ии понятна , пока они пьітаются "брать на понт" Украину и Запад . Украина готова отражать агрессию , а Запад пока воспринимает "понтьі" Кремля слишком серьезно , но звтрашние переговорьі Байдена с Пу покажут , кто есть ху .
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06.12.2021 10:50 Відповісти
Так, перевіряє реакцію і змушує, щоб його всі просили не нападати та сіли за стіл переговорів і щось познімали і ще щось дозволили. Цей трюк брехлива орда (не золота) буде застосовувати постійно. Інших аргумінтів у них не залишилося.
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06.12.2021 10:51 Відповісти
Страна-шизофреник не может жить без воин. Кацапы это по умолчанию убийцы и насильники. Нести горе смерть и разруху у козломордых в крови
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06.12.2021 10:57 Відповісти
Здравое мышление...но от ***** все что угодно ждать, ко всему нужно быть готовым
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06.12.2021 10:59 Відповісти
Борис Немцов тоже не верил , что посмеют !!! И люди в Боинге - просто не думали ,что такое возможно ! И в Иловайске корридор был безопасный!!! И Джохар Дудаев верил,что можно договорится!!!
Короче вы задолбали!!!!! Это надо прекращать!!!! Это уже не вера - это Х,,,НЯ какая то!!!
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06.12.2021 11:01 Відповісти
Ну типа не перехотел ли КГБшный шнырь опять строить Новороссию от Харькова до Одессы... за 7 лет одну уже построил...в ЛОХанске...
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06.12.2021 11:02 Відповісти
Смотрели советский фильм "Молодая гвардия" про краснодонских пацанов? Там в крнце фильма перед казнью краснодонские пацаны пели украинскую песню...Чому я не сокіл чому не літаю....,странно что не пели рюсскую песню типа интернационал или весь мир мі разрушим до основанья а затем...
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06.12.2021 11:07 Відповісти
Параноїдальний кремлівський недопалок казиться ,що його мрія бути "Собирателем русских земель" не здійснюється !!!)))
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06.12.2021 11:12 Відповісти
А с чего вы взяли что польские солдаты и офицеры не защищают Украину?Украинско-Польско-Литовская бригада была создана в 2015 году...
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06.12.2021 11:13 Відповісти
Расия-страна гопник,у нее и мышление гопника.Гопник нападает либо изподтишка,когда никто не ожидает,либо имея большое преимущество и зная,что никто не видит.Поэтому никакого массированного наступления конечно не будет.
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06.12.2021 12:07 Відповісти
 
 