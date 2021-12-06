Новые карантинные правила коснутся прежде всего невакцинированных украинцев, - Ляшко

Новые карантинные правила, которые начали действовать с понедельника, 6 декабря, коснутся, прежде всего, невакцинированных украинцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня начали действовать новые карантинные правила, в частности для посещения общественных заведений, театров и кинотеатров, кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц и т.д. Коснутся они прежде всего невакцинированных украинцев", - сказал глава Минздрава.

Он подчеркнул, что все, кто получил первую дозу вакцинации или пропустил вторую, должны сделать прививку "скорее, чтобы не почувствовать на себе ограничения и быть защищенными от тяжелого течения COVID-19".

Также читайте: Мошенники пытаются выманить номера банковских карт под предлогом выплаты "COVID-тысячи", - Ляшко