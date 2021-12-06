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Новые карантинные правила коснутся прежде всего невакцинированных украинцев, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Новые карантинные правила коснутся прежде всего невакцинированных украинцев, - Ляшко

Новые карантинные правила, которые начали действовать с понедельника, 6 декабря, коснутся, прежде всего, невакцинированных украинцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня начали действовать новые карантинные правила, в частности для посещения общественных заведений, театров и кинотеатров, кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц и т.д. Коснутся они прежде всего невакцинированных украинцев", - сказал глава Минздрава.

Он подчеркнул, что все, кто получил первую дозу вакцинации или пропустил вторую, должны сделать прививку "скорее, чтобы не почувствовать на себе ограничения и быть защищенными от тяжелого течения COVID-19".

Также читайте: Мошенники пытаются выманить номера банковских карт под предлогом выплаты "COVID-тысячи", - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
А на осіб з відкритою формою туберкульозу такі заборони не діють?
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06.12.2021 11:53
+14
Продолжаю держатся против этого идиотизма. На работе последний невакцинированный, согласился на ПЛР-тесты, благо что финансовое состояние позволяет. Да и по моим расчетам издержки будут не слишком высоки. Еще возможно бы провакцинировался если бы не болел и не было антител, но вот после болезни в феврале антитела зашкаливают и не собираются исчезать, к удивлению моего врача.
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06.12.2021 11:48
+10
Прискорбно другое, - на сегодняшний день ни один адекватный гражданин еще не "коснулся" этого опарыша по фамилии Ляшко, который усердно и позорно отрабатывает свою 30 сребреников от архитекторов нового мирового порядка...
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06.12.2021 12:10
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Всё правильно . Я бы им ещё запретил шариться в продовольственных магазинах . Пусть им организуют выдачу на улице .
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06.12.2021 11:45 Ответить
Так может вообще не дать людям жить?
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06.12.2021 11:46 Ответить
это стеб
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06.12.2021 11:51 Ответить
Живи , только надо понимать , что зараза убивает людей .
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06.12.2021 11:52 Ответить
Пфайзер:
. Вакцина не обеспечивает гарантированное предотвращение инфицирования.

Прививки могут вызвать проблемы со здоровьем (болезнь или инвалидность).
.риск нельзя устранить. Поэтому была создана система по оказанию помощи в таких случаях.
В случае, если в результате вакцинации от коронавируса нового типа был нанесен ущерб здоровью, помощь (медицинские расходы, пенсионные пособия по инвалидности и т. д.) также предоставляется в соответствии с законом об иммунизации. Проконсультируйтесь с муниципалитетом, в котором Вы проживаете, относительно процедур, необходимых для подачи заявления.

Производитель САМ заявляет от том что прививка не панацея.
Все остальное работает только для американцев, у нас такого закона нет, именно поэтому все подписывают "добровольную".
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06.12.2021 11:57 Ответить
" «Стена секретности» в контрактах Pfizer как компании, обвиняемой в чрезмерном обогащении.

Американская компания подвергается тщательной проверке в отношении "ковидной" прибыли после того как Великобритания согласилась ввести в контракт статьи o секретности контрактов.

Министры согласовали положение о секретности в любом споре с производителем лекарств Pfizer по поводу поставок британской вакцины против Covid. Значительная часть контрактов правительства с компанией на поставку 189 миллионов доз вакцины была отредактирована, и любые арбитражные разбирательства будут храниться в секрете.

Разоблачение произошло в связи с тем, что бывший высокопоставленный чиновник здравоохранения США обвиняет компанию Pfizer в «спекуляции на войне» во время пандемии. В расследовании Channel 4 Dispatches, которое будет транслироваться на этой неделе, Том Фриден, который был директором Центров по контролю и профилактике заболеваний США при Бараке Обаме, сказал: «Если вы просто сосредотачиваетесь на максимизации своей прибыли, и вы - производитель вакцины - вы на войне ».
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06.12.2021 12:14 Ответить
Зайн Ризви, директор по исследованиям Public Citizen, американской организации по защите прав потребителей, которая изучила глобальные контракты Pfizer на вакцины, сказал: «Эти контракты окружены стеной секретности, и это неприемлемо, особенно в условиях кризиса общественного здравоохранения».

Ризви сказал, что Великобритании необходимо объяснить, почему она согласилась на тайное арбитражное разбирательство. Он сказал: «Это единственная страна с высоким уровнем дохода, которую мы видели, которая согласилась с этим положением. Это позволяет фармацевтическим компаниям обходить внутренние юридические процессы.»

«Правительство Великобритании разрешило фармацевтическим фирмам диктовать повестку. Как мы оказались в ситуации, когда горстка фармацевтических фирм могла осуществлять такой контроль над самыми могущественными правительствами в мире? Это указывает на сломанную систему «.
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06.12.2021 12:15 Ответить
Pfizer получила (массовое) одобрение своей программы поставок вакцины, но транснациональная компания США сталкивается с растущим вниманием к масштабу своей прибыли и пропорции доз, которые она доставила странам с низким уровнем доходов.

В то время как AstraZeneca согласилась продавать свою вакцину по себестоимости во время пандемии, Pfizer хотела обеспечить свою прибыль. Вакцина Pfizer / BioNTech, которая теперь имеет торговую марку Comirnaty, станет одним из самых прибыльных лекарств в истории фармацевтики.
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06.12.2021 12:16 Ответить
Исследование Channel 4 показывает анализ одного эксперта по биологической инженерии, согласно которому вакцина Pfizer стоит всего 76 пенсов за каждую прививку. Сообщается, что он продается правительству Великобритании по цене 22 фунта стерлингов за дозу.

Сметные производственные затраты не включают затраты на исследования, распространение и другие затраты, но Pfizer заявляет, что их маржа прибыли в процентах до налогообложения находится в «высоких 20». Pfizer планирует поставить 2,3 млрд вакцин в этом году с прогнозируемой выручкой в ​​36 млрд долларов (26,3 млрд фунтов)."
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06.12.2021 12:16 Ответить
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/dec/05/wall-of-secrecy-in-pfizer-contracts-as-company-accused-of-profiteering

Во как. "Спасители человечества", оказывается, барыги высшего класса. Причём пробившие себе прямую дорогу в британские коридоры власти.
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06.12.2021 12:17 Ответить
Так откажись от кислорода , если станет плохо .
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06.12.2021 11:54 Ответить
А ще би тебе й Ляшка цього стерилізувати,щоб не плодили собі подібних ,хворих на голову.
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06.12.2021 11:54 Ответить
Пусть он сначала своих земляков попробует провакцинировать. В селе Осова Дубровицкого района наверняка большинство штунды. А Ляшко если туда поедет очень много "хорошего" услышит от них.
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06.12.2021 14:36 Ответить
Продолжаю держатся против этого идиотизма. На работе последний невакцинированный, согласился на ПЛР-тесты, благо что финансовое состояние позволяет. Да и по моим расчетам издержки будут не слишком высоки. Еще возможно бы провакцинировался если бы не болел и не было антител, но вот после болезни в феврале антитела зашкаливают и не собираются исчезать, к удивлению моего врача.
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06.12.2021 11:48 Ответить
Шоколадный Заяц В самостоятельной борьбе с системой, которая располагает органами принуждения и подавления результат вполне предсказуем. А тем более стратегия защиты в большинстве случаев проигрышна в сравнении со стратегией нападения.
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06.12.2021 12:17 Ответить
Переезжай в любой наш рйцентр на удаленку. Тут ті нах не нужен никоаму от слова совсем. Жрать тебе всегд продадут, чтобі ноги не протянуть. Развлечений типа театра нет, ну туда и так невакцинированіх не пускают. Живешь никаких проблем. Пустіе улиці, пустой транспорт, на машине проезжаешь всего пару километров в любую точку.
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06.12.2021 13:08 Ответить
До поры, до времени... До момента принятия законопроекта №4142.
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06.12.2021 15:24 Ответить
Від сьогодні почали діяти нові карантинні правила, зокрема для відвідування громадських закладів, театрів та кінотеатрів, кафе, ресторанів, спортзалів, готелів тощо. Торкнуться вони насамперед невакцинованих українців", - сказав очільник МОЗ Джерело: https://censor.net/ua/n3303525

1 месяц не посещения подобных заведений ВСЕМИ - поставит на колени тех кто отдает и....е распоряжения. Но, этого конечно не будет.
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06.12.2021 11:49 Ответить
А на осіб з відкритою формою туберкульозу такі заборони не діють?
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06.12.2021 11:53 Ответить
Ні це не так страшно для Ляшка та інших його фанів
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06.12.2021 11:55 Ответить
Нет
Ляшко прочел опус российского Геббельса женского пола по фамилии Симоньян о том, что БЦЖ - это вакцина, которая спасла мир от тубекулеза, ибо до ее появления даже писатели от ТБ не просто мерли, а вымирали, зато теперь, опосле БЦЖ и не заражается туберкулезом никто.
И Ляшко впечатлился.

Это дурка, граждане.
Это самая настоящая дурка.
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06.12.2021 12:32 Ответить
А что не так с БЦЖ, это действительно вакцина, и она действительно спасает и защищает. Но, как и любая вакцина, не на все 100%, таких просто не бывает. Ну и да, в случае с туберкулезом, ещё очень важен образ жизни человека, и есть группа риска, которой и вакцина не очень помогает. Ты вообще в курсе, что туберкулезная палочка - основной патоген в воздухе в общественном транспорте? А не задумывалась, почему это не приводит к эпидемиям?
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06.12.2021 15:18 Ответить
Почему людям импланты не ставят с такой упёртостью, как тычут уколы ?
Была бы самая улыбчивая нация в мире.
Боятся, что мы их загрызём.
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06.12.2021 12:08 Ответить
Прискорбно другое, - на сегодняшний день ни один адекватный гражданин еще не "коснулся" этого опарыша по фамилии Ляшко, который усердно и позорно отрабатывает свою 30 сребреников от архитекторов нового мирового порядка...
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06.12.2021 12:10 Ответить
Каждая пандемия заканчивалась бунтами. Сколько было всяких "чумных", "холерных" и прочих восстаний с казнями и избиениями чиновников и врачей. Их конечно подавляли, но вот зараза тоже после этого куда то сразу загадочно исчезала. Новости из Австралии и Европы радуют, есть уже признаки того что людей уже все достало.
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06.12.2021 12:15 Ответить
К сожалению, на сегодняшний день не вижу подобного на этой территории суши. Большая часть населения всё еще рассчитывает на то, что само рассосется.
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06.12.2021 12:22 Ответить
не-не... всё указывает на то, что глисты начали соображать, что их скоро будут выводить.
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06.12.2021 12:32 Ответить
уже и от сверхбешенного "Омикрона" не умерло ни одного пациента...
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06.12.2021 12:34 Ответить
Во-первых, - процесс уж очень затянулся; во-вторых, - серьезная проблема в том, что компания из соседней выгребной ямы уже на старте...
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06.12.2021 12:36 Ответить
соседняя яма - это Европа?
где пропали штаммы между Дельтой и Омегой?
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06.12.2021 12:54 Ответить
Ты какой-то непонятливо-странный...
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06.12.2021 15:26 Ответить
Ляшка еще коснуться, пусть с должности сначала слетит до уровня обычного человека, на которого перестанут внимания обращать, и тогда в темном переулке схватит по полной
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06.12.2021 13:01 Ответить
Афрокнур


@warthog_nl

·
1 ч



Мон оху.....ло?

Цитировать твит

Квітка


@perunivcvit

· 12 ч

Шо значить "заборонено"? Ким? Чим? З якого дива ?







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06.12.2021 12:12 Ответить
посылайте смело нах. любой идиот, кто осмелится остановить вас без документов, ответит перед вами и Законом за нарушение прав, за судебный сбор, за моральный и материальный ущерб, причиненный такой "остановкой".
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06.12.2021 12:26 Ответить
главное - чтобы этот идиот указал в протоколе свою фамилию и должность.
иначе, в суде вы не получите компенсации за причиненный вам вред.
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06.12.2021 12:29 Ответить
У всей "медицинской" мафии одна и та же методичка: во Франции, в Италии, в Германии, в Австралии, в Украине, в РФ и проч.
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06.12.2021 12:13 Ответить
Ляшко, да я не возражаю, это же тебе с суседями с востока вот-вот воевать, а не мне, я то в Мельбурне.

Только вот я не поняла, вот эти вот отключения электричества на малой родине бубочки - это уже веерные отключения или еще нет?
https://www.energy.mk.ua/planovi-vidkluchenna/?type=plan&fil=15

Коронобесие обходится дорого, Ляшко.
Смотри, как бы на Банковой электричество вам не вырубили.
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06.12.2021 12:19 Ответить
******! а ты хоть представляешь, как коснутся тебя "правила" ущемлённых в правах украинцев?!
мак-лауд, цуко.
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06.12.2021 12:23 Ответить
шлюшко оборзел в хлам.
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06.12.2021 12:29 Ответить
"Омикрон" придет-всех уровняет.
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06.12.2021 12:32 Ответить
О'Ма[i]крон
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06.12.2021 13:49 Ответить
Странно одно, когда с тебя за любую сраную бумажку или справку из гос учереждения берут деньги, а вот вакцина бесплатно всем кому хочешь и сколько хочешь раз.
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06.12.2021 12:36 Ответить
Да, мы же по умолчанию знаем что страной управляют мрази, а тут такая щедрость
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06.12.2021 13:10 Ответить
нічо, нічо, суки! Земля - кругла!
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06.12.2021 12:41 Ответить
В ютубе регулярно выскакивает фильм "Мёртвый сезон".
Там про обработку населения штаммом газом "Rh".
Обработанные счастливы: работают за баланду и не хотят в НАТО.
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06.12.2021 14:40 Ответить
Посмотри фильм "Война мировZ". Выживают в конце вакцинированые и проводят зачистку антивакс-зомби. Бред Питт в фигне не снимается!!!
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06.12.2021 15:05 Ответить
...а в конце вымирают, заражая друг-друга.
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07.12.2021 08:16 Ответить
Я досі не розумію: чого боятися вакцинованим? Вони ж вакціновані!!! То ж немає потреби вводити заборони. Та в чому різниця між продовольчими магазинами та магазинами непродовольчими? Як каже влада: до продовольчих магазинів Ковід-19 не заходить....., а до спортивних залів аж бігом. Більш повинні боятися невакціновані. Якщо громадяни не хочуть вакцінуватись, а їх примушують, то виникає багато питань. Кожен громадянин сам приймає рішення вакцінуватись чи ні. То якщо вакціновані хворіють та померають (це вже статистика), то навіщо вакцінуватись? Існують 3 типи: 1-й -- люди у яких сильний природній імунітет, вони взагалі не хворіють. 2-й -- люди у яких також є імунітет та які хворіють у легкій формі. та 3-й тип - люди у яких немає імунітету, їх вакцинуй раз, два, три і імунітету вистачить на півроку, то їм постійно треба вакцінуватись.
Ось виникає питання: навіщо "вакцінуватись" 1-й та 2-й типам людей?
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06.12.2021 23:57 Ответить
 
 