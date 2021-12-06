Нові карантинні правила торкнуться насамперед невакцинованих українців, - Ляшко

Нові карантинні правила, які почали діяти з понеділка, 6 грудня, торкнуться насамперед невакцинованих українців.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні почали діяти нові карантинні правила, зокрема для відвідування громадських закладів, театрів та кінотеатрів, кафе, ресторанів, спортзалів, готелів тощо. Торкнуться вони насамперед невакцинованих українців", - сказав очільник МОЗ.

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Він підкресли, що всі, хто отримав першу дозу вакцинації або пропустив другу, мають зробити щеплення "якнайшвидше, щоб не відчути на собі обмеження і бути захищеними від важкого перебігу COVID-19".