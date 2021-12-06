Нові карантинні правила торкнуться насамперед невакцинованих українців, - Ляшко
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Нові карантинні правила, які почали діяти з понеділка, 6 грудня, торкнуться насамперед невакцинованих українців.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ.
"Від сьогодні почали діяти нові карантинні правила, зокрема для відвідування громадських закладів, театрів та кінотеатрів, кафе, ресторанів, спортзалів, готелів тощо. Торкнуться вони насамперед невакцинованих українців", - сказав очільник МОЗ.
Він підкресли, що всі, хто отримав першу дозу вакцинації або пропустив другу, мають зробити щеплення "якнайшвидше, щоб не відчути на собі обмеження і бути захищеними від важкого перебігу COVID-19".
Топ коментарі
+17 Анатолий Панасюк
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+14 Шоколадный Заяц 334318ce
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+10 Гонта Київський
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Будь ласка, зачекайте...
. Вакцина не обеспечивает гарантированное предотвращение инфицирования.
Прививки могут вызвать проблемы со здоровьем (болезнь или инвалидность).
.риск нельзя устранить. Поэтому была создана система по оказанию помощи в таких случаях.
В случае, если в результате вакцинации от коронавируса нового типа был нанесен ущерб здоровью, помощь (медицинские расходы, пенсионные пособия по инвалидности и т. д.) также предоставляется в соответствии с законом об иммунизации. Проконсультируйтесь с муниципалитетом, в котором Вы проживаете, относительно процедур, необходимых для подачи заявления.
Производитель САМ заявляет от том что прививка не панацея.
Все остальное работает только для американцев, у нас такого закона нет, именно поэтому все подписывают "добровольную".
Американская компания подвергается тщательной проверке в отношении "ковидной" прибыли после того как Великобритания согласилась ввести в контракт статьи o секретности контрактов.
Министры согласовали положение о секретности в любом споре с производителем лекарств Pfizer по поводу поставок британской вакцины против Covid. Значительная часть контрактов правительства с компанией на поставку 189 миллионов доз вакцины была отредактирована, и любые арбитражные разбирательства будут храниться в секрете.
Разоблачение произошло в связи с тем, что бывший высокопоставленный чиновник здравоохранения США обвиняет компанию Pfizer в «спекуляции на войне» во время пандемии. В расследовании Channel 4 Dispatches, которое будет транслироваться на этой неделе, Том Фриден, который был директором Центров по контролю и профилактике заболеваний США при Бараке Обаме, сказал: «Если вы просто сосредотачиваетесь на максимизации своей прибыли, и вы - производитель вакцины - вы на войне ».
Ризви сказал, что Великобритании необходимо объяснить, почему она согласилась на тайное арбитражное разбирательство. Он сказал: «Это единственная страна с высоким уровнем дохода, которую мы видели, которая согласилась с этим положением. Это позволяет фармацевтическим компаниям обходить внутренние юридические процессы.»
«Правительство Великобритании разрешило фармацевтическим фирмам диктовать повестку. Как мы оказались в ситуации, когда горстка фармацевтических фирм могла осуществлять такой контроль над самыми могущественными правительствами в мире? Это указывает на сломанную систему «.
В то время как AstraZeneca согласилась продавать свою вакцину по себестоимости во время пандемии, Pfizer хотела обеспечить свою прибыль. Вакцина Pfizer / BioNTech, которая теперь имеет торговую марку Comirnaty, станет одним из самых прибыльных лекарств в истории фармацевтики.
Сметные производственные затраты не включают затраты на исследования, распространение и другие затраты, но Pfizer заявляет, что их маржа прибыли в процентах до налогообложения находится в «высоких 20». Pfizer планирует поставить 2,3 млрд вакцин в этом году с прогнозируемой выручкой в 36 млрд долларов (26,3 млрд фунтов)."
Во как. "Спасители человечества", оказывается, барыги высшего класса. Причём пробившие себе прямую дорогу в британские коридоры власти.
1 месяц не посещения подобных заведений ВСЕМИ - поставит на колени тех кто отдает и....е распоряжения. Но, этого конечно не будет.
Ляшко прочел опус российского Геббельса женского пола по фамилии Симоньян о том, что БЦЖ - это вакцина, которая спасла мир от тубекулеза, ибо до ее появления даже писатели от ТБ не просто мерли, а вымирали, зато теперь, опосле БЦЖ и не заражается туберкулезом никто.
И Ляшко впечатлился.
Это дурка, граждане.
Это самая настоящая дурка.
Была бы самая улыбчивая нация в мире.
Боятся, что мы их загрызём.
где пропали штаммы между Дельтой и Омегой?
@warthog_nl
·
1 ч
Мон оху.....ло?
Цитировать твит
Квітка
@perunivcvit
· 12 ч
Шо значить "заборонено"? Ким? Чим? З якого дива ?
иначе, в суде вы не получите компенсации за причиненный вам вред.
Только вот я не поняла, вот эти вот отключения электричества на малой родине бубочки - это уже веерные отключения или еще нет?
https://www.energy.mk.ua/planovi-vidkluchenna/?type=plan&fil=15
Коронобесие обходится дорого, Ляшко.
Смотри, как бы на Банковой электричество вам не вырубили.
мак-лауд, цуко.
Там про обработку населения
штаммомгазом "Rh".
Обработанные счастливы: работают за баланду и не хотят в НАТО.
Ось виникає питання: навіщо "вакцінуватись" 1-й та 2-й типам людей?