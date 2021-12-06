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Антитабачные активисты просят парламент разобраться с нелегальными сигаретами Duty Free на украинском рынке

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Антитабачные активисты просят парламент разобраться с нелегальными сигаретами Duty Free на украинском рынке

Общественная организация "Жизнь" в начале декабря 2021 г. обратилась с официальным письмом к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку, где, в частности, проинформировала о резком росте доли нелегальных табачных изделий на украинском рынке.

Копия письма имеется в редакции.

"По оценкам Киевской школы экономики и VoxUkraine, в 2021 году в Украине выросла доля нелегальных сигарет. По данным других исследований, чаще всего нелегальная продукция выводится из легальных украинских фабрик для продажи в беспошлинной зоне, так называемой Duty Free", однако попадает на внутренний нелегальный рынок", – говорится в письме за подписью исполнительного директора ОО "Жизнь" Дмитрия Купыры.

На проблему продажи т.н. "Англоязычные сигареты" с надписями "For Duty Free Only", которые нелегально продаются на внутреннем рынке Украины, в Украинском центре контроля за табаком, созданном ОО "Жизнь", обратили внимание еще несколько лет назад.

Антитабачные активисты неоднократно приводили десятки примеров задержаний, а также рекламы продаж в Интернете нелегальных сигарет "For Duty Free Only".

Основными производителями нелегальных сигарет Duty Free на рынке Украины являются Львовская табачная фабрика и табачная фабрика в Желтых Водах (Днепропетровская обл.).

Совладельцем Львовской табачной фабрики является депутат Львовского областного совета Григорий Козловский (избранный от партии "Европейская солидарность"), табачную фабрику в Желтых Водах связывают с экс-депутатом и одним из спонсоров партии "Народный Фронт" Николаем Мартыненко.

"Учитывая существенные налоговые потери в результате махинаций с использованием "Duty Free" (являющимися более серьезными, чем экономическая выгода от беспошлинной торговли табачными изделиями) целесообразна ликвидация такой формы преференции в торговле табачными изделиями", – заявил в письме к главе Верховной Рады Украины исполнительный директор ОО "Жизнь" Дмитрий Купыра.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский недавно заявил об усилении борьбы с нелегальным рынком подакцизной продукции – в т.ч. нелегальных сигарет. Так, по приказу министра, 1 ноября 2021 г. была начата операция "Акциз". Цель мероприятий – прекратить нелегальную торговлю без уплаты налогов на рынках горючего, ликероводочных и табачных изделий.

"За один месяц операции "Акциз" проверено более 86 тыс. объектов нелегального рынка алкоголя и табака, проведено 384 обыска, открыто 141 уголовное производство, изъято свыше 1 млн пачек табачных изделий", – такие данные опубликовал в своем Facebook глава МВД Денис Монастырский.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Вот я курю и не понимаю почему какие-то там "активисты" вмешиваются в мою жизнь, по какому праву и на каком основании? Кроме того я не считаю возможным платить по 100 грн за пачку сигарет только потому что властям очень хочется наполнить бюджет, чтобы потом распилить на всякие сомнительные проекты с безумными откатами типа "большой стройки", вот куда бы направить усилия активистов.
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06.12.2021 13:54
+4
Цікаво, а скільки заробляють ці активісти, на антитютюну? Та яка пенсія потрібна щоб пенс спокійно палив пачку цигарок, кожного дня?
А активисти не з "95"???
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06.12.2021 13:32
+3
Необходимо усилить ответственность за курение в общественных местах, на природе и козлов которые бросают бычки с балконов, и случаются пожары.
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06.12.2021 13:23
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Необходимо усилить ответственность за курение в общественных местах, на природе и козлов которые бросают бычки с балконов, и случаются пожары.
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06.12.2021 13:23 Ответить
Та розібратися із цими активістами - по мордасам.Бажано ногами.
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06.12.2021 14:06 Ответить
Какое отношение имеет табакокурение к претензиям "этих " активистов? Бычки с балконов , жалуешься, бросают? Так это от недостатка культуры. Ты радуйся, что на твой балкон гранчаки и презервативы не бросают . А то придется против секса и алкоголя что-то крякать
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06.12.2021 14:38 Ответить
Буде попит - буде і пропозиція. Крнтрабас наше всьо.
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06.12.2021 13:28 Ответить
во-во ....цим харчуеться така кількість іменованих контролюючих всіх різних ...., там сотні лямів зЄлені крутится - хто сам собі руки повідрубуе ...
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06.12.2021 13:45 Ответить
Пока цены на сигареты в Украине были разумные, то и экспорт доход приносил. А теперь куда деньги идут ща контрабанду и Дьюти фри? То-то же
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06.12.2021 14:41 Ответить
Цікаво, а скільки заробляють ці активісти, на антитютюну? Та яка пенсія потрібна щоб пенс спокійно палив пачку цигарок, кожного дня?
А активисти не з "95"???
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06.12.2021 13:32 Ответить
В ненавистном СССР пачка нормальных сигарет с фильтром стоила 30коп. хороших 40-60.
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06.12.2021 13:47 Ответить
А чом би тобі разом з СРСР і не здознути було?
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06.12.2021 13:55 Ответить
А я за выход из СССР и не голосовал.
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06.12.2021 13:59 Ответить
так можешь взяти паспорт срср і патрачить на нього, таких унікомов що досі в срср живуть - достатньо
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06.12.2021 14:51 Ответить
А зачем на документы, даже не действительные, онанировать?
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06.12.2021 16:16 Ответить
ну на вартість цигарок ти ж анануєш....
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06.12.2021 16:34 Ответить
Кстати, как ты в Киеве очутился?
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06.12.2021 14:01 Ответить
прийхав на навчання в 1994 і залишився тут. а ти як, срсрник?
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06.12.2021 14:51 Ответить
Как положено, бабушка дедушка, папа мама, ну и 2 вуза. Телефон, телевизор в квартире с рождения, домработница то же.
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06.12.2021 16:13 Ответить
і килим на стіні?
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06.12.2021 16:33 Ответить
Не один и дача под Киевом.
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06.12.2021 17:46 Ответить
вітаю, килим на стіні - це радянський рагулізм у всій красі і пофігу що твої пращури з Києва, рагулі вони і тебе рагулем виростили
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06.12.2021 18:02 Ответить
Кстати, "прийхав на навчання" в ВУЗ построенный при СССР?
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06.12.2021 17:48 Ответить
Баранчіку, а що, до срср нут голе поле було? Що, взагалі нічого? І чи не пращури це мої для мене і будували, нежалежно він того.ю де фактично ці пращури працювали??
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06.12.2021 18:00 Ответить
Было, КПИ на пример, но судя по "Баранчіку", учился ты где-то попроще.
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06.12.2021 18:58 Ответить
"на пример"? одразу видно хароше лучче савєцьке абразаваніє, млять
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06.12.2021 19:11 Ответить
Насчет ВУЗа, я наверное погорячился.
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07.12.2021 05:23 Ответить
Ну и живи где тебе пращуры набудувалы.
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06.12.2021 19:03 Ответить
А, что не домой?
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06.12.2021 16:17 Ответить
Когда-то и Украине мачка Мagna стоила 50 копеек и Astor 1.5 грн. Только тогда не было монополии
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06.12.2021 14:45 Ответить
Вот я курю и не понимаю почему какие-то там "активисты" вмешиваются в мою жизнь, по какому праву и на каком основании? Кроме того я не считаю возможным платить по 100 грн за пачку сигарет только потому что властям очень хочется наполнить бюджет, чтобы потом распилить на всякие сомнительные проекты с безумными откатами типа "большой стройки", вот куда бы направить усилия активистов.
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06.12.2021 13:54 Ответить
Камарады, бросайте курить. И ну их нафиг - и активистов, и фабрикантов, которые жиреют и ржут с вас, курильщиков, как с полезных идиотов.
Вставьте им палку в оппу своим активным некурением.
Стоит только немного перетерьпеть, и выиграть потом - деньги (не потраченные на курево) и здоровье (не запресованное табачными смолами).
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06.12.2021 13:57 Ответить
Ну и логика у тебя! Вернее, нет ее.
Жрать - это нормально.
Трахаться - это нормально.

А вот всасывать в себя какого то лешего дым - это ненормально. Это болезнь. ЗАЧЕМ это делать? Свежий воздух не нравится. Подавай дымину?
Впрочем, алкоголь - тоже не хорошо. Если много. А вот курево - ВСЕГДА плохо.
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06.12.2021 18:53 Ответить
Вообще то мне нас-рать на тебя. Если честно.
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07.12.2021 14:26 Ответить
Ну кто ж вам виноват, что ві наполняете карманы аглоедов.
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07.12.2021 20:30 Ответить
- Как проще всего бросить курить?

- Просто надо помнить, что каждая выкуренная сигарета - это минет, сделанный табачной фабрике!
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06.12.2021 18:45 Ответить
О, у нас в ЖВ с этой табачкой целая эпопея. То маски-шоу, то демонстрации "не лищайте рабочих мест ", хотя больше половины налогов идет в тень, т.е. не платится, прлзарплаты в конверте, у многих 10 часовой рабочий день 7 дней подряд, перерыв, потом еще 7 дней в ночную , и ток потом неделя отдыха.
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06.12.2021 13:58 Ответить
Опять сказки для лохов.
Себестоимость пачки - 25 грн, что бы что то заработать еще - 5грн, остальные -30 35 грн акциз.
Тоже самое и по алкоголю.

мельноцоборцы
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06.12.2021 14:03 Ответить
Собівартість пачки 3-5 гривень. Решта податки та акцизи. Які потім йдуть на фільми про кохання геїв, льодоколи та на політ на Місяць.
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06.12.2021 14:10 Ответить
100%
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06.12.2021 14:13 Ответить
это ты как производитель фильмов заявляешь?
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06.12.2021 17:30 Ответить
Курильщики потом занимают клиники с воспалением лёгких.
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06.12.2021 14:29 Ответить
А мясоеды с заворотом кишок?
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06.12.2021 14:39 Ответить
Это не активисты а работники табачных фабрик
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06.12.2021 15:17 Ответить
Ще требе розібратись як у нас на підконтрольній Київу території можуть продавтися цигарки Донецької табачної фабрики яка під сєпарами
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06.12.2021 15:26 Ответить
с качеством сигарет бы разобрались, да цены на сигареты снизили в бедной стране, борцуны дебилкуватые.......вас, динамистов ушастых, барыги за лошар галимых держат, лет30 как уже, гоняя левак из турецких отходов сделанный, как брендовые мальборо, винстон и пр., по ценам 70-100гр. за пачку говна этого, набитого "дровами" !!! и паленку под 150 за пол литра...вот по этим причинам Майдан таки может собраться и не заказной- проплаченный, а настоящий, со всеми вытекающими...
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06.12.2021 15:44 Ответить
И казалось бы при чем тут например JTI...
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06.12.2021 16:14 Ответить
Кто-нибудь видел в продаже ларька сигареты дьюти фри?
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06.12.2021 16:29 Ответить
 
 