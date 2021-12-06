Вероятность полномасштабного вторжения России пока 50/50, – нардеп Рахманин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Реалистичный прогноз по полномасштабному вторжению России можно будет делать где-то через две недели, пока такая вероятность составляет 50/50.
Так считает член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт политической силы.
"Вероятность полномасштабной войны на сегодня составляет 50%. Реалистичный прогноз можно сделать будет примерно за 2 недели. Для таких выводов есть две причины. Первая: разведывательные мероприятия, которые проводит РФ в последнее время, намного глубже и интенсивнее и специфичнее, чем это было в предыдущие годы.Вторая: очевидно, у западных разведок есть основания полагать, что Путин психологически готов перейти ту границу, которую не собирался переходить год назад, или нынешней весной", - объясняет народный депутат.
Готова ли Украина к худшему развитию событий? Отвечать следует объективно. С одной стороны, войско гораздо сильнее, чем это было в 2014 году, но, с другой стороны, есть и недостатки.
"Авиация у нас в худшем состоянии, чем в 2014 году, потому что в первые годы войны были потери, ресурс значительного количества бортов исчерпан и ни одного боевого судна мы не приобрели – денег на это в бюджете как не было, так и нет. Есть проблемы с системой противовоздушной обороны ПВО, после взрывов на арсеналах появился дефицит определенной категории боеприпасов", - констатирует представитель "Голоса".
К сожалению, власти не реагируют достаточно, чтобы нивелировать эти недостатки. Даже если вероятность вторжения составляет 50%, готовиться надо.
"Конкретных движений со стороны Верховного главнокомандующего и СНБО, свидетельствующих о подготовке к сопротивлению, мы не наблюдаем", - отмечает Рахманин.
Пожалуйста, подождите...
- чи помру, чи ж буду жива....
Одним словом "бережімо Зелю з "Тимофєєвим" бо фуйло нападе
Про яке повномасштабне вторгнення може йти мова якщо для цього потрібно у рази більше аніж 175 тис.
А ось нарід підготувати до якоїсь наче б то вимушеної зради - саме те.
бо насадять берьозок,
та наставлять пам'ятників !
тільки - крематорій і ...в рай !
Вся надія, тільки на самих себе!
Також в нього вже є проторений шлях,коли в 14му *брав* дозвіл на використання війська за кордоном.
та отвечает - 50/50
как так ?
могу встретить могу и нет
Що робити у випадку вторгнення ?
ДЕ все це ???
Валить в Польшу. Это же очевидно
По перше - воно не зна шо робить. По друге - ніяких планів в пустій макітрі ослячій нема.
А по трете - він вирішив - якщо таке діло - то нехай цим займаються США, Канада, Англія, їм більше потрібно.
От воно і готується до концерту.
Математики, просчитайте вероятность.
И только на цензоре каждый день рвут врагов, как тузик грелку.
Стадо львов под предводительством барана слабее стада овец под предводительством льва...
Наивные, думают, что кто-то пойдет в их резерв - бросят все и пойдут защищать право мажоров бухать и веселиться во время Иловайской, или Дебальцевской трагедий...
Только всеобщая воинская обязанность и сыновья мажоров с гранатометами и миноискателями впереди пехоты всей - искупайте сцуки свои милиарды!
Что заяц с кодлом
....й ложил на льва
нападения и не нападения раши на нас будет сохраняться еще очень долго в плоть до того как диктатор примет окончательное решение которое созреет у него я думаю что к лету. Но возможно путин по придержит этот путь развития событий до 2024 года когда он использует
его как не неубеваемый козырь для того что бы унечтожить перед выборами всех своих опонентов и снова стать полно правным главой кремля а пока он ставит сейчас задачу измотать наши всу и вмсу не прерывным напряжением наших сил в ожидании не минуемой атаки и
кровопролитного боя. Но аналитики говорят что это его роковая ошибка в расчетах. Наша армия флот и ввс становяться год от года месяц от месяца и день ото дня всё сильней и могучей как в военном смысле так и в смысле политической и моральной поддержки Украины странами мира. А это значит что и на рашу это ожидание войны налаживает тяжкое бремя которое тихой сапой разрушает её экономику и дает вызреть протестным настроениям народа который категорически против войны. И в полне может быть что к 2024 году из за этого страна уже развалиться. Слава Украине!