Вероятность полномасштабного вторжения России пока 50/50, – нардеп Рахманин

Реалистичный прогноз по полномасштабному вторжению России можно будет делать где-то через две недели, пока такая вероятность составляет 50/50.

Так считает член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт политической силы.

"Вероятность полномасштабной войны на сегодня составляет 50%. Реалистичный прогноз можно сделать будет примерно за 2 недели. Для таких выводов есть две причины. Первая: разведывательные мероприятия, которые проводит РФ в последнее время, намного глубже и интенсивнее и специфичнее, чем это было в предыдущие годы.Вторая: очевидно, у западных разведок есть основания полагать, что Путин психологически готов перейти ту границу, которую не собирался переходить год назад, или нынешней весной", - объясняет народный депутат.

Готова ли Украина к худшему развитию событий? Отвечать следует объективно. С одной стороны, войско гораздо сильнее, чем это было в 2014 году, но, с другой стороны, есть и недостатки.

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"Авиация у нас в худшем состоянии, чем в 2014 году, потому что в первые годы войны были потери, ресурс значительного количества бортов исчерпан и ни одного боевого судна мы не приобрели – денег на это в бюджете как не было, так и нет. Есть проблемы с системой противовоздушной обороны ПВО, после взрывов на арсеналах появился дефицит определенной категории боеприпасов", - констатирует представитель "Голоса".

К сожалению, власти не реагируют достаточно, чтобы нивелировать эти недостатки. Даже если вероятность вторжения составляет 50%, готовиться надо.

"Конкретных движений со стороны Верховного главнокомандующего и СНБО, свидетельствующих о подготовке к сопротивлению, мы не наблюдаем", - отмечает Рахманин.