Ймовірність повномасштабного вторгнення Росії поки 50/50, - нардеп Рахманін
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Реалістичний прогноз щодо повномасштабного вторгнення Росії можна буде робити десь за два тижні, поки така ймовірність складає 50/50.
Так вважає член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт політичної сили.
"Ймовірність повномасштабної війни на сьогодні складає 50%. Реалістичний прогноз можна зробити буде приблизно за 2 тижні. Для таких висновків є дві причини. Перша: розвідувальні заходи, які проводить РФ останнім часом, є набагато глибшими й інтенсивнішими і специфічнішими, ніж це було у попередні роки. Друга: вочевидь, у західних розвідок є підстави вважати, що Путін психологічно готовий перейти ту межу, яку не збирався переходити рік тому, чи нині навесні", - пояснює народний депутат.
Чи готова Україна до найгіршого розвитку подій? Відповідати слід обʼєктивно. З одного боку, військо набагато сильніше, ніж це було у 2014 році, але з іншого боку, є і недоліки.
"Авіація у нас у гіршому стані, ніж в 2014 році, тому що у перші роки війни були втрати, ресурс значної кількості бортів вичерпаний і жодного бойового судна ми не придбали — грошей на це в бюджеті як не було, так і немає. Є проблеми із системою протиповітряної оборони ППО. Після вибухів на арсеналах з’явився дефіцит певної категорії боєприпасів", — констатує представник "Голосу".
На жаль, влада не реагує достатньо, щоб знівелювати ці недоліки. Навіть якщо ймовірність вторгнення і складає 50%, готуватись треба.
"Конкретних рухів з боку верховною головнокомандувача та РНБО, котрі свідчили би про підготовку до опору, ми не спостерігаємо", — зазначає Рахманін.
Будь ласка, зачекайте...
- чи помру, чи ж буду жива....
Одним словом "бережімо Зелю з "Тимофєєвим" бо фуйло нападе
Про яке повномасштабне вторгнення може йти мова якщо для цього потрібно у рази більше аніж 175 тис.
А ось нарід підготувати до якоїсь наче б то вимушеної зради - саме те.
бо насадять берьозок,
та наставлять пам'ятників !
тільки - крематорій і ...в рай !
Вся надія, тільки на самих себе!
Також в нього вже є проторений шлях,коли в 14му *брав* дозвіл на використання війська за кордоном.
та отвечает - 50/50
как так ?
могу встретить могу и нет
Що робити у випадку вторгнення ?
ДЕ все це ???
Валить в Польшу. Это же очевидно
По перше - воно не зна шо робить. По друге - ніяких планів в пустій макітрі ослячій нема.
А по трете - він вирішив - якщо таке діло - то нехай цим займаються США, Канада, Англія, їм більше потрібно.
От воно і готується до концерту.
Математики, просчитайте вероятность.
И только на цензоре каждый день рвут врагов, как тузик грелку.
Стадо львов под предводительством барана слабее стада овец под предводительством льва...
Наивные, думают, что кто-то пойдет в их резерв - бросят все и пойдут защищать право мажоров бухать и веселиться во время Иловайской, или Дебальцевской трагедий...
Только всеобщая воинская обязанность и сыновья мажоров с гранатометами и миноискателями впереди пехоты всей - искупайте сцуки свои милиарды!
Что заяц с кодлом
....й ложил на льва
нападения и не нападения раши на нас будет сохраняться еще очень долго в плоть до того как диктатор примет окончательное решение которое созреет у него я думаю что к лету. Но возможно путин по придержит этот путь развития событий до 2024 года когда он использует
его как не неубеваемый козырь для того что бы унечтожить перед выборами всех своих опонентов и снова стать полно правным главой кремля а пока он ставит сейчас задачу измотать наши всу и вмсу не прерывным напряжением наших сил в ожидании не минуемой атаки и
кровопролитного боя. Но аналитики говорят что это его роковая ошибка в расчетах. Наша армия флот и ввс становяться год от года месяц от месяца и день ото дня всё сильней и могучей как в военном смысле так и в смысле политической и моральной поддержки Украины странами мира. А это значит что и на рашу это ожидание войны налаживает тяжкое бремя которое тихой сапой разрушает её экономику и дает вызреть протестным настроениям народа который категорически против войны. И в полне может быть что к 2024 году из за этого страна уже развалиться. Слава Украине!