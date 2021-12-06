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Ймовірність повномасштабного вторгнення Росії поки 50/50, - нардеп Рахманін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ймовірність повномасштабного вторгнення Росії поки 50/50, - нардеп Рахманін

Реалістичний прогноз щодо повномасштабного вторгнення Росії можна буде робити десь за два тижні, поки така ймовірність складає 50/50.

Так вважає член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт політичної сили.

"Ймовірність повномасштабної війни на сьогодні складає 50%. Реалістичний прогноз можна зробити буде приблизно за 2 тижні. Для таких висновків є дві причини. Перша: розвідувальні заходи, які проводить РФ останнім часом, є набагато глибшими й інтенсивнішими і специфічнішими, ніж це було у попередні роки. Друга: вочевидь, у західних розвідок є підстави вважати, що Путін психологічно готовий перейти ту межу, яку не збирався переходити рік тому, чи нині навесні", - пояснює народний депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія планує наступ на Україну за участі 175 тисяч військових одразу на кількох фронтах, - розвідка США

Чи готова Україна до найгіршого розвитку подій? Відповідати слід обʼєктивно. З одного боку, військо набагато сильніше, ніж це було у 2014 році, але з іншого боку, є і недоліки.

"Авіація у нас у гіршому стані, ніж в 2014 році, тому що у перші роки війни були втрати, ресурс значної кількості бортів вичерпаний і жодного бойового судна ми не придбали — грошей на це в бюджеті як не було, так і немає. Є проблеми із системою протиповітряної оборони ППО. Після вибухів на арсеналах з’явився дефіцит певної категорії боєприпасів", — констатує представник "Голосу".

На жаль, влада не реагує достатньо, щоб знівелювати ці недоліки. Навіть якщо ймовірність вторгнення і складає 50%, готуватись треба.

Також читайте: Росія підготувалась до вторгнення і інтенсивних бойових дій в Україні, – CNN

"Конкретних рухів з боку верховною головнокомандувача та РНБО, котрі свідчили би про підготовку до опору, ми не спостерігаємо", — зазначає Рахманін.
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Топ коментарі
+23
ОП усілєнно гатовітся встрєтіть врага.

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06.12.2021 13:59
+20
50 на 50. Или нападет, или нет. Голова!😄
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06.12.2021 13:57
+20
Правильно, если выйти на улицу шанс встретить живого динозавра тоже 50/50.👍
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06.12.2021 14:01
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50 на 50. Или нападет, или нет. Голова!😄
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06.12.2021 13:57 Відповісти
Правильно, если выйти на улицу шанс встретить живого динозавра тоже 50/50.👍
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06.12.2021 14:01 Відповісти
на двоє бабка ворожила :
- чи помру, чи ж буду жива....
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06.12.2021 14:35 Відповісти
Напевно зимою, тому що відсутня зєьонка і важко буде ховатися силам ССО в лісах обстрілюючи з джавелінів мокшів?
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06.12.2021 14:02 Відповісти
Полудохлый педофил , убийца, отравитель терроризирует Мир ядерным оружием , а все что-то блеют ?УНИЧТОЖЬТЕ ГНИЛУЮ СУБСТАНЦИЮ ,как Усаму бен Ладена ! Если нападет на Украину ,а ему только сранные санкции они понимают ,что аппетит приходит во время еды !
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06.12.2021 15:36 Відповісти
А шо вже всю бронотехніку помалювали на біло? Стоїть здається зелена на картах
Одним словом "бережімо Зелю з "Тимофєєвим" бо фуйло нападе
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06.12.2021 15:51 Відповісти
Завтра будуть торги....Завтра побачимо
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06.12.2021 13:59 Відповісти
ОП усілєнно гатовітся встрєтіть врага.

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06.12.2021 13:59 Відповісти
В украинском есть слово "враг"?
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06.12.2021 15:07 Відповісти
Есть! "МОСКАЛЬ"!
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06.12.2021 15:19 Відповісти
"усілєнно", "гатовітся" і "встрєтіть" в українській теж немає.
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06.12.2021 21:10 Відповісти
Повномасштабне вторгнення? Це мабуть готують психологічно до імплементації мінських договорняків.
Про яке повномасштабне вторгнення може йти мова якщо для цього потрібно у рази більше аніж 175 тис.
А ось нарід підготувати до якоїсь наче б то вимушеної зради - саме те.
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06.12.2021 13:59 Відповісти
І приїде Байден, Макрон, Зєїло (потрібне підкреслити ) з зустрічі з Пуйлом і заявить: "Я привіз вам мир!"
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06.12.2021 14:04 Відповісти
Цього разу скажуть нападай
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06.12.2021 14:08 Відповісти
Они планируют молниеносно ударить с севера, со стороны Белоруссии, захватить Киев и вынудить правительство Украины сдаться.
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06.12.2021 14:07 Відповісти
Планіровалі, планіровалі та нє випланірують ! Навідь фсбешнік д'єрьмак з усією своєю кгбешною шоблою- татаровими,дємчєнками та прочіми портновими НЕ ДОПОМОЖУТЬ! Україна буде вільна! А ви повиздихаєте разом із своїм наркоманом бубой квартальним та вашим куміром , )(уйлом плєшивим!
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06.12.2021 14:40 Відповісти
🎯💯👍 Слава Нации ! Смерть ворогам !
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06.12.2021 15:03 Відповісти
Мой кумир Ярош был, но ты не поймешь)
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06.12.2021 20:09 Відповісти
Щас!
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06.12.2021 15:20 Відповісти
100/100 - кацапи відсмокчуть , не вставая с колен !
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06.12.2021 14:01 Відповісти
Деж їх всіх ховати?
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06.12.2021 14:01 Відповісти
в України ховати- небажано,
бо насадять берьозок,
та наставлять пам'ятників !
тільки - крематорій і ...в рай !
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06.12.2021 14:04 Відповісти
поки що снігом прикриємо
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06.12.2021 15:52 Відповісти
Міжнародні партнери тиснуть на виконання Мінських угод. Хай краще згадають зобов'язання за Будапештським меморандумом.
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06.12.2021 14:02 Відповісти
В том и прикол, что меморандум а не договор, он юридически ни к чему не обязывает.
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06.12.2021 14:30 Відповісти
Так домовленості також не Договір!😂😂😂
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06.12.2021 14:45 Відповісти
Тиснуть на рашу,бо саме вона не виконує,вимагаучи свої забаганки!
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06.12.2021 15:22 Відповісти
с меморандумам всё в порядке, британцы выделили 600 спецназовцев, американцы постоянно шлют гостинцы, проблема в наличии нарика с дерьмаками.
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06.12.2021 15:41 Відповісти
обстріляти та відбомбити путлер може і всю Україну - ввійти із 175 000 контингентом , а тим більше УТРИМУВАТИ він не може і 2-х областей.....- тому ніякого повномасштабного не бу де ...
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06.12.2021 14:02 Відповісти
Вони розраховують що тут почнеться гражданскай ванна...проросійського елементів в Україні не бракує
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06.12.2021 14:04 Відповісти
скоріше в мацкве почнеться, ніж в Україні !
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06.12.2021 14:05 Відповісти
Там на релігійному ґрунті будуть православних навертати
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06.12.2021 14:07 Відповісти
почнеться тотальне винищення п'ятої колони та запроданців, що пережили 14 рік..
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06.12.2021 14:18 Відповісти
Вони планують блискавично вдарити з півночі, з боку Білорусії, захопити Київ та змусити уряд України здатися.
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06.12.2021 14:08 Відповісти
Та я думаю кацапам безпечніше буде на Львів нападати ніж на Київ.
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06.12.2021 14:10 Відповісти
А яким боком в нас уряд до народу?
Вся надія, тільки на самих себе!
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06.12.2021 14:38 Відповісти
Насамперед він збере госдуру,звечора або вночі,для своїх захцянок(формальній привід для захисту тих 350тис.паспортів),кілька годин подивиться на міжнародну реакцію,аж потім уже *блискавично.*
Також в нього вже є проторений шлях,коли в 14му *брав* дозвіл на використання війська за кордоном.
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06.12.2021 14:38 Відповісти
та шО ви Куме не кажете ...
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06.12.2021 17:05 Відповісти
В якому сенсі утримувати? Поставить колаборантів в управах типу Королевької Киви чи Дубінського. Ті зберуть гопоту тай будуть як німці порядки наводити. Кого розстріляти - кого в концтабір. 73% похер при якій владі жити.
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06.12.2021 14:35 Відповісти
Скоріш за все, ті колаборанти - ківи, королівські, дубінські та прочіє бубачькі з дєрьмаками будуть першими жертвами бурятів *уйла! Бо вони наші обличчя нє понімают...
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06.12.2021 14:52 Відповісти
не свисти, ківа з компанією перший і ляже в святу Українську Землю.
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06.12.2021 15:55 Відповісти
навіть бронетехніка не помальована під зиму
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06.12.2021 15:54 Відповісти
зими не буде )))- глобальне потепління ... а так все вірно ( не демаскована під...)
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06.12.2021 17:08 Відповісти
Після Криму, Донецька та Луганська будь яке 50/50 перетворюється на 100/0
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06.12.2021 14:07 Відповісти
охрененно 50/50 и это говорит - член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
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06.12.2021 14:08 Відповісти
у блондинки спрашивают , какая вероятность встретить динозавра ?
та отвечает - 50/50
как так ?
могу встретить могу и нет
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06.12.2021 14:08 Відповісти
Точніше і не скажеш! Рахманін прямо як Ванга в кращі роки..
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06.12.2021 14:17 Відповісти
А чого держава не готує до цього українців ?
Що робити у випадку вторгнення ?
ДЕ все це ???
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06.12.2021 14:20 Відповісти
"Що робити у випадку вторгнення ? "
Валить в Польшу. Это же очевидно
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06.12.2021 14:29 Відповісти
Де? Хіба не видно що гамнокомандуючий Бубочка поклав на це все те, чим грав на піаніно?
По перше - воно не зна шо робить. По друге - ніяких планів в пустій макітрі ослячій нема.
А по трете - він вирішив - якщо таке діло - то нехай цим займаються США, Канада, Англія, їм більше потрібно.
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06.12.2021 14:31 Відповісти
Так , тому США, Канада, Англія й займаюцця Україною, бо гомнокомандуючему бубачьці насрати. Воно недієздатне. А фсбешнік д'єрьмак тільки й мріє, як здати Україну плєшивому! Може ще на один мерс насосьот, падла криворота!
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06.12.2021 18:12 Відповісти
А зачем готовить - весь замысел, чтобы успеть улететь, пока украинцы начнут что-то соображать...
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06.12.2021 15:04 Відповісти
А що обрали до керівництва держави? Членограя?
От воно і готується до концерту.
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06.12.2021 15:24 Відповісти
Бггг Такие прогнозы я по любому вопросу выдавать могу От погоды до урожая и прилёта метеорита
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06.12.2021 14:23 Відповісти
Готовы они!!!! Хотя бы детей куда вести если воздушная тревога!!! Их пятеро!!!! Куда их прятать !!! Или как в Грозном будет!!! Вы то может и готовы!!!!
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06.12.2021 14:25 Відповісти
доста паніку розводити, а "то фуйло нападе"
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06.12.2021 15:57 Відповісти
Тобто ...***** непередбачуване
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06.12.2021 14:26 Відповісти
перлічіть ОПОферму кротів ,БДЛСКА
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06.12.2021 14:29 Відповісти
Вся эта армия бутусовых, гордонских, ахметовских, спущенная на Зеленского смогла не опозорившись бежать с поля боя сославшись на готовящееся вторжение агрессора./ Откуда гневно разоблачаешь , глаза украинцам открываешь и пророчишь? Где за Украину страдаешь? В какой стране?
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06.12.2021 14:49 Відповісти
А ты *****? Одной рукой отстреливаешься от сепаров в Авдеевке, а другой клацаешь прощальные героические строки с компьютера в Конче Заспе?
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06.12.2021 15:03 Відповісти
А ты *****? Одной рукой отстреливаешься от сепаров в Авдеевке, а другой клацаешь прощальные героические строки с компьютера в Конче Заспе? -Моя -твоя не понимай.
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06.12.2021 15:28 Відповісти
Интересно, а с какой вероятностью наш Верховный (це важливо як воно казало) Главнокомандующий (а це не важлито т.я. воно ГОВНОкомандующій) съест свой обгаженный (обгаженный это вероятность 100%-я) памперс, узнав о том, что московиты (тьфу тьфу тьфу шоб не сбылось) начали полномаштабное вторжение в нашу страну?
Математики, просчитайте вероятность.
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06.12.2021 14:29 Відповісти
Нифига ни какой войны до 2026 года не будет! Маятник показал что фигня полная будет в 2026 году!
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06.12.2021 14:52 Відповісти
Самый главный вопрос, зачем жирующим на энергобаксах кацапах переться ЗИМОЙ, когда нет зеленки и в требуется намного больше топлива, обмундирования и тд и тп лезть к нам? Вот просто реально, без хрек век, ***** пуйло, а как то внятно?
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06.12.2021 14:56 Відповісти
Пойди под кремль и спроси.
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06.12.2021 15:00 Відповісти
у них другого выхода нет, что бы заработал СП2 его нужно запустить по документам, куча сертификатов и разрешений, они хотят напугать европейцев, для этого будут бряцать оружием и проводить имитацию наступления, после того как заработает СП2 у ***** полностью развязаны руки, он сразу прекращает поставки газа через нашу территорию и пускает его по СП2, к заключенным контрактам со шрёдерами и меркелями никаких претензий, газ поставляется и в полном объёме, а у нас будет Грозный2, вот тогда и посмотрим какую имеет цену подпись британцев и американцев под будапештским меморандумом.
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06.12.2021 15:53 Відповісти
с такой версией я уже знаком и она имеет право на существование. Однако, пропускной способности СП не хватает покрыть пиковые нагрузки, насколько я читал информацию. У нас еще ПХГ на западной Украине, которые могут хранить и отгружать газ. ХЗ, им нет смысла брать нашу территорию. Вкладывать сюда деньги для обеспечения кого работой? У них своих территорий даже в центре валом пустых. Сегодняшний статус жертвы с ножом в спине весьма для них хорош. Нагрузка на финансирование нашего государство лежит на западе, мы без них не вытягиваем.
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06.12.2021 16:04 Відповісти
***** об этом позаботилось, хорошо прикормив шрёдера он выкупил немецкие газовые хранилища, всё рассчитано до мелочей, в нашу страну он вкладывать ничего не будет, его задача поддерживать одинаковое болото на своей и соседских территориях, для этого проплачиваются тысячи любителей совка которые круглосуточно тоскуют по гавну на фейсбуке и одноклассниках показывают фото колбасы по 2.20 и газировки по 3 копейки, так же ***** полностью выкупило газовую трубу чёкнутого батьки на случай резерва, в *****стане этим вопросом занимаются целые институты которые работают в разных направлениях, начиная от распятого мальчика, заканчивая прищемлённой русскоязычной челюсти в доброй Прибалтики.
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06.12.2021 16:30 Відповісти
Тогда все сходится, удар зимой будет неожиданным. Будем ждать...
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06.12.2021 16:57 Відповісти
Битва за Дебальцево происходила как раз зимой. И тому рубилову никак не помешало отсутствие зелёнки. Зелёнка, топливо, повышеный расход Ванек - это всё не аргументы.
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06.12.2021 16:29 Відповісти
Авіація у нас у гіршому стані, ніж в 2014 році... Є проблеми із системою протиповітряної оборони ППО.

И только на цензоре каждый день рвут врагов, как тузик грелку.
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06.12.2021 14:59 Відповісти
Очко себе не порви.
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06.12.2021 15:00 Відповісти
Вот и первый рватель нарисовался.
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06.12.2021 15:03 Відповісти
Вернись на бутылку.
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06.12.2021 15:15 Відповісти
У тебя что ни мысль, то об очке. Патриот узкого профиля?
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06.12.2021 15:32 Відповісти
Ну дык с кацапской мразью типа тебя вполне рядовая беседа.)
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06.12.2021 15:40 Відповісти
не пались, тов. "Тимофєєв"
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06.12.2021 15:59 Відповісти
Блин! Посыпаю голову пеплом, прошу прощения у контрактников! Простите! Всем свойственно ошибаться!
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28.02.2022 14:22 Відповісти
А я вот не верю, что контрактник будет стоять до конца против русского танка за 10 000 гривен, осознавая, что в этот момент кто-то смотрит новости о телику из-под Дебальцево сидя в киевском ресторане и попивая шампанское за 50 000 гривен. Даже в Дебальцово экипажи танков отказывались идти туда - история млять уже. А теперь, после всех зашкваров "слуг" они расчитывают, что кто-то умрет за них и по приказу их маломерка зеленого?
Стадо львов под предводительством барана слабее стада овец под предводительством льва...
Наивные, думают, что кто-то пойдет в их резерв - бросят все и пойдут защищать право мажоров бухать и веселиться во время Иловайской, или Дебальцевской трагедий...
Только всеобщая воинская обязанность и сыновья мажоров с гранатометами и миноискателями впереди пехоты всей - искупайте сцуки свои милиарды!
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06.12.2021 15:00 Відповісти
Блин! Посыпаю голову пеплом, прошу прощения у контрактников! Простите! Всем свойственно ошибаться!
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28.02.2022 14:23 Відповісти
Коли у нас замість розвідки "кроти" приходиться гадати на "кофейній гущі" чи на пелюстках ромашки.
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06.12.2021 15:00 Відповісти
Особисто я не вірю в повномаштабне вторгнення Россії, звичайно вони легко можуть дійти до Києва ( від кордону з Білоруссю, це три години їзди на машині) і таку величезну армаду із сотнями бойових літаків ми не втримаємо. Проте Україна - величезна держава, і на довгострокову окупацію таких територій у Рашки ресурсу нема ні людського ні фінансового, супротив буде дуже великий, партизанська війна теж - багато росіян загинуть на вулицях українських міст і селищ....... Найбільш вирогідним, не Дай Боже, виявляється, що Путлер може здійснити декілька прицільних авіаційних нальотів на стратегічні військові пункти ВСУ......... Цього буде цілком достатньо, щоб ті люди хто голосували за Зеленського перемітнулися до ОПСЖ під лозунгом "поганий мир - краще будь-якої війни", а декілька мільйонів заробітчан втікли у Польшу та Чехію, попросивши там притулку........
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06.12.2021 15:04 Відповісти
РАБссия напала на Чечню 26 декабря 1994 года...,одним полком генерала Грачева...Джохар Дудаев мочил крыс Ельцина чесно и быстро...особенно танки и БТРы сжигал нещадно...,видео силы РАБссии есть в Ютьюбе... особенно площади Минутка в Грозном...
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06.12.2021 15:07 Відповісти
Нурсултан Назарбаев послал РАБссию на большой и толстый...видео ..здесь.. https://youtu.be/_CTezkC3Sj4
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06.12.2021 15:11 Відповісти
Капец який він вумний. Або нападуть, або не нападуть - це і є 50/50.
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06.12.2021 15:40 Відповісти
Шановні Стратеги, заспокійтеся, а то фуйло не нападе
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06.12.2021 16:01 Відповісти
самая боеспособная единица на цензоре - андрюха сенатор. кацапы его боятся.
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06.12.2021 16:51 Відповісти
А мораль сей басни такова
Что заяц с кодлом
....й ложил на льва
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06.12.2021 17:09 Відповісти
Согласен с автором и с депутатом рахманиновым. Вероятность вторжения раши в Украину сейчас составляет 50 процентов и наши военные аналитики и генштаб подсчетали правильно. Либо путин прикажет шойгу двинуть танковые клинья на киев либо страх перед ответными санкциями всего мира в ответ на агресию против не зависемой страны удержит его от этого безумного шага и он отведет войска подальше от наших рубежей обороны. И это соотношение
нападения и не нападения раши на нас будет сохраняться еще очень долго в плоть до того как диктатор примет окончательное решение которое созреет у него я думаю что к лету. Но возможно путин по придержит этот путь развития событий до 2024 года когда он использует
его как не неубеваемый козырь для того что бы унечтожить перед выборами всех своих опонентов и снова стать полно правным главой кремля а пока он ставит сейчас задачу измотать наши всу и вмсу не прерывным напряжением наших сил в ожидании не минуемой атаки и
кровопролитного боя. Но аналитики говорят что это его роковая ошибка в расчетах. Наша армия флот и ввс становяться год от года месяц от месяца и день ото дня всё сильней и могучей как в военном смысле так и в смысле политической и моральной поддержки Украины странами мира. А это значит что и на рашу это ожидание войны налаживает тяжкое бремя которое тихой сапой разрушает её экономику и дает вызреть протестным настроениям народа который категорически против войны. И в полне может быть что к 2024 году из за этого страна уже развалиться. Слава Украине!
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06.12.2021 21:42 Відповісти
 
 