Ймовірність повномасштабного вторгнення Росії поки 50/50, - нардеп Рахманін

Реалістичний прогноз щодо повномасштабного вторгнення Росії можна буде робити десь за два тижні, поки така ймовірність складає 50/50.

Так вважає член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт політичної сили.

"Ймовірність повномасштабної війни на сьогодні складає 50%. Реалістичний прогноз можна зробити буде приблизно за 2 тижні. Для таких висновків є дві причини. Перша: розвідувальні заходи, які проводить РФ останнім часом, є набагато глибшими й інтенсивнішими і специфічнішими, ніж це було у попередні роки. Друга: вочевидь, у західних розвідок є підстави вважати, що Путін психологічно готовий перейти ту межу, яку не збирався переходити рік тому, чи нині навесні", - пояснює народний депутат.

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Чи готова Україна до найгіршого розвитку подій? Відповідати слід обʼєктивно. З одного боку, військо набагато сильніше, ніж це було у 2014 році, але з іншого боку, є і недоліки.

"Авіація у нас у гіршому стані, ніж в 2014 році, тому що у перші роки війни були втрати, ресурс значної кількості бортів вичерпаний і жодного бойового судна ми не придбали — грошей на це в бюджеті як не було, так і немає. Є проблеми із системою протиповітряної оборони ППО. Після вибухів на арсеналах з’явився дефіцит певної категорії боєприпасів", — констатує представник "Голосу".

На жаль, влада не реагує достатньо, щоб знівелювати ці недоліки. Навіть якщо ймовірність вторгнення і складає 50%, готуватись треба.

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"Конкретних рухів з боку верховною головнокомандувача та РНБО, котрі свідчили би про підготовку до опору, ми не спостерігаємо", — зазначає Рахманін.