РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8745 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
914 8
мигранты (951) нелегалы (445) Стефанчук Руслан (578)

Стефанчук о ситуации с нелегалами на границах: "Готовимся к любому сценарию"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стефанчук о ситуации с нелегалами на границах:

Стефанчук рассказал, что Украина проводит укрепление границы с Беларусью.

Пока нет притока мигрантов к границам Украины, но ситуация каждый день меняется. Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время XI заседания Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма и Сената Республики Польша и Сейма Литовской Республики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы в Украине готовимся к любому сценарию развития событий. Сейчас нет притока мигрантов к границам нашего государства. Вместе с тем мы видим, что тактика действий, связанная с незаконной миграцией из Беларуси в страны ЕС, является неоднозначной. Каждый день в ней что-то меняется", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для помощи польским пограничникам. ФОТО

Стефанчук рассказал, что Украина проводит укрепление границы с Беларусью. При этом он подчеркнул, что милитаризация Беларуси - это непосредственная угроза не только для Украины, но и для всего региона.

Председатель ВР отметил угрозы и вызовы со стороны России и Беларуси. По его словам, речь идет о "целенаправленной провокации со стороны Республики Беларусь и Российской Федерации на границе с нашими странами - усиление военного присутствия России в Беларуси, продолжающаяся военная агрессия РФ на востоке Украины и незаконная оккупация Автономной Республики Крым, скопление Россией войск на границе с Украиной, а также постоянный рост российского фактора в Европе, дезинформационные кампании и кибератаки против наших стран".

Стефанчук подчеркнул, что украинская сторона чрезвычайно серьезно воспринимает ситуацию на границе с Польшей и Беларусью. "Сегодня мы солидарны с польской стороной: миграционный кризис является искусственно созданным, он направлен Россией и Беларусью", - сказал председатель украинского парламента.

По его словам, это вызов всему цивилизованному миру и это проверка на способность ЕС и НАТО быть консолидированными в противостоянии современным вызовам и угрозам.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво як ?
Практично ми маємо величезну ймовірність нападу з роіськи.
Хтось проводить роботу з населенням ? До чого ви готуєтесь ? Втікати ?
показать весь комментарий
06.12.2021 14:25 Ответить
вже не один раз пояснювали, - треба сплотітся навколо найвеличнішого лідєра і путін не нападьот. Не можна ходить на мітинги та треба радуваться новим тарифам від ігорь Валєрича і Рінат Леонідича.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:30 Ответить
Они просто ничего не знают, разведки похоже работают с зеленым правительством только через западные СМИ))
показать весь комментарий
06.12.2021 14:39 Ответить
ТИ ХТО ТАКИЙ ,РАБОКАБАН ОПУшної кротярні?
показать весь комментарий
06.12.2021 14:30 Ответить
ВРсвинарня проголосувала у бюджеті витрачати кошти на забаганки мафіїї збагачення , поклавши орган піаніста-клована на усі фактичні намагання співпрацювати з Заходом на протидію рашистам , вирішивши що це справа Заходу врішувати долю Європи та світу ...
А ця свиня ще прєдналася до зачитання успакаітєльниї тєкстав, для цього є Монастирський та Адвокат міністр ЗСУ
показать весь комментарий
06.12.2021 14:39 Ответить
Стефанчук у нас хто? Пожежник, прикордонник, лікар, слюсар, агроном? Хто він таке?
показать весь комментарий
06.12.2021 14:41 Ответить
пожиратель пельменей
показать весь комментарий
06.12.2021 14:47 Ответить
Если этих троих поставить на границе с федеральным округом Парашной ********* "Беларуссия" то они треть кордона могут перекрыть.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:43 Ответить
 
 