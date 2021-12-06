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Новости Политика Украины
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законопроект (3043) олигарх (1016) Синютка (66) Закон об олигархах (119)

"Плохим" олигархам налоги повысили, а "своим" - снизили, - нардеп о законопроекте №5600

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законом 5600 власть увеличит налоговое давление на обычных украинцев и уменьшит для "своих" олигархов.

Об этом заявил народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка.

"Законопроект №5600 – это красивое название "ресурсный законопроект", и гнилая сущность. Ведь если речь идет о том, что нам нужно увеличить поступления в бюджет, то в первую очередь эти средства нужно получить от налогообложения олигархов, игорного бизнеса и естественных монополий" , – сказал Синютка.

Вместо этого, по словам депутата, законопроектом увеличивается налоговая нагрузка на малый и средний бизнес и обычных украинцев.

"Этот законопроект направлен против наших производителей, против мелких предпринимателей, против фермеров. Потому что за их счет власти хотят получить дополнительные поступления", - подчеркнул Синютка.

Кроме того, он также обратил внимание, что в законопроекте снижаются налоги для олигархов, близких к власти.

"Власть использует этот закон в политических мотивах. Те, кто ее критикуют, получают большие налоги. А свои, "домашние" олигархи, то есть причастные к марганцевой руде – наоборот избегают налогообложения", - рассказал Синютка.

Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла правительственный законопроект №5600, которым повышаются налоги для ряда отраслей. Так, проект предусматривает рост налогов для населения, а также повышение ренты на железную руду и водные ресурсы, однако исключает из налогообложения марганцевую руду, которую в нашей стране монопольно добывает олигарх Игорь Коломойский. Поэтому государственный бюджет ежегодно будет терять минимум 600 миллионов гривен.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ветировать законопроект и отправить его на доработку – для того, чтобы сбалансировать налогообложение на добычу руды. Если же проект будет подписан, то это будет свидетельствовать о зависимости президента от олигарха Игоря Коломойского, предупредил нардеп.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Народ должен знать кто кодлану Коломойского свои. Зеленский назначил жену Мецгера в наблюдательный совет государственного Приватбанка. Юлия Мецгер получает от налогоплательщиков 580 тысяч гривен в месяц. За то , что её муж опустошает казну- Укрэксим в 2020 году получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн. / Суркис должен "Приватбанку" сотни миллионов гривен и не платит, - суд / Журналисты выяснили, как ФГВФЛ работает в интересах Фукса.-Фонд задолжал государству более 48 млрд грн ./ Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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06.12.2021 15:07
+8
Только тупые зеленогнойные радуются закону этому, потому как мозгов понять нет- это не законы про ущемление олигархов, а вас, быдло, будут стричь с двойной силой. Поэтому вы как жили всегда дерьмово, так и дальше будите жить дерьмово всегда, как впрочем и все любители отнять и поделить и любители *****. Судьба у вас тупых такая
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06.12.2021 15:07
+7
Зєїло був сказанув. Всі ви президенти! Тепер більшість сільських мешканців, ще й олігархи! Наприклад, всі працівники соціальної сфери, які за часів Кучмо отримали по 1,5 га землі будуть змушені з своїх гігантських пенсій плати в казну щорічно по 1500 гривень податку за один га.
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06.12.2021 15:10
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Зєїло був сказанув. Всі ви президенти! Тепер більшість сільських мешканців, ще й олігархи! Наприклад, всі працівники соціальної сфери, які за часів Кучмо отримали по 1,5 га землі будуть змушені з своїх гігантських пенсій плати в казну щорічно по 1500 гривень податку за один га.
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06.12.2021 15:10 Ответить
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06.12.2021 16:53 Ответить
Оце дожилися, вже "дискримінація" олігархів!
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06.12.2021 15:02 Ответить
Жиди образили татарина...скімітаром їх по пейсах
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06.12.2021 15:02 Ответить
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06.12.2021 15:47 Ответить
беня не зря на клоуна потратился)) настало время снимать жирные сливки.
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06.12.2021 15:58 Ответить
Выгодное "кино" получилось...
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06.12.2021 16:06 Ответить
Відчуваю як подвоюється рейтинг разумкова
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06.12.2021 15:03 Ответить
Я навіть здогадуюсь, чому хорошим олігархам податки скасували
Копаються в надрах України, які належать всьому народові, набивають кишені нашим добром.
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06.12.2021 15:04 Ответить
Складно навіть здогадатись кому знизили...
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06.12.2021 15:05 Ответить
Народ должен знать кто кодлану Коломойского свои. Зеленский назначил жену Мецгера в наблюдательный совет государственного Приватбанка. Юлия Мецгер получает от налогоплательщиков 580 тысяч гривен в месяц. За то , что её муж опустошает казну- Укрэксим в 2020 году получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн. / Суркис должен "Приватбанку" сотни миллионов гривен и не платит, - суд / Журналисты выяснили, как ФГВФЛ работает в интересах Фукса.-Фонд задолжал государству более 48 млрд грн ./ Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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06.12.2021 15:07 Ответить
Только тупые зеленогнойные радуются закону этому, потому как мозгов понять нет- это не законы про ущемление олигархов, а вас, быдло, будут стричь с двойной силой. Поэтому вы как жили всегда дерьмово, так и дальше будите жить дерьмово всегда, как впрочем и все любители отнять и поделить и любители *****. Судьба у вас тупых такая
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06.12.2021 15:07 Ответить
зебобики все немного не только президенты, но и олигархи. А потому их будут стричь. И поделом.
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06.12.2021 15:10 Ответить
Будуть стригти лише зєбілів, а прихильники ясновельможного будуть звільнені від податків?
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06.12.2021 15:12 Ответить
на то они и зебилы
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06.12.2021 15:20 Ответить
Пофамильно - список "своих" и "не своих" - в студию. Пока - голимое воровское обиженное бла-бла-бла

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06.12.2021 15:12 Ответить
Що, клепки не вистачає?
Зебуїнам потрібно розжувати і в рот засунути?
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06.12.2021 15:30 Ответить
Чукча "спартакус" писатель, а не читатель? Дочитать текст до конца недоразвитость не позволяет?
Там ЧЕРНЫМ по БЕЛОМУ: СНИЖЕНЫ налоги на добычу марганцевой руды, которую МОНОПОЛЬНО добывает каломойша)))
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06.12.2021 22:36 Ответить


"МОНОПОЛЬНО добывает каломойша)))" - если вы про одного из сотни укр. олигархов Коломойского, то почему он, как вы утверждаете, что-то вообще МОНОПОЛЬНО добывает в Украине?

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07.12.2021 07:35 Ответить
Генетику не пропьешь! Аналогичными методами бандитские группировки уничтожали своих соперников.
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06.12.2021 15:13 Ответить
ми маємо бути дуже раді, що своїх зовсім не позбавили податків, вони ж всі "інваліди", моральні
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06.12.2021 15:14 Ответить
А кто-то думал что будет по другому? Банда воров снизит налоги?))
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06.12.2021 15:26 Ответить
Притча про осла

Однажды ходжа Насреддин, чтобы позабавить падишаха, научил осла читать и вслух комментировать прочитанное - это отдельная история, я потом как-нибудь её расскажу, но потом этот осёл сбежал из Бухары и, кажется, стал в Киеве главой партии "Слуга Народа" или спикером, я не помню уже точно.

Не суть важно.

А важно то, что однажды падишах позвал ходжу Насреддина к себе и показал ему другого осла. Говорит: "Может, ты в нём какой талант тоже разглядишь".

Не моргнув глазом, ходжа рассыпался в похвалах способностям осла, и сказал, что такого талантливого ишака он берётся научить говорить и писать, на что ему нужно двадцать лет времени и три мешка золота на прокорм осла.

Сражённый такой наглостью падишах выдал ходже осла и мешки с золотом, и тот поспешил со всем этим добром домой.
Дома же жена, узнав о том, что наобещал ходжа, залилась слезами: мол, что ты натворил, как можно научить осла говорить, представь, что сделает с тобой падишах, когда ты не сможешь выполнить обещанное...

- Спокойно, жена - ответил Насреддин. - Двадцать лет - это долгий срок. За двадцать лет или осёл подохнет, или падишах, или может даже я.

*
И это всё, что я хочу сказать о гениальном плане Гетманцева и Зеленского забирать у вас деньги сейчас, но обязательно отдать их вашим детям на счета, по десять тыщ долларей каждому - но через двадцать лет.

Двадцать лет это, конечно, долгий срок.

Владимир Завгородний
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06.12.2021 19:48 Ответить
зеля не палится. сколько коломою уже бабла подарил. хотя может он и не читает что там подают юристы бабушки через слуг урода. он им конверты дает, они и нажимают, а зеля курит айкосы
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06.12.2021 15:43 Ответить
Типичная болтология про приближенных.
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06.12.2021 15:44 Ответить
Як постраждає бізнес коломойського від даного закону?
Конкретно, з цифрами, а не подоляцькою болтологією.
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06.12.2021 16:10 Ответить
Опять за рыбу гроши.Политики - колядники по определению.Беспринципные и мерзкие.У кого что болит,тот о том и талдычит.
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06.12.2021 15:48 Ответить
Объективно говоря, марганцевую руду украинские предприятия импортируют, собственной добычи не хватает, и если есть реэкспорт, то речь идет о несколько млн $. А железная руда, чистый экспорт на 4-5 млрд!!! $$$. Так что, 600 млн грн - это цифра нарисована от "балды".
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06.12.2021 15:48 Ответить
"Украина в 2020 году снизила импорт марганцевой руды и концентрата в натуральном выражении на 51,9% по сравнению с 2019 годом - до 581,178 тыс. тонн, в денежном выражении импорт марганцевой руды и концентрата за указанный период сократился на 63,7% - до $76,534 млн. При этом основной импорт осуществлялся из Ганы (88,76% поставок в денежном выражении), РФ (8,26%) и ЮАР (2,88%).

В 2020 году Украина поставила на экспорт 69,303 тыс. тонн марганцевой руды и концентрата (рост в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом) на сумму $10,819 млн, тогда как в 2019 году - 33,225 тыс. тонн на $3,307 млн. Экспорт и реэкспорт осуществлялся в США (88,03% поставок), Чехию (10,25%) и Венгрию (1,16%)."(с) -
- ты еще один зе-"иксперд" от бени?
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06.12.2021 16:17 Ответить
Импорт!!! на 76 млн$$$, Экспорт!!! на 10 млн$$$. Отрицательное сальдо 66 млн $$$

Предпалагаю, что для вас импорт и экспорт, просто "знакомые" слова.

Українські гірничо-металургійні компанії в 2020 році наростили експорт руди та залізорудних концентратів на 16% в порівнянні з 2019 роком - до 46,3 млн т. У грошовому виразі експорт ЗРС за рік зріс на 24,8% - до $4,24 млрд.

Разница есть ? минус 69 млн $$$ или плюс 4.24 млрд $$$
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06.12.2021 17:09 Ответить
я показал,что импорт радикально сократился. а зарабатывает беня на монопольном положении в ферросплавах - на экпорт цены сделал ниже, чем на внутриукраинском рынке. еще одно усилие и про эти ваши "плюс 4.24 млрд" - можно будет забыть.
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06.12.2021 18:18 Ответить
Как сообщал GMK Center, в 2020 году Украина сократила экспорт ферросплавов на 25% по сравнению с 2019 годом - до 626,6 тыс. т. В денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 27,5% - до $660,02 млн.

Учитывая, что на рынке ферросплавов не только Беня кормится, например еще Пинчук. И производство ферросплавов и экспорт просто руды, мягко говоря это разные вещи. Весь этот высер депутата, мягко говоря игра на публику или на бабки Ахметова.
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06.12.2021 18:32 Ответить
это да, они давно грызутся. любое выступление на эту тему может трактоваться как проплаченное либо теми, либо другими. про 600 млн. в бюджет - может он ренту посчитал, или с гривнами попутал, - не знаю.
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06.12.2021 18:53 Ответить
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06.12.2021 16:19 Ответить
𝐒𝐚𝐧𝐞 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐧


@slonishapito



Лівацький клоунський режим сходить з глузду на чолі з "Генієм податкових наук" Гетьманцевим : В Раді запропонували ввести регулювання цін у всіх сферах підприємництва...
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06.12.2021 17:11 Ответить
Та які податки знизизили Олігархам ,а підняли селянам ,щоб годували всю шоблу,на чолі з Гетьмановцім і гнадвеличновшім,за рахунок селян, а деж уголовні справи на Коломойського і решту банкірів ,що кинули нас на 300 міліардів гривень,а якщо порахувати з 2004 року то вийде трийльон доларів ,скільки повернули рефінсовання яке ми їм надавали.Так немає відповеді на ці питання ,все грабують нас на чолі з МВФ і нашими правитилями
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06.12.2021 19:09 Ответить
Це все для того, щоб за податки побудувати дороги і мости, бо панам їздити потрібно с вітерцем, а зубожілі будуть стояти вздовж шляхів, знявши капелюха.
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06.12.2021 19:29 Ответить
Якщо б ви думали за народ, та за справедливе оподаткування, то наклали податки на власників сотень гектарів землі, а не на селян , які за ті копійки від земельних ділянок годують сім'ї.
Ви не слуги народу і не народні депутати, ви крадії і кати.
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06.12.2021 19:45 Ответить
По містах подивитися, будують парки для розваг, а вихователів відправляють у відпустки без збереження, при зарплатах у 5 тисяч гривень. Скоро самі вчителі та вихователі візьмуть зброю, та як Голобородько, розстріляють банду в Раді, щоб не грабували простих людей.
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06.12.2021 19:47 Ответить
"Велике самодурство"..
https://m.glavcom.ua/country/society/paradoksi-velikogo-budivnictva-mizh-selami-na-rivnenshchini-dorogu-u-poli-viklali-plitkoyu-video-804494.html
Дійсно кажуть, що краще з розумним загубити, чим з дураком знайти.
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07.12.2021 10:10 Ответить
 
 