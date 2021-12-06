"Плохим" олигархам налоги повысили, а "своим" - снизили, - нардеп о законопроекте №5600
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Законом 5600 власть увеличит налоговое давление на обычных украинцев и уменьшит для "своих" олигархов.
Об этом заявил народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка.
"Законопроект №5600 – это красивое название "ресурсный законопроект", и гнилая сущность. Ведь если речь идет о том, что нам нужно увеличить поступления в бюджет, то в первую очередь эти средства нужно получить от налогообложения олигархов, игорного бизнеса и естественных монополий" , – сказал Синютка.
Вместо этого, по словам депутата, законопроектом увеличивается налоговая нагрузка на малый и средний бизнес и обычных украинцев.
"Этот законопроект направлен против наших производителей, против мелких предпринимателей, против фермеров. Потому что за их счет власти хотят получить дополнительные поступления", - подчеркнул Синютка.
Кроме того, он также обратил внимание, что в законопроекте снижаются налоги для олигархов, близких к власти.
"Власть использует этот закон в политических мотивах. Те, кто ее критикуют, получают большие налоги. А свои, "домашние" олигархи, то есть причастные к марганцевой руде – наоборот избегают налогообложения", - рассказал Синютка.
Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла правительственный законопроект №5600, которым повышаются налоги для ряда отраслей. Так, проект предусматривает рост налогов для населения, а также повышение ренты на железную руду и водные ресурсы, однако исключает из налогообложения марганцевую руду, которую в нашей стране монопольно добывает олигарх Игорь Коломойский. Поэтому государственный бюджет ежегодно будет терять минимум 600 миллионов гривен.
В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ветировать законопроект и отправить его на доработку – для того, чтобы сбалансировать налогообложение на добычу руды. Если же проект будет подписан, то это будет свидетельствовать о зависимости президента от олигарха Игоря Коломойского, предупредил нардеп.
Пожалуйста, подождите...
Копаються в надрах України, які належать всьому народові, набивають кишені нашим добром.
Зебуїнам потрібно розжувати і в рот засунути?
Там ЧЕРНЫМ по БЕЛОМУ: СНИЖЕНЫ налоги на добычу марганцевой руды, которую МОНОПОЛЬНО добывает каломойша)))
"МОНОПОЛЬНО добывает каломойша)))" - если вы про одного из сотни укр. олигархов Коломойского, то почему он, как вы утверждаете, что-то вообще МОНОПОЛЬНО добывает в Украине?
Однажды ходжа Насреддин, чтобы позабавить падишаха, научил осла читать и вслух комментировать прочитанное - это отдельная история, я потом как-нибудь её расскажу, но потом этот осёл сбежал из Бухары и, кажется, стал в Киеве главой партии "Слуга Народа" или спикером, я не помню уже точно.
Не суть важно.
А важно то, что однажды падишах позвал ходжу Насреддина к себе и показал ему другого осла. Говорит: "Может, ты в нём какой талант тоже разглядишь".
Не моргнув глазом, ходжа рассыпался в похвалах способностям осла, и сказал, что такого талантливого ишака он берётся научить говорить и писать, на что ему нужно двадцать лет времени и три мешка золота на прокорм осла.
Сражённый такой наглостью падишах выдал ходже осла и мешки с золотом, и тот поспешил со всем этим добром домой.
Дома же жена, узнав о том, что наобещал ходжа, залилась слезами: мол, что ты натворил, как можно научить осла говорить, представь, что сделает с тобой падишах, когда ты не сможешь выполнить обещанное...
- Спокойно, жена - ответил Насреддин. - Двадцать лет - это долгий срок. За двадцать лет или осёл подохнет, или падишах, или может даже я.
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И это всё, что я хочу сказать о гениальном плане Гетманцева и Зеленского забирать у вас деньги сейчас, но обязательно отдать их вашим детям на счета, по десять тыщ долларей каждому - но через двадцать лет.
Двадцать лет это, конечно, долгий срок.
Владимир Завгородний
Конкретно, з цифрами, а не подоляцькою болтологією.
В 2020 году Украина поставила на экспорт 69,303 тыс. тонн марганцевой руды и концентрата (рост в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом) на сумму $10,819 млн, тогда как в 2019 году - 33,225 тыс. тонн на $3,307 млн. Экспорт и реэкспорт осуществлялся в США (88,03% поставок), Чехию (10,25%) и Венгрию (1,16%)."(с) -
- ты еще один зе-"иксперд" от бени?
Предпалагаю, что для вас импорт и экспорт, просто "знакомые" слова.
Українські гірничо-металургійні компанії в 2020 році наростили експорт руди та залізорудних концентратів на 16% в порівнянні з 2019 роком - до 46,3 млн т. У грошовому виразі експорт ЗРС за рік зріс на 24,8% - до $4,24 млрд.
Разница есть ? минус 69 млн $$$ или плюс 4.24 млрд $$$
Учитывая, что на рынке ферросплавов не только Беня кормится, например еще Пинчук. И производство ферросплавов и экспорт просто руды, мягко говоря это разные вещи. Весь этот высер депутата, мягко говоря игра на публику или на бабки Ахметова.
@slonishapito
Лівацький клоунський режим сходить з глузду на чолі з "Генієм податкових наук" Гетьманцевим : В Раді запропонували ввести регулювання цін у всіх сферах підприємництва...
Ви не слуги народу і не народні депутати, ви крадії і кати.
https://m.glavcom.ua/country/society/paradoksi-velikogo-budivnictva-mizh-selami-na-rivnenshchini-dorogu-u-poli-viklali-plitkoyu-video-804494.html
Дійсно кажуть, що краще з розумним загубити, чим з дураком знайти.