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Новини Політика України
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законопроєкт (1780) олігарх (688) Синютка (52) Закон про олігархів (125)

"Поганим" олігархам податки підвищили, а "своїм" - знизили, – нардеп про законопроєкт №5600

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законом 5600 влада збільшить податковий тиск на звичайних українців і зменшить для "своїх" олігархів.

 Про це заявив народний депутат України з фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка.

"Законопроєкт № 5600 - це красива назва "ресурсний законопроект", і гнила сутність. Бо якщо мова йде про те, що нам потрібно збілишити надходження у бюджет, то в першу чергу ці кошти потрібно отримати від оподаткування олігархів, грального бізнесу і природних монополій", - сказав Синютка.

Натомість, за словами депутата, законопроєктом збільшується податкове навантаження на малий та середній бізнес та звичайних українців.

"Цей законопроєкт спрямований проти наших виробників, проти дрібних підприємців, проти фермерів. Тому що за їх рахунок влада хоче отримати додаткові надходження", - наголосив Синютка.

Окрім того, він також звернув увагу, що в законопроєктом знижуються податки для олігархів, близьких до влади.

"Влада використовує цей закон в політичних мотивах. Ті, хто її критикують, отримують більші податки. А свої, "домашні" олігархи, тобто ті, які причетні до марганцевої руди - навпаки уникають оподаткування", - розповів Синютка.

Нагадаємо, 30 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект №5600, яким підвищуються податків для низки галузей. Так, проєкт передбачає зростання податків для населення, а також підвищення ренти на залізну руду та водні ресурси, проте виключає з оподаткування марганцеву руду, яку в нашій країні монопольно добуває олігарх Ігор Коломойський. Через це державний бюджет щороку втрачатиме мінімум 600 мільйонів гривень.

Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом ветувати законопроєкт, та відправити його на доопрацювання – для того, щоб збалансувати оподаткування на видобування руди. Якщо ж проєкт буде підписаний, то це свідчитиме про залежність президента від олігарха Ігоря Коломойського, попередив нардеп.
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Топ коментарі
+9
Народ должен знать кто кодлану Коломойского свои. Зеленский назначил жену Мецгера в наблюдательный совет государственного Приватбанка. Юлия Мецгер получает от налогоплательщиков 580 тысяч гривен в месяц. За то , что её муж опустошает казну- Укрэксим в 2020 году получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн. / Суркис должен "Приватбанку" сотни миллионов гривен и не платит, - суд / Журналисты выяснили, как ФГВФЛ работает в интересах Фукса.-Фонд задолжал государству более 48 млрд грн ./ Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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06.12.2021 15:07
+8
Только тупые зеленогнойные радуются закону этому, потому как мозгов понять нет- это не законы про ущемление олигархов, а вас, быдло, будут стричь с двойной силой. Поэтому вы как жили всегда дерьмово, так и дальше будите жить дерьмово всегда, как впрочем и все любители отнять и поделить и любители *****. Судьба у вас тупых такая
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06.12.2021 15:07
+7
Зєїло був сказанув. Всі ви президенти! Тепер більшість сільських мешканців, ще й олігархи! Наприклад, всі працівники соціальної сфери, які за часів Кучмо отримали по 1,5 га землі будуть змушені з своїх гігантських пенсій плати в казну щорічно по 1500 гривень податку за один га.
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06.12.2021 15:10
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Зєїло був сказанув. Всі ви президенти! Тепер більшість сільських мешканців, ще й олігархи! Наприклад, всі працівники соціальної сфери, які за часів Кучмо отримали по 1,5 га землі будуть змушені з своїх гігантських пенсій плати в казну щорічно по 1500 гривень податку за один га.
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06.12.2021 15:10 Відповісти
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06.12.2021 16:53 Відповісти
Оце дожилися, вже "дискримінація" олігархів!
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06.12.2021 15:02 Відповісти
Жиди образили татарина...скімітаром їх по пейсах
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06.12.2021 15:02 Відповісти
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06.12.2021 15:47 Відповісти
беня не зря на клоуна потратился)) настало время снимать жирные сливки.
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06.12.2021 15:58 Відповісти
Выгодное "кино" получилось...
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06.12.2021 16:06 Відповісти
Відчуваю як подвоюється рейтинг разумкова
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06.12.2021 15:03 Відповісти
Я навіть здогадуюсь, чому хорошим олігархам податки скасували
Копаються в надрах України, які належать всьому народові, набивають кишені нашим добром.
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06.12.2021 15:04 Відповісти
Складно навіть здогадатись кому знизили...
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06.12.2021 15:05 Відповісти
Народ должен знать кто кодлану Коломойского свои. Зеленский назначил жену Мецгера в наблюдательный совет государственного Приватбанка. Юлия Мецгер получает от налогоплательщиков 580 тысяч гривен в месяц. За то , что её муж опустошает казну- Укрэксим в 2020 году получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн. / Суркис должен "Приватбанку" сотни миллионов гривен и не платит, - суд / Журналисты выяснили, как ФГВФЛ работает в интересах Фукса.-Фонд задолжал государству более 48 млрд грн ./ Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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06.12.2021 15:07 Відповісти
Только тупые зеленогнойные радуются закону этому, потому как мозгов понять нет- это не законы про ущемление олигархов, а вас, быдло, будут стричь с двойной силой. Поэтому вы как жили всегда дерьмово, так и дальше будите жить дерьмово всегда, как впрочем и все любители отнять и поделить и любители *****. Судьба у вас тупых такая
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06.12.2021 15:07 Відповісти
зебобики все немного не только президенты, но и олигархи. А потому их будут стричь. И поделом.
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06.12.2021 15:10 Відповісти
Будуть стригти лише зєбілів, а прихильники ясновельможного будуть звільнені від податків?
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06.12.2021 15:12 Відповісти
на то они и зебилы
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06.12.2021 15:20 Відповісти
Пофамильно - список "своих" и "не своих" - в студию. Пока - голимое воровское обиженное бла-бла-бла

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06.12.2021 15:12 Відповісти
Що, клепки не вистачає?
Зебуїнам потрібно розжувати і в рот засунути?
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06.12.2021 15:30 Відповісти
Чукча "спартакус" писатель, а не читатель? Дочитать текст до конца недоразвитость не позволяет?
Там ЧЕРНЫМ по БЕЛОМУ: СНИЖЕНЫ налоги на добычу марганцевой руды, которую МОНОПОЛЬНО добывает каломойша)))
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06.12.2021 22:36 Відповісти


"МОНОПОЛЬНО добывает каломойша)))" - если вы про одного из сотни укр. олигархов Коломойского, то почему он, как вы утверждаете, что-то вообще МОНОПОЛЬНО добывает в Украине?

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07.12.2021 07:35 Відповісти
Генетику не пропьешь! Аналогичными методами бандитские группировки уничтожали своих соперников.
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06.12.2021 15:13 Відповісти
ми маємо бути дуже раді, що своїх зовсім не позбавили податків, вони ж всі "інваліди", моральні
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06.12.2021 15:14 Відповісти
А кто-то думал что будет по другому? Банда воров снизит налоги?))
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06.12.2021 15:26 Відповісти
Притча про осла

Однажды ходжа Насреддин, чтобы позабавить падишаха, научил осла читать и вслух комментировать прочитанное - это отдельная история, я потом как-нибудь её расскажу, но потом этот осёл сбежал из Бухары и, кажется, стал в Киеве главой партии "Слуга Народа" или спикером, я не помню уже точно.

Не суть важно.

А важно то, что однажды падишах позвал ходжу Насреддина к себе и показал ему другого осла. Говорит: "Может, ты в нём какой талант тоже разглядишь".

Не моргнув глазом, ходжа рассыпался в похвалах способностям осла, и сказал, что такого талантливого ишака он берётся научить говорить и писать, на что ему нужно двадцать лет времени и три мешка золота на прокорм осла.

Сражённый такой наглостью падишах выдал ходже осла и мешки с золотом, и тот поспешил со всем этим добром домой.
Дома же жена, узнав о том, что наобещал ходжа, залилась слезами: мол, что ты натворил, как можно научить осла говорить, представь, что сделает с тобой падишах, когда ты не сможешь выполнить обещанное...

- Спокойно, жена - ответил Насреддин. - Двадцать лет - это долгий срок. За двадцать лет или осёл подохнет, или падишах, или может даже я.

*
И это всё, что я хочу сказать о гениальном плане Гетманцева и Зеленского забирать у вас деньги сейчас, но обязательно отдать их вашим детям на счета, по десять тыщ долларей каждому - но через двадцать лет.

Двадцать лет это, конечно, долгий срок.

Владимир Завгородний
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06.12.2021 19:48 Відповісти
зеля не палится. сколько коломою уже бабла подарил. хотя может он и не читает что там подают юристы бабушки через слуг урода. он им конверты дает, они и нажимают, а зеля курит айкосы
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06.12.2021 15:43 Відповісти
Типичная болтология про приближенных.
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06.12.2021 15:44 Відповісти
Як постраждає бізнес коломойського від даного закону?
Конкретно, з цифрами, а не подоляцькою болтологією.
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06.12.2021 16:10 Відповісти
Опять за рыбу гроши.Политики - колядники по определению.Беспринципные и мерзкие.У кого что болит,тот о том и талдычит.
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06.12.2021 15:48 Відповісти
Объективно говоря, марганцевую руду украинские предприятия импортируют, собственной добычи не хватает, и если есть реэкспорт, то речь идет о несколько млн $. А железная руда, чистый экспорт на 4-5 млрд!!! $$$. Так что, 600 млн грн - это цифра нарисована от "балды".
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06.12.2021 15:48 Відповісти
"Украина в 2020 году снизила импорт марганцевой руды и концентрата в натуральном выражении на 51,9% по сравнению с 2019 годом - до 581,178 тыс. тонн, в денежном выражении импорт марганцевой руды и концентрата за указанный период сократился на 63,7% - до $76,534 млн. При этом основной импорт осуществлялся из Ганы (88,76% поставок в денежном выражении), РФ (8,26%) и ЮАР (2,88%).

В 2020 году Украина поставила на экспорт 69,303 тыс. тонн марганцевой руды и концентрата (рост в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом) на сумму $10,819 млн, тогда как в 2019 году - 33,225 тыс. тонн на $3,307 млн. Экспорт и реэкспорт осуществлялся в США (88,03% поставок), Чехию (10,25%) и Венгрию (1,16%)."(с) -
- ты еще один зе-"иксперд" от бени?
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06.12.2021 16:17 Відповісти
Импорт!!! на 76 млн$$$, Экспорт!!! на 10 млн$$$. Отрицательное сальдо 66 млн $$$

Предпалагаю, что для вас импорт и экспорт, просто "знакомые" слова.

Українські гірничо-металургійні компанії в 2020 році наростили експорт руди та залізорудних концентратів на 16% в порівнянні з 2019 роком - до 46,3 млн т. У грошовому виразі експорт ЗРС за рік зріс на 24,8% - до $4,24 млрд.

Разница есть ? минус 69 млн $$$ или плюс 4.24 млрд $$$
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06.12.2021 17:09 Відповісти
я показал,что импорт радикально сократился. а зарабатывает беня на монопольном положении в ферросплавах - на экпорт цены сделал ниже, чем на внутриукраинском рынке. еще одно усилие и про эти ваши "плюс 4.24 млрд" - можно будет забыть.
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06.12.2021 18:18 Відповісти
Как сообщал GMK Center, в 2020 году Украина сократила экспорт ферросплавов на 25% по сравнению с 2019 годом - до 626,6 тыс. т. В денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 27,5% - до $660,02 млн.

Учитывая, что на рынке ферросплавов не только Беня кормится, например еще Пинчук. И производство ферросплавов и экспорт просто руды, мягко говоря это разные вещи. Весь этот высер депутата, мягко говоря игра на публику или на бабки Ахметова.
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06.12.2021 18:32 Відповісти
это да, они давно грызутся. любое выступление на эту тему может трактоваться как проплаченное либо теми, либо другими. про 600 млн. в бюджет - может он ренту посчитал, или с гривнами попутал, - не знаю.
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06.12.2021 18:53 Відповісти
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06.12.2021 16:19 Відповісти
𝐒𝐚𝐧𝐞 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐧


@slonishapito



Лівацький клоунський режим сходить з глузду на чолі з "Генієм податкових наук" Гетьманцевим : В Раді запропонували ввести регулювання цін у всіх сферах підприємництва...
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06.12.2021 17:11 Відповісти
Та які податки знизизили Олігархам ,а підняли селянам ,щоб годували всю шоблу,на чолі з Гетьмановцім і гнадвеличновшім,за рахунок селян, а деж уголовні справи на Коломойського і решту банкірів ,що кинули нас на 300 міліардів гривень,а якщо порахувати з 2004 року то вийде трийльон доларів ,скільки повернули рефінсовання яке ми їм надавали.Так немає відповеді на ці питання ,все грабують нас на чолі з МВФ і нашими правитилями
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06.12.2021 19:09 Відповісти
Це все для того, щоб за податки побудувати дороги і мости, бо панам їздити потрібно с вітерцем, а зубожілі будуть стояти вздовж шляхів, знявши капелюха.
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06.12.2021 19:29 Відповісти
Якщо б ви думали за народ, та за справедливе оподаткування, то наклали податки на власників сотень гектарів землі, а не на селян , які за ті копійки від земельних ділянок годують сім'ї.
Ви не слуги народу і не народні депутати, ви крадії і кати.
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06.12.2021 19:45 Відповісти
По містах подивитися, будують парки для розваг, а вихователів відправляють у відпустки без збереження, при зарплатах у 5 тисяч гривень. Скоро самі вчителі та вихователі візьмуть зброю, та як Голобородько, розстріляють банду в Раді, щоб не грабували простих людей.
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06.12.2021 19:47 Відповісти
"Велике самодурство"..
https://m.glavcom.ua/country/society/paradoksi-velikogo-budivnictva-mizh-selami-na-rivnenshchini-dorogu-u-poli-viklali-plitkoyu-video-804494.html
Дійсно кажуть, що краще з розумним загубити, чим з дураком знайти.
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07.12.2021 10:10 Відповісти
 
 