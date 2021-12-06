"Поганим" олігархам податки підвищили, а "своїм" - знизили, – нардеп про законопроєкт №5600
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Законом 5600 влада збільшить податковий тиск на звичайних українців і зменшить для "своїх" олігархів.
Про це заявив народний депутат України з фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка.
"Законопроєкт № 5600 - це красива назва "ресурсний законопроект", і гнила сутність. Бо якщо мова йде про те, що нам потрібно збілишити надходження у бюджет, то в першу чергу ці кошти потрібно отримати від оподаткування олігархів, грального бізнесу і природних монополій", - сказав Синютка.
Натомість, за словами депутата, законопроєктом збільшується податкове навантаження на малий та середній бізнес та звичайних українців.
"Цей законопроєкт спрямований проти наших виробників, проти дрібних підприємців, проти фермерів. Тому що за їх рахунок влада хоче отримати додаткові надходження", - наголосив Синютка.
Окрім того, він також звернув увагу, що в законопроєктом знижуються податки для олігархів, близьких до влади.
"Влада використовує цей закон в політичних мотивах. Ті, хто її критикують, отримують більші податки. А свої, "домашні" олігархи, тобто ті, які причетні до марганцевої руди - навпаки уникають оподаткування", - розповів Синютка.
Нагадаємо, 30 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект №5600, яким підвищуються податків для низки галузей. Так, проєкт передбачає зростання податків для населення, а також підвищення ренти на залізну руду та водні ресурси, проте виключає з оподаткування марганцеву руду, яку в нашій країні монопольно добуває олігарх Ігор Коломойський. Через це державний бюджет щороку втрачатиме мінімум 600 мільйонів гривень.
Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом ветувати законопроєкт, та відправити його на доопрацювання – для того, щоб збалансувати оподаткування на видобування руди. Якщо ж проєкт буде підписаний, то це свідчитиме про залежність президента від олігарха Ігоря Коломойського, попередив нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Копаються в надрах України, які належать всьому народові, набивають кишені нашим добром.
Зебуїнам потрібно розжувати і в рот засунути?
Там ЧЕРНЫМ по БЕЛОМУ: СНИЖЕНЫ налоги на добычу марганцевой руды, которую МОНОПОЛЬНО добывает каломойша)))
"МОНОПОЛЬНО добывает каломойша)))" - если вы про одного из сотни укр. олигархов Коломойского, то почему он, как вы утверждаете, что-то вообще МОНОПОЛЬНО добывает в Украине?
Однажды ходжа Насреддин, чтобы позабавить падишаха, научил осла читать и вслух комментировать прочитанное - это отдельная история, я потом как-нибудь её расскажу, но потом этот осёл сбежал из Бухары и, кажется, стал в Киеве главой партии "Слуга Народа" или спикером, я не помню уже точно.
Не суть важно.
А важно то, что однажды падишах позвал ходжу Насреддина к себе и показал ему другого осла. Говорит: "Может, ты в нём какой талант тоже разглядишь".
Не моргнув глазом, ходжа рассыпался в похвалах способностям осла, и сказал, что такого талантливого ишака он берётся научить говорить и писать, на что ему нужно двадцать лет времени и три мешка золота на прокорм осла.
Сражённый такой наглостью падишах выдал ходже осла и мешки с золотом, и тот поспешил со всем этим добром домой.
Дома же жена, узнав о том, что наобещал ходжа, залилась слезами: мол, что ты натворил, как можно научить осла говорить, представь, что сделает с тобой падишах, когда ты не сможешь выполнить обещанное...
- Спокойно, жена - ответил Насреддин. - Двадцать лет - это долгий срок. За двадцать лет или осёл подохнет, или падишах, или может даже я.
*
И это всё, что я хочу сказать о гениальном плане Гетманцева и Зеленского забирать у вас деньги сейчас, но обязательно отдать их вашим детям на счета, по десять тыщ долларей каждому - но через двадцать лет.
Двадцать лет это, конечно, долгий срок.
Владимир Завгородний
Конкретно, з цифрами, а не подоляцькою болтологією.
В 2020 году Украина поставила на экспорт 69,303 тыс. тонн марганцевой руды и концентрата (рост в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом) на сумму $10,819 млн, тогда как в 2019 году - 33,225 тыс. тонн на $3,307 млн. Экспорт и реэкспорт осуществлялся в США (88,03% поставок), Чехию (10,25%) и Венгрию (1,16%)."(с) -
- ты еще один зе-"иксперд" от бени?
Предпалагаю, что для вас импорт и экспорт, просто "знакомые" слова.
Українські гірничо-металургійні компанії в 2020 році наростили експорт руди та залізорудних концентратів на 16% в порівнянні з 2019 роком - до 46,3 млн т. У грошовому виразі експорт ЗРС за рік зріс на 24,8% - до $4,24 млрд.
Разница есть ? минус 69 млн $$$ или плюс 4.24 млрд $$$
Учитывая, что на рынке ферросплавов не только Беня кормится, например еще Пинчук. И производство ферросплавов и экспорт просто руды, мягко говоря это разные вещи. Весь этот высер депутата, мягко говоря игра на публику или на бабки Ахметова.
@slonishapito
Лівацький клоунський режим сходить з глузду на чолі з "Генієм податкових наук" Гетьманцевим : В Раді запропонували ввести регулювання цін у всіх сферах підприємництва...
Ви не слуги народу і не народні депутати, ви крадії і кати.
https://m.glavcom.ua/country/society/paradoksi-velikogo-budivnictva-mizh-selami-na-rivnenshchini-dorogu-u-poli-viklali-plitkoyu-video-804494.html
Дійсно кажуть, що краще з розумним загубити, чим з дураком знайти.