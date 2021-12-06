РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12064 посетителя онлайн
Новости Экономика
3 792 128
уголь (989) Минэнерго (217)

Запас угля на ТЭС "Центрэнерго" вдвое ниже минимально допустимого, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Запас угля на ТЭС

Наиболее критичная ситуация на Углегорской ТЭС. На ней – 21 тыс. т при минимально допустимых 77,6 тыс. т.

Запасы угля на государственных ТЭС компании "Центрэнерго" по состоянию на 3 декабря остаются вдвое ниже минимально допустимого уровня.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Суммарно на 3 ТЭС государственной компании находится 123,2 тыс. т при минимально допустимых 227,6 тыс. т. .

Наиболее критичная ситуация на Углегорской ТЭС. На ней находится 21 тыс. т при минимально допустимых 77,6 тыс. т.

На Змиевской ТЭС находится 59,5 тыс. т из минимально необходимых 99,4 тыс. т. На Трипольской - 42,7 тыс. т при необходимых 50,6 тыс. т.

Напомним, начиная с сентября государственные ТЭС "Центрэнерго" работают минимально допустимым составом оборудования. Из-за отсутствия угля простаивает 13-14 энергоблоков из 23. Еще 6 находятся в ремонтах.

Простой энергоблоков государственных ТЭС компании "Центрэнерго" стал одной из причин начала импорта электричества из Беларуси.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
Ну що 73% приколістів, дуже смішно жити з блазнем на чолі держави?
показать весь комментарий
06.12.2021 15:17
+7
У нас ОП предателями забит, и никого не арестовывают, так что не удивляйтесь...
показать весь комментарий
06.12.2021 15:49
+6
73 %
показать весь комментарий
06.12.2021 16:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не виновата, но и толку от нее чуть. Летом избыток энергии душит АЭС и ТЭС, зимой выдает с гулькин буй.
показать весь комментарий
06.12.2021 16:51 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2021 15:57 Ответить
Закопать лучше---живьём. Тогда эффективней. Лопат тогда после много не надо будет выпускать.
показать весь комментарий
06.12.2021 16:40 Ответить
Фамилии рыгосвинохозяев - в студию

показать весь комментарий
06.12.2021 15:58 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2021 15:59 Ответить
Зато у клована кокса хоть отбавляй. Он никому ничего не должен.
показать весь комментарий
06.12.2021 15:59 Ответить
Ясный перец...все кто угодно,лишь бы не Порошенко...ХУЖЕ не Будет...Эпоха бедности впереди...
показать весь комментарий
06.12.2021 16:01 Ответить
Но их уже в разы меньше,но на выборах будут голосовать или за Бойко,или за умника.Лишь бы не Порох.Доллбой обы одним словом.
показать весь комментарий
06.12.2021 17:59 Ответить
73 %
показать весь комментарий
06.12.2021 16:03 Ответить
Интересно, руководство министерства не соответствует занимаемой должности, в чем само и признается. И никаких оргвыводов, вот что удивительно.
показать весь комментарий
06.12.2021 16:06 Ответить
100 баллов
показать весь комментарий
06.12.2021 16:13 Ответить
Вчера на блоге Виталия Портникова в Ютьюбе услышал от него такое..Украина станет на ноги типа ТОМОС-НАТО-ЕС только в 2045 году...,Виталя ошибся...,я лет 5 назад говорил в 2050 году... не раньше
показать весь комментарий
06.12.2021 16:12 Ответить
Уголь это позавчерашний день. Отсталая технология.
показать весь комментарий
06.12.2021 16:13 Ответить
В шотландском Эдинбурге Украина подписала Хартию не использоавния угля в энергетике...,мужайтеся Панове...
показать весь комментарий
06.12.2021 16:18 Ответить
только сегодня читал новость что все хорошо прекрасная маркиза, а это каналы нагнетают...
показать весь комментарий
06.12.2021 16:19 Ответить
У меня в доме 2 котла,один на дровах, второй на водороде...
показать весь комментарий
06.12.2021 16:25 Ответить
На пердячому парі? Водород - це яма куди зливають нечистоти з свинарника, коровника та унітазу? Ну і як? Працює? Новітні технології...
показать весь комментарий
06.12.2021 17:32 Ответить
кто за это понесет уголовную ответственность???
показать весь комментарий
06.12.2021 16:32 Ответить
73% понесут -через веерные отключения,замедление экономики и новый эконом кризис. вернее все понесем-даже те кто не голосовали за Актера
показать весь комментарий
06.12.2021 16:36 Ответить
че за бред???
показать весь комментарий
06.12.2021 17:16 Ответить
я говорю в компании есть ответственные за закупки и т.п. они должны быть привлечены к уголовной ответственности по самой большой строгости ибо это диверсия против страны! 15 лет тюрьмы надо впаять, чтобы такой херни больше не повторялось и остальные боялись твари такое делать в будущем.
показать весь комментарий
06.12.2021 17:17 Ответить
Я буду вимагати компенсації. Я не голосував за Осла так що нехай 73% мудрого наріду компенсують мені 5 років загублених козі в сраку. Я на таке не підписувався.
показать весь комментарий
06.12.2021 17:34 Ответить
ты что не за демократию???
показать весь комментарий
06.12.2021 18:39 Ответить
Ну так там Бенін менеджмент рулить, до нього і питання
показать весь комментарий
06.12.2021 16:39 Ответить
Вы с полки упали? АЭС уже пашет более чем на 90% своей мощности. Но это только 57-60% потребления на пике. Добавить нечем. Все. Просрали полимеры.
показать весь комментарий
06.12.2021 16:53 Ответить
Відключить відключили. А як запустить - не в курсі. Як фотограф чи Коля Катлета будуть запускати АЕС? Та ну їх нахер. Хай стоять і хай не трогають.
показать весь комментарий
06.12.2021 17:37 Ответить
ЗЕшобла просрала всё, шо только могла
показать весь комментарий
06.12.2021 20:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 