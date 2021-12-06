УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8946 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
3 792 128
вугілля (623) Міненерго (363)

Запас вугілля на ТЕС "Центренерго" вдвічі нижчий від мінімально допустимого, – Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Запас вугілля на ТЕС

Найбільш критична ситуація на Вуглегірській ТЕС. На ній - 21 тис. т за мінімально допустимих 77,6 тис. т.



Запаси вугілля на державних ТЕС компанії "Центренерго" станом на 3 грудня залишаються вдвічі нижчими від мінімально допустимого рівня.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики.

Сумарно на трьох ТЕС державної компанії містяться 123,2 тис. т за мінімально допустимих 227,6 тис. т. 

Найбільш критична ситуація на Вуглегірській ТЕС. На ній всього 21 тис. т за мінімально допустимих 77,6 тис. т.

На Зміївській ТЕС є 59,5 тис. т із мінімально необхідних 99,4 тис. т. На Трипільській - 42,7 тис. т за необхідних 50,6 тис. т.

Нагадаємо, починаючи з вересня державні ТЕС "Центренерго" працюють мінімально допустимим складом обладнання. Через відсутність вугілля простоюють 13-14 енергоблоків із 23. Ще 6 перебувають у ремонтах.

Простої енергоблоків державних ТЕС компанії "Центренерго" стали однією з причин початку імпорту електрики з Білорусі.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Ну що 73% приколістів, дуже смішно жити з блазнем на чолі держави?
показати весь коментар
06.12.2021 15:17
+7
У нас ОП предателями забит, и никого не арестовывают, так что не удивляйтесь...
показати весь коментар
06.12.2021 15:49
+6
73 %
показати весь коментар
06.12.2021 16:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не виновата, но и толку от нее чуть. Летом избыток энергии душит АЭС и ТЭС, зимой выдает с гулькин буй.
показати весь коментар
06.12.2021 16:51 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 15:57 Відповісти
Закопать лучше---живьём. Тогда эффективней. Лопат тогда после много не надо будет выпускать.
показати весь коментар
06.12.2021 16:40 Відповісти
Фамилии рыгосвинохозяев - в студию

показати весь коментар
06.12.2021 15:58 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 15:59 Відповісти
Зато у клована кокса хоть отбавляй. Он никому ничего не должен.
показати весь коментар
06.12.2021 15:59 Відповісти
Ясный перец...все кто угодно,лишь бы не Порошенко...ХУЖЕ не Будет...Эпоха бедности впереди...
показати весь коментар
06.12.2021 16:01 Відповісти
Но их уже в разы меньше,но на выборах будут голосовать или за Бойко,или за умника.Лишь бы не Порох.Доллбой обы одним словом.
показати весь коментар
06.12.2021 17:59 Відповісти
73 %
показати весь коментар
06.12.2021 16:03 Відповісти
Интересно, руководство министерства не соответствует занимаемой должности, в чем само и признается. И никаких оргвыводов, вот что удивительно.
показати весь коментар
06.12.2021 16:06 Відповісти
100 баллов
показати весь коментар
06.12.2021 16:13 Відповісти
Вчера на блоге Виталия Портникова в Ютьюбе услышал от него такое..Украина станет на ноги типа ТОМОС-НАТО-ЕС только в 2045 году...,Виталя ошибся...,я лет 5 назад говорил в 2050 году... не раньше
показати весь коментар
06.12.2021 16:12 Відповісти
Уголь это позавчерашний день. Отсталая технология.
показати весь коментар
06.12.2021 16:13 Відповісти
В шотландском Эдинбурге Украина подписала Хартию не использоавния угля в энергетике...,мужайтеся Панове...
показати весь коментар
06.12.2021 16:18 Відповісти
только сегодня читал новость что все хорошо прекрасная маркиза, а это каналы нагнетают...
показати весь коментар
06.12.2021 16:19 Відповісти
У меня в доме 2 котла,один на дровах, второй на водороде...
показати весь коментар
06.12.2021 16:25 Відповісти
На пердячому парі? Водород - це яма куди зливають нечистоти з свинарника, коровника та унітазу? Ну і як? Працює? Новітні технології...
показати весь коментар
06.12.2021 17:32 Відповісти
кто за это понесет уголовную ответственность???
показати весь коментар
06.12.2021 16:32 Відповісти
73% понесут -через веерные отключения,замедление экономики и новый эконом кризис. вернее все понесем-даже те кто не голосовали за Актера
показати весь коментар
06.12.2021 16:36 Відповісти
че за бред???
показати весь коментар
06.12.2021 17:16 Відповісти
я говорю в компании есть ответственные за закупки и т.п. они должны быть привлечены к уголовной ответственности по самой большой строгости ибо это диверсия против страны! 15 лет тюрьмы надо впаять, чтобы такой херни больше не повторялось и остальные боялись твари такое делать в будущем.
показати весь коментар
06.12.2021 17:17 Відповісти
Я буду вимагати компенсації. Я не голосував за Осла так що нехай 73% мудрого наріду компенсують мені 5 років загублених козі в сраку. Я на таке не підписувався.
показати весь коментар
06.12.2021 17:34 Відповісти
ты что не за демократию???
показати весь коментар
06.12.2021 18:39 Відповісти
Ну так там Бенін менеджмент рулить, до нього і питання
показати весь коментар
06.12.2021 16:39 Відповісти
Вы с полки упали? АЭС уже пашет более чем на 90% своей мощности. Но это только 57-60% потребления на пике. Добавить нечем. Все. Просрали полимеры.
показати весь коментар
06.12.2021 16:53 Відповісти
Відключить відключили. А як запустить - не в курсі. Як фотограф чи Коля Катлета будуть запускати АЕС? Та ну їх нахер. Хай стоять і хай не трогають.
показати весь коментар
06.12.2021 17:37 Відповісти
ЗЕшобла просрала всё, шо только могла
показати весь коментар
06.12.2021 20:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 