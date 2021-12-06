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Белорусские силовики бросали в польских пограничников шумовые петарды

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусские силовики бросали в польских пограничников шумовые петарды

В воскресенье 5 декабря белорусские силовики бросали в сторону поляков на польско-белорусской границе шумовые петарды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер Пограничной службы Польши.

"На отрезке, охраняемом пограничным заставой в Наревце, представители белорусских служб бросали из автомобиля шумовые петарды", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за минувшие сутки, 5 декабря, польские пограничники зафиксировали 35 попыток нелегального пересечения границы. В отношении восьми человек изданы постановления о необходимости покинуть территорию Польши.

Также смотрите: Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для помощи польским пограничникам. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
Коли війська мордора там картопляного диктатора почнуть перетинати кордони країн НАТО, не стріляйте, щоб їх не розлютити.
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06.12.2021 15:17
+15
Як там стурбованість у европейських путінососів???Мало вам куйловських провокацій,може вже пора ембарго тотальне проти молі і таракана вводити?Чи вам потрібно щоб гранати стали бойовими?Дибі..и!
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06.12.2021 15:22
+12
Це вже вוйна, отже ще нi Пора опускать железный занавес , изолировать идиотов Полякам также рекомендуется заменировать границу
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06.12.2021 15:23
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То ли ещё будет...
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06.12.2021 15:16 Ответить
Коли війська мордора там картопляного диктатора почнуть перетинати кордони країн НАТО, не стріляйте, щоб їх не розлютити.
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06.12.2021 15:17 Ответить
Коли мешкаєш у скляному будинку-то не варто кидатись камінням..
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06.12.2021 15:19 Ответить
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06.12.2021 15:49 Ответить
Просто обезьянам выдали хлопушки...
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06.12.2021 15:58 Ответить
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06.12.2021 16:29 Ответить
Як там стурбованість у европейських путінососів???Мало вам куйловських провокацій,може вже пора ембарго тотальне проти молі і таракана вводити?Чи вам потрібно щоб гранати стали бойовими?Дибі..и!
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06.12.2021 15:22 Ответить
Це вже вוйна, отже ще нi Пора опускать железный занавес , изолировать идиотов Полякам также рекомендуется заменировать границу
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06.12.2021 15:23 Ответить
"заменировать границу". Чем? Менами?
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06.12.2021 15:48 Ответить
Когда поляки поливали водой и капля воды попала за колючую проволоку картофельный фюрер устроил истерику и кричал что это нарушение границы😁
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06.12.2021 15:25 Ответить
А шо там є силовики-бо я бачу тільки покидьків,гвалтівників та вбивць свого народу...
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06.12.2021 15:25 Ответить
Скоро какашками кидаться будут
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06.12.2021 15:33 Ответить
Наступного разу будуть кидатися гранатами. Їм же потрібна провокація та привід для нападу.
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06.12.2021 15:35 Ответить
а може, так гуркіт танкових і автодизелів маскують...
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06.12.2021 15:41 Ответить
Самое время собраться всем странам ЕС и решительно выразить глубочайшую и обеспокоенную озабоченность!
Нужно просто перестать сдерживать гибридных беженцев и дать им пройти куда они хотят.
Хотят дойти до Калининграда? Пусть идут. Путлер получит коридор и остановится на этом.
Формула штангенциркуля универсальная и её можно применять где угодно.
Главное мир любой ценой, толерантность, пацифизм спасет мир!
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06.12.2021 15:43 Ответить
Ну так почему не бросали петарды в ответ? Какие проблемы? В озабоченности?
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06.12.2021 15:47 Ответить
Если на тебя будет рычать свинособака, ты в ответ гавкать будешь, или хрюкать, как ты всегда любил?
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06.12.2021 15:53 Ответить
Что за дебильные разглагольствования в исполнении идиота?😮
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06.12.2021 15:58 Ответить
Какие проблемы, лечи свой идиотизм))
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06.12.2021 18:03 Ответить
Да уж...очень глубокомысленно.
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06.12.2021 18:27 Ответить
Что с россиян что с белорусов делают быков!!!! Если Америка не покажет силу , то и путин и лукашенко будет и дальше губить молодежь и засерать головы!!
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06.12.2021 15:49 Ответить
Быков? )) Козлов
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06.12.2021 15:55 Ответить
а як молодь потрапляє до ********** армії , як кріпаки в часи Т.Г. Шевченка чи добровільно ? може самим пора щось змінювати в своїх країнах ?
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06.12.2021 16:05 Ответить
Белорусы попробовали- и не смогли!!! Почему не знаю!!! Думаю русские товарищи помогли!!! А теперь - засветили многих , и всех почистят!!! Остальные будут молчать , не веря в то , что можно , что то изменить!
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06.12.2021 16:08 Ответить
а що саме пробували ? квітки дарувати зате що їм палки по засовували ? скільки було спалено автозаків ? скільки відлупцьовано ментів ? скільки катівень взято штурмом чи хоча б в облогу ? НУЛЬ!
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06.12.2021 16:17 Ответить
завтра будут бросать боевые, скажут украинцы завезли и под легендой арабских туристов заехав, бросают в польских погранцов, еще же и могут чего острого скочем примотать.......Картошэк таки с катушек совсем слетел, санитаров пора отправлять во дворец...))
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06.12.2021 15:52 Ответить
Снайперов
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06.12.2021 20:36 Ответить
здичавілі мавпи
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06.12.2021 15:59 Ответить
Хм... І чим білоруси відрізняються від кацапні?
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06.12.2021 16:19 Ответить
Ті, що служать лукашенку, нічим не відрізняються.
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06.12.2021 16:22 Ответить
А че не картохой?
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06.12.2021 16:25 Ответить
Испугали?
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06.12.2021 16:27 Ответить
Я в кротовью нору петарду засовывал, а кроту хоть бы что.
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06.12.2021 16:37 Ответить
Шумовi петарди:

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06.12.2021 16:51 Ответить
К ним как раз и подходит изречение Унылого Коня - ДБЛ БЛД!
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06.12.2021 17:08 Ответить
Бросте им в ответ гранату . Делов то .
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06.12.2021 19:14 Ответить
Поляки припомнят. Пустят на заработки сябров куесосов.
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06.12.2021 20:20 Ответить
 
 