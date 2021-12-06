Белорусские силовики бросали в польских пограничников шумовые петарды
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В воскресенье 5 декабря белорусские силовики бросали в сторону поляков на польско-белорусской границе шумовые петарды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер Пограничной службы Польши.
"На отрезке, охраняемом пограничным заставой в Наревце, представители белорусских служб бросали из автомобиля шумовые петарды", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за минувшие сутки, 5 декабря, польские пограничники зафиксировали 35 попыток нелегального пересечения границы. В отношении восьми человек изданы постановления о необходимости покинуть территорию Польши.
W niedzielę 05.12 na granicy🇵🇱🇧🇾odnotowano 35 prób jej nielegalnego przekroczenia. #FunkcjonariuszeSG wydali 8 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 6, 2021
Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Narewce, funkcjonariusze białoruskich służb rzucali z samochodu petardy hukowe. pic.twitter.com/Xmiymln8vE
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Нужно просто перестать сдерживать гибридных беженцев и дать им пройти куда они хотят.
Хотят дойти до Калининграда? Пусть идут. Путлер получит коридор и остановится на этом.
Формула штангенциркуля универсальная и её можно применять где угодно.
Главное мир любой ценой, толерантность, пацифизм спасет мир!