Білоруські силовики кидали у польських прикордонників шумові петарди
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У неділю, 5 грудня, білоруські силовики кидали у бік поляків на польсько-білоруському кордоні шумові петарди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Прикордонної служби Польщі.
"На відрізку, який охороняється прикордонною заставою у Наревці, представники білоруських служб кидали з автомобіля шумові петарди", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що за минулу добу, 5 грудня, польські прикордонники зафіксували 35 спроб нелегального перетину кордону. Щодо восьми осіб видано постанови про необхідність залишення території Польщі.
W niedzielę 05.12 na granicy🇵🇱🇧🇾odnotowano 35 prób jej nielegalnego przekroczenia. #FunkcjonariuszeSG wydali 8 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 6, 2021
Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Narewce, funkcjonariusze białoruskich służb rzucali z samochodu petardy hukowe. pic.twitter.com/Xmiymln8vE
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Нужно просто перестать сдерживать гибридных беженцев и дать им пройти куда они хотят.
Хотят дойти до Калининграда? Пусть идут. Путлер получит коридор и остановится на этом.
Формула штангенциркуля универсальная и её можно применять где угодно.
Главное мир любой ценой, толерантность, пацифизм спасет мир!