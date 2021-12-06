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Новости Экономика
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ДТЭК (407) Concorde Capital (9)

Скандал с "зелеными" еврооблигациями имеет политическую окраску и подрывает инвеспривлекательность Украины, - Concorde Capital

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Скандал с

Политика Офиса Президента, результатом которой стала, в том числе, блокировка выплат долга 3 млрд грн компании ДТЭК ВИЭ, подрывает доверие инвесторов к Украине.

Об этом говорится в обзоре инвесткомпании Concorde Capital.

"Последними проявлениями обострения конфликта стали невыплата компании "ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова в размере 3 млрд грн от государственной компании и взаимные публичные обвинения Зеленского и Ахметова в прошлую пятницу", - говорится в обзоре.

Помимо этого, власть задействовала правоохранительные органы для давления на Ахметова, отмечают аналитики.

"Использование правоохранительных органов для борьбы с политическими (или бизнес-) оппонентами было излюбленным инструментом украинских властных посредников. Зеленский, увы, не исключение. Это еще больше подрывает инвестиционную привлекательность Украины", - цитируются в обзоре слова инвестаналитика Александра Паращия.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
"блокування виплат боргу 3 млрд грн компанії ДТЕК ВДЕ, підриває довіру інвесторів до України."

- та не вопрос. В отместку пусть ДТЕК покинет Украину.
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06.12.2021 16:11
+6
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06.12.2021 16:19
+5
Скандал із "зеленими" єврооблігаціями має політичне забарвлення.-У Коломойского политика это грести к себе бабло. "Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций . 16.07.20 ". Когда "зеленые" электростанции уже построены, их эксплуатация чрезвычайно доходное дело. В себестоимости электроэнергии 70 % стоимость топлива. А на "зеленых" электростанциях топлива нет.

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06.12.2021 16:10
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06.12.2021 16:05 Ответить
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06.12.2021 16:36 Ответить
идите нах со своими зелеными тарифами выше чем в Европе в 3 раза....
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06.12.2021 16:05 Ответить
Внеси ясність : 1. поки що. 2. Лише в три рази вищі ніж в Європі.
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06.12.2021 16:08 Ответить
и только нах и так сто раз
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06.12.2021 16:37 Ответить
Заплачте браття.
Що робити,
І Рижий всрався,
ніхто не хоче йому платити.
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06.12.2021 16:06 Ответить
Скандал із "зеленими" єврооблігаціями має політичне забарвлення.-У Коломойского политика это грести к себе бабло. "Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций . 16.07.20 ". Когда "зеленые" электростанции уже построены, их эксплуатация чрезвычайно доходное дело. В себестоимости электроэнергии 70 % стоимость топлива. А на "зеленых" электростанциях топлива нет.

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06.12.2021 16:10 Ответить
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06.12.2021 16:19 Ответить
"блокування виплат боргу 3 млрд грн компанії ДТЕК ВДЕ, підриває довіру інвесторів до України."

- та не вопрос. В отместку пусть ДТЕК покинет Украину.
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06.12.2021 16:11 Ответить
Важче буде вишвирнути ніж Міхо.
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06.12.2021 16:13 Ответить
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06.12.2021 16:13 Ответить
А на Бєню там жодної справи не знайшлось?!)
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06.12.2021 16:17 Ответить
привіт від Рената вона може побачити з глибини 2 метри ...
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06.12.2021 16:22 Ответить
С этим уже все понятно
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06.12.2021 16:20 Ответить
И какая же вражина подрывает инвестиции?
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06.12.2021 16:24 Ответить
Дійсно? Хто у нас найвеличніВший лідІр **********?
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06.12.2021 16:27 Ответить
да,да, да- каждому украинцу- только зеленую энергетику по 10гр за квт и прибыль только ахметке
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06.12.2021 16:36 Ответить
Информация размещена на правах рекламы.
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06.12.2021 16:55 Ответить
Ахметов поднял всех "собутыльников".
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06.12.2021 17:45 Ответить
Кошерна мафія проти муслімської.
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06.12.2021 17:49 Ответить
Вымогательство чистой воды. Генпрокурору остаётся только повод дляспецконфискации выбирать
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06.12.2021 18:14 Ответить
PS. На правах рекламы. Спонсор ... ну вы сами поняли кто платит Бутусову за этот треш.
PPS. Сейчас величайшие борцы за свободу слова, забанят это сообщение, с воплями "правакация".
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06.12.2021 18:51 Ответить
За привлекательность отвечают инвест-няни: они оденут стринги.
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06.12.2021 19:51 Ответить
имея таких "инвесторов" - и врагов не нужно
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07.12.2021 01:24 Ответить
 
 