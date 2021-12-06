УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9066 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
1 725 24
ДТЕК (547) Concorde Capital (10)

Скандал із "зеленими" єврооблігаціями має політичне забарвлення та підриває інвестпривабливість України, – Concorde Capital

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Скандал із

Політика Офісу президента, результатом якої стало, зокрема, блокування виплат боргу 3 млрд грн компанії ДТЕК ВДЕ, підриває довіру інвесторів до України.

Про це йдеться у огляді інвесткомпанії Concorde Capital.

"Останніми проявами загострення конфлікту стали невиплата компанії "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова у розмірі 3 млрд грн від державної компанії та взаємні публічні звинувачення Зеленського та Ахметова минулої п'ятниці", - йдеться в огляді.

Крім цього, влада задіяла правоохоронні органи для тиску на Ахметова, зазначають аналітики.

"Використання правоохоронних органів для боротьби з політичними (або бізнес-) опонентами було улюбленим інструментом українських владних посередників. Зеленський, на жаль, не виняток. Це ще більше підриває інвестиційну привабливість України", - цитують в огляді слова інвестаналітика Олександра Паращія.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали усі компанії, крім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
"блокування виплат боргу 3 млрд грн компанії ДТЕК ВДЕ, підриває довіру інвесторів до України."

- та не вопрос. В отместку пусть ДТЕК покинет Украину.
показати весь коментар
06.12.2021 16:11
+6
показати весь коментар
06.12.2021 16:19
+5
Скандал із "зеленими" єврооблігаціями має політичне забарвлення.-У Коломойского политика это грести к себе бабло. "Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций . 16.07.20 ". Когда "зеленые" электростанции уже построены, их эксплуатация чрезвычайно доходное дело. В себестоимости электроэнергии 70 % стоимость топлива. А на "зеленых" электростанциях топлива нет.

показати весь коментар
06.12.2021 16:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.12.2021 16:05 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 16:36 Відповісти
идите нах со своими зелеными тарифами выше чем в Европе в 3 раза....
показати весь коментар
06.12.2021 16:05 Відповісти
Внеси ясність : 1. поки що. 2. Лише в три рази вищі ніж в Європі.
показати весь коментар
06.12.2021 16:08 Відповісти
и только нах и так сто раз
показати весь коментар
06.12.2021 16:37 Відповісти
Заплачте браття.
Що робити,
І Рижий всрався,
ніхто не хоче йому платити.
показати весь коментар
06.12.2021 16:06 Відповісти
Скандал із "зеленими" єврооблігаціями має політичне забарвлення.-У Коломойского политика это грести к себе бабло. "Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций . 16.07.20 ". Когда "зеленые" электростанции уже построены, их эксплуатация чрезвычайно доходное дело. В себестоимости электроэнергии 70 % стоимость топлива. А на "зеленых" электростанциях топлива нет.

показати весь коментар
06.12.2021 16:10 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 16:19 Відповісти
"блокування виплат боргу 3 млрд грн компанії ДТЕК ВДЕ, підриває довіру інвесторів до України."

- та не вопрос. В отместку пусть ДТЕК покинет Украину.
показати весь коментар
06.12.2021 16:11 Відповісти
Важче буде вишвирнути ніж Міхо.
показати весь коментар
06.12.2021 16:13 Відповісти
показати весь коментар
06.12.2021 16:13 Відповісти
А на Бєню там жодної справи не знайшлось?!)
показати весь коментар
06.12.2021 16:17 Відповісти
привіт від Рената вона може побачити з глибини 2 метри ...
показати весь коментар
06.12.2021 16:22 Відповісти
С этим уже все понятно
показати весь коментар
06.12.2021 16:20 Відповісти
И какая же вражина подрывает инвестиции?
показати весь коментар
06.12.2021 16:24 Відповісти
Дійсно? Хто у нас найвеличніВший лідІр **********?
показати весь коментар
06.12.2021 16:27 Відповісти
да,да, да- каждому украинцу- только зеленую энергетику по 10гр за квт и прибыль только ахметке
показати весь коментар
06.12.2021 16:36 Відповісти
Информация размещена на правах рекламы.
показати весь коментар
06.12.2021 16:55 Відповісти
Ахметов поднял всех "собутыльников".
показати весь коментар
06.12.2021 17:45 Відповісти
Кошерна мафія проти муслімської.
показати весь коментар
06.12.2021 17:49 Відповісти
Вымогательство чистой воды. Генпрокурору остаётся только повод дляспецконфискации выбирать
показати весь коментар
06.12.2021 18:14 Відповісти
PS. На правах рекламы. Спонсор ... ну вы сами поняли кто платит Бутусову за этот треш.
PPS. Сейчас величайшие борцы за свободу слова, забанят это сообщение, с воплями "правакация".
показати весь коментар
06.12.2021 18:51 Відповісти
За привлекательность отвечают инвест-няни: они оденут стринги.
показати весь коментар
06.12.2021 19:51 Відповісти
имея таких "инвесторов" - и врагов не нужно
показати весь коментар
07.12.2021 01:24 Відповісти
 
 