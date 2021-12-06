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В киевском костеле Святого Николая начинаются противоаварийные работы: стоимость ликвидации последствий пожара - 19,5 млн грн, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В киевском костеле Святого Николая начинаются противоаварийные работы: стоимость ликвидации последствий пожара - 19,5 млн грн, - Ткаченко

Противоаварийные работы в Костеле Святого Николая выполнит ООО "Укрспецреставрация". Стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн грн.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

"Наконец-то могу сообщить, что противоаварийные работы в Костеле Святого Николая выполнит ООО "УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ". Бюрократические процедуры, к сожалению, сместили дату начала работ. Но теперь переговорная процедура позади, поэтому Национальный дом органной и камерной музыки заключил договор с подрядчиком", - сообщил Ткаченко.

Он уточнил, что "Укрспецреставрация" приступает к выполнению работ. В частности, следующих:

- укрепление оконных конструкций;
- ремонт пола;
- очистка и утилизация сажи;
- ремонт системы отопления;
- ремонт системы электроснабжения и освещения;
- ремонт системы пожаротушения;
- установка защитных сеток и демонтаж навесных аварийных элементов.

По словам Ткаченко, ориентировочная продолжительность работ – декабрь 2021 – январь 2022 года. Оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн грн.

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"Финансирование будет происходить за счет собранных благотворительных средств на спасение костела, так же как за донорские средства выплачивалось проведение обследования после пожара и экспертиза проектно-сметной документации", - отметил Ткаченко.

Автор: Наталя Джума
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забули написати, що за проектну документацію якась ...лядь взяла мільйони гривень. бо по другому в нас не буває...
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06.12.2021 19:10 Ответить
Орган надо восстановить.
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06.12.2021 19:31 Ответить
Теперь там насандалят бетона с арматурой - будет акустика, будет намоленное место.
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06.12.2021 19:49 Ответить
придурки, передайте цю церкву католикам, Риму, вони давно просили. а не задрiпаному

мiнiстерству культури. католики та Рим наведуть лад.

а Лаври навпаки позабирайте у москальських сатанiстiв.
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06.12.2021 21:13 Ответить
 
 