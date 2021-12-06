У київському костелі Святого Миколая розпочинаються протиаварійні роботи: вартість ліквідації наслідків пожежі - 19,5 млн грн, - Ткаченко

Протиаварійні роботи в Костелі Святого Миколая виконає ТОВ "Укрспецреставрація". Вартість ліквідації наслідків пожежі складає 19,5 млн грн.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті можу повідомити, що протиаварійні роботи в Костелі Святого Миколая виконає ТОВ "УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦІЯ". Бюрократичні процедури, на жаль, змістили дату початку робіт. Але тепер переговорна процедура позаду, тож Національний будинок органної та камерної музики уклав договір з підрядником", - повідомив Ткаченко.

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Він уточнив, що "Укрспецреставрація" одразу приступає до виконання робіт. Зокрема, наступних:



— Укріплення віконних конструкцій;

— Ремонт підлоги;

— Очистка та утилізація сажі;

— Ремонт системи опалення;

— Ремонт системи електропостачання та освітлення;

— Ремонт системи пожежогасіння;

— Встановлення захисних сіток та демонтаж навісних аварійних елементів.



За словами Ткаченка, орієнтовна тривалість робіт – грудень 2021 – січень 2022 року. Оціночна вартість ліквідації наслідків пожежі складає 19,5 млн грн.

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"Фінансування відбуватиметься за рахунок зібраних благодійних коштів на порятунок костелу, так само як за донорські кошти сплачувалось проведення обстеження після пожежі та експертиза проектно-кошторисної документації", - зазначив Ткаченко.



