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У київському костелі Святого Миколая розпочинаються протиаварійні роботи: вартість ліквідації наслідків пожежі - 19,5 млн грн, - Ткаченко

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У київському костелі Святого Миколая розпочинаються протиаварійні роботи: вартість ліквідації наслідків пожежі - 19,5 млн грн, - Ткаченко

Протиаварійні роботи в Костелі Святого Миколая виконає ТОВ "Укрспецреставрація". Вартість ліквідації наслідків пожежі складає 19,5 млн грн.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті можу повідомити, що протиаварійні роботи в Костелі Святого Миколая виконає ТОВ "УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦІЯ". Бюрократичні процедури, на жаль, змістили дату початку робіт. Але тепер переговорна процедура позаду, тож Національний будинок органної та камерної музики уклав договір з підрядником", - повідомив Ткаченко.

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Він уточнив, що "Укрспецреставрація" одразу приступає до виконання робіт. Зокрема, наступних:

— Укріплення віконних конструкцій;
— Ремонт підлоги;
— Очистка та утилізація сажі;
— Ремонт системи опалення;
— Ремонт системи електропостачання та освітлення;
— Ремонт системи пожежогасіння;
— Встановлення захисних сіток та демонтаж навісних аварійних елементів.

За словами Ткаченка, орієнтовна тривалість робіт – грудень 2021 – січень 2022 року. Оціночна вартість ліквідації наслідків пожежі складає 19,5 млн грн.

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"Фінансування відбуватиметься за рахунок зібраних благодійних коштів на порятунок костелу, так само як за донорські кошти сплачувалось проведення обстеження після пожежі та експертиза проектно-кошторисної документації", - зазначив Ткаченко.
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забули написати, що за проектну документацію якась ...лядь взяла мільйони гривень. бо по другому в нас не буває...
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06.12.2021 19:10 Відповісти
Орган надо восстановить.
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06.12.2021 19:31 Відповісти
Теперь там насандалят бетона с арматурой - будет акустика, будет намоленное место.
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06.12.2021 19:49 Відповісти
придурки, передайте цю церкву католикам, Риму, вони давно просили. а не задрiпаному

мiнiстерству культури. католики та Рим наведуть лад.

а Лаври навпаки позабирайте у москальських сатанiстiв.
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06.12.2021 21:13 Відповісти
 
 