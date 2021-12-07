Торжества по случаю 30-летия ВСУ. ВИДЕО

Торжества в честь празднования 30-летия Вооруженных Сил Украины проходят одновременно в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Краматорске, селе Озерное Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Киеве в торжествах принимают участие президент Владимир Зеленский, руководство Минобороны и ВСУ.



