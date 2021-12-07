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Торжества по случаю 30-летия ВСУ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Торжества в честь празднования 30-летия Вооруженных Сил Украины проходят одновременно в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Краматорске, селе Озерное Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Киеве в торжествах принимают участие президент Владимир Зеленский, руководство Минобороны и ВСУ.
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Топ комментарии
+11
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06.12.2021 19:03
+8
Якось бездушно і пісно...
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06.12.2021 18:59
+7
Поважайте та бережіть армію, бо буде отак;
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06.12.2021 19:24
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Якось бездушно і пісно...
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06.12.2021 18:59 Ответить
Здається зеленський забув, що наша армія не якась там картинка, а загартована в боях сила. А він все корпоративчики на камеру влаштовує.
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06.12.2021 19:10 Ответить
треба було на закінчення пісню іншу. шось згуртовуюче
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06.12.2021 19:59 Ответить
Щось упівське. Але ж ще сам такого боїться.
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06.12.2021 20:56 Ответить
У зеледента все через ОПу, как обычно. Парад практически ночью... Жду воя из-за поребрика с сравнениями парада ЗСУ с ночными факельными шествиями нацистов в Германии...
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06.12.2021 20:09 Ответить
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06.12.2021 19:03 Ответить
https://youtu.be/HSH2i-BIAi4...Аркадий Бабченко.Первое поражение Путлера...классный видос
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06.12.2021 19:09 Ответить
РАБссию отключат от системы SWIFT
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06.12.2021 19:20 Ответить
А пенсиона военного всё нет на счетах.
Наверное на перелёт Зеленского и его охрану пошла. И не только у меня.
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06.12.2021 19:21 Ответить
Поважайте та бережіть армію, бо буде отак;
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06.12.2021 19:24 Ответить
Хештег #UkrainiansWillResist увійшов у тренди Twitter

Заклик, запущений військовим та музикантом Андрієм "Riffmaster" Антоненком, потрапив у список популярних тем соцмережі Twitter
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06.12.2021 19:29 Ответить
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06.12.2021 19:31 Ответить
Замордованные воины целый день не жравши гадали когда смогут лицезреть верховного комедианта Украины.....Суровый пересидент путал карты. Наконец!! Повезло харьковцам. Охрана определила --НЕ УБЬЮТ! Шоу зарезвилось по накатанному...квартальный опыт - штука великая!
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06.12.2021 20:00 Ответить
"Друга Рiка" там была не к месту. Да и песня не удачная для такого большого праздника
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06.12.2021 20:01 Ответить
Ш и Д
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06.12.2021 20:58 Ответить

Зе-чмо нiчого нормально не може зробити. торчок-деградант.
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06.12.2021 21:06 Ответить
а шо вечером еще б ночью ваще куку..
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06.12.2021 22:54 Ответить
 
 