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Торжества по случаю 30-летия ВСУ. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Торжества в честь празднования 30-летия Вооруженных Сил Украины проходят одновременно в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Краматорске, селе Озерное Житомирской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Киеве в торжествах принимают участие президент Владимир Зеленский, руководство Минобороны и ВСУ.
Топ комментарии
+11 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий06.12.2021 19:03
+8 Ksenia VB
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+7 Порохобандерівець
показать весь комментарий06.12.2021 19:24
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Наверное на перелёт Зеленского и его охрану пошла. И не только у меня.
Заклик, запущений військовим та музикантом Андрієм "Riffmaster" Антоненком, потрапив у список популярних тем соцмережі Twitter
Зе-чмо нiчого нормально не може зробити. торчок-деградант.