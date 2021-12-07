Урочистості з нагоди 30-річчя ЗСУ. ВIДЕО

Урочистості на честь святкування 30-річчя Збройних Сил України відбуваються одночасно в Києві, Харкові, Одесі, Львові, Краматорську, селі Озерне на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В Києві в урочистостях беруть участь президент Володимир Зеленський, керівництво Міноборони та ЗСУ.