Урочистості з нагоди 30-річчя ЗСУ. ВIДЕО
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Урочистості на честь святкування 30-річчя Збройних Сил України відбуваються одночасно в Києві, Харкові, Одесі, Львові, Краматорську, селі Озерне на Житомирщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В Києві в урочистостях беруть участь президент Володимир Зеленський, керівництво Міноборони та ЗСУ.
Топ коментарі
+11 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар06.12.2021 19:03
+8 Ksenia VB
показати весь коментар06.12.2021 18:59
+7 Порохобандерівець
показати весь коментар06.12.2021 19:24
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Наверное на перелёт Зеленского и его охрану пошла. И не только у меня.
Заклик, запущений військовим та музикантом Андрієм "Riffmaster" Антоненком, потрапив у список популярних тем соцмережі Twitter
Зе-чмо нiчого нормально не може зробити. торчок-деградант.