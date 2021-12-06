Министр обороны Резников наградил военных в Одессе.

Вручение наград состоялось в рамках торжеств по случаю тридцатой годовщины Вооруженных сил Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Так, по поручению президента Владимира Зеленского министр обороны наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени полковника Владимира Садовского.

Кроме того, медалью "За військову службу Україні" награждены полковник Сергей Панов, главный сержант Юрий Ткаченко, старший сержант Михаил Бикетченко, младший сержант Вячеслав Кондрашов, младший сержант Илья Даниленко, штаб-сержант Юрий Дерещук, солдат Иван Карагодин.

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Медали "Захиснику Вітчизни" были вручены майору Николаю Забелину и майору Игорю Ситницкому.

Как сообщалось, торжественные мероприятия по случаю тридцатой годовщины Вооруженных сил Украины одновременно проходят в пяти городах Украины: Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Краматорске и в поселке городского типа Озерное в Житомирской области. Между населенными пунктами проводится телемост с участием Президента Владимира Зеленского, руководства Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.

Национальный праздник День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря в день принятия в 1991 году Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".