Міністр оборони Резніков нагородив військових в Одесі
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Вручення нагород відбулося в межах урочистостей з нагоди тридцятої річниці Збройних сил України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Так, за дорученням Президента Володимира Зеленського міністр оборони нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня полковника Володимира Садовського.
Крім того, медаллю "За військову службу Україні" нагороджено полковника Сергія Панова, головного сержанта Юрія Ткаченка, старшого сержанта Михайла Бікетченка, молодшого сержанта В’ячеслава Кондрашова, молодшого сержанта Іллю Даниленка, штаб-сержанта Юрія Дерещука, солдата Івана Карагодіна.
Медалі "Захиснику Вітчизни" було вручено майору Миколі Забєліну та майору Ігорю Ситніцькому.
Як повідомлялося, урочисті заходи з нагоди тридцятої річниці Збройних сил України одночасно відбуваються в п’яти містах України: Києві, Харкові, Львові, Одесі, Краматорську та в селищі міського типу Озерне на Житомирщині. Між населеними пунктами проводиться телеміст за участю Президента Володимира Зеленського, керівництва Міністерства оборони та Збройних сил України.
Національне свято День Збройних сил України відзначається щороку 6 грудня у день ухвалення в 1991 році закону України "Про Збройні сили України".
Будь ласка, зачекайте...
Цей день прив'язаний до абсолютно паперової дати - дня прийняття Закону України «Про Збройні Сили» 06.ХІІ.1991. Втім, є версія, що прийняття закону хтось навмисне підлаштував під річницю початку І Зимового походу Дієвої Армії УНР. Мабуть додатково пояснювати, що це абсолютно неможливо, немає сенсу. Насправді ж новітнє Українське Військо народилося лише в 2014, у горнилі війни на Сході країни. Втім, раз вже такий збіг є, то ним варто скористатися. Адже дата справді гідна та й Армія Nаша сьогодні вже є справді Дієвою! Тож, зі святом всіх, причетних до Боротьби Українського Війська!
«З нами залишаться тільки ті, хто має залізні нерви та сталеве серце!»
Так 101 рік тому, розпочався Легендарний Перший Зимовий Похід Армії УНР (6.XII.1919-6.V.1920).
Лицарі Ордену Зимового Походу показали неймовірні сторінки хоробрості та героїзму на межі неможливого. Про Похід сказано багато вже.
Хотілося б відзначити видатну роль особистості, як полководця Михайла Омеляновича-Павленка в долі Першого Зимового зокрема, та Визвольної війни загалом. Адже саме завдяки генерал-полковнику Михайлу Омеляновичу-Павленку цей Похід став власне тим яскравим відблиском нашої боротьби яким його знаємо. Бо він взяв на той час на себе без вагань відповідальність, повести та очолити рештки боєздатної армії. Він сам залізно увірував та прищепив кожного козаку і старшині цю глибоку віру в Перемогу і успішність Походу.
Це був дійсний Вождь та блискучий воєначальник.
З них 7 у вирі війни, тобто безпосередньо там де і має бути ЗСУ. Як риба у воді, так будь-яка армія у війні.
Якщо армія не воює, то вона деградує. Власне це ми і бачили до війни. Але в нашому випадку, їй ще дуже добре допомагали деградувати, провладні свинопаси та ворожа агентура усі ті роки.
З 2014 Збройні сили України закарбували себе навічно в історію, та продовжують писати героїчні сторінки.
Не все так ідеально авжеж. А треба зовсім не так і багато, основний рецепт для здоров'я армійського організму виписав свого часу Макіавеллі.
«Хоробрість солдат важливіша їх чисельності. Стримуй солдатів під час миру дисципліною. Вирушаючи на війну, надихни їх надією та нагородою. Люди, зброя, гроші та хліб - ось життєва сила війни. З цих чотирьох умов найважливіше перші дві, бо з людьми та зброєю завжди можна дістати гроші та хліб, але з одним хлібом та грошима ти не дістанеш ні людей, ні зброї»
-(с) Макіавеллі «Государ».
Але українські верховні головкоми Макіавеллі не читають, да і нутро у них інше. «Люди від плуга, а не від меча»- як казали наші предки.
Всіх причетних зі Святом!
Живим Перемог та слави в бою!
Загиблим Честь і Вічна пам'ять.