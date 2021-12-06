ЕСПЧ запретил Польше высылать мигрантов, уже попавших на ее территорию

Европейский суд по правам человека постановил, что мигранты не могут быть депортированы в Беларусь, если они уже находятся на территории Польши.

Об этом говорится в решении, обнародованном на сайте суда 6 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

С 20 августа по 3 декабря 2021 г. ЕСПЧ рассмотрел 47 заявлений от 198 заявителей с просьбой о безопасном пребывании на территории Европейского Союза.

44 иска были поданы против Польши, два против Латвии и один против Литвы.

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"В большинстве заявлений, где заявители утверждали, что находятся в Польше и просили не возвращать их в Беларусь, суд применил правило 39 и постановил, что заявителей не следует депортировать из Польши, если они находятся на ее территории", – говорится в постановлении суда.

Правило 39 Регламента ЕСПЧ предусматривает обеспечительные меры в рамках жалобы по существу нарушения прав человека. Невыполнение этих мер суд считает препятствием для эффективного рассмотрения жалобы заявителя.

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По одному из ходатайств по поводу 32 граждан Афганистана, оказавшихся на белорусско-польской границе, суд попросил Варшаву предоставить доступ к их адвокатам. В некоторых случаях ЕСПЧ потребовал предоставить мигрантам еду, воду, одежду, надлежащую медицинскую помощь и при возможности временное убежище.