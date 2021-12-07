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Наша цель - не допустить, чтобы россияне продвинулись вперед, - Белый дом. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Во время будущей видео-встречи президент США Джо Байден засвидетельствует обеспокоенность США из-за передвижения российских военных сил на границе с Украиной, а также выразит поддержку Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

"Многие из нас видели этот сценарий в 2014 году. Президент не будет сдерживаться в выражении своей обеспокоенности. Если в этом будет необходимость. Мы не знаем, президент Путин уже принял решение или нет. Поэтому это хороший случай провести этот разговор. Наша цель – не допустить, чтобы россияне продвинулись вперед. Дать им понять с самого начала, что мы работали скоординированно с Конгрессом, с другими странами, нашими партнерами по НАТО", - отметила Псаки.

По ее словам, США вместе с партнерами подготовили широкий круг шагов, которые могут оказаться разрушительными для экономики РФ.

Также читайте: США привержены политике "открытых дверей" НАТО, - Госдеп

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Два интересных момента. Первый, США по сути больше беспокоится о нас, чем мы сами. Второй, нашего наркомана и его шоблу нигде даже не вспоминают. В Белом Доме уже поняли что на Банковой говорить попросту нет с кем и это потеря времени и сил. И ладно бы просто "вЯрховный хлавнакамантучий" был просто чмошником, так нет, оно предатель и маларос, у которого в запазухе приказ о назначении губернатором малароской губернии от х...йла. Одна надежда на Вашингтон.
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07.12.2021 10:50
+9
Наша ОБЩАЯ задача в одном ,УНИЧТОЖИТЬ ватную бензоколонку ЛЮБЫМИ способами .
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07.12.2021 10:49
+6
Это отдельная история о которой психиатры будут писать книги и диссертации о массовом умопомешательстве.
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07.12.2021 10:59
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Наша ОБЩАЯ задача в одном ,УНИЧТОЖИТЬ ватную бензоколонку ЛЮБЫМИ способами .
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07.12.2021 10:49 Ответить
Московиты должны продвинуться в зад.
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07.12.2021 13:11 Ответить
Два интересных момента. Первый, США по сути больше беспокоится о нас, чем мы сами. Второй, нашего наркомана и его шоблу нигде даже не вспоминают. В Белом Доме уже поняли что на Банковой говорить попросту нет с кем и это потеря времени и сил. И ладно бы просто "вЯрховный хлавнакамантучий" был просто чмошником, так нет, оно предатель и маларос, у которого в запазухе приказ о назначении губернатором малароской губернии от х...йла. Одна надежда на Вашингтон.
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07.12.2021 10:50 Ответить
А давайте згадаємо - хто зробив це разом. Процитую Арестовича зразка до 2019 року: Яким же треба бути довб##обом, щоб підчас війни обрати головнокомандуючим дуркуватого кловуна?!
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07.12.2021 10:53 Ответить
Это отдельная история о которой психиатры будут писать книги и диссертации о массовом умопомешательстве.
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07.12.2021 10:59 Ответить
Звичайна політтехнологія *******, а ніяке не умопомешательство. Ще одна їхня політтехнологія - це антиваксерна компанія по всьому світу, до цього були жовті жилети. На московських болотах сидять «великі затєйнікі» не треба їх недооцінювати.
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07.12.2021 11:09 Ответить
Ира, ты считаешь что повестись на сериал и откровенное н....******* это не отклонение от психики? Тот факт что кацапы развели 73% олухов не оспорим, тут я с тобой согласен. Но извини, нужно быть реально полуумным что б клюнуть на это.
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07.12.2021 11:12 Ответить
Я знаю багато прихильників Зе, які не мають ніяких психічних відхилень. Серед них п'ять молодих жінок, вони всі юристи. Саме вони пропонували мені подивитись серіал про Галабаротьку та інтерв'ю з гордоном, щоб змінити свою думку про маладова та красівава, вєсьолава та спартівнава. До речі, так само вони вмовляли своїх батьків та чоловіків голосувати за клована. Їхні родичі теж психічно здорові, вони просто лохи, які повелись на підступні політтехнології від ворога та повірили популісту.
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07.12.2021 11:22 Ответить
...Суперечки чи «путін нападьоть» починалися як батли антивакцинаторів. Ті самі мемчики, ті самі поблажливі жартики, посилання на нікому не відомих експертів, позірна бравада - та мені взагалі пофіг, у разі чого, я виїду звідси, і все. Це було так знайомо, незабутня інтонація «знесунів», які два роки тому збиралися «у разі чого» знести Зеленського.

За винятком одного нюансу. Цього разу, здається, злякалися по-справжньому. Раптом виявилося, що мамині квіточки, які ховалися від війни шляхом заперечення цієї війни, заховалися погано. Голова у піску, але все інше господарство назовні, і може так статися, що і морько в Одесі, і квартирка у Києві, і бізнес в інстраграмі накриються тим, що височіє над ватерлінією.

І таксисти раптом зробилися стурбованими і серйозними. І у батьківських чатах тихо, як на похоронах. «Добрий день, ми вирішили купити дітям безглютенові лоліпопи на Миколая, ніхто не проти?» І другий день жодної відповіді, лоліпопи так лоліпопи, відчепіться.

Мене радують флешмоби з піднятими пальцями, «Українці чинитимуть опір» і тому подібне. Особливо радує популярність цих флешмобів серед тих, хто останній рік постив рецепти «царского блюда із адной картошкі», а перед тим фотки мамиріми з німбом на голові. https://t.me/nuts_roses/419
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07.12.2021 11:29 Ответить
Я не смотрел сериал , принципиально , потому , что мне не нравится єтот формат . А Порошенко проиграл вьіборьі из-за брехни , которая лилась от него потоком с самого 2014г. Люди єто чувствуют на уровне подсознания , поєтому и голосовали больше не за Зеленского , а против Порошенко . И они не ошиблись в вьіборе , хотя он и не бьіл идеальньім .
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07.12.2021 11:56 Ответить
По перше, що Порох брехав потоками Ви дізнались з того ж самого говоноСМІ і ЛОМів, а також кацапського агітпрому. По друге, ще один цвях у голову зелебобіка, що Порох не причетний до армії-віри-мови (ізраїлівська формула виживання) - то все само, або нарід зробив. По третє - не шукайте виправдання - 2 роки показали, що ви Лохи з великої літери, а "порохоботи" виявились праві. Що далі? Визнати свою помилку, яка вартує нам країни, в якій живуть і зелебобіки і порохоботи. Чим більше будете і далі бути лохами, тим гірше для всіх. Треба об"єнуватись навколо здорового глузду - а він якраз не на Вашій стороні. Амінь.
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07.12.2021 12:51 Ответить
Я слежу за политической деятельностью Порошенко , начиная с 2005г , очень внимательно . В чем вьі хотите меня убедить ? Пишите , я отвечу.
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07.12.2021 12:56 Ответить
Я слежу за политической деятельностью Зеленского , начиная с 2000 г , очень внимательно . І ця діяльність рівна 0, нулю, зеро - тобто її не було взагалі. Тобто ви прийшли до дантиста, а там Вас приймає бухий сантехнік з вантузом і Ви довіряєте йому свою щелепу - хай вчиться. Таке Ваше аби непорошенко. Доречі я вас не хочу ні в чому перконувати, бо Ви обрали довгий шлях по старим граблям популізму. Мені дуже шкода, що я живу з такими як Ви в одному просторі, але виходу нема - вас легіон.
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07.12.2021 13:05 Ответить
Я никогда не бьіл фанатом Зеленского , хотя "Квартал" иногда смотрел , согласитесь , что политическая сатира нужна и присутствует в любой демократической стране . Кстати , юмор Угольникова и Фоменко в 2000г мне больше нравился. Но Порошенко не шоу-мен , а бизнесен-политик , давайте о нем . Или табу ?
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07.12.2021 13:41 Ответить
Порошенко все кому не лень критиковали и часто незаслуженно .
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07.12.2021 20:31 Ответить
Ой, тільки про сатиру не треба. То днище, як було так і є. Ну, іще я би зрозумів про сатиру (з великими припущеннями) , якщо би вони зараз Нелоха мочили, як раніше Пороха та інших "ворогів" Бені. А приводів тьма, що не виступ "найвеличнішого", то навіть і вигадувати нічого не треба.
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08.12.2021 00:18 Ответить
Я эту категорию электората называю электоральными психами !
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07.12.2021 11:58 Ответить
А я - лохами.
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07.12.2021 12:09 Ответить
серьезная причина запретить женщинам голосовать на выборах .
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07.12.2021 20:30 Ответить
Твоїм рузкім бабам треба заборонити народжувати, а не голосувати. Бо вони ж сєкасом трахаються наче кицьки.
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07.12.2021 20:39 Ответить
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07.12.2021 11:47 Ответить
Байден говоритиме з Путіним про Україну. Петро Олексійович не вилазить з переговорних, смикає за всі ниточки, щоб якось вплинути на результати цієї зустрічі. Свідома стурбована громадськість готує звернення до Байдена. Менш свідома стурбована громадськість про всяк випадок запасається сірниками і сіллю.

Вова мовчить, як абсенту в рота набрав.

Я переживаю, що коли Зеленський все таки вирішить втекти з України, ми цього просто не помітимо. Не відчуємо ніякої різниці, він є, що його нема…
Тамара Горіха Зерня
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07.12.2021 11:27 Ответить
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07.12.2021 11:07 Ответить
Дуже схоже на дохлу ворону, яку вішають, щоб відлякувати інших ворон. Це природньо.
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07.12.2021 12:52 Ответить

вOнюшка, водки нет! киздуй домой! ))
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07.12.2021 13:07 Ответить
Тогда США должно официально сообщить РФ и Путину что для США "красной" линией будет нарушение нынешней линии соприкосновения в ОРДЛО и Крыму и границ РФ в строну свободной Украины. И если РФ нарушит эту красную ( последнюю) линию, то наступит пора США и НАТО вступить в "принуждение РФ к миру". в экономическом, военном и т.д. планах.
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07.12.2021 11:20 Ответить
Подобная формулировка провоцирует на её нарушение.
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07.12.2021 11:25 Ответить
Украина больше ничего не хочет,просто восстановить свою территорию в рамках узаконеных територий и не большеше.В Украине не было армии пока просто не оттяпаля мокшандия от ,,мл адтшего,,брата территорию гарантированую неприкосновенность и закрепленную в Будапешстких соглашениях.
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07.12.2021 12:10 Ответить
Честно говоря, "благодаря" европейцам и США такие слова как "занепокоєння" у меня уже вызывают раздражение.
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07.12.2021 13:45 Ответить
Чтобы не дать росиянам продвинутся вперед дайте существенную военную помощь и разместите войска на территории Укранины .
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07.12.2021 20:28 Ответить
 
 