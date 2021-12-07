Наша мета - не допустити, щоб росіяни просунулись вперед, - Білий дім. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Під час майбутньої відеозустрічі президент США Джо Байден засвідчить занепокоєння США через пересування російських військових сил на кордоні з Україною а також висловить підтримку Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
"Багато з нас бачили цей сценарій у 2014 році. Президент не стримуватиметься у висловленні свого занепокоєння. Якщо у тому буде потреба. Ми не знаємо, чи президент Путін вже прийняв рішення. Тому це добра нагода мати цю розмову. Наша мета - не допустити, щоб росіяни просунулись вперед. Дати їм зрозуміти з самого початку, що ми працювали скоординовано з Конгресом, з іншими країнами, нашими партнерами по НАТО", - зазначила Псакі.
За її словами, США разом з партнерами підготували широке коло кроків, які можуть бути руйнівними для економіки РФ.
Будь ласка, зачекайте...
За винятком одного нюансу. Цього разу, здається, злякалися по-справжньому. Раптом виявилося, що мамині квіточки, які ховалися від війни шляхом заперечення цієї війни, заховалися погано. Голова у піску, але все інше господарство назовні, і може так статися, що і морько в Одесі, і квартирка у Києві, і бізнес в інстраграмі накриються тим, що височіє над ватерлінією.
І таксисти раптом зробилися стурбованими і серйозними. І у батьківських чатах тихо, як на похоронах. «Добрий день, ми вирішили купити дітям безглютенові лоліпопи на Миколая, ніхто не проти?» І другий день жодної відповіді, лоліпопи так лоліпопи, відчепіться.
Мене радують флешмоби з піднятими пальцями, «Українці чинитимуть опір» і тому подібне. Особливо радує популярність цих флешмобів серед тих, хто останній рік постив рецепти «царского блюда із адной картошкі», а перед тим фотки мамиріми з німбом на голові. https://t.me/nuts_roses/419
Вова мовчить, як абсенту в рота набрав.
Я переживаю, що коли Зеленський все таки вирішить втекти з України, ми цього просто не помітимо. Не відчуємо ніякої різниці, він є, що його нема…
Тамара Горіха Зерня
вOнюшка, водки нет! киздуй домой! ))