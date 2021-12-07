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Наша мета - не допустити, щоб росіяни просунулись вперед, - Білий дім. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Під час майбутньої відеозустрічі президент США Джо Байден засвідчить занепокоєння США через пересування російських військових сил на кордоні з Україною а також висловить підтримку Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Багато з нас бачили цей сценарій у 2014 році. Президент не стримуватиметься у висловленні свого занепокоєння. Якщо у тому буде потреба. Ми не знаємо, чи президент Путін вже прийняв рішення. Тому це добра нагода мати цю розмову. Наша мета - не допустити, щоб росіяни просунулись вперед. Дати їм зрозуміти з самого початку, що ми працювали скоординовано з Конгресом, з іншими країнами, нашими партнерами по НАТО", - зазначила Псакі.

За її словами, США разом з партнерами підготували широке коло кроків, які можуть бути руйнівними для економіки РФ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Два интересных момента. Первый, США по сути больше беспокоится о нас, чем мы сами. Второй, нашего наркомана и его шоблу нигде даже не вспоминают. В Белом Доме уже поняли что на Банковой говорить попросту нет с кем и это потеря времени и сил. И ладно бы просто "вЯрховный хлавнакамантучий" был просто чмошником, так нет, оно предатель и маларос, у которого в запазухе приказ о назначении губернатором малароской губернии от х...йла. Одна надежда на Вашингтон.
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07.12.2021 10:50
+9
Наша ОБЩАЯ задача в одном ,УНИЧТОЖИТЬ ватную бензоколонку ЛЮБЫМИ способами .
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07.12.2021 10:49
+6
Это отдельная история о которой психиатры будут писать книги и диссертации о массовом умопомешательстве.
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07.12.2021 10:59
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Наша ОБЩАЯ задача в одном ,УНИЧТОЖИТЬ ватную бензоколонку ЛЮБЫМИ способами .
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07.12.2021 10:49 Відповісти
Московиты должны продвинуться в зад.
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07.12.2021 13:11 Відповісти
Два интересных момента. Первый, США по сути больше беспокоится о нас, чем мы сами. Второй, нашего наркомана и его шоблу нигде даже не вспоминают. В Белом Доме уже поняли что на Банковой говорить попросту нет с кем и это потеря времени и сил. И ладно бы просто "вЯрховный хлавнакамантучий" был просто чмошником, так нет, оно предатель и маларос, у которого в запазухе приказ о назначении губернатором малароской губернии от х...йла. Одна надежда на Вашингтон.
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07.12.2021 10:50 Відповісти
А давайте згадаємо - хто зробив це разом. Процитую Арестовича зразка до 2019 року: Яким же треба бути довб##обом, щоб підчас війни обрати головнокомандуючим дуркуватого кловуна?!
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07.12.2021 10:53 Відповісти
Это отдельная история о которой психиатры будут писать книги и диссертации о массовом умопомешательстве.
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07.12.2021 10:59 Відповісти
Звичайна політтехнологія *******, а ніяке не умопомешательство. Ще одна їхня політтехнологія - це антиваксерна компанія по всьому світу, до цього були жовті жилети. На московських болотах сидять «великі затєйнікі» не треба їх недооцінювати.
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07.12.2021 11:09 Відповісти
Ира, ты считаешь что повестись на сериал и откровенное н....******* это не отклонение от психики? Тот факт что кацапы развели 73% олухов не оспорим, тут я с тобой согласен. Но извини, нужно быть реально полуумным что б клюнуть на это.
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07.12.2021 11:12 Відповісти
Я знаю багато прихильників Зе, які не мають ніяких психічних відхилень. Серед них п'ять молодих жінок, вони всі юристи. Саме вони пропонували мені подивитись серіал про Галабаротьку та інтерв'ю з гордоном, щоб змінити свою думку про маладова та красівава, вєсьолава та спартівнава. До речі, так само вони вмовляли своїх батьків та чоловіків голосувати за клована. Їхні родичі теж психічно здорові, вони просто лохи, які повелись на підступні політтехнології від ворога та повірили популісту.
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07.12.2021 11:22 Відповісти
...Суперечки чи «путін нападьоть» починалися як батли антивакцинаторів. Ті самі мемчики, ті самі поблажливі жартики, посилання на нікому не відомих експертів, позірна бравада - та мені взагалі пофіг, у разі чого, я виїду звідси, і все. Це було так знайомо, незабутня інтонація «знесунів», які два роки тому збиралися «у разі чого» знести Зеленського.

За винятком одного нюансу. Цього разу, здається, злякалися по-справжньому. Раптом виявилося, що мамині квіточки, які ховалися від війни шляхом заперечення цієї війни, заховалися погано. Голова у піску, але все інше господарство назовні, і може так статися, що і морько в Одесі, і квартирка у Києві, і бізнес в інстраграмі накриються тим, що височіє над ватерлінією.

І таксисти раптом зробилися стурбованими і серйозними. І у батьківських чатах тихо, як на похоронах. «Добрий день, ми вирішили купити дітям безглютенові лоліпопи на Миколая, ніхто не проти?» І другий день жодної відповіді, лоліпопи так лоліпопи, відчепіться.

Мене радують флешмоби з піднятими пальцями, «Українці чинитимуть опір» і тому подібне. Особливо радує популярність цих флешмобів серед тих, хто останній рік постив рецепти «царского блюда із адной картошкі», а перед тим фотки мамиріми з німбом на голові. https://t.me/nuts_roses/419
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07.12.2021 11:29 Відповісти
Я не смотрел сериал , принципиально , потому , что мне не нравится єтот формат . А Порошенко проиграл вьіборьі из-за брехни , которая лилась от него потоком с самого 2014г. Люди єто чувствуют на уровне подсознания , поєтому и голосовали больше не за Зеленского , а против Порошенко . И они не ошиблись в вьіборе , хотя он и не бьіл идеальньім .
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07.12.2021 11:56 Відповісти
По перше, що Порох брехав потоками Ви дізнались з того ж самого говоноСМІ і ЛОМів, а також кацапського агітпрому. По друге, ще один цвях у голову зелебобіка, що Порох не причетний до армії-віри-мови (ізраїлівська формула виживання) - то все само, або нарід зробив. По третє - не шукайте виправдання - 2 роки показали, що ви Лохи з великої літери, а "порохоботи" виявились праві. Що далі? Визнати свою помилку, яка вартує нам країни, в якій живуть і зелебобіки і порохоботи. Чим більше будете і далі бути лохами, тим гірше для всіх. Треба об"єнуватись навколо здорового глузду - а він якраз не на Вашій стороні. Амінь.
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07.12.2021 12:51 Відповісти
Я слежу за политической деятельностью Порошенко , начиная с 2005г , очень внимательно . В чем вьі хотите меня убедить ? Пишите , я отвечу.
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07.12.2021 12:56 Відповісти
Я слежу за политической деятельностью Зеленского , начиная с 2000 г , очень внимательно . І ця діяльність рівна 0, нулю, зеро - тобто її не було взагалі. Тобто ви прийшли до дантиста, а там Вас приймає бухий сантехнік з вантузом і Ви довіряєте йому свою щелепу - хай вчиться. Таке Ваше аби непорошенко. Доречі я вас не хочу ні в чому перконувати, бо Ви обрали довгий шлях по старим граблям популізму. Мені дуже шкода, що я живу з такими як Ви в одному просторі, але виходу нема - вас легіон.
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07.12.2021 13:05 Відповісти
Я никогда не бьіл фанатом Зеленского , хотя "Квартал" иногда смотрел , согласитесь , что политическая сатира нужна и присутствует в любой демократической стране . Кстати , юмор Угольникова и Фоменко в 2000г мне больше нравился. Но Порошенко не шоу-мен , а бизнесен-политик , давайте о нем . Или табу ?
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07.12.2021 13:41 Відповісти
Порошенко все кому не лень критиковали и часто незаслуженно .
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07.12.2021 20:31 Відповісти
Ой, тільки про сатиру не треба. То днище, як було так і є. Ну, іще я би зрозумів про сатиру (з великими припущеннями) , якщо би вони зараз Нелоха мочили, як раніше Пороха та інших "ворогів" Бені. А приводів тьма, що не виступ "найвеличнішого", то навіть і вигадувати нічого не треба.
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08.12.2021 00:18 Відповісти
Я эту категорию электората называю электоральными психами !
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07.12.2021 11:58 Відповісти
А я - лохами.
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07.12.2021 12:09 Відповісти
серьезная причина запретить женщинам голосовать на выборах .
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07.12.2021 20:30 Відповісти
Твоїм рузкім бабам треба заборонити народжувати, а не голосувати. Бо вони ж сєкасом трахаються наче кицьки.
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07.12.2021 20:39 Відповісти
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07.12.2021 11:47 Відповісти
Байден говоритиме з Путіним про Україну. Петро Олексійович не вилазить з переговорних, смикає за всі ниточки, щоб якось вплинути на результати цієї зустрічі. Свідома стурбована громадськість готує звернення до Байдена. Менш свідома стурбована громадськість про всяк випадок запасається сірниками і сіллю.

Вова мовчить, як абсенту в рота набрав.

Я переживаю, що коли Зеленський все таки вирішить втекти з України, ми цього просто не помітимо. Не відчуємо ніякої різниці, він є, що його нема…
Тамара Горіха Зерня
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07.12.2021 11:27 Відповісти
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07.12.2021 11:07 Відповісти
Дуже схоже на дохлу ворону, яку вішають, щоб відлякувати інших ворон. Це природньо.
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07.12.2021 12:52 Відповісти

вOнюшка, водки нет! киздуй домой! ))
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07.12.2021 13:07 Відповісти
Тогда США должно официально сообщить РФ и Путину что для США "красной" линией будет нарушение нынешней линии соприкосновения в ОРДЛО и Крыму и границ РФ в строну свободной Украины. И если РФ нарушит эту красную ( последнюю) линию, то наступит пора США и НАТО вступить в "принуждение РФ к миру". в экономическом, военном и т.д. планах.
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07.12.2021 11:20 Відповісти
Подобная формулировка провоцирует на её нарушение.
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07.12.2021 11:25 Відповісти
Украина больше ничего не хочет,просто восстановить свою территорию в рамках узаконеных територий и не большеше.В Украине не было армии пока просто не оттяпаля мокшандия от ,,мл адтшего,,брата территорию гарантированую неприкосновенность и закрепленную в Будапешстких соглашениях.
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07.12.2021 12:10 Відповісти
Честно говоря, "благодаря" европейцам и США такие слова как "занепокоєння" у меня уже вызывают раздражение.
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07.12.2021 13:45 Відповісти
Чтобы не дать росиянам продвинутся вперед дайте существенную военную помощь и разместите войска на территории Укранины .
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07.12.2021 20:28 Відповісти
 
 