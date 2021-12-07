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США офіційно оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді-2022 у Пекіні

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

США офіційно оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді-2022 у Пекіні

Американські офіційні особи не поїдуть на Олімпійські ігри, які відбудуться в Пекіні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в понеділок на брифінгу представник Білого дому Джен Псакі.

"Адміністрація Байдена не відправлятиме ні дипломатичних представників, ні інших офіційних осіб на Олімпійські та Паралімпійські ігри 2022 року", - заявила Псакі.

Вона зазначила, що Вашингтон ухвалив це рішення, вважаючи, що КНР порушує права людини, зокрема у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

"Але команда США та спортсмени отримають нашу повну підтримку, ми їх підтримуватимемо, самі залишаючись удома", - додала Псакі.

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Вона наголосила, що не йдеться про повторення подій 1980 року, коли США та низка інших країн бойкотували Олімпіаду в Москві, не відправивши на неї спортсменів.

Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть у Пекіні з 4 до 20 лютого.
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Топ коментарі
+14
Болезный, штаты никого не боятся. Этот бред ты кукарекай у себя на кацапии, для лаптекопытных скрепных поносцев,а это бандеровский сайт. ВВП США-25% от мирового, а твоя лапотная бунзоколонка кацапия едва дотягивает до 1.5 %. И вообще, петушок, иди к своим, на русвесна.сру, ******* там собираются.
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07.12.2021 07:55
+6
кятаю вообще нужно бойкот огласить. Во всем. За ковидяру. За смерти миллионов умерших от ковида.
Не понимаю тех говно-туристов, которіе прут тутда, восхищаются ихними "достиениями". Пусть и остаются там, в тех достижениях.
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07.12.2021 08:03
+6
да ты сам пишешь как петушок кацапский - стиль один в один..
- бандеровец блд..
Чел культурно написал, - и да США Рейгана и США после две большие разницы.. - можно сказать две разные страны - прошлая с железной волей и надеждой человечества, нынешняя страна перезагрузок и компромиссов..
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07.12.2021 08:04
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В последнее время США стала страной полумер. Боятся сделать какие-либо конкретные шаги, но и промолчать не могут.
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07.12.2021 07:32 Відповісти
Болезный, штаты никого не боятся. Этот бред ты кукарекай у себя на кацапии, для лаптекопытных скрепных поносцев,а это бандеровский сайт. ВВП США-25% от мирового, а твоя лапотная бунзоколонка кацапия едва дотягивает до 1.5 %. И вообще, петушок, иди к своим, на русвесна.сру, ******* там собираются.
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07.12.2021 07:55 Відповісти
да ты сам пишешь как петушок кацапский - стиль один в один..
- бандеровец блд..
Чел культурно написал, - и да США Рейгана и США после две большие разницы.. - можно сказать две разные страны - прошлая с железной волей и надеждой человечества, нынешняя страна перезагрузок и компромиссов..
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07.12.2021 08:04 Відповісти
Не сваріться. Ви втрьох маєте рацію. Кожен по своєму але ви доповнили один одного.
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07.12.2021 08:52 Відповісти
Ага, все тваво ***** боятся, старая песТня, боятся замаратся о говно
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07.12.2021 08:50 Відповісти
Правильно!
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07.12.2021 07:57 Відповісти
кятаю вообще нужно бойкот огласить. Во всем. За ковидяру. За смерти миллионов умерших от ковида.
Не понимаю тех говно-туристов, которіе прут тутда, восхищаются ихними "достиениями". Пусть и остаются там, в тех достижениях.
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07.12.2021 08:03 Відповісти
такие себе полумеры. либо бойкотируйте, как в свое время игры в совке, либо не выеживайтесь вообще и езжайте к Си-непуху, чтобы не выглядеть обиженным ребенком, которому чупа чупс не дали и он тихо надул губы и сидит в уголке.
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07.12.2021 08:17 Відповісти
от що тепер нашим можновладцям робити? відправляти чи не відправляти офіційні особи... а може Єрмака відправити - полуофіційна особа
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07.12.2021 08:31 Відповісти
Його вже давно пора відправити на ..........
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07.12.2021 08:44 Відповісти
Достойние люди к коммунякам не ездят, западло!
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07.12.2021 09:22 Відповісти
А що ж мовчить про порушення прав уйгурів (мусульман-суннитів) "найвеличніший лідер мусульманського світу" кадирка чеченський? Чи китайці заткнули пельку баксами?
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07.12.2021 10:16 Відповісти
Америка должна организовать спартикиаду в Тайване.
Креативненько и ненавязчиво.
Это китайцам за кроссовки, которых хватает на 3 месяца.
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07.12.2021 13:29 Відповісти
 
 