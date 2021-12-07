США офіційно оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді-2022 у Пекіні
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Американські офіційні особи не поїдуть на Олімпійські ігри, які відбудуться в Пекіні 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в понеділок на брифінгу представник Білого дому Джен Псакі.
"Адміністрація Байдена не відправлятиме ні дипломатичних представників, ні інших офіційних осіб на Олімпійські та Паралімпійські ігри 2022 року", - заявила Псакі.
Вона зазначила, що Вашингтон ухвалив це рішення, вважаючи, що КНР порушує права людини, зокрема у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.
"Але команда США та спортсмени отримають нашу повну підтримку, ми їх підтримуватимемо, самі залишаючись удома", - додала Псакі.
Вона наголосила, що не йдеться про повторення подій 1980 року, коли США та низка інших країн бойкотували Олімпіаду в Москві, не відправивши на неї спортсменів.
Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть у Пекіні з 4 до 20 лютого.
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- бандеровец блд..
Чел культурно написал, - и да США Рейгана и США после две большие разницы.. - можно сказать две разные страны - прошлая с железной волей и надеждой человечества, нынешняя страна перезагрузок и компромиссов..
Не понимаю тех говно-туристов, которіе прут тутда, восхищаются ихними "достиениями". Пусть и остаются там, в тех достижениях.
Креативненько и ненавязчиво.
Это китайцам за кроссовки, которых хватает на 3 месяца.