США офіційно оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді-2022 у Пекіні

Американські офіційні особи не поїдуть на Олімпійські ігри, які відбудуться в Пекіні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в понеділок на брифінгу представник Білого дому Джен Псакі.

"Адміністрація Байдена не відправлятиме ні дипломатичних представників, ні інших офіційних осіб на Олімпійські та Паралімпійські ігри 2022 року", - заявила Псакі.

Вона зазначила, що Вашингтон ухвалив це рішення, вважаючи, що КНР порушує права людини, зокрема у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

"Але команда США та спортсмени отримають нашу повну підтримку, ми їх підтримуватимемо, самі залишаючись удома", - додала Псакі.

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Вона наголосила, що не йдеться про повторення подій 1980 року, коли США та низка інших країн бойкотували Олімпіаду в Москві, не відправивши на неї спортсменів.

Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть у Пекіні з 4 до 20 лютого.