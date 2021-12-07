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США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине

Новости Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине

Американские официальные лица не поедут на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в понедельник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"Администрация Байдена не будет отправлять ни дипломатических представителей, ни других официальных лиц на Олимпийские и Паралиймпийские игры 2022", - заявила Псаки.

Она отметила, что Вашингтон принял это решение, полагая, что КНР нарушает права человека, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

"Но команда США и спортсмены получат нашу полную поддержку, мы будем их поддерживать, сами оставаясь дома", - добавила Псаки.

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Она подчеркнула, что речь не идет о повторении событий 1980 года, когда США и ряд других стран бойкотировали Олимпиаду в Москве, не отправив на нее спортсменов.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Болезный, штаты никого не боятся. Этот бред ты кукарекай у себя на кацапии, для лаптекопытных скрепных поносцев,а это бандеровский сайт. ВВП США-25% от мирового, а твоя лапотная бунзоколонка кацапия едва дотягивает до 1.5 %. И вообще, петушок, иди к своим, на русвесна.сру, ******* там собираются.
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07.12.2021 07:55
+6
кятаю вообще нужно бойкот огласить. Во всем. За ковидяру. За смерти миллионов умерших от ковида.
Не понимаю тех говно-туристов, которіе прут тутда, восхищаются ихними "достиениями". Пусть и остаются там, в тех достижениях.
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07.12.2021 08:03
+6
да ты сам пишешь как петушок кацапский - стиль один в один..
- бандеровец блд..
Чел культурно написал, - и да США Рейгана и США после две большие разницы.. - можно сказать две разные страны - прошлая с железной волей и надеждой человечества, нынешняя страна перезагрузок и компромиссов..
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07.12.2021 08:04
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В последнее время США стала страной полумер. Боятся сделать какие-либо конкретные шаги, но и промолчать не могут.
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07.12.2021 07:32 Ответить
Болезный, штаты никого не боятся. Этот бред ты кукарекай у себя на кацапии, для лаптекопытных скрепных поносцев,а это бандеровский сайт. ВВП США-25% от мирового, а твоя лапотная бунзоколонка кацапия едва дотягивает до 1.5 %. И вообще, петушок, иди к своим, на русвесна.сру, ******* там собираются.
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07.12.2021 07:55 Ответить
да ты сам пишешь как петушок кацапский - стиль один в один..
- бандеровец блд..
Чел культурно написал, - и да США Рейгана и США после две большие разницы.. - можно сказать две разные страны - прошлая с железной волей и надеждой человечества, нынешняя страна перезагрузок и компромиссов..
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07.12.2021 08:04 Ответить
Не сваріться. Ви втрьох маєте рацію. Кожен по своєму але ви доповнили один одного.
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07.12.2021 08:52 Ответить
Ага, все тваво ***** боятся, старая песТня, боятся замаратся о говно
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07.12.2021 08:50 Ответить
Правильно!
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07.12.2021 07:57 Ответить
кятаю вообще нужно бойкот огласить. Во всем. За ковидяру. За смерти миллионов умерших от ковида.
Не понимаю тех говно-туристов, которіе прут тутда, восхищаются ихними "достиениями". Пусть и остаются там, в тех достижениях.
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07.12.2021 08:03 Ответить
такие себе полумеры. либо бойкотируйте, как в свое время игры в совке, либо не выеживайтесь вообще и езжайте к Си-непуху, чтобы не выглядеть обиженным ребенком, которому чупа чупс не дали и он тихо надул губы и сидит в уголке.
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07.12.2021 08:17 Ответить
от що тепер нашим можновладцям робити? відправляти чи не відправляти офіційні особи... а може Єрмака відправити - полуофіційна особа
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07.12.2021 08:31 Ответить
Його вже давно пора відправити на ..........
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07.12.2021 08:44 Ответить
Достойние люди к коммунякам не ездят, западло!
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07.12.2021 09:22 Ответить
А що ж мовчить про порушення прав уйгурів (мусульман-суннитів) "найвеличніший лідер мусульманського світу" кадирка чеченський? Чи китайці заткнули пельку баксами?
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07.12.2021 10:16 Ответить
Америка должна организовать спартикиаду в Тайване.
Креативненько и ненавязчиво.
Это китайцам за кроссовки, которых хватает на 3 месяца.
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07.12.2021 13:29 Ответить
 
 