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Мы размышляем о политическом бойкоте олимпиады в Китае, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мы размышляем о политическом бойкоте олимпиады в Китае, - Байден

Дипломатический бойкот США зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году - среди возможных вариантов действий Вашингтона, заявил в четверг американский президент Джо Байден.

"Это тот (вариант – ред), который мы сейчас рассматриваем", - приводит телеканал CNBC слова Байдена на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В минувший вторник газета The Washington Post сообщила, что ни Байден, ни другие официальные представители администрации США, как ожидается, не приедут на зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года. По информации газеты, Байден обеспокоен "действиями КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по правам человека в целом".

Олимпийские игры 2022 года состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля следующего года. Столица Китая станет первым городом в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры.

Читайте также: Из-за ситуации с коронавирусом Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет без иностранных зрителей
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Топ комментарии
+4
перенесли в Китай вместе с Европой больше половины своего производства и технологий - выкормили монстра, а теперь бойкот олимпиады..
- умненькие какие..
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18.11.2021 22:17
+2
Що він зробив? рф і китай замикають у кільце! Союзи AUKUS і QUAD, Україна, Польша, країни Балтії. Все це - це фронт, кільце навколо авторитаризму. Ні на чому з цього не буде поставлено хреста, бо тоді все інше втратить сенс
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18.11.2021 22:27
+2
На фоне войны и ковидной истерии спорт как-то пох.
Пусть Китай там как-то сам с собой ...
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19.11.2021 01:01
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Всё. Байден сделал выбор. Теперь санкций против рф не ждите.
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18.11.2021 22:15 Ответить
Що він зробив? рф і китай замикають у кільце! Союзи AUKUS і QUAD, Україна, Польша, країни Балтії. Все це - це фронт, кільце навколо авторитаризму. Ні на чому з цього не буде поставлено хреста, бо тоді все інше втратить сенс
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18.11.2021 22:27 Ответить
рф будут привлекать к союзу против Китая.
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18.11.2021 22:29 Ответить
Це хто тобі сказав? Байден? Може він ще й північну Корею проти Китаю налаштує? Російські компанії по вуха закредитовані Китаєм! рф і північна Корея це авангард Китая. Тим чим була Україна для рф
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18.11.2021 22:35 Ответить
Делаю выводы на основании фактов. А то что мне лично они не нравятся, да не нравятся, но что это меняет?
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18.11.2021 22:39 Ответить
Фактів? Де ти взяв "факт", що вкзав у першому повідомленні? Виглядає просто на видумку фактів. Прям як нинішній преЗЕдент, ти випадково не його виборець?
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18.11.2021 22:43 Ответить
перенесли в Китай вместе с Европой больше половины своего производства и технологий - выкормили монстра, а теперь бойкот олимпиады..
- умненькие какие..
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18.11.2021 22:17 Ответить
теперь монстр не виноват, что стал монстром,
монстр просто хочет жрать!
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18.11.2021 22:21 Ответить
Слышал такую версию (сам её не поддерживаю, но она остроумна), что Китай накачивался для войны с Совком, но КГБ переиграла стратегов Запада и развалила Совок сама. После этого такая война стала не выгодна Штатам, так как Китай выиграл бы её слишком легко и невероятно усилился бы. Но по инерции Китай продолжали накачивать.
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18.11.2021 22:23 Ответить
Класичний бумеранг.
Як, доречі, й в Афганістані.
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18.11.2021 22:25 Ответить
"Минулого вівторка газета The Washington Post повідомила, що ні Байден, ні інші офіційні представники адміністрації США, як очікується, не приїдуть на зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 року."

Це що, спортсмени приїдуть без свого вищого керівництва?
Яки жах.
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18.11.2021 22:24 Ответить
"Мы думаем о политическом..." Н-да,...что-то похоже на индюка, который тоже думал(быстрей надувался--попутали)..хороший навар получился. Кстати ,Китай не остров Гренада,который когда-то Америка победоносно захватила( одно достижение за всю историю.. )
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18.11.2021 22:31 Ответить
Я,проживу без олімпіади,прожити з новими вірусами,платіжками та цінами набагато складніше.
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18.11.2021 22:32 Ответить
Кому бойкот, а охфис завхоза-антиразведика уже закупил все билеты в партере!
Гундосик устал, ему надо отдохнуть и отведать утку по-пекински и китайскую лапшу!
Последнюю привезёт для своих 73% поклонников......
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18.11.2021 22:38 Ответить
На фоне войны и ковидной истерии спорт как-то пох.
Пусть Китай там как-то сам с собой ...
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19.11.2021 01:01 Ответить
Причем здесь спортсмены и олимпиада?
Хотите насолить - откажитесь от товаров, произведенных в Китае!
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19.11.2021 09:55 Ответить
 
 