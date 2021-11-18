Ми думаємо про політичний бойкот олімпіади в Китаї, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Дипломатичний бойкот США зимових Олімпійських ігор у Пекіні в 2022 році є серед можливих варіантів дій Вашингтона, заявив у четвер американський президент Джо Байден.
"Це той (варіант – ред), який ми зараз розглядаємо", - наводить телеканал CNBC слова Байдена на зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Минулого вівторка газета The Washington Post повідомила, що ні Байден, ні інші офіційні представники адміністрації США, як очікується, не приїдуть на зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 року. За інформацією газети, Байден стурбований "діями КНР у Сіньцзяні, Тибеті та Гонконгу, а також щодо прав людини загалом".
Олімпійські ігри 2022 року відбудуться у Пекіні з 4 до 20 лютого наступного року. Столиця Китаю стане першим містом у світі, яке прийме як літні, так і зимові Олімпійські ігри.
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- умненькие какие..
монстр просто хочет жрать!
Як, доречі, й в Афганістані.
Це що, спортсмени приїдуть без свого вищого керівництва?
Яки жах.
Гундосик устал, ему надо отдохнуть и отведать утку по-пекински и китайскую лапшу!
Последнюю привезёт для своих 73% поклонников......
Пусть Китай там как-то сам с собой ...
Хотите насолить - откажитесь от товаров, произведенных в Китае!