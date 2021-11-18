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Ми думаємо про політичний бойкот олімпіади в Китаї, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ми думаємо про політичний бойкот олімпіади в Китаї, - Байден

Дипломатичний бойкот США зимових Олімпійських ігор у Пекіні в 2022 році є серед можливих варіантів дій Вашингтона, заявив у четвер американський президент Джо Байден.

"Це той (варіант – ред), який ми зараз розглядаємо", - наводить телеканал CNBC слова Байдена на зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Минулого вівторка газета The Washington Post повідомила, що ні Байден, ні інші офіційні представники адміністрації США, як очікується, не приїдуть на зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 року. За інформацією газети, Байден стурбований "діями КНР у Сіньцзяні, Тибеті та Гонконгу, а також щодо прав людини загалом".

Олімпійські ігри 2022 року відбудуться у Пекіні з 4 до 20 лютого наступного року. Столиця Китаю стане першим містом у світі, яке прийме як літні, так і зимові Олімпійські ігри.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
перенесли в Китай вместе с Европой больше половины своего производства и технологий - выкормили монстра, а теперь бойкот олимпиады..
- умненькие какие..
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18.11.2021 22:17
+2
Що він зробив? рф і китай замикають у кільце! Союзи AUKUS і QUAD, Україна, Польша, країни Балтії. Все це - це фронт, кільце навколо авторитаризму. Ні на чому з цього не буде поставлено хреста, бо тоді все інше втратить сенс
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18.11.2021 22:27
+2
На фоне войны и ковидной истерии спорт как-то пох.
Пусть Китай там как-то сам с собой ...
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19.11.2021 01:01
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Всё. Байден сделал выбор. Теперь санкций против рф не ждите.
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18.11.2021 22:15 Відповісти
Що він зробив? рф і китай замикають у кільце! Союзи AUKUS і QUAD, Україна, Польша, країни Балтії. Все це - це фронт, кільце навколо авторитаризму. Ні на чому з цього не буде поставлено хреста, бо тоді все інше втратить сенс
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18.11.2021 22:27 Відповісти
рф будут привлекать к союзу против Китая.
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18.11.2021 22:29 Відповісти
Це хто тобі сказав? Байден? Може він ще й північну Корею проти Китаю налаштує? Російські компанії по вуха закредитовані Китаєм! рф і північна Корея це авангард Китая. Тим чим була Україна для рф
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18.11.2021 22:35 Відповісти
Делаю выводы на основании фактов. А то что мне лично они не нравятся, да не нравятся, но что это меняет?
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18.11.2021 22:39 Відповісти
Фактів? Де ти взяв "факт", що вкзав у першому повідомленні? Виглядає просто на видумку фактів. Прям як нинішній преЗЕдент, ти випадково не його виборець?
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18.11.2021 22:43 Відповісти
перенесли в Китай вместе с Европой больше половины своего производства и технологий - выкормили монстра, а теперь бойкот олимпиады..
- умненькие какие..
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18.11.2021 22:17 Відповісти
теперь монстр не виноват, что стал монстром,
монстр просто хочет жрать!
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18.11.2021 22:21 Відповісти
Слышал такую версию (сам её не поддерживаю, но она остроумна), что Китай накачивался для войны с Совком, но КГБ переиграла стратегов Запада и развалила Совок сама. После этого такая война стала не выгодна Штатам, так как Китай выиграл бы её слишком легко и невероятно усилился бы. Но по инерции Китай продолжали накачивать.
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18.11.2021 22:23 Відповісти
Класичний бумеранг.
Як, доречі, й в Афганістані.
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18.11.2021 22:25 Відповісти
"Минулого вівторка газета The Washington Post повідомила, що ні Байден, ні інші офіційні представники адміністрації США, як очікується, не приїдуть на зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 року."

Це що, спортсмени приїдуть без свого вищого керівництва?
Яки жах.
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18.11.2021 22:24 Відповісти
"Мы думаем о политическом..." Н-да,...что-то похоже на индюка, который тоже думал(быстрей надувался--попутали)..хороший навар получился. Кстати ,Китай не остров Гренада,который когда-то Америка победоносно захватила( одно достижение за всю историю.. )
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18.11.2021 22:31 Відповісти
Я,проживу без олімпіади,прожити з новими вірусами,платіжками та цінами набагато складніше.
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18.11.2021 22:32 Відповісти
Кому бойкот, а охфис завхоза-антиразведика уже закупил все билеты в партере!
Гундосик устал, ему надо отдохнуть и отведать утку по-пекински и китайскую лапшу!
Последнюю привезёт для своих 73% поклонников......
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18.11.2021 22:38 Відповісти
На фоне войны и ковидной истерии спорт как-то пох.
Пусть Китай там как-то сам с собой ...
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19.11.2021 01:01 Відповісти
Причем здесь спортсмены и олимпиада?
Хотите насолить - откажитесь от товаров, произведенных в Китае!
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19.11.2021 09:55 Відповісти
 
 