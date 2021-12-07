На Донбассе восстановили 8 мостов, разрушенных в результате боевых действий, - Кубраков
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В восточных областях Украины, несмотря на близость к линии фронта, в ближайшее время начнется строительство двух новых аэропортов и новой железнодорожной сети.
Об этом в Facebook заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.
Регион, пострадавший от войны и неэффективного государственного управления, также получает новые дороги и мосты.
"Мы строим новую страну вплотную к линии фронта. Важно, чтобы мы все понимали, за что идет борьба, и какие именно ценности мы защищаем", - отметил Кубраков.
По его словам, два года назад реализация инфраструктурной программы "Большая стройка" стартовала именно с восточных областей, чтобы жители оккупированных территорий могли видеть, как меняется к лучшему Украина.
"За неполные 2 года нам удалось восстановить 8 мостов и путепроводов Донбасса, разрушенных в результате боевых действий", - написал министр.
Новые аэропорты и железная дорога, а также продолжающееся в рамках "Большой стройки" восстановление дорог и объектов социальной инфраструктуры имеют большое значение и для военнослужащих, и для всех жителей прифронтовых районов, так как современная инфраструктура символизирует путь возвращения к мирной жизни и обеспечивает быструю связь с остальными регионами Украины, подчеркнул он.
Напомним, по планам программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", до конца 2024 года в Украине должно быть завершено восстановление всей сети дорог государственного значения, насчитывающей 24 000 км.
Пожалуйста, подождите...
- Но чет я сомневаюсь в Зе-клоуне..
НО тебе ведь что то доказывать бесполезно, да?
Але ж тобі щось доводити безглуздо, правда? Ти навіть у думках вже змірився або прагнеш, щоб наші війська відступали, залишаючи ці дороги ворогу...
До речі, мене так це забавляє, коли розумову імпотенцію компенсують образами опонентів в інтернеті) Продовжуй в тому ж дусі, для бидла це виглядає як підтвердження правоти позиції)
- и мосты, не нужно возится с понтонами...., и дороги с разметками - добро пожаловать на максимальной скорости..
- вот тебе не про дороги..
І якщо дороги будуються фактично, це не пространня, це цільові витрати і інвестиції в інфраструктуру від якої залежить все.
Я так розумію у вас дорогу зробили саме до райцентру і то правильно.
У нас же до райцентру 30 км, які все більше і більше руйнуються і там навіть ямочний ремонт не роблять. Хоча це копійки. Моє ж село знаходиться в тупику, тут нема проїзду далі, хіба що по грунтовках, чужі проїзджають дуже рідко і от у нас якраз кладуть цю "золоту" трасу. Для кого? - Для мене і кількох сотень пенсіонерів? До речі, старенькі як ходили по трасі по селу, так і ходять, по-привичці, а офігенний тротуар стоїть для красоти.
Коли "дійшли" тротуарами до центру села до круга здавлося, що на цьому закінчать і далі нарешті будуть просто класти нормальну дорогу далі, до райцентру. Ага, уже. Там у нас далі іде фактично одне кладовище аж до виїзду з села там пару хат. Так, так, тротуар вони і там мостять, правда уже прямо зараз, по грязі. Мабуть мьортвиє с косамі вдоль дорогі стоять будуть
Якщо проектування на конкретній ділянці погане, то питання до тих, хто проектував. Я за розумний підхід, за те щоб критикувати те, що робиться погано. Наприклад, не провина дорожного фонду в тому, що на армію виділяють недостатньо. Якщо б дороги не будувались, ок, забрати з доріг, якщо там не можуть нормально розпоряджатись, на потреби армії. Але дороги будуються. Нехай шукають можливості заробити більше грошей, щоб вистачало і на армію/медицину/освіту/пенсії і інше. Я що за Порошенка, що за Зеленського не переношу зрадрфілів, які навіть позитивну новину намагаються виставити в негативному світлі. Ми, українці, глобально змінили ситуацію революцією, зараз настав час міняти все в деталях, конкретно. Не бачу сенсу в плачі "все погано"/"влада - зрадники". Це далеко не так.
Багаті не ті, що багато заробляють. Багаті ті, що зароблене в толок вкладають.
Держава - невід'ємна частина суспільства, не окремо. І так, за свої податки треба вимагати результатів від найнятого персоналу.
"Ми будуємо нову країну впритул до лінії фронту. Важливо, щоб ми всі розуміли, за що йде боротьба і які саме цінності ми захищаємо." - та зрозуміло, яніше вже і бути не може
Може щось свіженьке підвезуть?
Не забувайте про наші війська і техніку.
- А в нас... а ми... а в нас вибори путєна!
Ну не могут просто силам современно техники разрушить сооружение создан ное в ручную былми мастерами.