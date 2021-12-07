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На Донбассе восстановили 8 мостов, разрушенных в результате боевых действий, - Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Общество

На Донбассе восстановили 8 мостов, разрушенных в результате боевых действий, - Кубраков

В восточных областях Украины, несмотря на близость к линии фронта, в ближайшее время начнется строительство двух новых аэропортов и новой железнодорожной сети.

Об этом в Facebook заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

Регион, пострадавший от войны и неэффективного государственного управления, также получает новые дороги и мосты.

"Мы строим новую страну вплотную к линии фронта. Важно, чтобы мы все понимали, за что идет борьба, и какие именно ценности мы защищаем", - отметил Кубраков.

По его словам, два года назад реализация инфраструктурной программы "Большая стройка" стартовала именно с восточных областей, чтобы жители оккупированных территорий могли видеть, как меняется к лучшему Украина.

"За неполные 2 года нам удалось восстановить 8 мостов и путепроводов Донбасса, разрушенных в результате боевых действий", - написал министр.

Новые аэропорты и железная дорога, а также продолжающееся в рамках "Большой стройки" восстановление дорог и объектов социальной инфраструктуры имеют большое значение и для военнослужащих, и для всех жителей прифронтовых районов, так как современная инфраструктура символизирует путь возвращения к мирной жизни и обеспечивает быструю связь с остальными регионами Украины, подчеркнул он.

Напомним, по планам программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", до конца 2024 года в Украине должно быть завершено восстановление всей сети дорог государственного значения, насчитывающей 24 000 км.

Смотрите также: В Черниговской области восстановили более 90 км трассы Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
если бы ВСУ готовилось наступать, то да - мосты и дороги на передовой самое то..
- Но чет я сомневаюсь в Зе-клоуне..
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07.12.2021 12:13
+7
Клоуни! Замість підготовки до війни відновлюють інфраструктура яка в разі початку бойових дій в момент буде зруйнована! Хіба це не державна зрада?
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07.12.2021 12:06
+6
ну і нахєра? Дибіли, ***** траси готують
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07.12.2021 12:08
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Клоуни! Замість підготовки до війни відновлюють інфраструктура яка в разі початку бойових дій в момент буде зруйнована! Хіба це не державна зрада?
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07.12.2021 12:06 Ответить
Дороги не потрібні для швидкої передислокації власних військ?
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07.12.2021 12:09 Ответить
если бы ВСУ готовилось наступать, то да - мосты и дороги на передовой самое то..
- Но чет я сомневаюсь в Зе-клоуне..
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07.12.2021 12:13 Ответить
А з чого ти взяв, що саме будування доріг не підготовка? І що, для оборони мобільність військ не потрібно?
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07.12.2021 12:17 Ответить
дороги нужны - до передовой, для логистики, а на передовой не нужны ни мосты, ни дороги - их взрывают и перепахивают, ставят минные поля где только возможно что бы замедлить наступление врага, ЕСЛИ вы собираетесь обороняться..

НО тебе ведь что то доказывать бесполезно, да?
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07.12.2021 12:21 Ответить
Будівництво в прифронтовій зоні, а не на передовій. Це по-перше. А по-друге, якого біса ви всі, диванні стратеги, за умовчанням розглядаєте дороги в тилу для відступу, а не для постачання підкріпленнь? Будь які дороги мінуються без проблем, що старі, що нові, але це не привід нічого не робити,бо прийде ворог і все забере. Це наша земля, наші дороги. І це важливо також в інформаційній війні, коли місцеві бачать позитивні зміни, бачать, що по той бік розмежування тільки розруха, а у нас нові дороги/мости/аеропорти.

Але ж тобі щось доводити безглуздо, правда? Ти навіть у думках вже змірився або прагнеш, щоб наші війська відступали, залишаючи ці дороги ворогу...
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07.12.2021 12:59 Ответить
Это зедебил смотря для каких войск,Если для х-ла тогда все правильно.Танки как на параде пройдут .Лучше приведи пример, какая страна во время войны строит дороги для противника, вместо укрепления ВС? Есть пример идиоты зедебильные? Или скорей всего предатели .
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07.12.2021 12:30 Ответить
У нас війна вже сім років, і ще невідомо скільки буде. По твоїй логіці дороги будуватись не будуть взагалі ніколи.
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07.12.2021 13:02 Ответить
Зедебил у нас в в ВСУ уже все есть для отражения атаки х-ла? Если нет ,тогда для кого дороги?!
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07.12.2021 13:14 Ответить
Ні, ще не всі дороги побудували, щоб наші війська могли давати оперативну відсіч на всіх напрямках)
До речі, мене так це забавляє, коли розумову імпотенцію компенсують образами опонентів в інтернеті) Продовжуй в тому ж дусі, для бидла це виглядає як підтвердження правоти позиції)
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07.12.2021 13:27 Ответить
Только дураки во главе с Зеленским во время военной угрозы строят мосты и дороги, которые уничтожаются в первую очередь. Я домохозяйка советую Верховному главнокомандующему - все средства на укрепление армии. Хотя, он никого не слушает, кроме своих продажных приближенных.
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07.12.2021 13:34 Ответить
Наталя, у нас не 1941 рік, ми не можемо поставити економіку на військові рейки. Не тому що це неможливо або бажання нема у керівництва, а тому, що це знищить Україну швидше Росії. І ми не можемо втрачати своїх солдат в гарячому протистоянні з набагато потужнішою армією. Ми обрали політико-дипломатичний шлях повернення територій, що передбачає невизначені терміни. І за цей час ми маємо розбудовувати не тільки армію, але й економіку, яка армію підтримує, й інфраструктуру яка є кровеносною системою економіки, й лояльність громадян до України особливо в прифронтовій зоні.
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07.12.2021 14:04 Ответить
приближенные 0,01%. оно само продажное.
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07.12.2021 14:07 Ответить
все для удобства выполнения раше-плана Барбаросса..
- и мосты, не нужно возится с понтонами...., и дороги с разметками - добро пожаловать на максимальной скорости..
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07.12.2021 12:11 Ответить
ну і нахєра? Дибіли, ***** траси готують
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07.12.2021 12:08 Ответить
Так, ну куди ж без вас - ботів. В кожній новині про дороги.
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07.12.2021 12:09 Ответить
а хранилища для боеприпасов не построили
- вот тебе не про дороги..
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07.12.2021 12:16 Ответить
Це питання до тих, хто будує сховища. Розділяйте відповідальність, а не змішуйте все в купу.
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07.12.2021 12:19 Ответить
Дістали уже своїм просиранням грошей на дороги. У мене в забитому селі грандізне крадівництво - тротуарчики з фемки майже вздовж усієї дороги. Красота - наше всьо. Закалібали, придурки. Тепер мені сівалку до поля треба на тралі перти, бо я в дорогу не втискаюсь, як раніше. Наголошую - у селі практично нема руху, не якась там оживльонная трасса. В центрі села круг стояв 50 років, виковиряли усі бровки, викунули, тепер туди ж укладають уже нові бровки і знову ж таки тротуар з фемки *******. От для нас, для села, головне, щоб тротуари стояли кругом. Зробили кілька кілометрів по селу, а до Переяслава 30 км навіть ями не латають.
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07.12.2021 12:24 Ответить
У мене до села проклали дорогу нормальну вперше за незалежність (раніше лише ямки засипали гравієм і невеличкий відрізок асфальту). Дорога до райцентру тепер не 40 хвилин, а 20, і без ризику авто пошкодити або застрягти. Якщо конкретно тобі треба з жаткою вже спорядженою їхати через село, твої проблеми - тєлєжку майструй. Не може все село залишатись без дороги через твої примхи. І тротуари також не зайві, бо обов'язво якесь п'яне чувирло буде гасати по селу.
І якщо дороги будуються фактично, це не пространня, це цільові витрати і інвестиції в інфраструктуру від якої залежить все.
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07.12.2021 12:45 Ответить
Я радий, що у твоєму селі ну дуже потрібні тротуари за мільйони гривень. У моєму ж селі ще жодна людина не відізвалась про них без матюків. Зрозуміло, тут ще питання до культури людей, особливо водіїв, але через них уже мало не розбилось кілька машин. Одні дибіли їх спроектували, інші дибіли ставлять машини тепер прямо на дорозі, щоб забігти у магазин, при чому з обох боків, практично не лишаючи можливості проїхати.
Я так розумію у вас дорогу зробили саме до райцентру і то правильно.
У нас же до райцентру 30 км, які все більше і більше руйнуються і там навіть ямочний ремонт не роблять. Хоча це копійки. Моє ж село знаходиться в тупику, тут нема проїзду далі, хіба що по грунтовках, чужі проїзджають дуже рідко і от у нас якраз кладуть цю "золоту" трасу. Для кого? - Для мене і кількох сотень пенсіонерів? До речі, старенькі як ходили по трасі по селу, так і ходять, по-привичці, а офігенний тротуар стоїть для красоти.
Коли "дійшли" тротуарами до центру села до круга здавлося, що на цьому закінчать і далі нарешті будуть просто класти нормальну дорогу далі, до райцентру. Ага, уже. Там у нас далі іде фактично одне кладовище аж до виїзду з села там пару хат. Так, так, тротуар вони і там мостять, правда уже прямо зараз, по грязі. Мабуть мьортвиє с косамі вдоль дорогі стоять будуть
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07.12.2021 13:39 Ответить
У нас від села до міжобласної магістралі, яка ще в поганому стані. Але і це вже прогрес значний.
Якщо проектування на конкретній ділянці погане, то питання до тих, хто проектував. Я за розумний підхід, за те щоб критикувати те, що робиться погано. Наприклад, не провина дорожного фонду в тому, що на армію виділяють недостатньо. Якщо б дороги не будувались, ок, забрати з доріг, якщо там не можуть нормально розпоряджатись, на потреби армії. Але дороги будуються. Нехай шукають можливості заробити більше грошей, щоб вистачало і на армію/медицину/освіту/пенсії і інше. Я що за Порошенка, що за Зеленського не переношу зрадрфілів, які навіть позитивну новину намагаються виставити в негативному світлі. Ми, українці, глобально змінили ситуацію революцією, зараз настав час міняти все в деталях, конкретно. Не бачу сенсу в плачі "все погано"/"влада - зрадники". Це далеко не так.
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07.12.2021 14:27 Ответить
Тут Вас підтримую. У нас, наприклад, по району проходить траса Золотоноша-Переяслав. Зробили добре, молодці. А тут, у нас у селі, коли я плачу податки, скажу сума в рік до шести нулів майже доходить... Зло бере, що те, що так важко дається, так легко викидається на вітер. Я купую трактора чи сівалку, хоча теж міг би собі купити крутезного джипа, але на ньому не поораєш, то так, для понтів. На жаль, це не у владі проблема. Суспільство хворе - кожна людина (а більшість, на жаль, з себе нічого не представляє, нуль без палочки) вважає, що їй держава щось винна. Люди привикли безбожно просирати все, не думати про майбутнє, жити в борг. Це стосується не тільки України, це проблема усього світу. Тому, до речі, і вимираємо і ми, і весь світ.
Багаті не ті, що багато заробляють. Багаті ті, що зароблене в толок вкладають.
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07.12.2021 19:05 Ответить
Погоджуюсь частково.
Держава - невід'ємна частина суспільства, не окремо. І так, за свої податки треба вимагати результатів від найнятого персоналу.
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07.12.2021 19:38 Ответить
Це щоб російським військам було зручніше добиратися? І за рахунок українських платників податків, непогано придумано
"Ми будуємо нову країну впритул до лінії фронту. Важливо, щоб ми всі розуміли, за що йде боротьба і які саме цінності ми захищаємо." - та зрозуміло, яніше вже і бути не може
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07.12.2021 12:12 Ответить
А не занадто довго діє ця методичка про дороги за для просування *****?
Може щось свіженьке підвезуть?
Не забувайте про наші війська і техніку.
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07.12.2021 12:17 Ответить
В смысле - для паРашинских танков дорога открыта?
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07.12.2021 12:16 Ответить
Не забувайте про наші війська і техніку.
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07.12.2021 12:18 Ответить
Так зачем облегчать подлости москалям?
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07.12.2021 12:22 Ответить
мешканці дири:
- А в нас... а ми... а в нас вибори путєна!
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07.12.2021 12:30 Ответить
мешканці дири в цьому випадку якраз за, вони й українські пенсії вважають виплатою репарацій
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07.12.2021 12:37 Ответить
Респект и уважуха.У нас тоже восстанавливают мост,но только смогли восстановить за год одну полосу.Так из современными видами техники не могут разрушить вторую половину устано лвенную еще австро-венграми.
Ну не могут просто силам современно техники разрушить сооружение создан ное в ручную былми мастерами.
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07.12.2021 12:35 Ответить
Коломойский еще тот аферист,знает 500 способов обутЬ 73 % быдло...
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07.12.2021 13:04 Ответить
щось ми давно вишки "Бойка" по морю до Кацапленда не підганяли...
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07.12.2021 14:06 Ответить
 
 