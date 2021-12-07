На Донбассе восстановили 8 мостов, разрушенных в результате боевых действий, - Кубраков

В восточных областях Украины, несмотря на близость к линии фронта, в ближайшее время начнется строительство двух новых аэропортов и новой железнодорожной сети.

Об этом в Facebook заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

Регион, пострадавший от войны и неэффективного государственного управления, также получает новые дороги и мосты.

"Мы строим новую страну вплотную к линии фронта. Важно, чтобы мы все понимали, за что идет борьба, и какие именно ценности мы защищаем", - отметил Кубраков.

По его словам, два года назад реализация инфраструктурной программы "Большая стройка" стартовала именно с восточных областей, чтобы жители оккупированных территорий могли видеть, как меняется к лучшему Украина.

"За неполные 2 года нам удалось восстановить 8 мостов и путепроводов Донбасса, разрушенных в результате боевых действий", - написал министр.

Новые аэропорты и железная дорога, а также продолжающееся в рамках "Большой стройки" восстановление дорог и объектов социальной инфраструктуры имеют большое значение и для военнослужащих, и для всех жителей прифронтовых районов, так как современная инфраструктура символизирует путь возвращения к мирной жизни и обеспечивает быструю связь с остальными регионами Украины, подчеркнул он.

Напомним, по планам программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", до конца 2024 года в Украине должно быть завершено восстановление всей сети дорог государственного значения, насчитывающей 24 000 км.

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