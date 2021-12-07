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Спасатели нашли тело 50-летнего мужчины, пропавшего 4 декабря во время катания на снегоходе в Закарпатье, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
50-летний мужчина пропал во время катания на снегоходе на горной долине Руна. Поиски продолжались с 4 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной долине Руна Ужгородского района в Закарпатье во время катания на снегоходе. Поиски продолжались до сих пор", - отмечается в сообщении.
Всего к поискам привлекались 90 человек и 33 ед. техники, в частности, от ГСЧС - 55 человек и 12 ед. техники. Для обследования территории сверху в воздух поднимали вертолет МИ-8.
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+24 Юрий Кузьменко 0edf0b55
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показать весь комментарий07.12.2021 14:40
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Перелічене вище геть не є вичерпними рекомендаціями, але якщо ви зробите хоч це, то шансів повернутися додому на своїх двох буде більше. Всім удачі! Погоди!
и может быть смертельно опасной.
Только нашим людям это все до лампочки..
Считают, что законы природы, законы физики писаны не для них.
Как и ПДД...
увы, от природы нельзя откупиться. это вам не мент.
я как-то по грудь провалился. Хорошо что был не один. Еле откопался.
https://youtu.be/3kPI85n50DI