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ФРУ призвала президента ветировать закон 5600: его нормы приняты кулуарно

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ФРУ призвала президента ветировать закон 5600: его нормы приняты кулуарно

Закон не прошел надлежащего обсуждения с бизнесом и всеми заинтересованными сторонами, а некоторые изменения ко второй версии были согласованы кулуарно и непрозрачно.

Нормы закона №5600, который приняла Верховная рада в конце ноября, имеют непредсказуемые последствия для многих отраслей экономики Украины, не будут поддерживать развитие и не будут способствовать улучшению инвестиционного климата. Кроме того, закон не прошел надлежащего обсуждения с бизнесом и всеми заинтересованными сторонами, а некоторые изменения ко второй версии были согласованы кулуарно и непрозрачно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому от Федерации работодателей (ФРУ).

Поэтому президент должен наложить вето на закон и отправить его на доработку.

"Требуют существенной доработки его положения по сокращению срока на включение сумм НДС в налоговый кредит по зарегистрированным налоговым накладным с 1095 до 365 календарных дней, ограничение выезда руководителя налогоплательщика за границу при наличии налогового долга свыше 1 млн, а также ограничение 50% суммы емкого значения объекта налогообложения прошлых лет, которое можно включить в финансовый результат для налогообложения для крупных налогоплательщиков, особенно после сложного 2020 года, связанного с мировой пандемией и карантинными ограничениями", - перечисляют в ФРУ.

Также нуждаются в доработке нормы, предусматривающие увеличение ставки экологического налога на двуокись углерода, предложенного под лозунгами борьбы за экологию. По убеждению ФРУ, эти нормы выглядят странно на фоне массовой легализации ввозимых в Украину подержанных легковых автомобилей, значительно вредящих окружающей среде. Кроме того, в ЕС подобные платежи направляются на решение экологических задач, а не выполняют фискальную функцию.

"Следует отметить, что ЕС выдвигает перед Украиной высокие требования по экомодернизации промышленности, невыполнение которых приведет в ближайшем будущем к усилению барьеров на пути к европейским рынкам", - напомнили в ФРУ.

Не может быть принята работодателями также норма, согласно которой у всех без исключения предприятий при продаже обесцененного и списанного имущества в виде металлолома (авто, станки, вагоны, арматура) государство будет забирать 20% от цены проданного лома в виде уменьшения налогового кредита. А повышение ренты на радиочастотный ресурс ставит в затруднительное положение мобильных операторов и нарушает Меморандум с правительством 2019 года.

"Необоснованная отмена без обсуждения, в последние минуты голосования, нормы о включении логистических расходов в расчет рентной платы на руды железа, ведь для расчета взят индекс Китая, то есть очень отдаленном рынке. Уменьшать размер индекса на логистические расходы рекомендовано МВФ, Всемирным банком и Организацией экономического сотрудничества и развития", - подчеркнули в ФРУ.

Также, по их мнению, не является экономически обоснованным введение налогообложения в 18% доходов, полученных от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, выращенной на участках совокупным размером свыше 0,5 га.

"Полностью не воспринимается налогоплательщиками нарушение принципа стабильности налогового законодательства в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс без соблюдения шестимесячного срока до начала нового бюджетного периода. Учитывая все сказанное, ФРУ просит президента воспользоваться своим правом вето к указанному закону и предложить РО пересмотреть вышеперечисленные нормы", - резюмировали в Федерации.

Как известно, Верховная рада приняла закон №5600 во втором чтении 30 ноября. Этот проект был раскритикован международными и украинскими бизнес-ассоциациями как увеличивающий налоговое давление на предприятия, и будет способствовать дальнейшей тенизации украинской экономики.

В свою очередь, экономисты обращали внимание, что принятие этого закона приведет к повышению цен на товары и услуги минимум на 15-20%.
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Топ комментарии
+13
Слуги-уроды, как и рыги, все делают как типичное ворье: по тихому, скрытно.
Не будет этот мерзавец ветировать этот закон: он. написан в угоду коломойскому и для коломойского.
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07.12.2021 16:36
+10
"Слід наголосити, що ЄС ставить перед Україною високі вимоги щодо екомодернізації промисловості, невиконання яких призведе у найближчому майбутньому до посилення бар'єрів на шляху до європейських ринків", - нагадали у ФРУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3303841

Так зелёные клоуны все время барьеры в ЕС для украинцев устраивают, а сами недвижимость в ЕС начали скупать 😀😀😀 Видимо после выборов в Украине жить не собираются - БОЯЦЦА😀
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07.12.2021 16:35
+9
Та сЧас. ХАроший закон. Нарід гнобить, беню не зачіпає. Якраз те, що треба.
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07.12.2021 16:36
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Правила форума Совет форумчан
работорговцы есть..а профсоюзов нет..
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07.12.2021 16:33 Ответить
Сто баллов
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07.12.2021 16:35 Ответить
Работоргівці чомусь не згадали про сільських медсестер, які отримали від Кучми по півтора га землі, щоб в рахунок оренди отримати зерно і тримати якусь курку. А тепер з своєї мінімальної пенсії будуть платити півтори місячних пенсії як податок на землю для купівлі зєйлухою кроголамів.
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07.12.2021 16:39 Ответить
"Слід наголосити, що ЄС ставить перед Україною високі вимоги щодо екомодернізації промисловості, невиконання яких призведе у найближчому майбутньому до посилення бар'єрів на шляху до європейських ринків", - нагадали у ФРУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3303841

Так зелёные клоуны все время барьеры в ЕС для украинцев устраивают, а сами недвижимость в ЕС начали скупать 😀😀😀 Видимо после выборов в Украине жить не собираются - БОЯЦЦА😀
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07.12.2021 16:35 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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07.12.2021 16:48 Ответить
Слуги-уроды, как и рыги, все делают как типичное ворье: по тихому, скрытно.
Не будет этот мерзавец ветировать этот закон: он. написан в угоду коломойскому и для коломойского.
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07.12.2021 16:36 Ответить
Та сЧас. ХАроший закон. Нарід гнобить, беню не зачіпає. Якраз те, що треба.
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07.12.2021 16:36 Ответить
мало того что гнобить... а еще чтобы задавить неподъемными налогами простых селян и вынудить их продавать свои паи и наделы за бесценок... в счет уплаты долга...
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07.12.2021 17:16 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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07.12.2021 16:38 Ответить
А хто замовив цей закон, той його не ветує, останнє знімають з народу, бо вже нічого красти в країні, а цим уродам все мало і ніяк не нажеруться.
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07.12.2021 16:40 Ответить
Буде як з диктаторськими законами 16 січня - скасовано без жодних наслідків для тих хто приймав і хто застосував.
Ці посадові особи повинні бути позбавлені усіх прав.(((
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07.12.2021 16:46 Ответить
За налог на землю для с/х земель забыли. Бабулькам на селе по 1500 за га платить самое оно, ведь у них денег куры не клюют. Слуни - 3,14d@ры
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07.12.2021 16:46 Ответить
Зеля отримав чудову нагоду показати ,що сцарь хороший ,а боярє погані !!!)))
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07.12.2021 16:54 Ответить
Вражины Украины! Сколько позже надо будет отменять!
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07.12.2021 17:00 Ответить
У цих тедепутів що немає ні діда, ні баби на селі?
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07.12.2021 17:03 Ответить
У них нет Совести и Есть коррупционное бабло в конвертах! Но как пришло, так потом и уйдет. Столько ненависти у людей на их дебильные головы.
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07.12.2021 17:08 Ответить
Ну от чого до шмарклі причепилися?! Ви думаєте, що зеля, взагалі, про якісь закони знає?! Воно ж є надієздатне! Питайте з 73%, які обрали це одаробло!
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07.12.2021 17:09 Ответить
тем более что оно само недееспособно (читать по суфлеру с трибуны всякую уйню не считаю талантом))) ... а всё в шапито решает завхоз-поводырь-дозодержатель...

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07.12.2021 17:41 Ответить
Нужно было на выборах думать головой! А не "хуже не будет", "лишь бы не Порошенко".
Я понимаю, когда грузчики, секретарши, водители, продавщицы. Но не понимаю когда люди которые должны мозгами зарабатывать!
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07.12.2021 17:12 Ответить
яки ви, ФРУ в 2019-му гАлАсували - так і отримуйте. А вас попереджали...
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07.12.2021 17:19 Ответить
Несчастные работодатели! От сумы и тюрьмы не зарекайтесь!
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07.12.2021 17:25 Ответить
На х@ю обдолбыш вертел ваше вето и вообще ваше мнение.
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07.12.2021 17:32 Ответить
Федерация Работодателей Украины это объединение рабовладельцев. В цивилизованных странах подобные объединения запрещены антитрастовским законодательством. Но Украина к цивилизованным не относится.
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07.12.2021 18:56 Ответить
Точно с больной головы на здоровую. Смешали и селян с фермерами и олигархами , себя забыли и офшоры.
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07.12.2021 19:56 Ответить
как дебилы голосовали - так и отримали.
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07.12.2021 20:37 Ответить
 
 