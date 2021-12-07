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Google назвал самые популярные топ-запросы 2021 года в Украине

Новости Цензор.НЕТ Общество

Google назвал самые популярные топ-запросы 2021 года в Украине

Компания Google в конце года традиционно представила итоговый рейтинг популярнейших запросов украинских пользователей.

Самым популярным поисковым запросом 2021 года у Google Украина стал Евро 2020, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальный Блог - Google Украина

На втором месте громкий сериал "Игра в кальмаре". Кроме того, в первую десятку вошли запросы "Холостяк 2021", "Классрум", украинцы также интересовались спортивными событиями и конкурсом "Евровидение 2021".

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, политике Алексее Навальном и певице МакSим. Из людей, покинувших нас в 2021 году, больше всего запросов было о Принце Филиппе, Владимире Меньшове и французском актере Жан-Поле Бельмондо.

В категории "Фильмы" в 2021 году украинцев больше всего интересовал новый фильм из вселенной Marvel "Веном 2". Также в первой десятке продолжения популярных фильмов по комиксам: "Отряд самоубийц 2", "Лига справедливости Зака ​​Снайдера"; анимации "Бос молокосос 2" и "Душа", а также космическая фантастика "Дюна".

В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер "Игра в кальмара", а из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".

"Покупкой года" в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит, кроме того, украинцы интересовались, где купить билет на поезд, iPhone 13, пропуск на транспорт в Киеве и сертификат о вакцинации, а также биткоин и витамин D.

В 2021 году пользователи традиционно задавали разные вопросы. В уходящем году украинцы хотели узнать, что такое 🅰🅱🅾🅱🅰, симпл димпл и клабхаус. Кроме того, пытались выяснить, как умер Сквидвард, как изменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, как получить сертификат о вакцинации и 1000 гривен за вакцинацию, а также как зарегистрироваться и как обновить программу "Дія".

Полностью список самых популярных запросов 2021 года в Украине выглядит следующим образом (запросы приведены на языке оригинала в категориях "Самые популярные запросы", "ТВ-шоу" и вопросы):

Самые популярные запросы:

  1. Евро 2020
  2. Игра в кальмара
  3. Холостяк 2021
  4. Классрум
  5. Украина Англия
  6. Усик Джошуа
  7. Евровидение 2021
  8. Украина Швеция
  9. Олимпиада 2021
  10. Вступ 2021

Персона:

  1. Александр Усик
  2. Алексей Навальный
  3. МакSим
  4. Сергей Стерненко
  5. Адель Асанти
  6. Алек Болдвин
  7. Жан Беленюк
  8. Джо Байден
  9. Злата Огневич
  10. Андрей Ярмоленко

Потери:

  1. Принц Филипп
  2. Владимир Меньшов
  3. Жан-Поль Бельмондо
  4. Григорий Чапкис
  5. Антон Поляков
  6. Александр Шаляпин
  7. Андрей Мягков
  8. Саид Губденский
  9. Петр Мамонов
  10. Валерий Гаркалин

Фільм:

  1. Веном 2
  2. Отряд самоубийц 2
  3. Круелла
  4. Гнев человеческий
  5. Красное сообщение
  6. Лига справедливости Зака Снайдера
  7. После 3
  8. Босс молокосос 2
  9. Дюна
  10. Душа

Серіал:

  1. Игра в кальмара
  2. Джинни и Джорджия
  3. Жуки 2 сезон
  4. Постукай в мою дверь
  5. Отпуск
  6. Атака титанов
  7. Трудные подростки 3 сезон
  8. Бриджертоны
  9. Милиционер из Рублевки
  10. Папик 2 сезон

ТВ-шоу:

  1. Холостяк 2021
  2. Євробачення 2021
  3. Холостячка 2
  4. Пацанки 6 сезон
  5. Игра на ТНТ
  6. Оскар 2021
  7. Маска
  8. Супербабуся
  9. Звезды в Африке
  10. Танці з зірками

Покупка:

  1. Поп-ит
  2. Билет на поезд
  3. iPhone 13
  4. Симпл-димпл
  5. Пропуск на транспорт в Киеве
  6. Санки
  7. Сертификат о вакцинации
  8. PlayStation 5
  9. Биткоин
  10. Витамин D

Вопросы: "Що таке?/Что такое?"

  1. 🅰🅱🅾🅱🅰
  2. Симпл димпл
  3. Формалин
  4. Поп ит
  5. Локдаун
  6. Митинг
  7. Клабхаус
  8. Игра в кальмара
  9. Радужный поцелуй
  10. Фриланс

Вопросы: "Як?/Как?"

  1. Как умер Сквидвард?
  2. Як вийти заміж?
  3. Як змінити постачальника газу?
  4. Как сыграла Украина?
  5. Як отримати сертифікат про вакцинацію?
  6. Как компактно собрать чемодан?
  7. Как получить 1000 грн за вакцинацию?
  8. Як оновити Дію?
  9. Як зареєструватися в Дія?
  10. Как похудеть за неделю?

Таков был 2021 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google.
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Топ комментарии
+51
В целом по палате картина прежняя - большинство имбицилы.
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07.12.2021 16:37
+26
а потім дивуємось чому такі шлемазали як зеленський перемагають на виборах
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07.12.2021 16:37
+22
а зеля - лох? Где? Что за фальсификации?
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07.12.2021 16:37
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Правила форума Совет форумчан
а зеля - лох? Где? Что за фальсификации?
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07.12.2021 16:37 Ответить
а де порохоботи додіки ще не вимерли як динозаври?
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07.12.2021 17:49 Ответить
Если Б-г уничтожил динозавров, но пощадил порохоботов, можешь себе представить, что он приготовил зебобам. Мои несоболезнования.
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07.12.2021 17:56 Ответить
зебоб твой папка клоун
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08.12.2021 11:38 Ответить
А где *************? На швабрах сидят?
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07.12.2021 18:38 Ответить
Та нашо таке шукать !
І так відомо.
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08.12.2021 03:19 Ответить
В целом по палате картина прежняя - большинство имбицилы.
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07.12.2021 16:37 Ответить
цe молодь
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07.12.2021 16:40 Ответить
Молодежь знать не знает, кто такой Гаркалин и Меньшов.
Если молодежь смотрит "Мента с рублевки" и "Папик", то наша точно уже песенка спета потерянное поколение.
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07.12.2021 16:43 Ответить
дивлячись чи гугл дамбас як на Украiну дивиться. а самe звiдти можуть лазити за знаннями для нових рeалiй життя
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07.12.2021 16:47 Ответить
Здесь замкнутый круг, смотрят то, что предлагают, а предлагают то, что популярно. Я тут недавно на ютуб с нового свежеустановленного компа зашел, и ужаснулся. Засилие низкопробного кацапского контента на первых пару страницах (а обычно ниже никто и не спускается). И это статический киевстаровский IP адрес, трудно заподозрить, что, мол, смешиваются интересы пользователей с разных стран.
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07.12.2021 16:50 Ответить
Беглый опрос среди моих детей, а они пока совсем не старые, показывает, что это их тоже, как и меня, абсолютно не интересует. У одного в топе, что они искали в интернете, был котлин, а вторую интересует литература. Так что такое обобщение сильно упрощенное.
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07.12.2021 16:45 Ответить
Майбутнє. Це ще страшніше.
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07.12.2021 16:58 Ответить
Это точно, и главное таблетки от этого нет
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07.12.2021 18:41 Ответить
Есть. Заодно от перенаселения бесполезным шлаком помогает.
Но в 21-м веке так не принято.
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07.12.2021 19:03 Ответить
а потім дивуємось чому такі шлемазали як зеленський перемагають на виборах
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07.12.2021 16:37 Ответить
А кто отвечает за Украину в Гугле ? Есть ли офис в Украине ?
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07.12.2021 16:39 Ответить
Есть, но нам это не поможет.
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07.12.2021 16:40 Ответить
є. з минулого року. гугл тобi в нижню пiвкулю.
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07.12.2021 16:43 Ответить
10 вересня, 2021,

"В Україні діє представництво, яке займається роботою з рекламодавцями, що працюють на українському ринку. Інші ж питання сьогодні вирішують офіси в інших країнах, але не український самостійно. Наприклад, у варшавському займаються розвитком хмарних сервісів. У Цюріху - штучним інтелектом. Центральний офіс підтримки розташований у Дубліні, а в Ізраїлі - геотехнології. Україною також займаються люди з німецького та чеського офісу."
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07.12.2021 17:03 Ответить
" Редакторськими добірками YouTube Music для українських користувачів керують з московського офісу. Модератори обирають, який артист буде на головній сторінці день, а який тиждень, а хто не буде жодної години. Модератори ведуть фізичний діалог з артистами. Модератори вибирають «народження зірки». Російські співробітники вибирають російський контент, що впливає на зміст добірок для українців. Ви не знайдете схожої ситуації у, наприклад, Франції, коли б так потужно пропонували німецьких артистів з перевагою над французькими. Така ситуація неприпустима, враховуючи, що Росія є країною-агресором."
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07.12.2021 17:05 Ответить
Сто баллов. Вот для этого ответа я вопрос и задала . Понимает ли реально власть , что хвастать нечем - они НЕ ДОРАБАТЫВАЮТ с крупными мировыми компаниями
И Фёдоров должен форсировать этот момент
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07.12.2021 17:13 Ответить
Я, наверно не украинец

Ничего из вышеперечисленного меня не интересовало, не интересует и вряд ли когда-нибудь заинтересует. (Тут должно быть стариковское брюзжание про то, что вот с этими людьми мне ещё и жить в одной стране)
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07.12.2021 16:39 Ответить
це точно шо ні. малорос напевно.
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07.12.2021 16:50 Ответить
Малороси - це в першу чергу ті, на кому побудували цю статистику гугла.
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07.12.2021 16:55 Ответить
Напевно так. Бо справжні українці дивляться "Міліціонер з Рубльовки". А я не можу, починаю блювати.
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07.12.2021 16:57 Ответить
Сумно.
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07.12.2021 16:40 Ответить
И кого-то еще удивляет почему зелебоба президент???
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07.12.2021 16:41 Ответить
Не трогайте бубочку, он сейчас думает как в глаз ***** посмотреть, переживает бедняга
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07.12.2021 18:40 Ответить
Покупка року - сертифікат про вакцинацію.

Які ще питання....
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07.12.2021 16:46 Ответить
ЛохДаун....
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07.12.2021 16:51 Ответить
Страна 73% идиотов во всей красе.
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07.12.2021 16:47 Ответить
поправка
смотрят развлекуху "ни о чем и какая разница" что бы не нервировать себя - это не значит что все ватаны без мозгов и гордости..

Я вот тоже к примеру не смотрю фильмы на реальных событиях рузьке-украинской войны.. - потому что тяжело становится на сердце..
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07.12.2021 16:51 Ответить
Російський режисер і актор Володимир Меньшов передав російському письменнику Захару Прилєпіну, що воює на боці російських окупантів, мільйон на потреби бойовиків !
Для яких йолопів це втрата !?
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07.12.2021 16:49 Ответить
е..аный карась кальмар!
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07.12.2021 16:49 Ответить
глянув того кальмара, перші пігодини. Може воно й нічо але оці плоскі, однакові, морди героїв не надихнули. Навєрно я расіст.
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07.12.2021 16:59 Ответить
Мені товариш порекомендував послухать аудіокнигу "Дневник Домового" Сказав - "Обхохочешься!"
Знайшов Включив Через хвилин п"ятнадцять захропів!
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07.12.2021 18:45 Ответить
А реально якась фігня) - шо за пєвіца Максім? - тільки гуглом знайшов шо воно за звізда
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07.12.2021 16:51 Ответить
Меня другое интересует: где моргенчлен и инстасобака
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07.12.2021 16:54 Ответить
Мабуть, 11-е та 12-е місця. На всіх дебілів десяти позицій не вистачає.
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07.12.2021 16:56 Ответить
В айтюнсі.Є ще така виконавиця,як Клава Кока,теж набирає популярності в українців.
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07.12.2021 17:07 Ответить
Поблював...
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07.12.2021 18:28 Ответить
Це зараз в 20 літніх дуже популярна.Можна ще подивитися топ 100 пісеньок в айтюнсі.Все москальський реп.Там навіть українських виконавців праутично немає.До речі,дівчата більше слухають москальського лайна.Це мої спостереження.Всі ті репери чи співаки,співають про чуства. Дівчатам таке подобається.
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07.12.2021 18:35 Ответить
Та я загуглив і подивися. Кажу ж- поблював....
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07.12.2021 18:39 Ответить
А племінники- 24 і 17- торчать від Монгерштейна.
Я, коли комп їм ремонтував, все те лайно почистив.
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07.12.2021 18:49 Ответить
Музика,фільми,відео і тд. формує свідомість.
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07.12.2021 19:03 Ответить
😂
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07.12.2021 19:17 Ответить
Так ти тих дівчат переорієнтовуй !
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08.12.2021 03:22 Ответить
>шо за пєвіца Максім? - тільки гуглом знайшов

вот так и другие ищут, и запрос попадает в топ )
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07.12.2021 18:48 Ответить
З 10 запитів лише 1 українською і ще один під питанням. Нехай буде 2. Решта 8 від малоросів, які досі не відстрілюють в якій країні живуть.
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07.12.2021 16:53 Ответить
Ахах. Как похудеть за неделю? - перед Новым Годом наверное самый популярный запрос.
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07.12.2021 17:01 Ответить
Нашла диету. Супер! Нужно есть раз в день. Кефир. Вилкой…
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07.12.2021 18:42 Ответить
Сиджу на двух дієтах. Однією не наїдаюся.
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07.12.2021 19:16 Ответить
Встав в три часа ночи, чтобы сходить в туалет, на кухне застал жену, сидящую на диете.

Мне кажется, что жена моя стала тараканом.
- Вот тебе заявочки… Как же?
- Ну, она мне все в уши поет, что на диете жесткой сидит, а сама по ночам швыркается по кухне от холодильника до кухонного стола. А, когда свет врубаю - вообще, по углам щимится.
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07.12.2021 19:33 Ответить
Мікрохвильовка зазвичай видає по ночах тих, хто сидить на дієті.
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07.12.2021 19:52 Ответить
У нас такої "проблеми" у сім"ях немає!
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07.12.2021 19:56 Ответить
У нас теж! Це анєхдот.
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07.12.2021 20:18 Ответить
В аптеке:
- Дайте мне таблеток от лишнего веса!
- Что Вы, девушка, вы же сегодня купили уже 10 пачек!
- Ну не наелась я.
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07.12.2021 20:25 Ответить
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07.12.2021 21:02 Ответить
Жена утром:
- Дорогой, сделай мне пожалуйста бутербродик, только ма-а-а-а-аленький.
- Сделаю какой получится.... сама обгрызешь до нужных размеров.
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07.12.2021 20:28 Ответить
Форумчани чимось здивовані.Подивіться,найпопулярніші треки в айтюнс українців.Там в топі москальський реп,реально практично все реп.То про що можна казати?
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07.12.2021 17:05 Ответить
А де серіал «Чому жінки вбивають»? Це ж бімба, а не серіал.

Українці все більше відділяються від мордора і судячи з запитів десь половина малоросів, яким ще й досі цікаво що там у кацапів. Мені взагалі не цікаво, тому мене реально бісить, коли тут ольгинські постійно роблять вкиди новин з кацапії. Я їх спамлю і вас запрошую.
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07.12.2021 17:21 Ответить
Зверніть увагу, якою мовою запити.
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07.12.2021 17:41 Ответить
Як голосують, такі і запити.
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07.12.2021 18:07 Ответить
Ковидникого и не колышет..
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07.12.2021 18:14 Ответить
у пацаков 1 место порнхаб.. православненько так
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07.12.2021 18:16 Ответить
Я не знайшов "репериню світового масштабу" - "Альону Альону" ! (Останнім часом цей "мішок сала" почали посилено перти в рекламних "відосиках") Як моя дружина висловилася "Свиня на роліках"!
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07.12.2021 18:39 Ответить
"...анімації "Бос молокосос 2" ..."

Це "Голобородько-2" чи що?
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07.12.2021 18:43 Ответить
Даже не знал что Сквидвард умер.Капец.
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07.12.2021 18:58 Ответить
Если в военной сфере это называется "обезьяна с гранатой", то здесь - обезьяны с компьтером...
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07.12.2021 19:02 Ответить
Это не об отзывах, а о запросах...
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07.12.2021 19:04 Ответить
В уходящем году украинцы хотели узнать, что такое 🅰🅱🅾🅱🅰 Источник: https://censor.net/ru/n3303844

Блин, тоже полез искать
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07.12.2021 19:16 Ответить
у персонах нема запросу на Криголама...Це ганьба та зрада! Здесь явно маячат длинные руки Зели...
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07.12.2021 19:26 Ответить
зЕбилятина, новость про запросы в гугл, а у тебя "Криголам" на уме какое же ты конченое
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07.12.2021 19:31 Ответить
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07.12.2021 19:28 Ответить
Таке враження, що я не живу в цій вічносовковій країні...
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07.12.2021 19:39 Ответить
Хоть бы кто-то спросил у гугла:
"Как не болеть?","Как нормально жить?", "Как поумнеть?"
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07.12.2021 20:39 Ответить
Останнє питання - нє.

Більшість завжди вважає себе дуже мудрою, такою, що не потребує додаткових знань, але має відповіді на всі питання та готова роздавати поради.
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08.12.2021 03:28 Ответить
Що за маячня
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08.12.2021 11:08 Ответить
нормально. на расслабоне.
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07.12.2021 20:39 Ответить
Стерненко в Топ-4, не все потеряно
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07.12.2021 21:01 Ответить
А Вам Google самое главное не сказал. С 2022 он будет снимать за вход в него помимо оплаты за интернет?
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07.12.2021 21:02 Ответить
Усик, Навальный, Меньшов грёбаный стыд
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07.12.2021 21:47 Ответить
Поэтому и политики пришли к власти такие же на обещаниях этих самых пресловутых: "хлеба и зрелищ"
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08.12.2021 08:53 Ответить
 
 