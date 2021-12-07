Google назвал самые популярные топ-запросы 2021 года в Украине
Новости Цензор.НЕТ Общество
Компания Google в конце года традиционно представила итоговый рейтинг популярнейших запросов украинских пользователей.
Самым популярным поисковым запросом 2021 года у Google Украина стал Евро 2020, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальный Блог - Google Украина
На втором месте громкий сериал "Игра в кальмаре". Кроме того, в первую десятку вошли запросы "Холостяк 2021", "Классрум", украинцы также интересовались спортивными событиями и конкурсом "Евровидение 2021".
В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, политике Алексее Навальном и певице МакSим. Из людей, покинувших нас в 2021 году, больше всего запросов было о Принце Филиппе, Владимире Меньшове и французском актере Жан-Поле Бельмондо.
В категории "Фильмы" в 2021 году украинцев больше всего интересовал новый фильм из вселенной Marvel "Веном 2". Также в первой десятке продолжения популярных фильмов по комиксам: "Отряд самоубийц 2", "Лига справедливости Зака Снайдера"; анимации "Бос молокосос 2" и "Душа", а также космическая фантастика "Дюна".
В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер "Игра в кальмара", а из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк".
"Покупкой года" в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит, кроме того, украинцы интересовались, где купить билет на поезд, iPhone 13, пропуск на транспорт в Киеве и сертификат о вакцинации, а также биткоин и витамин D.
В 2021 году пользователи традиционно задавали разные вопросы. В уходящем году украинцы хотели узнать, что такое 🅰🅱🅾🅱🅰, симпл димпл и клабхаус. Кроме того, пытались выяснить, как умер Сквидвард, как изменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, как получить сертификат о вакцинации и 1000 гривен за вакцинацию, а также как зарегистрироваться и как обновить программу "Дія".
Полностью список самых популярных запросов 2021 года в Украине выглядит следующим образом (запросы приведены на языке оригинала в категориях "Самые популярные запросы", "ТВ-шоу" и вопросы):
Самые популярные запросы:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
Персона:
- Александр Усик
- Алексей Навальный
- МакSим
- Сергей Стерненко
- Адель Асанти
- Алек Болдвин
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрей Ярмоленко
Потери:
- Принц Филипп
- Владимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорий Чапкис
- Антон Поляков
- Александр Шаляпин
- Андрей Мягков
- Саид Губденский
- Петр Мамонов
- Валерий Гаркалин
Фільм:
- Веном 2
- Отряд самоубийц 2
- Круелла
- Гнев человеческий
- Красное сообщение
- Лига справедливости Зака Снайдера
- После 3
- Босс молокосос 2
- Дюна
- Душа
Серіал:
- Игра в кальмара
- Джинни и Джорджия
- Жуки 2 сезон
- Постукай в мою дверь
- Отпуск
- Атака титанов
- Трудные подростки 3 сезон
- Бриджертоны
- Милиционер из Рублевки
- Папик 2 сезон
ТВ-шоу:
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Звезды в Африке
- Танці з зірками
Покупка:
- Поп-ит
- Билет на поезд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Пропуск на транспорт в Киеве
- Санки
- Сертификат о вакцинации
- PlayStation 5
- Биткоин
- Витамин D
Вопросы: "Що таке?/Что такое?"
- 🅰🅱🅾🅱🅰
- Симпл димпл
- Формалин
- Поп ит
- Локдаун
- Митинг
- Клабхаус
- Игра в кальмара
- Радужный поцелуй
- Фриланс
Вопросы: "Як?/Как?"
- Как умер Сквидвард?
- Як вийти заміж?
- Як змінити постачальника газу?
- Как сыграла Украина?
- Як отримати сертифікат про вакцинацію?
- Как компактно собрать чемодан?
- Как получить 1000 грн за вакцинацию?
- Як оновити Дію?
- Як зареєструватися в Дія?
- Как похудеть за неделю?
Таков был 2021 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google.
Пожалуйста, подождите...
І так відомо.
Если молодежь смотрит "Мента с рублевки" и "Папик", то наша точно уже песенка спета потерянное поколение.
Но в 21-м веке так не принято.
"В Україні діє представництво, яке займається роботою з рекламодавцями, що працюють на українському ринку. Інші ж питання сьогодні вирішують офіси в інших країнах, але не український самостійно. Наприклад, у варшавському займаються розвитком хмарних сервісів. У Цюріху - штучним інтелектом. Центральний офіс підтримки розташований у Дубліні, а в Ізраїлі - геотехнології. Україною також займаються люди з німецького та чеського офісу."
И Фёдоров должен форсировать этот момент
Ничего из вышеперечисленного меня не интересовало, не интересует и вряд ли когда-нибудь заинтересует. (Тут должно быть стариковское брюзжание про то, что вот с этими людьми мне ещё и жить в одной стране)
Які ще питання....
смотрят развлекуху "ни о чем и какая разница" что бы не нервировать себя - это не значит что все ватаны без мозгов и гордости..
Я вот тоже к примеру не смотрю фильмы на реальных событиях рузьке-украинской войны.. - потому что тяжело становится на сердце..
Для яких йолопів це втрата !?
караськальмар!
Знайшов Включив Через хвилин п"ятнадцять захропів!
Я, коли комп їм ремонтував, все те лайно почистив.
вот так и другие ищут, и запрос попадает в топ )
Мне кажется, что жена моя стала тараканом.
- Вот тебе заявочки… Как же?
- Ну, она мне все в уши поет, что на диете жесткой сидит, а сама по ночам швыркается по кухне от холодильника до кухонного стола. А, когда свет врубаю - вообще, по углам щимится.
- Дайте мне таблеток от лишнего веса!
- Что Вы, девушка, вы же сегодня купили уже 10 пачек!
- Ну не наелась я.
- Дорогой, сделай мне пожалуйста бутербродик, только ма-а-а-а-аленький.
- Сделаю какой получится.... сама обгрызешь до нужных размеров.
Українці все більше відділяються від мордора і судячи з запитів десь половина малоросів, яким ще й досі цікаво що там у кацапів. Мені взагалі не цікаво, тому мене реально бісить, коли тут ольгинські постійно роблять вкиди новин з кацапії. Я їх спамлю і вас запрошую.
Це "Голобородько-2" чи що?
Блин, тоже полез искать
"Как не болеть?","Как нормально жить?", "Как поумнеть?"
Більшість завжди вважає себе дуже мудрою, такою, що не потребує додаткових знань, але має відповіді на всі питання та готова роздавати поради.