УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15462 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
11 470 86
Google (113) інтернет (658) українці (2384)

Google назвав найпопулярніші топ-запити 2021 року в Україні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Google назвав найпопулярніші топ-запити 2021 року в Україні

Компанія Google наприкінці року традиційно представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів.

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став "Евро 2020", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Oфіційний Блоґ - Google Україна

На другому місці гучний серіал "Гра в кальмара". Крім того, до першої десятки увійшли запити "Холостяк 2021", "Классрум", українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом "Євробачення 2021".

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального, та співачку МакSим. З людей, які покинули нас у 2021 році, найбільше запитів було про Принца Філіпа, Володимира Меньшова та французького актора Жан-Поля Бельмондо.

У категорії "Фільми" у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel "Веном 2". Також у першій десятці продовження популярних фільмів за коміксами: "Загін самогубців 2", "Ліга справедливості Зака ​​Снайдера"; анімації "Бос молокосос 2" і "Душа", а також космічна фантастика "Дюна".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Google назвав 10 найпопулярніших серед українців YouTube-роликів: Палац Путіна, Що було далі?, вДудь. ВIДЕО

У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер "Гра в кальмара", а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк".

"Покупкою року" в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт, крім того українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.

У 2021 році користувачі традиційно ставили різні питання. У році, що минає, українці хотіли дізнатися, що таке 🅰🅱🅾🅱🅰, симпл димпл і клабхаус. Крім того, намагалися з'ясувати як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, як отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за вакцинацію, а також як зареєструватися та як оновити програму "Дія".

Також дивіться: Хочемо, щоб з'явилися окремі представництва Google і YouTube в Україні, - Федоров. ВIДЕО

Повністю список найпопулярніших запитів 2021 року в Україні має такий вигляд (запити наведені мовою оригіналу в категоріях "Найпопулярніші запити", "ТВ-шоу" та питання):

Найпопулярніші запити:

  1. Евро 2020
  2. Игра в кальмара
  3. Холостяк 2021
  4. Классрум
  5. Украина Англия
  6. Усик Джошуа
  7. Евровидение 2021
  8. Украина Швеция
  9. Олимпиада 2021
  10. Вступ 2021

Персона:

  1. Олександр Усик
  2. Олексій Навальний
  3. МакSим
  4. Сергій Стерненко
  5. Адель Асанті
  6. Алек Болдвін
  7. Жан Беленюк
  8. Джо Байден
  9. Злата Огневич
  10. Андрій Ярмоленко

Втрати:

  1. Принц Філіп
  2. Володимир Меньшов
  3. Жан-Поль Бельмондо
  4. Григорій Чапкіс
  5. Антон Поляков
  6. Олександр Шаляпін
  7. Андрій М’ягков
  8. Саїд Губденський
  9. Петро Мамонов
  10. Валерій Гаркалін

Фільм:

  1. Веном 2
  2. Загін самогубців 2
  3. Круелла
  4. Гнів людський
  5. Червоне повідомлення
  6. Ліга справедливості Зака Снайдера
  7. Після 3
  8. Бос молокосос 2
  9. Дюна
  10. Душа

Серіал:

  1. Гра в кальмара
  2. Джинні й Джорджія
  3. Жуки 2 сезон
  4. Постукай в мої двері
  5. Відпустка
  6. Атака титанів
  7. Важкі підлітки 3 сезон
  8. Бріджертони
  9. Міліціонер з Рубльовки
  10. Папік 2 сезон

ТВ-шоу:

  1. Холостяк 2021
  2. Євробачення 2021
  3. Холостячка 2
  4. Пацанки 6 сезон
  5. Игра на ТНТ
  6. Оскар 2021
  7. Маска
  8. Супербабуся
  9. Звезды в Африке
  10. Танці з зірками

Покупка:

  1. Поп-іт
  2. Квиток на поїзд
  3. iPhone 13
  4. Симпл-димпл
  5. Перепуска на транспорт у Києві
  6. Санки
  7. Сертифікат про вакцинацію
  8. PlayStation 5
  9. Біткоїн
  10. Вітамін D

Питання: "Що таке?/Что такое?"

  1. 🅰🅱🅾🅱🅰
  2. Симпл димпл
  3. Формалин
  4. Поп ит
  5. Локдаун
  6. Митинг
  7. Клабхаус
  8. Игра в кальмара
  9. Радужный поцелуй
  10. Фриланс

Питання: "Як?/Как?"

  1. Как умер Сквидвард?
  2. Як вийти заміж?
  3. Як змінити постачальника газу?
  4. Как сыграла Украина?
  5. Як отримати сертифікат про вакцинацію?
  6. Как компактно собрать чемодан?
  7. Как получить 1000 грн за вакцинацию?
  8. Як оновити Дію?
  9. Як зареєструватися в Дія?
  10. Как похудеть за неделю?

Таким був 2021 рік очима українських користувачів пошукової системи Google.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+51
В целом по палате картина прежняя - большинство имбицилы.
показати весь коментар
07.12.2021 16:37
+26
а потім дивуємось чому такі шлемазали як зеленський перемагають на виборах
показати весь коментар
07.12.2021 16:37
+22
а зеля - лох? Где? Что за фальсификации?
показати весь коментар
07.12.2021 16:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а зеля - лох? Где? Что за фальсификации?
показати весь коментар
07.12.2021 16:37 Відповісти
а де порохоботи додіки ще не вимерли як динозаври?
показати весь коментар
07.12.2021 17:49 Відповісти
Если Б-г уничтожил динозавров, но пощадил порохоботов, можешь себе представить, что он приготовил зебобам. Мои несоболезнования.
показати весь коментар
07.12.2021 17:56 Відповісти
зебоб твой папка клоун
показати весь коментар
08.12.2021 11:38 Відповісти
А где *************? На швабрах сидят?
показати весь коментар
07.12.2021 18:38 Відповісти
Та нашо таке шукать !
І так відомо.
показати весь коментар
08.12.2021 03:19 Відповісти
В целом по палате картина прежняя - большинство имбицилы.
показати весь коментар
07.12.2021 16:37 Відповісти
цe молодь
показати весь коментар
07.12.2021 16:40 Відповісти
Молодежь знать не знает, кто такой Гаркалин и Меньшов.
Если молодежь смотрит "Мента с рублевки" и "Папик", то наша точно уже песенка спета потерянное поколение.
показати весь коментар
07.12.2021 16:43 Відповісти
дивлячись чи гугл дамбас як на Украiну дивиться. а самe звiдти можуть лазити за знаннями для нових рeалiй життя
показати весь коментар
07.12.2021 16:47 Відповісти
Здесь замкнутый круг, смотрят то, что предлагают, а предлагают то, что популярно. Я тут недавно на ютуб с нового свежеустановленного компа зашел, и ужаснулся. Засилие низкопробного кацапского контента на первых пару страницах (а обычно ниже никто и не спускается). И это статический киевстаровский IP адрес, трудно заподозрить, что, мол, смешиваются интересы пользователей с разных стран.
показати весь коментар
07.12.2021 16:50 Відповісти
Беглый опрос среди моих детей, а они пока совсем не старые, показывает, что это их тоже, как и меня, абсолютно не интересует. У одного в топе, что они искали в интернете, был котлин, а вторую интересует литература. Так что такое обобщение сильно упрощенное.
показати весь коментар
07.12.2021 16:45 Відповісти
Майбутнє. Це ще страшніше.
показати весь коментар
07.12.2021 16:58 Відповісти
Это точно, и главное таблетки от этого нет
показати весь коментар
07.12.2021 18:41 Відповісти
Есть. Заодно от перенаселения бесполезным шлаком помогает.
Но в 21-м веке так не принято.
показати весь коментар
07.12.2021 19:03 Відповісти
а потім дивуємось чому такі шлемазали як зеленський перемагають на виборах
показати весь коментар
07.12.2021 16:37 Відповісти
А кто отвечает за Украину в Гугле ? Есть ли офис в Украине ?
показати весь коментар
07.12.2021 16:39 Відповісти
Есть, но нам это не поможет.
показати весь коментар
07.12.2021 16:40 Відповісти
є. з минулого року. гугл тобi в нижню пiвкулю.
показати весь коментар
07.12.2021 16:43 Відповісти
10 вересня, 2021,

"В Україні діє представництво, яке займається роботою з рекламодавцями, що працюють на українському ринку. Інші ж питання сьогодні вирішують офіси в інших країнах, але не український самостійно. Наприклад, у варшавському займаються розвитком хмарних сервісів. У Цюріху - штучним інтелектом. Центральний офіс підтримки розташований у Дубліні, а в Ізраїлі - геотехнології. Україною також займаються люди з німецького та чеського офісу."
показати весь коментар
07.12.2021 17:03 Відповісти
" Редакторськими добірками YouTube Music для українських користувачів керують з московського офісу. Модератори обирають, який артист буде на головній сторінці день, а який тиждень, а хто не буде жодної години. Модератори ведуть фізичний діалог з артистами. Модератори вибирають «народження зірки». Російські співробітники вибирають російський контент, що впливає на зміст добірок для українців. Ви не знайдете схожої ситуації у, наприклад, Франції, коли б так потужно пропонували німецьких артистів з перевагою над французькими. Така ситуація неприпустима, враховуючи, що Росія є країною-агресором."
показати весь коментар
07.12.2021 17:05 Відповісти
Сто баллов. Вот для этого ответа я вопрос и задала . Понимает ли реально власть , что хвастать нечем - они НЕ ДОРАБАТЫВАЮТ с крупными мировыми компаниями
И Фёдоров должен форсировать этот момент
показати весь коментар
07.12.2021 17:13 Відповісти
Я, наверно не украинец

Ничего из вышеперечисленного меня не интересовало, не интересует и вряд ли когда-нибудь заинтересует. (Тут должно быть стариковское брюзжание про то, что вот с этими людьми мне ещё и жить в одной стране)
показати весь коментар
07.12.2021 16:39 Відповісти
це точно шо ні. малорос напевно.
показати весь коментар
07.12.2021 16:50 Відповісти
Малороси - це в першу чергу ті, на кому побудували цю статистику гугла.
показати весь коментар
07.12.2021 16:55 Відповісти
Напевно так. Бо справжні українці дивляться "Міліціонер з Рубльовки". А я не можу, починаю блювати.
показати весь коментар
07.12.2021 16:57 Відповісти
Сумно.
показати весь коментар
07.12.2021 16:40 Відповісти
И кого-то еще удивляет почему зелебоба президент???
показати весь коментар
07.12.2021 16:41 Відповісти
Не трогайте бубочку, он сейчас думает как в глаз ***** посмотреть, переживает бедняга
показати весь коментар
07.12.2021 18:40 Відповісти
Покупка року - сертифікат про вакцинацію.

Які ще питання....
показати весь коментар
07.12.2021 16:46 Відповісти
ЛохДаун....
показати весь коментар
07.12.2021 16:51 Відповісти
Страна 73% идиотов во всей красе.
показати весь коментар
07.12.2021 16:47 Відповісти
поправка
смотрят развлекуху "ни о чем и какая разница" что бы не нервировать себя - это не значит что все ватаны без мозгов и гордости..

Я вот тоже к примеру не смотрю фильмы на реальных событиях рузьке-украинской войны.. - потому что тяжело становится на сердце..
показати весь коментар
07.12.2021 16:51 Відповісти
Російський режисер і актор Володимир Меньшов передав російському письменнику Захару Прилєпіну, що воює на боці російських окупантів, мільйон на потреби бойовиків !
Для яких йолопів це втрата !?
показати весь коментар
07.12.2021 16:49 Відповісти
е..аный карась кальмар!
показати весь коментар
07.12.2021 16:49 Відповісти
глянув того кальмара, перші пігодини. Може воно й нічо але оці плоскі, однакові, морди героїв не надихнули. Навєрно я расіст.
показати весь коментар
07.12.2021 16:59 Відповісти
Мені товариш порекомендував послухать аудіокнигу "Дневник Домового" Сказав - "Обхохочешься!"
Знайшов Включив Через хвилин п"ятнадцять захропів!
показати весь коментар
07.12.2021 18:45 Відповісти
А реально якась фігня) - шо за пєвіца Максім? - тільки гуглом знайшов шо воно за звізда
показати весь коментар
07.12.2021 16:51 Відповісти
Меня другое интересует: где моргенчлен и инстасобака
показати весь коментар
07.12.2021 16:54 Відповісти
Мабуть, 11-е та 12-е місця. На всіх дебілів десяти позицій не вистачає.
показати весь коментар
07.12.2021 16:56 Відповісти
В айтюнсі.Є ще така виконавиця,як Клава Кока,теж набирає популярності в українців.
показати весь коментар
07.12.2021 17:07 Відповісти
Поблював...
показати весь коментар
07.12.2021 18:28 Відповісти
Це зараз в 20 літніх дуже популярна.Можна ще подивитися топ 100 пісеньок в айтюнсі.Все москальський реп.Там навіть українських виконавців праутично немає.До речі,дівчата більше слухають москальського лайна.Це мої спостереження.Всі ті репери чи співаки,співають про чуства. Дівчатам таке подобається.
показати весь коментар
07.12.2021 18:35 Відповісти
Та я загуглив і подивися. Кажу ж- поблював....
показати весь коментар
07.12.2021 18:39 Відповісти
А племінники- 24 і 17- торчать від Монгерштейна.
Я, коли комп їм ремонтував, все те лайно почистив.
показати весь коментар
07.12.2021 18:49 Відповісти
Музика,фільми,відео і тд. формує свідомість.
показати весь коментар
07.12.2021 19:03 Відповісти
😂
показати весь коментар
07.12.2021 19:17 Відповісти
Так ти тих дівчат переорієнтовуй !
показати весь коментар
08.12.2021 03:22 Відповісти
>шо за пєвіца Максім? - тільки гуглом знайшов

вот так и другие ищут, и запрос попадает в топ )
показати весь коментар
07.12.2021 18:48 Відповісти
З 10 запитів лише 1 українською і ще один під питанням. Нехай буде 2. Решта 8 від малоросів, які досі не відстрілюють в якій країні живуть.
показати весь коментар
07.12.2021 16:53 Відповісти
Ахах. Как похудеть за неделю? - перед Новым Годом наверное самый популярный запрос.
показати весь коментар
07.12.2021 17:01 Відповісти
Нашла диету. Супер! Нужно есть раз в день. Кефир. Вилкой…
показати весь коментар
07.12.2021 18:42 Відповісти
Сиджу на двух дієтах. Однією не наїдаюся.
показати весь коментар
07.12.2021 19:16 Відповісти
Встав в три часа ночи, чтобы сходить в туалет, на кухне застал жену, сидящую на диете.

Мне кажется, что жена моя стала тараканом.
- Вот тебе заявочки… Как же?
- Ну, она мне все в уши поет, что на диете жесткой сидит, а сама по ночам швыркается по кухне от холодильника до кухонного стола. А, когда свет врубаю - вообще, по углам щимится.
показати весь коментар
07.12.2021 19:33 Відповісти
Мікрохвильовка зазвичай видає по ночах тих, хто сидить на дієті.
показати весь коментар
07.12.2021 19:52 Відповісти
У нас такої "проблеми" у сім"ях немає!
показати весь коментар
07.12.2021 19:56 Відповісти
У нас теж! Це анєхдот.
показати весь коментар
07.12.2021 20:18 Відповісти
В аптеке:
- Дайте мне таблеток от лишнего веса!
- Что Вы, девушка, вы же сегодня купили уже 10 пачек!
- Ну не наелась я.
показати весь коментар
07.12.2021 20:25 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2021 21:02 Відповісти
Жена утром:
- Дорогой, сделай мне пожалуйста бутербродик, только ма-а-а-а-аленький.
- Сделаю какой получится.... сама обгрызешь до нужных размеров.
показати весь коментар
07.12.2021 20:28 Відповісти
Форумчани чимось здивовані.Подивіться,найпопулярніші треки в айтюнс українців.Там в топі москальський реп,реально практично все реп.То про що можна казати?
показати весь коментар
07.12.2021 17:05 Відповісти
А де серіал «Чому жінки вбивають»? Це ж бімба, а не серіал.

Українці все більше відділяються від мордора і судячи з запитів десь половина малоросів, яким ще й досі цікаво що там у кацапів. Мені взагалі не цікаво, тому мене реально бісить, коли тут ольгинські постійно роблять вкиди новин з кацапії. Я їх спамлю і вас запрошую.
показати весь коментар
07.12.2021 17:21 Відповісти
Зверніть увагу, якою мовою запити.
показати весь коментар
07.12.2021 17:41 Відповісти
Як голосують, такі і запити.
показати весь коментар
07.12.2021 18:07 Відповісти
Ковидникого и не колышет..
показати весь коментар
07.12.2021 18:14 Відповісти
у пацаков 1 место порнхаб.. православненько так
показати весь коментар
07.12.2021 18:16 Відповісти
Я не знайшов "репериню світового масштабу" - "Альону Альону" ! (Останнім часом цей "мішок сала" почали посилено перти в рекламних "відосиках") Як моя дружина висловилася "Свиня на роліках"!
показати весь коментар
07.12.2021 18:39 Відповісти
"...анімації "Бос молокосос 2" ..."

Це "Голобородько-2" чи що?
показати весь коментар
07.12.2021 18:43 Відповісти
Даже не знал что Сквидвард умер.Капец.
показати весь коментар
07.12.2021 18:58 Відповісти
Если в военной сфере это называется "обезьяна с гранатой", то здесь - обезьяны с компьтером...
показати весь коментар
07.12.2021 19:02 Відповісти
Это не об отзывах, а о запросах...
показати весь коментар
07.12.2021 19:04 Відповісти
В уходящем году украинцы хотели узнать, что такое 🅰🅱🅾🅱🅰 Источник: https://censor.net/ru/n3303844

Блин, тоже полез искать
показати весь коментар
07.12.2021 19:16 Відповісти
у персонах нема запросу на Криголама...Це ганьба та зрада! Здесь явно маячат длинные руки Зели...
показати весь коментар
07.12.2021 19:26 Відповісти
зЕбилятина, новость про запросы в гугл, а у тебя "Криголам" на уме какое же ты конченое
показати весь коментар
07.12.2021 19:31 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2021 19:28 Відповісти
Таке враження, що я не живу в цій вічносовковій країні...
показати весь коментар
07.12.2021 19:39 Відповісти
Хоть бы кто-то спросил у гугла:
"Как не болеть?","Как нормально жить?", "Как поумнеть?"
показати весь коментар
07.12.2021 20:39 Відповісти
Останнє питання - нє.

Більшість завжди вважає себе дуже мудрою, такою, що не потребує додаткових знань, але має відповіді на всі питання та готова роздавати поради.
показати весь коментар
08.12.2021 03:28 Відповісти
Що за маячня
показати весь коментар
08.12.2021 11:08 Відповісти
нормально. на расслабоне.
показати весь коментар
07.12.2021 20:39 Відповісти
Стерненко в Топ-4, не все потеряно
показати весь коментар
07.12.2021 21:01 Відповісти
А Вам Google самое главное не сказал. С 2022 он будет снимать за вход в него помимо оплаты за интернет?
показати весь коментар
07.12.2021 21:02 Відповісти
Усик, Навальный, Меньшов грёбаный стыд
показати весь коментар
07.12.2021 21:47 Відповісти
Поэтому и политики пришли к власти такие же на обещаниях этих самых пресловутых: "хлеба и зрелищ"
показати весь коментар
08.12.2021 08:53 Відповісти
 
 