Google назвав найпопулярніші топ-запити 2021 року в Україні
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Компанія Google наприкінці року традиційно представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів.
Найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став "Евро 2020", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Oфіційний Блоґ - Google Україна
На другому місці гучний серіал "Гра в кальмара". Крім того, до першої десятки увійшли запити "Холостяк 2021", "Классрум", українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом "Євробачення 2021".
У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального, та співачку МакSим. З людей, які покинули нас у 2021 році, найбільше запитів було про Принца Філіпа, Володимира Меньшова та французького актора Жан-Поля Бельмондо.
У категорії "Фільми" у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel "Веном 2". Також у першій десятці продовження популярних фільмів за коміксами: "Загін самогубців 2", "Ліга справедливості Зака Снайдера"; анімації "Бос молокосос 2" і "Душа", а також космічна фантастика "Дюна".
У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер "Гра в кальмара", а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк".
"Покупкою року" в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт, крім того українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.
У 2021 році користувачі традиційно ставили різні питання. У році, що минає, українці хотіли дізнатися, що таке 🅰🅱🅾🅱🅰, симпл димпл і клабхаус. Крім того, намагалися з'ясувати як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, як отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за вакцинацію, а також як зареєструватися та як оновити програму "Дія".
Повністю список найпопулярніших запитів 2021 року в Україні має такий вигляд (запити наведені мовою оригіналу в категоріях "Найпопулярніші запити", "ТВ-шоу" та питання):
Найпопулярніші запити:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
Персона:
- Олександр Усик
- Олексій Навальний
- МакSим
- Сергій Стерненко
- Адель Асанті
- Алек Болдвін
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрій Ярмоленко
Втрати:
- Принц Філіп
- Володимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорій Чапкіс
- Антон Поляков
- Олександр Шаляпін
- Андрій М’ягков
- Саїд Губденський
- Петро Мамонов
- Валерій Гаркалін
Фільм:
- Веном 2
- Загін самогубців 2
- Круелла
- Гнів людський
- Червоне повідомлення
- Ліга справедливості Зака Снайдера
- Після 3
- Бос молокосос 2
- Дюна
- Душа
Серіал:
- Гра в кальмара
- Джинні й Джорджія
- Жуки 2 сезон
- Постукай в мої двері
- Відпустка
- Атака титанів
- Важкі підлітки 3 сезон
- Бріджертони
- Міліціонер з Рубльовки
- Папік 2 сезон
ТВ-шоу:
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Звезды в Африке
- Танці з зірками
Покупка:
- Поп-іт
- Квиток на поїзд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Перепуска на транспорт у Києві
- Санки
- Сертифікат про вакцинацію
- PlayStation 5
- Біткоїн
- Вітамін D
Питання: "Що таке?/Что такое?"
- 🅰🅱🅾🅱🅰
- Симпл димпл
- Формалин
- Поп ит
- Локдаун
- Митинг
- Клабхаус
- Игра в кальмара
- Радужный поцелуй
- Фриланс
Питання: "Як?/Как?"
- Как умер Сквидвард?
- Як вийти заміж?
- Як змінити постачальника газу?
- Как сыграла Украина?
- Як отримати сертифікат про вакцинацію?
- Как компактно собрать чемодан?
- Как получить 1000 грн за вакцинацию?
- Як оновити Дію?
- Як зареєструватися в Дія?
- Как похудеть за неделю?
Таким був 2021 рік очима українських користувачів пошукової системи Google.
Будь ласка, зачекайте...
І так відомо.
Если молодежь смотрит "Мента с рублевки" и "Папик", то наша точно уже песенка спета потерянное поколение.
Но в 21-м веке так не принято.
"В Україні діє представництво, яке займається роботою з рекламодавцями, що працюють на українському ринку. Інші ж питання сьогодні вирішують офіси в інших країнах, але не український самостійно. Наприклад, у варшавському займаються розвитком хмарних сервісів. У Цюріху - штучним інтелектом. Центральний офіс підтримки розташований у Дубліні, а в Ізраїлі - геотехнології. Україною також займаються люди з німецького та чеського офісу."
И Фёдоров должен форсировать этот момент
Ничего из вышеперечисленного меня не интересовало, не интересует и вряд ли когда-нибудь заинтересует. (Тут должно быть стариковское брюзжание про то, что вот с этими людьми мне ещё и жить в одной стране)
Які ще питання....
смотрят развлекуху "ни о чем и какая разница" что бы не нервировать себя - это не значит что все ватаны без мозгов и гордости..
Я вот тоже к примеру не смотрю фильмы на реальных событиях рузьке-украинской войны.. - потому что тяжело становится на сердце..
Для яких йолопів це втрата !?
караськальмар!
Знайшов Включив Через хвилин п"ятнадцять захропів!
Я, коли комп їм ремонтував, все те лайно почистив.
вот так и другие ищут, и запрос попадает в топ )
Мне кажется, что жена моя стала тараканом.
- Вот тебе заявочки… Как же?
- Ну, она мне все в уши поет, что на диете жесткой сидит, а сама по ночам швыркается по кухне от холодильника до кухонного стола. А, когда свет врубаю - вообще, по углам щимится.
- Дайте мне таблеток от лишнего веса!
- Что Вы, девушка, вы же сегодня купили уже 10 пачек!
- Ну не наелась я.
- Дорогой, сделай мне пожалуйста бутербродик, только ма-а-а-а-аленький.
- Сделаю какой получится.... сама обгрызешь до нужных размеров.
Українці все більше відділяються від мордора і судячи з запитів десь половина малоросів, яким ще й досі цікаво що там у кацапів. Мені взагалі не цікаво, тому мене реально бісить, коли тут ольгинські постійно роблять вкиди новин з кацапії. Я їх спамлю і вас запрошую.
Це "Голобородько-2" чи що?
Блин, тоже полез искать
"Как не болеть?","Как нормально жить?", "Как поумнеть?"
Більшість завжди вважає себе дуже мудрою, такою, що не потребує додаткових знань, але має відповіді на всі питання та готова роздавати поради.