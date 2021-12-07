Google назвав найпопулярніші топ-запити 2021 року в Україні

Компанія Google наприкінці року традиційно представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів.

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став "Евро 2020", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Oфіційний Блоґ - Google Україна

На другому місці гучний серіал "Гра в кальмара". Крім того, до першої десятки увійшли запити "Холостяк 2021", "Классрум", українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом "Євробачення 2021".

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального, та співачку МакSим. З людей, які покинули нас у 2021 році, найбільше запитів було про Принца Філіпа, Володимира Меньшова та французького актора Жан-Поля Бельмондо.

У категорії "Фільми" у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel "Веном 2". Також у першій десятці продовження популярних фільмів за коміксами: "Загін самогубців 2", "Ліга справедливості Зака ​​Снайдера"; анімації "Бос молокосос 2" і "Душа", а також космічна фантастика "Дюна".

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У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер "Гра в кальмара", а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк".

"Покупкою року" в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт, крім того українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.

У 2021 році користувачі традиційно ставили різні питання. У році, що минає, українці хотіли дізнатися, що таке 🅰🅱🅾🅱🅰, симпл димпл і клабхаус. Крім того, намагалися з'ясувати як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, як отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за вакцинацію, а також як зареєструватися та як оновити програму "Дія".

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Повністю список найпопулярніших запитів 2021 року в Україні має такий вигляд (запити наведені мовою оригіналу в категоріях "Найпопулярніші запити", "ТВ-шоу" та питання):

Найпопулярніші запити:

Евро 2020 Игра в кальмара Холостяк 2021 Классрум Украина Англия Усик Джошуа Евровидение 2021 Украина Швеция Олимпиада 2021 Вступ 2021

Персона:

Олександр Усик Олексій Навальний МакSим Сергій Стерненко Адель Асанті Алек Болдвін Жан Беленюк Джо Байден Злата Огневич Андрій Ярмоленко

Втрати:

Принц Філіп Володимир Меньшов Жан-Поль Бельмондо Григорій Чапкіс Антон Поляков Олександр Шаляпін Андрій М’ягков Саїд Губденський Петро Мамонов Валерій Гаркалін

Фільм:

Веном 2 Загін самогубців 2 Круелла Гнів людський Червоне повідомлення Ліга справедливості Зака Снайдера Після 3 Бос молокосос 2 Дюна Душа

Серіал:

Гра в кальмара Джинні й Джорджія Жуки 2 сезон Постукай в мої двері Відпустка Атака титанів Важкі підлітки 3 сезон Бріджертони Міліціонер з Рубльовки Папік 2 сезон

ТВ-шоу:

Холостяк 2021 Євробачення 2021 Холостячка 2 Пацанки 6 сезон Игра на ТНТ Оскар 2021 Маска Супербабуся Звезды в Африке Танці з зірками

Покупка:

Поп-іт Квиток на поїзд iPhone 13 Симпл-димпл Перепуска на транспорт у Києві Санки Сертифікат про вакцинацію PlayStation 5 Біткоїн Вітамін D

Питання: "Що таке?/Что такое?"

🅰🅱🅾🅱🅰 Симпл димпл Формалин Поп ит Локдаун Митинг Клабхаус Игра в кальмара Радужный поцелуй Фриланс

Питання: "Як?/Как?"

Как умер Сквидвард? Як вийти заміж? Як змінити постачальника газу? Как сыграла Украина? Як отримати сертифікат про вакцинацію? Как компактно собрать чемодан? Как получить 1000 грн за вакцинацию? Як оновити Дію? Як зареєструватися в Дія? Как похудеть за неделю?

Таким був 2021 рік очима українських користувачів пошукової системи Google.