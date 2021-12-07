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ТЭС (240) ДТЭК (407)

Бурштынская ТЭС обеспечена углем и гарантирует бесперебойное электроснабжение украинским потребителям, - ДТЭК Энерго

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Бурштынская ТЭС обеспечена углем и гарантирует бесперебойное электроснабжение украинским потребителям, - ДТЭК Энерго

Бурштынская ТЭС обеспечена углем для бесперебойного снабжения электроэнергией как потребителей Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей, так и потребителей ОЭС Украины.

Об этом сообщила ДТЭК Энерго в ответ на появление в СМИ информации о том, что компания экспортирует электроэнергию, несмотря на якобы риски для энергосистемы.

"Объемов топлива достаточно для надежного и бесперебойного обеспечения потребностей энергосистемы", – отметили в компании. В компании уточнили, что запасы угля станции пополняются в ежедневном режиме. Так, на 7 декабря на территории ТЭС находится 159 вагонов, ожидающих разгрузки и еще 1137 находятся в пути. В ДТЭК подчеркнули, что Бурштынская ТЭС экспортирует электроэнергию по остаточному принципу, когда есть мощности, которые не используются для Острова и ОЭС Украины. Там отметили, что в текущем году потребность в мощностях Бурштынской ТЭС существенно возросла. За 11 месяцев в ОЭС Украины станция отпустила более 500 млн. кВт*ч, что на 61% больше, чем в прошлом году. Отпуск электроэнергии в Бурштынский энергоостров вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. "Экспорт всегда осуществляется в рамках долгосрочных контрактов. Их невыполнение ставит под вопрос взаимоотношения с европейскими странами, в т.ч. и штрафы на Украину, а также может поставить под угрозу синхронизацию и интеграцию Украины в энергорынок ЕС", - отметили в ДТЭК Энерго.

В ДТЭК Энерго также заверили, что сегодня энергетики Бурштынской ТЭС и других ТЭС ДТЭК Энерго делают все возможное, чтобы снабжать жителей Украины электроэнергией и теплом. Для стабильной работы ТЭС пополняют свои склады угля за счет импортного топлива – в предыдущие периоды это уголь из Польши и Казахстана, а также добычи на украинских шахтах. В настоящее время ДТЭК для нужд отопительного сезона законтрактовано более 1 млн т импортного угля.
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Топ комментарии
+6
А что он должен твой диван оплачивать???
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07.12.2021 17:14
+5
а это ж ахметка еще не путчил ))))))) а уже шмаркле и ЗЕшобелке хреново )))))
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07.12.2021 17:50
+5
Так це паливо приватного власника, придбаного за його гроші.

Ахметов всеж-таки підприєміць, а не благодійник для убогих кериіників держави, яких ви собі навибирали та які не спромоглися свої державні ТЕС забезпечити вугіллям.
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07.12.2021 17:58
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Та да 10 енергоблоків у роботі, заробляє сиротці валюту для утримання закордонної нерухомості.
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07.12.2021 17:10 Ответить
А что он должен твой диван оплачивать???
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07.12.2021 17:14 Ответить
Ні звісно, але не треба усіх душити, тим що НЕМАЄ ВУГІЛЛЯ, ми усі замерзнемо у темних хатах.

Бурштинська ТЕС херачить на усю катушку, пре електрику на експорт, спалюючи дефіцитне паливо.
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07.12.2021 17:34 Ответить
Так це паливо приватного власника, придбаного за його гроші.

Ахметов всеж-таки підприєміць, а не благодійник для убогих кериіників держави, яких ви собі навибирали та які не спромоглися свої державні ТЕС забезпечити вугіллям.
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07.12.2021 17:58 Ответить
Надо бы разобраться за сколько этот донбасский меценат купил эту ТЭС! Они там все на шару понабирали! Копать надо вглубь, аж до приватизации! Отобрали только Криворожсталь, а реально нужно было отбирать все заводы и пароходы! Там кругом беспредел был!
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07.12.2021 18:29 Ответить
Шуруй отбирать, отбиратель. Будет весело. Но недолго.
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07.12.2021 19:34 Ответить
Ну Криворожсталь отобрала же Юля) нет ничего невозможного
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07.12.2021 20:12 Ответить
Как же не благодійник? Вы что канал "Украина" не смотрите? Всех и бедных и больных облагоденствовал каждый ведущий там об этом верещит. А там что то за свои и власник, так в экономике это все что произведено и частное, и государственное и еще каких то форм собственности называется ввп и то что перераспределяется оно в пользу Ахметова об этом как раз и нужно спрашивать у "убогих кериіників держави". Ведь в той же Польше и ввп больше и миллиардеров на уровне или даже меньше чем у нас, и состояние самого богатого поляка почти в 2 раза меньше, а по уровню жизни нам еще их лет 50 догонять, если они на месте будут стоять. И если что: державные и не только тес, Ахметовские шахты обеспечивали углем, которые он теперь бросает в пользу присоски к бюджету зеленой энергетикой, за это тоже надо с керівников спрашивать и не только теперешних.
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07.12.2021 18:31 Ответить
Ты правильно пишешь, но ты же должен понимать, что эти новые законы и направлены на то, чтобы хоть как то заставить олигархов платить налоги нормальные! Этого никто не делал… как ни печально
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07.12.2021 20:11 Ответить
Что то вас не понял, речь шла о прославлении комментатором Ахметова и критике руководства страны. Там ни слова о законах не было, вы что то путаете.
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07.12.2021 20:15 Ответить
Про убогих кэривныков - я и говорю, сейчас первый кто посмел против ахметова что то делать. По польше не соглашусь: у нас вроде как зп минимальная ниже и цены выше и ср зп ниже, но посмотрите на каких машинах ездят много украинцев, и сколько денег оставляют в магазинах на продукты и шмотки)) чек знаете примерный на проживание в Украине? У нас все в тени, а если бы реальный ввп засветить и посчитать, то поляки раза в 1,5 на душу имели бы ниже нашего! Могу поспорит
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07.12.2021 21:13 Ответить
Если с первой частью согласен. То про Польшу не выдумывайте и про тень. Все у нас в магазинах, машинах и тд это в основном из бюджета и через бюджет и ввп: пенсы, зарплаты и тд. А то что в тени, то все в офшорах и заграницу в основном, прям в дворцы, или фоповские укрывательства крошечных доходов это здесь но это ни как не сравнимо с Польшей.
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07.12.2021 21:33 Ответить
у нас 40% оборотных денег в тени! как минимум 40%!!! а сколько производимого есть мимо налоговой! так что я как раз не соглашусь!!! как может быть у нас ВВП на душу меньше чем в беларуси почти в 2 раза!!! это же нонсенс!!! у нас столько производств разных, металлургия, и у нас ниже))) бредятина
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07.12.2021 22:56 Ответить
Ну что то у вас какие то фантазии странные. Я подозреваю что миллиардеров у нас поболее чем официальных. Но что б считать у нас простых граждан побогаче чем поляки, это нонсенс. Вернитесь в реальность наши граждане ездят на заработки в Польшу а не они к нам. И в чем несоответствие в ввп на душу населения при безработице что у нас и в урожайности морепродуктов и нефти в Беларуси?
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07.12.2021 23:16 Ответить
Этот анонс новости прошёл на форум в 17ч-03 мин. А о том что эта станция вырабатывает 5 тыс тонн угля что бы экспортировать в ЕС в 17ч-02 мин. Лихо однако.
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07.12.2021 17:13 Ответить
"Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії", встановила ціну на газ для населення 46,7 гривні за кубометр (1,5 ойро).

Для довідки, ціна газу для населення в Німеччині 0,87 ойро.

Вартість цибулі все ще хвилює білопальтових підорасів? 😡
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07.12.2021 17:34 Ответить
А чого не відразу мілліон?

Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины как поставщик "последней надежды" повысила на 4,56 грн до 16,56 грн цену одного кубометра природного газа для бытовых потребителей на октябрь. Об этом сообщается на сайте компании.

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/postavschik-posledney-nadejdy-podnyal-tsenu-gaza-na-oktyabr-v-14-raza
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07.12.2021 17:40 Ответить
а это ж ахметка еще не путчил ))))))) а уже шмаркле и ЗЕшобелке хреново )))))
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07.12.2021 17:50 Ответить
А ты Вася ахметку поддерживаешь? Странный выбор! Какой бы зелебоб не был херовый, он первый полез в зе лупу с олигархами! А остальные презы либо были за них, либо были олигархами сами! Потому посмотрим, тенденция интересная, а то ахметки окуели уже вкрай
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07.12.2021 18:31 Ответить
нет... не поддерживаю ))) оно держится само ))))
меня злит умение перекручивать и перевирать события и факты чтобы оправдать свою бесхозяйственность, непрофессионализм, пофигизм и популизм в чистом виде...
а тут не надо сильно или несильно)))) любить ахметку, чтобы подтвердить очевидный факт - он купил и притаранил уголь туда, где его не хватало...
и не про олигархов тут речь и тем более не про борьбу (кого ж там уже побороли?) с ними, а тупо про жаб, который умеют только пИз*** и пиз*** - как гаварила бажаественная галабародька)))))) и фсё!
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07.12.2021 18:43 Ответить
На счет тупо пиз,,,дить… пиз,,,дят все, но дороги останутся, и мосты тоже, после клоуна! А после великих политиков с большим кошельком реально что осталось? Долги ввп!
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07.12.2021 21:15 Ответить
скажем так ...и долги МВФ собирали все (одни больше...одни меньше)))..
и не о дорогах конкретно в этой теме (хотя посмотреть насколько они хорошие, качественные и долговечные можно будет только через несколько лет... ибо ворующие на дорогах могут "недоложить и украсть" и на самых красивых и распиаренных дорогах тоже )
речь о запасах угля на государственных ТЭС ... и мудрые, уверенные в себе новые литса о них забыли и продолжают кого-то винить в своей преступной забывчивости или халатности...
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07.12.2021 21:29 Ответить
вот я о том же... посмотрим, конечно! но после этого преза хоть будет на что посмотреть) а после тех и посмотреть то не на что! от слова СОВСЕМ!) вот так вот, и получается, понятно, у нас ничего без откатов не идет, но все же)) ведь что то будет построено) а турки делают на совесть... уже есть дороги которым по 2-3 года, стоят нормально... а то, что делал укравтодор через год уже чинить надо(((
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07.12.2021 22:59 Ответить
Сорри, долги МВФ конечно)
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07.12.2021 21:15 Ответить
Андрей Мудрый Ви клінічний ідіот. Все ще свербить від "все відібрати і розділити" а мені найбільше? А про найвеличнішого "борцуна" - то вже й не смішно. І навіть не пошлеш лікуватися - безнадійно
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07.12.2021 18:42 Ответить
Шариковы плодятся в веках.
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07.12.2021 19:36 Ответить
 
 