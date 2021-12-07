Бурштынская ТЭС обеспечена углем и гарантирует бесперебойное электроснабжение украинским потребителям, - ДТЭК Энерго
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Бурштынская ТЭС обеспечена углем для бесперебойного снабжения электроэнергией как потребителей Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей, так и потребителей ОЭС Украины.
Об этом сообщила ДТЭК Энерго в ответ на появление в СМИ информации о том, что компания экспортирует электроэнергию, несмотря на якобы риски для энергосистемы.
"Объемов топлива достаточно для надежного и бесперебойного обеспечения потребностей энергосистемы", – отметили в компании. В компании уточнили, что запасы угля станции пополняются в ежедневном режиме. Так, на 7 декабря на территории ТЭС находится 159 вагонов, ожидающих разгрузки и еще 1137 находятся в пути. В ДТЭК подчеркнули, что Бурштынская ТЭС экспортирует электроэнергию по остаточному принципу, когда есть мощности, которые не используются для Острова и ОЭС Украины. Там отметили, что в текущем году потребность в мощностях Бурштынской ТЭС существенно возросла. За 11 месяцев в ОЭС Украины станция отпустила более 500 млн. кВт*ч, что на 61% больше, чем в прошлом году. Отпуск электроэнергии в Бурштынский энергоостров вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. "Экспорт всегда осуществляется в рамках долгосрочных контрактов. Их невыполнение ставит под вопрос взаимоотношения с европейскими странами, в т.ч. и штрафы на Украину, а также может поставить под угрозу синхронизацию и интеграцию Украины в энергорынок ЕС", - отметили в ДТЭК Энерго.
В ДТЭК Энерго также заверили, что сегодня энергетики Бурштынской ТЭС и других ТЭС ДТЭК Энерго делают все возможное, чтобы снабжать жителей Украины электроэнергией и теплом. Для стабильной работы ТЭС пополняют свои склады угля за счет импортного топлива – в предыдущие периоды это уголь из Польши и Казахстана, а также добычи на украинских шахтах. В настоящее время ДТЭК для нужд отопительного сезона законтрактовано более 1 млн т импортного угля.
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Бурштинська ТЕС херачить на усю катушку, пре електрику на експорт, спалюючи дефіцитне паливо.
Ахметов всеж-таки підприєміць, а не благодійник для убогих кериіників держави, яких ви собі навибирали та які не спромоглися свої державні ТЕС забезпечити вугіллям.
Для довідки, ціна газу для населення в Німеччині 0,87 ойро.
Вартість цибулі все ще хвилює білопальтових підорасів? 😡
Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины как поставщик "последней надежды" повысила на 4,56 грн до 16,56 грн цену одного кубометра природного газа для бытовых потребителей на октябрь. Об этом сообщается на сайте компании.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/postavschik-posledney-nadejdy-podnyal-tsenu-gaza-na-oktyabr-v-14-raza
меня злит умение перекручивать и перевирать события и факты чтобы оправдать свою бесхозяйственность, непрофессионализм, пофигизм и популизм в чистом виде...
а тут не надо сильно или несильно)))) любить ахметку, чтобы подтвердить очевидный факт - он купил и притаранил уголь туда, где его не хватало...
и не про олигархов тут речь и тем более не про борьбу (кого ж там уже побороли?) с ними, а тупо про жаб, который умеют только пИз*** и пиз*** - как гаварила бажаественная галабародька)))))) и фсё!
и не о дорогах конкретно в этой теме (хотя посмотреть насколько они хорошие, качественные и долговечные можно будет только через несколько лет... ибо ворующие на дорогах могут "недоложить и украсть" и на самых красивых и распиаренных дорогах тоже )
речь о запасах угля на государственных ТЭС ... и мудрые, уверенные в себе новые литса о них забыли и продолжают кого-то винить в своей преступной забывчивости или халатности...