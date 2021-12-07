Бурштинська ТЕС забезпечена вугіллям і гарантує безперебійне електропостачання українським споживачам, - ДТЕК Енерго
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Бурштинська ТЕС забезпечена вугіллям для безперебійного постачання електроенергії як споживачам Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей, так і споживачів ОЕС України.
Про це повідомила ДТЕК Енерго у відповідь на появу в ЗМІ інформації про те, що компанія експортує електроенергію попри начебто ризики для енергосистеми.
"Обсягів палива достатньо для надійного і безперебійного забезпечення потреб енергосистеми", - зазначили в компанії. У компанії уточнили, що запаси вугілля станції поповнюються в щоденному режимі. Так, станом на 7 грудня на території ТЕС знаходиться 159 вагонів, які очікують розвантаження та ще 1137 перебувають в дорозі. В ДТЕК підкреслили, що Бурштинська ТЕС експортує електроенергію за залишковим принципом, коли є потужності, які не використовуються для Острову та ОЕС України. Там зазначили, що цього року потреба в потужностях Бурштинської ТЕС суттєво зросла. За 11 місяців в ОЕС України станція відпустила більше 500 млн кВт*год, що на 61% більше, ніж минулого року. Відпуск електроенергії в Бурштинський енергоострів виріс на 10% порівняно з минулим роком. "Експорт завжди здійснюється в рамках довгострокових контрактів. Їх невиконання ставить під сумнів взаємовідносини з європейськими країнами, у т.ч. і штрафи на Україну, а також може поставити під загрозу синхронізацію і інтеграцію України в енергоринок ЕС", - зазначили в ДТЕК Енерго.
У ДТЕК Енерго також запевнили, що сьогодні енергетики Бурштинської ТЕС і інших ТЕС ДТЕК Енерго роблять все можливе, щоб забезпечувати мешканців України електроенергією та теплом. Для стабільної роботи ТЕС поповнюють свої склади вугілля за рахунок імпортного палива - у попередні періоди це вугілля із Польщі і Казахстану, а також видобутку на українських шахтах. Наразі ДТЕК для потреб опалювального сезону законтрактовано понад 1 млн т імпортного вугілля.
Будь ласка, зачекайте...
Бурштинська ТЕС херачить на усю катушку, пре електрику на експорт, спалюючи дефіцитне паливо.
Ахметов всеж-таки підприєміць, а не благодійник для убогих кериіників держави, яких ви собі навибирали та які не спромоглися свої державні ТЕС забезпечити вугіллям.
Для довідки, ціна газу для населення в Німеччині 0,87 ойро.
Вартість цибулі все ще хвилює білопальтових підорасів? 😡
Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины как поставщик "последней надежды" повысила на 4,56 грн до 16,56 грн цену одного кубометра природного газа для бытовых потребителей на октябрь. Об этом сообщается на сайте компании.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/postavschik-posledney-nadejdy-podnyal-tsenu-gaza-na-oktyabr-v-14-raza
меня злит умение перекручивать и перевирать события и факты чтобы оправдать свою бесхозяйственность, непрофессионализм, пофигизм и популизм в чистом виде...
а тут не надо сильно или несильно)))) любить ахметку, чтобы подтвердить очевидный факт - он купил и притаранил уголь туда, где его не хватало...
и не про олигархов тут речь и тем более не про борьбу (кого ж там уже побороли?) с ними, а тупо про жаб, который умеют только пИз*** и пиз*** - как гаварила бажаественная галабародька)))))) и фсё!
и не о дорогах конкретно в этой теме (хотя посмотреть насколько они хорошие, качественные и долговечные можно будет только через несколько лет... ибо ворующие на дорогах могут "недоложить и украсть" и на самых красивых и распиаренных дорогах тоже )
речь о запасах угля на государственных ТЭС ... и мудрые, уверенные в себе новые литса о них забыли и продолжают кого-то винить в своей преступной забывчивости или халатности...