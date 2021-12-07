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Бурштинська ТЕС забезпечена вугіллям і гарантує безперебійне електропостачання українським споживачам, - ДТЕК Енерго

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Бурштинська ТЕС забезпечена вугіллям і гарантує безперебійне електропостачання українським споживачам, - ДТЕК Енерго

Бурштинська ТЕС забезпечена вугіллям для безперебійного постачання електроенергії як споживачам Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей, так і споживачів ОЕС України.

  Про це повідомила ДТЕК Енерго у відповідь на появу в ЗМІ інформації про те, що компанія експортує електроенергію попри начебто ризики для енергосистеми.

 "Обсягів палива достатньо для надійного і безперебійного забезпечення потреб енергосистеми", - зазначили в компанії. У компанії уточнили, що запаси вугілля станції поповнюються в щоденному режимі. Так, станом на 7 грудня на території ТЕС знаходиться 159 вагонів, які очікують розвантаження та ще 1137 перебувають в дорозі. В ДТЕК підкреслили, що Бурштинська ТЕС експортує електроенергію за залишковим принципом, коли є потужності, які не використовуються для Острову та ОЕС України. Там зазначили, що цього року потреба в потужностях Бурштинської ТЕС суттєво зросла. За 11 місяців в ОЕС України станція відпустила більше 500 млн кВт*год, що на 61% більше, ніж минулого року. Відпуск електроенергії в Бурштинський енергоострів виріс на 10% порівняно з минулим роком. "Експорт завжди здійснюється в рамках довгострокових контрактів. Їх невиконання ставить під сумнів взаємовідносини з європейськими країнами, у т.ч. і штрафи на Україну, а також може поставити під загрозу синхронізацію і інтеграцію України в енергоринок ЕС", - зазначили в ДТЕК Енерго.

У ДТЕК Енерго також запевнили, що сьогодні енергетики Бурштинської ТЕС і інших ТЕС ДТЕК Енерго роблять все можливе, щоб забезпечувати мешканців України електроенергією та теплом. Для стабільної роботи ТЕС поповнюють свої склади вугілля за рахунок імпортного палива - у попередні періоди це вугілля із Польщі і Казахстану, а також видобутку на українських шахтах. Наразі ДТЕК для потреб опалювального сезону законтрактовано понад 1 млн т імпортного вугілля.
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Топ коментарі
+6
А что он должен твой диван оплачивать???
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07.12.2021 17:14
+5
а это ж ахметка еще не путчил ))))))) а уже шмаркле и ЗЕшобелке хреново )))))
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07.12.2021 17:50
+5
Так це паливо приватного власника, придбаного за його гроші.

Ахметов всеж-таки підприєміць, а не благодійник для убогих кериіників держави, яких ви собі навибирали та які не спромоглися свої державні ТЕС забезпечити вугіллям.
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07.12.2021 17:58
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Та да 10 енергоблоків у роботі, заробляє сиротці валюту для утримання закордонної нерухомості.
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07.12.2021 17:10 Відповісти
А что он должен твой диван оплачивать???
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07.12.2021 17:14 Відповісти
Ні звісно, але не треба усіх душити, тим що НЕМАЄ ВУГІЛЛЯ, ми усі замерзнемо у темних хатах.

Бурштинська ТЕС херачить на усю катушку, пре електрику на експорт, спалюючи дефіцитне паливо.
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07.12.2021 17:34 Відповісти
Так це паливо приватного власника, придбаного за його гроші.

Ахметов всеж-таки підприєміць, а не благодійник для убогих кериіників держави, яких ви собі навибирали та які не спромоглися свої державні ТЕС забезпечити вугіллям.
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07.12.2021 17:58 Відповісти
Надо бы разобраться за сколько этот донбасский меценат купил эту ТЭС! Они там все на шару понабирали! Копать надо вглубь, аж до приватизации! Отобрали только Криворожсталь, а реально нужно было отбирать все заводы и пароходы! Там кругом беспредел был!
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07.12.2021 18:29 Відповісти
Шуруй отбирать, отбиратель. Будет весело. Но недолго.
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07.12.2021 19:34 Відповісти
Ну Криворожсталь отобрала же Юля) нет ничего невозможного
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07.12.2021 20:12 Відповісти
Как же не благодійник? Вы что канал "Украина" не смотрите? Всех и бедных и больных облагоденствовал каждый ведущий там об этом верещит. А там что то за свои и власник, так в экономике это все что произведено и частное, и государственное и еще каких то форм собственности называется ввп и то что перераспределяется оно в пользу Ахметова об этом как раз и нужно спрашивать у "убогих кериіників держави". Ведь в той же Польше и ввп больше и миллиардеров на уровне или даже меньше чем у нас, и состояние самого богатого поляка почти в 2 раза меньше, а по уровню жизни нам еще их лет 50 догонять, если они на месте будут стоять. И если что: державные и не только тес, Ахметовские шахты обеспечивали углем, которые он теперь бросает в пользу присоски к бюджету зеленой энергетикой, за это тоже надо с керівников спрашивать и не только теперешних.
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07.12.2021 18:31 Відповісти
Ты правильно пишешь, но ты же должен понимать, что эти новые законы и направлены на то, чтобы хоть как то заставить олигархов платить налоги нормальные! Этого никто не делал… как ни печально
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07.12.2021 20:11 Відповісти
Что то вас не понял, речь шла о прославлении комментатором Ахметова и критике руководства страны. Там ни слова о законах не было, вы что то путаете.
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07.12.2021 20:15 Відповісти
Про убогих кэривныков - я и говорю, сейчас первый кто посмел против ахметова что то делать. По польше не соглашусь: у нас вроде как зп минимальная ниже и цены выше и ср зп ниже, но посмотрите на каких машинах ездят много украинцев, и сколько денег оставляют в магазинах на продукты и шмотки)) чек знаете примерный на проживание в Украине? У нас все в тени, а если бы реальный ввп засветить и посчитать, то поляки раза в 1,5 на душу имели бы ниже нашего! Могу поспорит
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07.12.2021 21:13 Відповісти
Если с первой частью согласен. То про Польшу не выдумывайте и про тень. Все у нас в магазинах, машинах и тд это в основном из бюджета и через бюджет и ввп: пенсы, зарплаты и тд. А то что в тени, то все в офшорах и заграницу в основном, прям в дворцы, или фоповские укрывательства крошечных доходов это здесь но это ни как не сравнимо с Польшей.
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07.12.2021 21:33 Відповісти
у нас 40% оборотных денег в тени! как минимум 40%!!! а сколько производимого есть мимо налоговой! так что я как раз не соглашусь!!! как может быть у нас ВВП на душу меньше чем в беларуси почти в 2 раза!!! это же нонсенс!!! у нас столько производств разных, металлургия, и у нас ниже))) бредятина
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07.12.2021 22:56 Відповісти
Ну что то у вас какие то фантазии странные. Я подозреваю что миллиардеров у нас поболее чем официальных. Но что б считать у нас простых граждан побогаче чем поляки, это нонсенс. Вернитесь в реальность наши граждане ездят на заработки в Польшу а не они к нам. И в чем несоответствие в ввп на душу населения при безработице что у нас и в урожайности морепродуктов и нефти в Беларуси?
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07.12.2021 23:16 Відповісти
Этот анонс новости прошёл на форум в 17ч-03 мин. А о том что эта станция вырабатывает 5 тыс тонн угля что бы экспортировать в ЕС в 17ч-02 мин. Лихо однако.
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07.12.2021 17:13 Відповісти
"Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії", встановила ціну на газ для населення 46,7 гривні за кубометр (1,5 ойро).

Для довідки, ціна газу для населення в Німеччині 0,87 ойро.

Вартість цибулі все ще хвилює білопальтових підорасів? 😡
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07.12.2021 17:34 Відповісти
А чого не відразу мілліон?

Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины как поставщик "последней надежды" повысила на 4,56 грн до 16,56 грн цену одного кубометра природного газа для бытовых потребителей на октябрь. Об этом сообщается на сайте компании.

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/postavschik-posledney-nadejdy-podnyal-tsenu-gaza-na-oktyabr-v-14-raza
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07.12.2021 17:40 Відповісти
а это ж ахметка еще не путчил ))))))) а уже шмаркле и ЗЕшобелке хреново )))))
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07.12.2021 17:50 Відповісти
А ты Вася ахметку поддерживаешь? Странный выбор! Какой бы зелебоб не был херовый, он первый полез в зе лупу с олигархами! А остальные презы либо были за них, либо были олигархами сами! Потому посмотрим, тенденция интересная, а то ахметки окуели уже вкрай
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07.12.2021 18:31 Відповісти
нет... не поддерживаю ))) оно держится само ))))
меня злит умение перекручивать и перевирать события и факты чтобы оправдать свою бесхозяйственность, непрофессионализм, пофигизм и популизм в чистом виде...
а тут не надо сильно или несильно)))) любить ахметку, чтобы подтвердить очевидный факт - он купил и притаранил уголь туда, где его не хватало...
и не про олигархов тут речь и тем более не про борьбу (кого ж там уже побороли?) с ними, а тупо про жаб, который умеют только пИз*** и пиз*** - как гаварила бажаественная галабародька)))))) и фсё!
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07.12.2021 18:43 Відповісти
На счет тупо пиз,,,дить… пиз,,,дят все, но дороги останутся, и мосты тоже, после клоуна! А после великих политиков с большим кошельком реально что осталось? Долги ввп!
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07.12.2021 21:15 Відповісти
скажем так ...и долги МВФ собирали все (одни больше...одни меньше)))..
и не о дорогах конкретно в этой теме (хотя посмотреть насколько они хорошие, качественные и долговечные можно будет только через несколько лет... ибо ворующие на дорогах могут "недоложить и украсть" и на самых красивых и распиаренных дорогах тоже )
речь о запасах угля на государственных ТЭС ... и мудрые, уверенные в себе новые литса о них забыли и продолжают кого-то винить в своей преступной забывчивости или халатности...
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07.12.2021 21:29 Відповісти
вот я о том же... посмотрим, конечно! но после этого преза хоть будет на что посмотреть) а после тех и посмотреть то не на что! от слова СОВСЕМ!) вот так вот, и получается, понятно, у нас ничего без откатов не идет, но все же)) ведь что то будет построено) а турки делают на совесть... уже есть дороги которым по 2-3 года, стоят нормально... а то, что делал укравтодор через год уже чинить надо(((
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07.12.2021 22:59 Відповісти
Сорри, долги МВФ конечно)
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07.12.2021 21:15 Відповісти
Андрей Мудрый Ви клінічний ідіот. Все ще свербить від "все відібрати і розділити" а мені найбільше? А про найвеличнішого "борцуна" - то вже й не смішно. І навіть не пошлеш лікуватися - безнадійно
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07.12.2021 18:42 Відповісти
Шариковы плодятся в веках.
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07.12.2021 19:36 Відповісти
 
 