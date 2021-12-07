РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5287 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
9 034 20
пропаганда (3475) Россия (91316) Квин Кристина (100)

Россия распространяет в соцсетях антиукраинскую пропаганду, как в 2014 году, – Квин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия распространяет в соцсетях антиукраинскую пропаганду, как в 2014 году, – Квин

В последние недели Россия активизировала дезинформационную кампанию против Украины в традиционных и социальных медиа до уровня, который в последний раз наблюдался в 2014 году перед вторжением РФ в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"В последние недели мы наблюдаем значительный всплеск активности в социальных сетях, распространяющий антиукраинскую пропаганду, приближаясь к уровню, который в последний раз наблюдался накануне вторжения России в Украину в 2014 году", – отметила она.

Квин уточнила, что такая российская тактика, когда Москва ложно изображает противника как агрессора, чтобы оправдать заранее спланированные военные действия, хорошо известна.

Читайте также: "Идет брат на брата. На нашей территории сражаются США и Россия", - мэр Полтавы Мамай на телеканале пророссийского политика Мураева. ВИДЕО

Также Квин отметила, что российские СМИ распространяют неправдивые тезисы, утверждая, что именно Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией, "или что НАТО, сугубо оборонный альянс, своим партнерством с Украиной якобы угрожает России".

Она добавила, что в этом контексте реакция Украины и ее иностранных партнеров на общую угрозу должна быть не только быстрой и эффективной с целью "подавить эти бесконечные атаки дезинформации, но и согласованной и конструктивной, чтобы оправдать уже нанесенный ущерб".

Квин отметила, что, несмотря на действия иностранных партнеров Украины по донесению правдивой информации о дезинформационной кампании России в Украине, только этих заявлений иностранных столиц недостаточно.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
"белофинская военщина","подготовка к нападению на СССР" "народное правительство Финляндии с просьбой о военной помощи" и т.д.
нихера у лаптей не меняется..
Отто Куусинен у нас будет Кива
показать весь комментарий
07.12.2021 18:05
+8
Цікаво, - виступ 95-го кварталу про Україну- повію це яка пропаганда?
показать весь комментарий
07.12.2021 18:34
+7
показать весь комментарий
07.12.2021 18:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Антиукраїнська пропаганда була завжди.
показать весь комментарий
07.12.2021 18:01 Ответить
"белофинская военщина","подготовка к нападению на СССР" "народное правительство Финляндии с просьбой о военной помощи" и т.д.
нихера у лаптей не меняется..
Отто Куусинен у нас будет Кива
показать весь комментарий
07.12.2021 18:05 Ответить
Нет, мертвечук
показать весь комментарий
07.12.2021 19:13 Ответить
Цікаво, - виступ 95-го кварталу про Україну- повію це яка пропаганда?
показать весь комментарий
07.12.2021 18:34 Ответить
Ну якщо сам не розумієш то спитай у свого єдиновірця - осла оманського, яка це пропаганда.
показать весь комментарий
07.12.2021 18:57 Ответить
а між 14м роком і нинішнім вона цього не робила
еге ж!
показать весь комментарий
07.12.2021 18:42 Ответить
тоді не вірилось очам своїм....а коли заляпало лайном не тільки Україну...тож оченята відкрилися...
(думаю що і зараз не всі розуміють...і не всі вірять що рашка - тварюка беспринципна, брехлива і непередбачувана.. і домовлятися з нею настільки проблематично... що хай би їй грець!!! )
показать весь комментарий
07.12.2021 18:49 Ответить
А чего США никак нормального посла не пришлют? " Временная поверенная в делах " это как то не очень. Не уважают? Пусть Викуся приедет ))
показать весь комментарий
07.12.2021 18:44 Ответить
Сегодня в мире не уважают оду страну, знаешь какую?
показать весь комментарий
07.12.2021 19:12 Ответить
а всі вісім років скабееви, киселеви мовчали???,
показать весь комментарий
07.12.2021 18:47 Ответить
путін-)(уйло! ла-ла-ла-ла-аааа....
путін-)(уйло! ла-ла-ла-ла-аааа....
показать весь комментарий
07.12.2021 18:48 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2021 18:51 Ответить
Как-то по боку, она уже давно(пропоганда) не работает а только помогает определять тех кто работает на мордор!
показать весь комментарий
07.12.2021 18:51 Ответить
Что-то я не встречал на парашных помойках, что Зеля- "Вальцман", и что он "убил своего брата за соевую канхвету с Липецкой фабрики во время войны". Или параш-ТВ своё говно не сдаёт?
показать весь комментарий
07.12.2021 19:04 Ответить
Починаючи із 1654 року, роССія робила все, щоб не випустити із своїх пазурів свою головну колонію - Україну.
показать весь комментарий
07.12.2021 19:09 Ответить
В 1991 відпустили аж бігом. Бо помилково вважали що вони вже мають населення яке здатне жити власною працею. Але дуже швидко виявилось що кацапське населення ********** інтелектуально безплідне як пустеля Сахара. Беззаперечним доказом цієї тези є їх 1,5% світового ВВП.
показать весь комментарий
07.12.2021 19:52 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2021 19:20 Ответить
"В каждой стране есть свои идиоты. И это нормально. Но вот, чтобы у идиотов была своя страна - это перебор." (c) ))
показать весь комментарий
07.12.2021 19:38 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
07.12.2021 23:16 Ответить
 
 