Росія поширює у соцмережах антиукраїнську пропаганду, як у 2014 році, - Квін

Протягом останніх тижнів Росія активізувала дезінформаційну кампанію проти України в традиційних та соціальних медіа до рівня, який востаннє спостерігався в 2014 році перед вторгненням РФ в Україну.

ЯК інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Останніми тижнями ми спостерігаємо значний сплеск активності в соціальних мережах, що поширює антиукраїнську пропаганду, наближаючись до рівня, який востаннє спостерігався напередодні вторгнення Росії в Україну в 2014 році", - пояснила вона.

Квін уточнила, що така російська тактика, коли Москва неправдиво зображує супротивника як агресора, щоб виправдати заздалегідь сплановані військові дії, є добре відомою.

Також Тимчасова повірена у справах США в Україні відзначила, що російські ЗМІ поширюють неправдиві тези, стверджуючи, начебто саме Україна прагне спровокувати конфлікт з Росією, "або що НАТО, суто оборонний альянс, своїм партнерством з Україною нібито загрожує Росії".

Вона додала, що в цьому контексті реакція України та її іноземних партнерів на спільну загрозу повинна бути не лише швидкою та ефективною з метою "притлумити ці нескінченні атаки дезінформації, але й узгодженою та конструктивною, щоб виправдати вже завдану шкоду".

Квін зауважила, що попри дії іноземних партнерів України з донесення правдивої інформації щодо дезінформаційної кампанії Росії в Україні, лише цих заяв іноземних столиць недостатньо.

Читайте: Мер Полтави Мамай опинився у базі "Миротворця" за слова про "братовбивчу війну"