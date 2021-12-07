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Новини Політика України
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Росія поширює у соцмережах антиукраїнську пропаганду, як у 2014 році, - Квін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія поширює у соцмережах антиукраїнську пропаганду, як у 2014 році, - Квін

Протягом останніх тижнів Росія активізувала дезінформаційну кампанію проти України в традиційних та соціальних медіа до рівня, який востаннє спостерігався в 2014 році перед вторгненням РФ в Україну.

ЯК інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Останніми тижнями ми спостерігаємо значний сплеск активності в соціальних мережах, що поширює антиукраїнську пропаганду, наближаючись до рівня, який востаннє спостерігався напередодні вторгнення Росії в Україну в 2014 році", - пояснила вона.

Квін уточнила, що така російська тактика, коли Москва неправдиво зображує супротивника як агресора, щоб виправдати заздалегідь сплановані військові дії, є добре відомою.

Також Тимчасова повірена у справах США в Україні відзначила, що російські ЗМІ поширюють неправдиві тези, стверджуючи, начебто саме Україна прагне спровокувати конфлікт з Росією, "або що НАТО, суто оборонний альянс, своїм партнерством з Україною нібито загрожує Росії".

Вона додала, що в цьому контексті реакція України та її іноземних партнерів на спільну загрозу повинна бути не лише швидкою та ефективною з метою "притлумити ці нескінченні атаки дезінформації, але й узгодженою та конструктивною, щоб виправдати вже завдану шкоду".

Квін зауважила, що попри дії іноземних партнерів України з донесення правдивої інформації щодо дезінформаційної кампанії Росії в Україні, лише цих заяв іноземних столиць недостатньо.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
"белофинская военщина","подготовка к нападению на СССР" "народное правительство Финляндии с просьбой о военной помощи" и т.д.
нихера у лаптей не меняется..
Отто Куусинен у нас будет Кива
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07.12.2021 18:05
+8
Цікаво, - виступ 95-го кварталу про Україну- повію це яка пропаганда?
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07.12.2021 18:34
+7
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07.12.2021 18:51
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Антиукраїнська пропаганда була завжди.
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07.12.2021 18:01 Відповісти
"белофинская военщина","подготовка к нападению на СССР" "народное правительство Финляндии с просьбой о военной помощи" и т.д.
нихера у лаптей не меняется..
Отто Куусинен у нас будет Кива
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07.12.2021 18:05 Відповісти
Нет, мертвечук
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07.12.2021 19:13 Відповісти
Цікаво, - виступ 95-го кварталу про Україну- повію це яка пропаганда?
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07.12.2021 18:34 Відповісти
Ну якщо сам не розумієш то спитай у свого єдиновірця - осла оманського, яка це пропаганда.
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07.12.2021 18:57 Відповісти
а між 14м роком і нинішнім вона цього не робила
еге ж!
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07.12.2021 18:42 Відповісти
тоді не вірилось очам своїм....а коли заляпало лайном не тільки Україну...тож оченята відкрилися...
(думаю що і зараз не всі розуміють...і не всі вірять що рашка - тварюка беспринципна, брехлива і непередбачувана.. і домовлятися з нею настільки проблематично... що хай би їй грець!!! )
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07.12.2021 18:49 Відповісти
А чего США никак нормального посла не пришлют? " Временная поверенная в делах " это как то не очень. Не уважают? Пусть Викуся приедет ))
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07.12.2021 18:44 Відповісти
Сегодня в мире не уважают оду страну, знаешь какую?
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07.12.2021 19:12 Відповісти
а всі вісім років скабееви, киселеви мовчали???,
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07.12.2021 18:47 Відповісти
путін-)(уйло! ла-ла-ла-ла-аааа....
путін-)(уйло! ла-ла-ла-ла-аааа....
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07.12.2021 18:48 Відповісти
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07.12.2021 18:51 Відповісти
Как-то по боку, она уже давно(пропоганда) не работает а только помогает определять тех кто работает на мордор!
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07.12.2021 18:51 Відповісти
Что-то я не встречал на парашных помойках, что Зеля- "Вальцман", и что он "убил своего брата за соевую канхвету с Липецкой фабрики во время войны". Или параш-ТВ своё говно не сдаёт?
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07.12.2021 19:04 Відповісти
Починаючи із 1654 року, роССія робила все, щоб не випустити із своїх пазурів свою головну колонію - Україну.
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07.12.2021 19:09 Відповісти
В 1991 відпустили аж бігом. Бо помилково вважали що вони вже мають населення яке здатне жити власною працею. Але дуже швидко виявилось що кацапське населення ********** інтелектуально безплідне як пустеля Сахара. Беззаперечним доказом цієї тези є їх 1,5% світового ВВП.
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07.12.2021 19:52 Відповісти
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07.12.2021 19:20 Відповісти
"В каждой стране есть свои идиоты. И это нормально. Но вот, чтобы у идиотов была своя страна - это перебор." (c) ))
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07.12.2021 19:38 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.12.2021 23:16 Відповісти
 
 