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Новости Политика Украины
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суд (24703) Чаус (338)

Чаус утверждает, что потерял слух. Суд перенесли

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Чаус утверждает, что потерял слух. Суд перенесли

Высший антикоррупционный суд на неделю перенес заседание по делу экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, обвиняемого в получении взятки в размере $150 тысяч. Заседание перенесли, потому что Чаус говорит, что потерял слух.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил адвокат Чауса Юрий Денисенко, передает Цензор.НЕТ.

"Просим объявить перерыв, чтобы мой подзащитный посетил ЛОР институт, где бы ему сделали аудиометрию, потому что он ничего не слышит. Его надо диагностировать и назначить лечение. Мы вчера собрались в офисе для работы, он громко говорил, сам себя не слышал. Надо, чтобы аудиометрия определила, нужно ли ему терапевтическое или хирургическое вмешательство", - обратился Денисенко в суд.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Жовницкая Алина поддержала ходатайство. При этом она отметила, что вопрос со слухом Чауса тянется еще с досудебного расследования, поэтому не факт, что через две недели удастся что-то решить.

В результате судьи решили отчасти удовлетворить просьбу защиты и отложить заседание на неделю.

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Топ комментарии
+13
Так говорить с ним через печень и всего делов ...
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07.12.2021 19:57
+12
а совесть? хотя, как можно потерять то, чего нет и не было.
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07.12.2021 19:58
+10
Потім втратить зір і накінець мову, хоча це не точно
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07.12.2021 20:05
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Так говорить с ним через печень и всего делов ...
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07.12.2021 19:57 Ответить
а совесть? хотя, как можно потерять то, чего нет и не было.
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07.12.2021 19:58 Ответить
а зачем ему теперь уши, если слуха нет? отрезать за ненадобностью ))
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07.12.2021 20:00 Ответить
Потім втратить зір і накінець мову, хоча це не точно
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07.12.2021 20:05 Ответить
Де це він навчився так брехати? Це не у квартала95 та у його центрової шлендри - Бубочки?
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07.12.2021 20:06 Ответить
Ваньку валять- это так просто. Ладонь к уху и орать :" Ась? Вас не слышу!!!"
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07.12.2021 20:50 Ответить
Головне для людини - розум не втратити.
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07.12.2021 20:08 Ответить
паяльник больному
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07.12.2021 20:10 Ответить
Читати ще може? Чи вже і зір втратив? На дурочку косить. Договорився з Баклановим.
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07.12.2021 20:11 Ответить
Короче, отправят на дурку ....., а через пару лет поедет домой откапывать новые банки с под фундамента!
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07.12.2021 20:11 Ответить
Сердечные приступы вышли из моды?
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07.12.2021 20:11 Ответить
В ухо сильно дали, вот и потерял слух!
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07.12.2021 20:12 Ответить
Микола головне нюх на гроші не втрать.
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07.12.2021 20:13 Ответить
Как только чиновники попадают в суд, оказывается, что они все очень сильно больны. Как они выполняли до этого свои обязанности - хз.
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07.12.2021 20:14 Ответить
Героически, на грани возможного служат народу. Болеет, температура, а на работу идет. Да.
И, заметьте. практически на энтузиазме, за символическую плату. Некоторые даже готовы и покупать эту зарплату за свои деньги.
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07.12.2021 20:49 Ответить
Поки не втратив ще й зір і нюх треба судити.
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07.12.2021 20:15 Ответить
))))
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07.12.2021 20:17 Ответить
Схоже шо анчоус клеїть дурня...
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07.12.2021 20:17 Ответить
Швейк "клеiв дурня", а все равно на фронт попав, в инвалидной коляске и з костылями.
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08.12.2021 04:40 Ответить
брати хабарі слуху та нюху не потрібно. Покажіть йому 100 баксів, і спитайте що це, якщо скажу правильно,що сто, в суд його. Якщо скаже 100 грн - відпускайте, шукай хто його призеначив.
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07.12.2021 20:21 Ответить
Слух втратив, а з апетитом все добре!
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07.12.2021 20:21 Ответить
причина понятна..

Анатолій Штефан Штірліц


@Shtirlitz53

·
1 ч



Особиста точка зору. Розцінюю ці дії, як спробу знищити тисячі доказів злочинів росії, її громадян та проросійських бойовиків проти України. Крапка

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07.12.2021 20:24 Ответить
Суку денисову внести в базу "Миротворца" за пособничество агрессору.
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07.12.2021 20:57 Ответить
Чем занята Денисова за деньги украинских налогоплательщиков?! Развлекается в Грузии, вмешиваясь в работу грузинских судебных органов, закрывает Миротворец, чтобы отмазать тупорылую сепаршу зеленскую! Денисова, нормальные крысы уже с'..ваюцца с тонущего зельоного Титаника, а ты ещё бабла не нагребла?!
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07.12.2021 21:06 Ответить
кието новые симптомы короновируса бл
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07.12.2021 20:30 Ответить
Далі буде "втрата" памяті .
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07.12.2021 20:33 Ответить
Глухуйюватому вуха не заважають
тримати грошы в банках
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07.12.2021 20:41 Ответить
ну лишать девственности чауса сильно на любителя и стоит 5кг банкнот по 100 дол, очень оно мерзкое
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07.12.2021 20:47 Ответить
потерял нюх, слух, и одежду...
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07.12.2021 20:45 Ответить
потерял слух, подвижность правой руки, выговаривает только три буквы и отвалилось левое яцо
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07.12.2021 20:46 Ответить
А спросить у него -*Денег хочешь?* Тут то и слух восстановится.
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07.12.2021 20:46 Ответить
Европа права. Пока у нас не будет судов нам в Европе делать нечего.
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07.12.2021 20:48 Ответить
Горе-то какое. В совесть у чауса и не находилась.))
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07.12.2021 20:54 Ответить
Як чинити щось то був здоровий а як відповідати за те що вчинив то вже немічний каліка. Але коли відпустять то знову різко видужає. Ця хвороба називається ЗАПАЛЕННЯ ХИТРОЩІВ
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07.12.2021 20:57 Ответить
яка нікчемна, огидна, шахрайська судова система!!!!!!!! за шо цим виродкам в суддівських рясах такі зарплати, такі пенсії і такі преференції??!?!?!?!?!?!?! сама запущена, сама корумпована, сама неефективна інституція в країні, свідомо зліплена відвертими покидьками,типу портянки, собі на угоду і на замовлення кончаних олігархів типу бені.
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07.12.2021 21:04 Ответить
Хороший удар в ухо быстро вернет ему слух!!!
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07.12.2021 21:19 Ответить
Як в тому анекдоті..
Батько кличе сина.
- Синок, синок, синок!!!!
Син не чує.
- Синок, на!
- Що, батько!
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07.12.2021 21:28 Ответить
шлюх втратив ?
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07.12.2021 21:43 Ответить
Срочно применить паяльниковую терапию в позе ласточка.Вернется слух,память,голос и все ,до сих пор нераскрытые таланты.
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08.12.2021 00:00 Ответить
Достатньо випустити його в залі суду і слух цієї миті відновитися на 100%
Чудеса медицини...
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08.12.2021 06:27 Ответить
 
 