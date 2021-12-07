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суд (8046) Чаус (344)

Чаус твердить, що втратив слух. Суд перенесли

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чаус твердить, що втратив слух. Суд перенесли

Вищий антикорупційний суд на тиждень переніс засідання у справі екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, якого звинувачують в отриманні хабаря у розмірі $150 тисяч. Засідання перенесли, бо Чаус каже, що втратив слух.

Про це в коментарі "Суспільному" повідомив адвокат Чауса Юрій Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Просимо оголосити перерву, щоб мій підзахисний відвідав ЛОР інститут, де йому зробили би аудіометрію, бо він нічого не чує. Його треба діагностувати і призначити лікування. Ми вчора зібрались в офісі для роботи, він голосно говорив, сам себе не чув. Треба, щоб аудіометрія визначила, чи потрібне йому терапевтичне чи хірургічне втручання", - звернувся Денисенко до суду.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Жовницька Аліна підтримала клопотання. При цьому вона зазначила, що питання зі слухом Чауса тягнеться ще з досудового розслідування, тому не факт, що за два тижні вдасться щось вирішити.

Читайте: Чауса доставили на перше судове засідання в ВАКС у бронежилеті, в залі охорона. ФОТОрепортаж

В результаті судді вирішили частково задовольнити прохання захисту і відкласти засідання на тиждень.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Так говорить с ним через печень и всего делов ...
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07.12.2021 19:57
+12
а совесть? хотя, как можно потерять то, чего нет и не было.
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07.12.2021 19:58
+10
Потім втратить зір і накінець мову, хоча це не точно
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07.12.2021 20:05
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Так говорить с ним через печень и всего делов ...
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07.12.2021 19:57 Відповісти
а совесть? хотя, как можно потерять то, чего нет и не было.
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07.12.2021 19:58 Відповісти
а зачем ему теперь уши, если слуха нет? отрезать за ненадобностью ))
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07.12.2021 20:00 Відповісти
Потім втратить зір і накінець мову, хоча це не точно
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07.12.2021 20:05 Відповісти
Де це він навчився так брехати? Це не у квартала95 та у його центрової шлендри - Бубочки?
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07.12.2021 20:06 Відповісти
Ваньку валять- это так просто. Ладонь к уху и орать :" Ась? Вас не слышу!!!"
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07.12.2021 20:50 Відповісти
Головне для людини - розум не втратити.
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07.12.2021 20:08 Відповісти
паяльник больному
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07.12.2021 20:10 Відповісти
Читати ще може? Чи вже і зір втратив? На дурочку косить. Договорився з Баклановим.
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07.12.2021 20:11 Відповісти
Короче, отправят на дурку ....., а через пару лет поедет домой откапывать новые банки с под фундамента!
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07.12.2021 20:11 Відповісти
Сердечные приступы вышли из моды?
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07.12.2021 20:11 Відповісти
В ухо сильно дали, вот и потерял слух!
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07.12.2021 20:12 Відповісти
Микола головне нюх на гроші не втрать.
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07.12.2021 20:13 Відповісти
Как только чиновники попадают в суд, оказывается, что они все очень сильно больны. Как они выполняли до этого свои обязанности - хз.
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07.12.2021 20:14 Відповісти
Героически, на грани возможного служат народу. Болеет, температура, а на работу идет. Да.
И, заметьте. практически на энтузиазме, за символическую плату. Некоторые даже готовы и покупать эту зарплату за свои деньги.
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07.12.2021 20:49 Відповісти
Поки не втратив ще й зір і нюх треба судити.
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07.12.2021 20:15 Відповісти
))))
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07.12.2021 20:17 Відповісти
Схоже шо анчоус клеїть дурня...
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07.12.2021 20:17 Відповісти
Швейк "клеiв дурня", а все равно на фронт попав, в инвалидной коляске и з костылями.
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08.12.2021 04:40 Відповісти
брати хабарі слуху та нюху не потрібно. Покажіть йому 100 баксів, і спитайте що це, якщо скажу правильно,що сто, в суд його. Якщо скаже 100 грн - відпускайте, шукай хто його призеначив.
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07.12.2021 20:21 Відповісти
Слух втратив, а з апетитом все добре!
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07.12.2021 20:21 Відповісти
причина понятна..

Анатолій Штефан Штірліц


@Shtirlitz53

·
1 ч



Особиста точка зору. Розцінюю ці дії, як спробу знищити тисячі доказів злочинів росії, її громадян та проросійських бойовиків проти України. Крапка

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07.12.2021 20:24 Відповісти
Суку денисову внести в базу "Миротворца" за пособничество агрессору.
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07.12.2021 20:57 Відповісти
Чем занята Денисова за деньги украинских налогоплательщиков?! Развлекается в Грузии, вмешиваясь в работу грузинских судебных органов, закрывает Миротворец, чтобы отмазать тупорылую сепаршу зеленскую! Денисова, нормальные крысы уже с'..ваюцца с тонущего зельоного Титаника, а ты ещё бабла не нагребла?!
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07.12.2021 21:06 Відповісти
кието новые симптомы короновируса бл
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07.12.2021 20:30 Відповісти
Далі буде "втрата" памяті .
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07.12.2021 20:33 Відповісти
Глухуйюватому вуха не заважають
тримати грошы в банках
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07.12.2021 20:41 Відповісти
ну лишать девственности чауса сильно на любителя и стоит 5кг банкнот по 100 дол, очень оно мерзкое
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07.12.2021 20:47 Відповісти
потерял нюх, слух, и одежду...
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07.12.2021 20:45 Відповісти
потерял слух, подвижность правой руки, выговаривает только три буквы и отвалилось левое яцо
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07.12.2021 20:46 Відповісти
А спросить у него -*Денег хочешь?* Тут то и слух восстановится.
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07.12.2021 20:46 Відповісти
Европа права. Пока у нас не будет судов нам в Европе делать нечего.
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07.12.2021 20:48 Відповісти
Горе-то какое. В совесть у чауса и не находилась.))
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07.12.2021 20:54 Відповісти
Як чинити щось то був здоровий а як відповідати за те що вчинив то вже немічний каліка. Але коли відпустять то знову різко видужає. Ця хвороба називається ЗАПАЛЕННЯ ХИТРОЩІВ
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07.12.2021 20:57 Відповісти
яка нікчемна, огидна, шахрайська судова система!!!!!!!! за шо цим виродкам в суддівських рясах такі зарплати, такі пенсії і такі преференції??!?!?!?!?!?!?! сама запущена, сама корумпована, сама неефективна інституція в країні, свідомо зліплена відвертими покидьками,типу портянки, собі на угоду і на замовлення кончаних олігархів типу бені.
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07.12.2021 21:04 Відповісти
Хороший удар в ухо быстро вернет ему слух!!!
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07.12.2021 21:19 Відповісти
Як в тому анекдоті..
Батько кличе сина.
- Синок, синок, синок!!!!
Син не чує.
- Синок, на!
- Що, батько!
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07.12.2021 21:28 Відповісти
шлюх втратив ?
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07.12.2021 21:43 Відповісти
Срочно применить паяльниковую терапию в позе ласточка.Вернется слух,память,голос и все ,до сих пор нераскрытые таланты.
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08.12.2021 00:00 Відповісти
Достатньо випустити його в залі суду і слух цієї миті відновитися на 100%
Чудеса медицини...
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08.12.2021 06:27 Відповісти
 
 