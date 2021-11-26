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Бронежилет (120) Чаус (344) Антикорупційний суд (1105)

Чауса доставили на перше судове засідання в ВАКС у бронежилеті, в залі охорона. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса доставили на підготовче судове засідання у справі про отримання ним хабаря у бронежилеті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судовий репортер" у фейсбуці.

"Підготовче засідання у справі екссудді Чауса. Обвинувачений в захисному жилеті. В залі охорона", - йдеться у повідомленні.

Чауса доставили на перше судове засідання в ВАКС у бронежилеті, в залі охорона 01
Чауса доставили на перше судове засідання в ВАКС у бронежилеті, в залі охорона 02
Чауса доставили на перше судове засідання в ВАКС у бронежилеті, в залі охорона 03
Фото: Судовий репортер

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд призначив на сьогодні, 26 листопада, підготовче засідання у справі за обвинуваченням колишнього судді Миколи Чауса.

Справу розглядатиме колегія суддів — Євген Крук, Олексій Кравчук та Інна Білоус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбам відомо, хто допомагав екссудді Чаусу тікати з України, - Буданов

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса.
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Топ коментарі
+6
Цирк продовжується. Ну нічого. Бубочка не вічний.
Випливе все гімно однак.
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26.11.2021 10:16
+2
Неуловимый Джо
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26.11.2021 09:58
+2
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26.11.2021 10:25
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а каска где ?
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26.11.2021 09:53 Відповісти
таки да, хоть бы кепку одели, а то простудится..
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26.11.2021 10:07 Відповісти
та он закаленный ))) по селу в труселях пол дня ходил - и ничо )))))
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26.11.2021 10:25 Відповісти
Баканов криворізька гопота .
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26.11.2021 12:00 Відповісти
Неуловимый Джо
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26.11.2021 09:58 Відповісти
почему не в трусах?
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26.11.2021 10:00 Відповісти
а шарфик поверх броника зацените)))) моднячий чертяка))))
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26.11.2021 10:26 Відповісти
Мож то трусы так подтянули?
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26.11.2021 11:12 Відповісти
Не переймайтеся. Чаус фартовий. Он його крадуть-крадуть, а вкрасти не можуть.
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26.11.2021 10:00 Відповісти
Понять і простіть?
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26.11.2021 10:02 Відповісти
а чого без кевларової каски?
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26.11.2021 10:09 Відповісти
Окна не зашторены и без каски. Какая преступная халатность со стороны охраны!
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26.11.2021 10:09 Відповісти
Цирк продовжується. Ну нічого. Бубочка не вічний.
Випливе все гімно однак.
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26.11.2021 10:16 Відповісти
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26.11.2021 10:25 Відповісти
........"Чаус пошлепал было в сторону Крещатика, но тут на него со всех сторон налетели сотрудники НАБУ и надели на голову мешок. Через секунду на сотрудников НАБУ налетели сотрудники СБУ, сняли с Чауса мешок и надели свой. На сотрудников СБУ налетели сотрудники ГУР, украли у Чауса трусы и вступили в схватку с подоспевшими сотрудниками МВД. Пока длилась драка, очнулись сотрудники НАБУ и, схватив Чауса, попытались засунуть его в подъехавший фургон, но сотрудники СБУ порезали фургону шины, а сотрудники ГУР и МВД, временно объединившись, дружно отметелили сотрудников НАБУ, после чего вступили в схватку друг с другом.

_В.Рыбников/
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26.11.2021 10:27 Відповісти
В бронежилете , а каску и броне очки чего не надели, ну зато ,броне галстуком модным украсили от дома Саакашвили ,который ему кстати не идёт,он в нём выглядит смешно
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26.11.2021 10:41 Відповісти
НУ ВСЕ, КОЗИРІ СКІНЧИЛИСЯ, ПІШОВ ДЖОКЕР!
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26.11.2021 10:48 Відповісти
Хочется верить, что присядет не в одиночестве.
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26.11.2021 10:50 Відповісти
черговий фарс та клоунада від зелених ушльопків, цього козла добре видресирували і все піде за сценарієм дєрмака, схоже чаус відбудеться переляком та незручностями ще на деякий час після чого відновиться на посаді і знову почне "заробляти", здебільше відпрацьовуючи у зеленої плісняви а "роботи" обіцяють багато.
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26.11.2021 10:57 Відповісти
Киллеры стреляют в голову
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26.11.2021 12:08 Відповісти
 
 