Спецслужбам відомо, хто допомагав екссудді Чаусу тікати з України, - Буданов
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Спецслужбам відомо, хто допомагав екссудді Миколі Чаусу тікати з України з-поміж керівництва Головного управління розвідки Міноборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 18 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
"Так, відомо. Всі необхідні покази, якщо це буде потрібно, ми надамо слідчим органам та суду. І ще раз кажу: я, як представник спеціальних служб, ніколи не коментую діяльність спеціальних служб", - зауважив він, відповідаючи на відповідне запитання.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.
3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".
4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса.
Будь ласка, зачекайте...
Он вже й ДТП з Поярковим смакують, а там тільки залізо прмяли та декілька садин є 😏
Журналісти давно пишуть, що це був Смирнов з Зєліної ОПи.
Заступник глави Офісу президента міг допомагати судді-хабарнику Чаусу переховуватися від слідства - «Слідство.Інфо».
https://hromadske.ua/posts/zastupnik-glavi-ofisu-prezidenta-mig-dopomagati-suddi-habarniku-chausu-perehovuvatisya-vid-slidstva-slidstvoinfo
Наприкінці 2020 року в групі Bellingcat повідомили, що розслідують зрив спецоперації і готують документальний фільм. Незабаром має вийти перша частина і журналіст Євген Кравченко з посиланням на джерела заявив, що в ОПУ просили британську МІ-6 завадити виходу фільму. «Під час зустрічі на «острові» (штаб-квартира ГУР МО) керівник військової розвідки Кирило Буданов і заступник голови ОПУ Роман Машовець намагалися переконати Лі Лоуренса, щоб МІ-6 вплинула на Bellingcat («адже це пов'язана з вами структура») і не допустила виходу фільму. Через день високопоставленому британському розвіднику, цього разу в компанії із запрошеним на зустріч послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс, довелося вдруге вислуховувати від Буданова і Машовця настійні прохання Банкової. У відповідь британці нібито сказали: «Хлопці, вибачте, нічого не можемо зробити, це мас-медіа, а у нас свобода слова», - розповів журналіст.
Чому не надали?
Чи слідство по цьому епізоду не ведеться?
ще років з 2 зеленим носом пошмиргай і покази будеш давати слідчому по твоеї справі.
небитий чаус дав щось на пороха, чі то зелена eсбeопа так по зеленому забавляетсья?
цеж він, гад такий лукі дзвонив попереджав....
нащо думати? - вірити в зелення і бееее-послухняності - це все що від вас потрібно...
все інше слуговня за вас сожре...
Давно такого вою порохоботів не було.😄
Так чекали Белигкету, а тут таке...
Це вам не 5тий та не прямий, справжні журналісти брехати не звикли) навіть за солодке 😋
Чекаємо кінця епохи зубАжіння.
1. Операция была. Доказанный факт.
2. Операция была провалена на заключительном этапе. Доказанный факт.
3. Приказ на приостановку операции был дан сверху. Документы вчера опубликованы.
4. После предложения Бурбы пройти проверку на полиграфе всем участникам совещания, знавшим об операции, он был уволен. Это тоже факт. И что интересно, все участники операции тоже уволены.
5. После снятия государственной охраны с Бурбы, он находится под охраной спецслужб США. Факт, но по Г+Г тебе об этом не скажут.
6. Настоящая ТСК по этому делу так и не была создана. Никакого расследования по сливу операции не было. А кто это сделал?
Тебе мало данных, чтобы сложить 2+2? Твой любимый Бубочка будет первым презом, которого реально посадят.
Ніхто не сяде. Хіба що Бурба за розголошення ДТ та організацію втечі Чауса.
Не витрачайте час, шукайте інші "зради". 😉
P.S. Помітили, що навіть Бутусов не коментує статтю Інсайдера. 🤷♂️
"Я не хочу ср..ти, я не хочу ср..ти, я не вср...ся, я не вср...ся". 😎😎😎
Продажный Васька оказался. Продал и гостайну.
Народ я зрозумів, що означав вислів д'Єрмака убитого брата в АТО, це мабуть воно так коксом убилося.
А потім воскресло щоб посадами поторгувати, але ж найвеличніший сказав, що то брехня.