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Новини Політика України
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Буданов (345) Молдова (1293) Чаус (344)

Спецслужбам відомо, хто допомагав екссудді Чаусу тікати з України, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спецслужбам відомо, хто допомагав екссудді Чаусу тікати з України, - Буданов

Спецслужбам відомо, хто допомагав екссудді Миколі Чаусу тікати з України з-поміж керівництва Головного управління розвідки Міноборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 18 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Так, відомо. Всі необхідні покази, якщо це буде потрібно, ми надамо слідчим органам та суду. І ще раз кажу: я, як представник спеціальних служб, ніколи не коментую діяльність спеціальних служб", - зауважив він, відповідаючи на відповідне запитання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу за обвинуваченням екссудді Чауса скеровано до суду, - НАБУ

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
Та хочуть хоч чим небуть тему з белінгкет перебити 😎😎😎
Он вже й ДТП з Поярковим смакують, а там тільки залізо прмяли та декілька садин є 😏
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19.11.2021 01:28
+25
А также кто и по чьему приказу выкрал Чауса из Молдовы.
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19.11.2021 01:24
+14
Ох уж этот Порошенко, срет в портки зебилам, и когда только успевает?
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19.11.2021 07:53
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А также кто и по чьему приказу выкрал Чауса из Молдовы.
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19.11.2021 01:24 Відповісти
Та хочуть хоч чим небуть тему з белінгкет перебити 😎😎😎
Он вже й ДТП з Поярковим смакують, а там тільки залізо прмяли та декілька садин є 😏
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19.11.2021 01:28 Відповісти
Про це стидливо замовчують, бо Чаус хоч в одних трусах, але таки втік.
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19.11.2021 06:58 Відповісти
Эээ нет. То, что удрать помогал лично Порошенко - это и так понятно, а по поводу, кто похищал, всё скрыто мраком зе!лёной тайны...
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19.11.2021 07:46 Відповісти
Ох уж этот Порошенко, срет в портки зебилам, и когда только успевает?
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19.11.2021 07:53 Відповісти
Кому "понятно"? Блохєрам ОПи та їхньому сутенеру Подоляку?
Журналісти давно пишуть, що це був Смирнов з Зєліної ОПи.

Заступник глави Офісу президента міг допомагати судді-хабарнику Чаусу переховуватися від слідства - «Слідство.Інфо».

https://hromadske.ua/posts/zastupnik-glavi-ofisu-prezidenta-mig-dopomagati-suddi-habarniku-chausu-perehovuvatisya-vid-slidstva-slidstvoinfo
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19.11.2021 09:12 Відповісти
Всем понятно, у кого мозг присутствует.
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19.11.2021 10:12 Відповісти
Що вам "понятно" про участь ОПешного Андрія Смирнова, адвоката Портнова та Лукаш, у справі Чауса?
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19.11.2021 10:27 Відповісти
Не надо, теперешняя власть не причем. Понятно, что прошлая власть преступно похитила взяточника. И понятно, что теперешняя власть не хочет посадить всю эту организованную бандитскую шоблу, которая похитила Чауса.
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19.11.2021 17:31 Відповісти
Зе!лени и ОП понятно. А вы кому подумали?
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19.11.2021 21:06 Відповісти
Даун нещастний, тобі до заслуг Кирила перед державою як до .... не знаю до чого....голова ти восьмибітна, хоч думай про що пишеш
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19.11.2021 01:39 Відповісти
Чіпуха ти рошенівська,стули свій писок гівняний
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19.11.2021 01:46 Відповісти
бот жОПно-серлещевий, який в тебе був логін до деактивації?
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19.11.2021 02:15 Відповісти
Чіпуха рошенівська,що ти можеш окрім маячні дебільної ще висрати?
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19.11.2021 09:45 Відповісти
що ти ниєш, тундропітек? від тебе боярою з портянками за кілометр несе.
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19.11.2021 10:20 Відповісти
Ще одне вилізло,жуй лайно мовчки чіпушило,сайдьошь за вумнава
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19.11.2021 10:25 Відповісти
буболиз, не мямли на швабре. похлебал утром бубин ужин вместе с серлещом и квартал смотреть
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19.11.2021 10:27 Відповісти
То ти ще й підар з хворобливою уявою,жуй сраку жидок збочений
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19.11.2021 10:30 Відповісти
яка істерична дуняша) папка цих слів навчив, коли органом виховував? що ще знаешь? мамка щось казала?
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19.11.2021 10:31 Відповісти
Прийде час і будуть оцінені його заслуги.
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19.11.2021 01:54 Відповісти
Про заслуги БУДАНОВА

Наприкінці 2020 року в групі Bellingcat повідомили, що розслідують зрив спецоперації і готують документальний фільм. Незабаром має вийти перша частина і журналіст Євген Кравченко з посиланням на джерела заявив, що в ОПУ просили британську МІ-6 завадити виходу фільму. «Під час зустрічі на «острові» (штаб-квартира ГУР МО) керівник військової розвідки Кирило Буданов і заступник голови ОПУ Роман Машовець намагалися переконати Лі Лоуренса, щоб МІ-6 вплинула на Bellingcat («адже це пов'язана з вами структура») і не допустила виходу фільму. Через день високопоставленому британському розвіднику, цього разу в компанії із запрошеним на зустріч послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс, довелося вдруге вислуховувати від Буданова і Машовця настійні прохання Банкової. У відповідь британці нібито сказали: «Хлопці, вибачте, нічого не можемо зробити, це мас-медіа, а у нас свобода слова», - розповів журналіст.
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19.11.2021 02:17 Відповісти
і я про те ж саме. То чисто кабінетна морда лакузи. Бачив би ти її на Г+Г... Не бачив - не треба, можеш мені повірити.
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19.11.2021 02:21 Відповісти
Новогодняя Йолка в украшениях
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19.11.2021 10:33 Відповісти
а що, досі ще не надали "Всі необхідні докази, ... ми надамо слідчим органам" (с)???
Чому не надали?
Чи слідство по цьому епізоду не ведеться?
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19.11.2021 02:14 Відповісти
Морда в цього буданова така сама, як в того кротовського з Харцизська, який гвалтував чеченську дівчинку-підлітка
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19.11.2021 02:18 Відповісти
Ти де сиділо під час війни гімно?
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19.11.2021 10:27 Відповісти
дуня, ти в свого уклоніста спитай. ти з ним у кцпів з усіх сторін приймав?
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19.11.2021 10:28 Відповісти
"Всі необхідні покази, якщо це буде потрібно, ми надамо слідчим органам та суду"....
ще років з 2 зеленим носом пошмиргай і покази будеш давати слідчому по твоеї справі.
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19.11.2021 02:51 Відповісти
Аха їм таки відомо хто допомагав чаусу тікати, та вони нам не скажуть.... Ну шо за 3,14 дар аси у нас при владі і в структурах? От верховенство права і спец служб як є так і Клінтона - діючого преза самої могутньої держави витягли до суду тицяли йому в морду ганчіркою з його спермою та вимагали правди а в нас що???!!!
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19.11.2021 03:46 Відповісти
а в нас 73% упоротих двбйбів......
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19.11.2021 08:56 Відповісти
30%
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19.11.2021 09:47 Відповісти
Ті 49% не стали розумнішими,в наступний раз проголосують за якогось голодупенка який їм знову пообіцяє якусь ху*ню....
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19.11.2021 09:58 Відповісти
Не буде більше виборів,це лайно зелене потрібно виносити вперед ногами,бо втратимо державу
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19.11.2021 10:08 Відповісти
25%
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19.11.2021 10:08 Відповісти
тобі сюда
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19.11.2021 10:20 Відповісти
лети в бан
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19.11.2021 12:22 Відповісти
Хрюкнув зебіл з напрямку нах*й....
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19.11.2021 14:29 Відповісти
отдохни в спаме упорант
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19.11.2021 17:15 Відповісти
пішла нах*й свинопсіна зЕбілоїдна)))
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19.11.2021 17:43 Відповісти
Базарные бабки.
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19.11.2021 04:16 Відповісти
так і не разумію - 8 раз туди сюди викрадений і жодного разу
небитий чаус дав щось на пороха, чі то зелена eсбeопа так по зеленому забавляетсья?
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19.11.2021 04:53 Відповісти
А с вагнерами уже фсьо? Разобрались, кто слил? Чауса подкидываете в топку? Импичмент бродит по Украине...
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19.11.2021 05:12 Відповісти
порох - хто ще?
цеж він, гад такий лукі дзвонив попереджав....
нащо думати? - вірити в зелення і бееее-послухняності - це все що від вас потрібно...
все інше слуговня за вас сожре...
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19.11.2021 05:21 Відповісти
Дивно, що в ефірі цієї програми "право на владу" ще сам Чаус не скакав у труселях...
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19.11.2021 05:47 Відповісти
бакановское СБУ -банда преступников.
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19.11.2021 06:31 Відповісти
Шоколадники, майте терпіння! Попереду багато цікавого😉

Давно такого вою порохоботів не було.😄
Так чекали Белигкету, а тут таке...
Це вам не 5тий та не прямий, справжні журналісти брехати не звикли) навіть за солодке 😋
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19.11.2021 06:53 Відповісти
А для чого брехати коли ти тут файно за ваЗЕлінових мазу тягнеш.
Чекаємо кінця епохи зубАжіння.
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19.11.2021 07:31 Відповісти
Шурік запорізький , скільки платят за відверту брехню ?🤣
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19.11.2021 07:33 Відповісти
А что не так с расследованием? Несколько фактов:
1. Операция была. Доказанный факт.
2. Операция была провалена на заключительном этапе. Доказанный факт.
3. Приказ на приостановку операции был дан сверху. Документы вчера опубликованы.
4. После предложения Бурбы пройти проверку на полиграфе всем участникам совещания, знавшим об операции, он был уволен. Это тоже факт. И что интересно, все участники операции тоже уволены.
5. После снятия государственной охраны с Бурбы, он находится под охраной спецслужб США. Факт, но по Г+Г тебе об этом не скажут.
6. Настоящая ТСК по этому делу так и не была создана. Никакого расследования по сливу операции не было. А кто это сделал?
Тебе мало данных, чтобы сложить 2+2? Твой любимый Бубочка будет первым презом, которого реально посадят.
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19.11.2021 08:13 Відповісти
Я розумію ваше розчарування розслідуванням, але не слід видавати бажане за дійсне.
Ніхто не сяде. Хіба що Бурба за розголошення ДТ та організацію втечі Чауса.
Не витрачайте час, шукайте інші "зради". 😉

P.S. Помітили, що навіть Бутусов не коментує статтю Інсайдера. 🤷‍♂️
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19.11.2021 09:33 Відповісти
Ви так себе наполегливо запевняєте, як в тому бородатому анекдоті

"Я не хочу ср..ти, я не хочу ср..ти, я не вср...ся, я не вср...ся". 😎😎😎
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19.11.2021 10:16 Відповісти
Бурба яким боком до Чауса? Коли призначили Бурбу в ГУР? Промий очі від зеленої плісняви.
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19.11.2021 11:17 Відповісти
Гріша, Вася Бурба был назначен через два месяца после того, как вывез Чауса. Это и была награда. За то и нарушил закон. И ответит. Гарантия!
Продажный Васька оказался. Продал и гостайну.
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19.11.2021 13:20 Відповісти
Гріша - за поребриком... А саме Бурба вивозив? Крім "зеленого" чвакання, що це він зробив іншої інформації немає. А по Чаусу більший скандал в тому, що його викрали з Молдови, і в тому числі гроошима з моїх податків ВаЗелін платить за цей скандал. Відносно держатаємниці, то давно вже не секрет, що Зе- блазень і уклоніст.
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19.11.2021 16:30 Відповісти
Уши от дерьма прочисти, чтобы Бутусова слышать. Он вчера был в эфире радио НВ по этому вопросу. Дуракам не сообщили? Как же так?
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19.11.2021 21:26 Відповісти
Методичний нові ще не написали.
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20.11.2021 00:28 Відповісти
зелупонь, буба турма сидеть а ты, со ссвоим папиком- серлещом будете подметать улицы
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19.11.2021 08:16 Відповісти
Ну і шо шо відомо?
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19.11.2021 07:05 Відповісти
буданов - это то, кто дал интервью люсе-проституту, отпровергая операцию по вагнеровцам... так ему уже и верить нельзя...
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19.11.2021 07:26 Відповісти
А де зараз Чаус згаходиться , Буданов не сказав ?
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19.11.2021 07:30 Відповісти
Де він знаходиться, хто викрадав і що то був за цирк із спецслужбами - його наразі не цікавить. Надійшло чергове замовлення на Порошенко
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19.11.2021 07:52 Відповісти
Дай угадаю...🤔🤔🤔 Порошенко чтоли помагал?😎
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19.11.2021 07:49 Відповісти
Особисто вивозив Чауса до Молдови 🤣🤣🤣
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19.11.2021 07:58 Відповісти
Разом з братом вбитим.
Народ я зрозумів, що означав вислів д'Єрмака убитого брата в АТО, це мабуть воно так коксом убилося.
А потім воскресло щоб посадами поторгувати, але ж найвеличніший сказав, що то брехня.
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19.11.2021 10:21 Відповісти
чучело решила зелошье отмазать по всем статьям.
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19.11.2021 08:15 Відповісти
Говновбросы пойдут потоком,отмазаться олт Вагнергейта любым способом...,Серега Лещенко уже валит очередную партию Пурги...
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19.11.2021 08:17 Відповісти
"Вагнергейт", смотреть всем!
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19.11.2021 08:35 Відповісти
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19.11.2021 08:59 Відповісти
парашенка! к гадалкє нє хаді! прада ігор валєрьєвіч
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19.11.2021 10:13 Відповісти
Клоунада !!! Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ , ЙОМУ -"какая разница".
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19.11.2021 10:25 Відповісти
Не переживайте, від Молдови "зелені" вже відкупились газом, якого і самим не вистачає.
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19.11.2021 11:18 Відповісти
А яким боком керівник КУР МО до справи Чауса. Чому він це коментує, цим займається? За Чауса бились СБУ, поліція, НАЗК а в ефірі відповідає ГУР. Чи блазням "какая разніца" яку "розмовляюючу голову" виставляти? Давайте краще Тищенка, або Верещучку.
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19.11.2021 11:13 Відповісти
Гріша не в теме. Недавно в Украине? Или недоучил на курсах фсб?
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19.11.2021 13:22 Відповісти
Завозив в Україну Буданов, а хто вивозив?
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19.11.2021 12:14 Відповісти
 
 